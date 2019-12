Réseau Pédophile Mondial de l’Élite: Hollywood dominé par la pédophilie et le satanisme de l’Élite mondiale

Rod Serling a été le premier pionnier de la télévision et visionnaire à avoir créé l’une des meilleures émissions de télévision de l’histoire – «The Twilight Zone». pensé à méditer sur notre univers mystérieux jusqu’à l’épisode tout aussi évocateur de la semaine prochaine. Une émission en particulier a révélé comment l’Amérique suburbaine peut facilement être prise en charge en semant des graines de peur et de suspicion qui se transforment rapidement en paranoïa extrême et en violence meurtrière par une force invasive extérieure invisible ciblant l’Amérique dans un épisode intitulé « Les monstres sont dus sur Maple Street. » [1] Le thème et le message sous-jacents sont livrés tout au long de l’intrigue d’une demi-heure de l’émission, mais résumés dans les réflexions imitables, sages et sobres du créateur de la série lui-même:

Les outils de conquête ne viennent pas nécessairement avec des bombes et des explosions et des retombées. Il y a des armes qui ne sont que des pensées, des attitudes, des préjugés – que l’on ne trouve que dans l’esprit des hommes. Pour mémoire, les préjugés peuvent tuer – et les soupçons peuvent détruire – et une recherche effrayée et irréfléchie d’un bouc émissaire a ses propres retombées – pour les enfants – et les enfants à naître. Et le dommage est – que ces choses ne peuvent pas être confinées – à la zone crépusculaire. [2]

Ce morceau de vérité incisif offert au public il y a près de six décennies au cours de l’âge d’or de la télévision peut tout aussi bien s’adresser aux humains vivant aujourd’hui. Mais au lieu que les envahisseurs extraterrestres invisibles nous détruisent insidieusement, s’attaquant à nos vulnérabilités, nos peurs et nos vices, ce sont les contrôleurs planétaires, l’élite dirigeante déterminée à nous diviser et à nous conquérir de toutes les manières imaginables au point de s’autodétruire complètement. [3] Manipulation trompeuse des événements du monde mis en scène tels que présentés à travers l’objectif du tour de passe-passe des médias traditionnels, [4] avec une collusion soigneusement coordonnée de la machine de propagande hollywoodienne, façonne et détermine activement nos valeurs, croyances et perceptions mêmes de la réalité, maintenant à l’échelle mondiale. Mais une élite adoratrice luciférienne sombre et démoniaque est notre ennemi extraterrestre invasif actuellement pour nous détruire, et il n’y a pas d’arme plus puissante utilisée contre nous que le barrage de films, de télévision, de musique et de saletés de jeux vidéo et de déchets crachant du divertissement capitale du monde – Hollywood contrôlé par la pédophilie. Cette présentation dévoilera le sorcier violeur d’enfants connu sous le nom d’Hollywood, tirant frénétiquement les leviers et les cordes derrière l’écran semblable à Oz, dans une vaine tentative de nous garder ignorants dans l’obscurité, distraits, possédés et contrôlés par le pouvoir terrestre et la domination de Lucifer.

Et personne n’a joué un rôle plus important dans ses efforts persistants pour informer et éduquer le public sur la crise actuelle de la pédophilie à Hollywood que l’ancien enfant star et victime-survivant Corey Feldman. Bien que les rumeurs et la sensibilisation du public remontent aux studios de bosses fondateurs de l’industrie du divertissement en tant que satanistes à part entière, avec leur «canapé de casting» et un ensemble sordide d’histoires représentant de puissants prédateurs exploitant sexuellement des femmes et des enfants à Tinsel-Town pendant plus d’un siècle, [ 5] Corey Feldman n’a pratiquement pas été remarqué ou écouté depuis qu’il a commencé à sonner l’alarme il y a plus de dix ans. Il est resté pratiquement une voix seule dans le désert, noyé dans une mer de perversions secrètes ouvertes, de mépris suffisant et d’iniquités narcissiques.

Seulement quand le producteur poids lourd et gangster sexuel belliqueux,soit l’histoire chronique de Harvey Weinstein d’intimidation et de viols finalement le rattrapa à la fin de l’ année dernière,ceci enjoignait par l’hypocrisie de longue date, de la complicité honteuse de l’industrie, [6] il vomit tous les titres reçus sur le monde ont des oreilles finalement requinquer jusqu’à payer un peu plus d’attention à Corey comme la seule voix dans le désert de Sodome et Gomorrhe. Tout comme le pédophile notoire du dernier chapitre, Jeffrey Epstein, a évité les poursuites et les peines réelles de prison pour ses centaines de crimes sexuels flagrants, jusqu’à son arrestation en juillet 2019. Weinstein a également évité de devoir répondre de tous ses innombrables crimes sexuels prédateurs [7] en payant simplement ses multiples victimes avec de l’argent et signé des accords de non-divulgation. [8] De même, les crimes sexuels commis par des membres du Congrès américain sont également récemment tombés sous le feu des projecteurs pour sa politique manifestement honteuse de faire taire les victimes avec des paiements secrets payés par l’impôt et une protection contre la divulgation. [9]

En octobre dernier, l’écrivain Jack Cashill, lauréat d’un Emmy Award, a souligné que même s’il avait fallu plus de 13 ans pour dénoncer les crimes de Weinstein à Hollywood, les médias étaient assis sur le fait que depuis longtemps, de puissants hommes de Tinsel-Town s’attaquaient à de jeunes garçons. avec le silence complice de MSM « de peur d’offenser le lobby LGBT. » [10] Mais ce n’est que l’excuse de la couche superficielle. Le plus profond coupe au noyau de la structure du pouvoir luciférien qui contrôle ce monde tout en régalant les bébés et les petits enfants depuis des siècles en toute impunité, et en maintenant son statu quo au-dessus de la loi en s’assurant que ses marionnettes à visage public installées dans des lieux élevés sont compromis par le chantage sexuel.

En tant que microcosme encapsulé révélant la dynamique perverse du macrocosme environnant qui est et a toujours été le puisard d’Hollywood, l’histoire de Corey Feldman révèle la réalité triste et pathétique de milliers, voire de millions de jeunes victimes innocentes qui ont été exploitées et abusées sexuellement à Hollywood par les Crétois parasites les plus effrayants sur terre au cours des 100 dernières années. Le fait qu’il soit pour toujours resté un «secret ouvert» incontesté est atroce, mais n’est pas sans rappeler les péchés de l’église, du gouvernement et de la royauté qui ont également été balayés sous le tapis pendant des éons.

L’enfant acteur dans certains des plus grands films pour adolescents des années 80 – «The Goonies», «Gremlins», «Stand by Me», «License to Drive», «The Lost Boys» – nous avertit depuis des années de « le problème. « Feldman a retenti sur un épisode ABC Nightline 2011 :

Je peux vous dire que le problème n ° 1 à Hollywood était et est et sera toujours la pédophilie. C’est le plus gros problème pour les enfants dans cette industrie … C’est le grand secret. [11]

Et lui et son meilleur ami feu Corey Haim devraient le savoir. Ils se sont rencontrés à 14 ans lorsqu’ils ont joué ensemble dans « The Lost Boys ». Pendant le tournage du film « Lucas », Corey Haim, 13 ans, a été approché sur le plateau par un homme adulte affirmant que la norme hollywoodienne était les gars plus âgés montraient toujours aux jeunes garçons de l’entreprise les cordes sexuelles, rationalisant que «tous les gars le font» comme une sorte de rite de passage hollywoodien tordu. Selon un certain nombre de sources internes, dont l’ancien acteur Dominick Brascia en novembre 2017, cet «homme plus âgé» qui a sodomisé Corey Haim était un «mauvais garçon» de 19 ans, Charlie Sheen, qui a joué avec le jeune Corey Haim dans «Lucas». [12] Avec le viol qui se produirait sous l’intimidation et sous la pression initiée par Sheen, Haim soumettant à 13 ans peut difficilement être considéré comme consensuel, et évidemment à la fois illégal et prédateur. Bien sûr, Sheen, désormais infecté par le VIH, a catégoriquement nié les titres originaux de National Enquirer .

Il a été rapporté que juste après le rapport sexuel en 1986, Sheen a froidement rejeté Corey Haim. Des années plus tard, avant sa mort, Corey a dit à ses amis que lorsque Haim était dans la vingtaine, Charlie Sheen et lui ont eu une deuxième et dernière relation sexuelle consensuelle. Mais à ce moment-là, Corey Haim était déjà au-dessus de Charlie, la grande star, l’appelant «un perdant». Bien que Corey Feldman n’ait jamais publiquement confirmé que Sheen était le pédophile qui avait violé son meilleur ami pour la première fois, il a admis que c’était «une superstar hollywoodienne». [13] que bien sûr Charlie a continué à devenir avant sa propre chute imprudente de grâce, et Feldman n’a jamais rien eu de positif à dire à propos de Sheen, faisant allusion à causer du tort aux proches associés de Feldman.

Lorsque Corey Feldman et Corey Haim ont joué plus tard dans une émission de téléréalité ensemble en 2006, Feldman a demandé à son meilleur ami:

Pourquoi ne leur dites-vous pas enfin la vérité et sortez-la?

Feldman a déclaré que la réponse tortueuse de Corey Haim, 34 ans, était:

Parce qu’il va me tuer. Il me tuera. [14]

Corey Haim était convaincu que son violeur, très probablement l’épave du train sex-aholic infecté par le VIH, Charlie Sheen, lui infligerait un coup professionnel pour le faire assassiner. Cette déclaration très triste et révélatrice explique pourquoi les victimes n’identifient pas publiquement leurs auteurs dans cette ville isolée et connue où les services de police locaux sont soudoyés pour protéger les criminels locaux les plus puissants. Comme c’est le thème courant de ce site web depuis un temps, la pédophilie parmi l’élite est tout simplement acceptée comme d’habitude et toutes les victimes soient damnées, après tout, ce sont des consommables sans aucun pouvoir. C’est comme ça que ça a toujours été… jusqu’à maintenant peut-être alors que la marée semble enfin tourner.

Mais la pédophilie, à peine cachée à la vue, a été colportée et pratiquée dès les premiers jours des images silencieuses et parlantes d’Hollywood. Le nom «Hollywood» lui-même est originaire de la tradition druidique de l’arbre de houx comme la baguette de sorcellerie qui lance ses sorts occultes sur le public à travers les films magiques projetés sur le grand écran argenté. [15] Beaucoup de choses ont été écrites sur le début du 20ème siècle, fondant les bosses de studio hollywoodiens comme des juifs cabalistes et des satanistes pratiquants fermés. [16] Satan, la sodomie et la pédophilie vont de pair comme le suggère ce titre , et ils n’ont pas plus été mélangés en un seul appareil permanent qu’à Hollywood. Un directeur de studio anonyme a qualifié la pédophilie de «tradition séculaire dans cette ville».[17]

Un bref aperçu de la carrière de l’enfant star la plus célèbre de l’industrie dans l’histoire du cinéma – Shirley Temple – illustre comment la pédophilie a longtemps été intégrée comme une constante transparente. À partir de l’âge de 3 ans en 1931, les petits actifs de Shirley ont été exploités pour les intérêts prurigeants des pédophiles d’âge moyen qui sont rapidement devenus ses fans les plus enragés alors qu’elle était présentée comme une prostituée de la taille d’une pinte dans une série de castings pour enfants de 3 à 5 ans. des films «Baby Berlesk» de 1931-33. [18] Un documentaire révélateur de 13 minutes sonde la pléthore de thèmes pédophiles imprégnant les premières productions de Shirley Temple. [19] Et les éléments pornographiques exploiteurs ont suivi ses longs métrages ultérieurs lorsqu’elle est apparue comme la plus grande star du box-office d’Hollywood pendant quatre années consécutives pendant la période de dépression des années 1930. Plus tard, le roman à succès n ° 1 de Vladimir Nabokov et le film populaire « Lolita », dépeignant une histoire d’amour obsessionnelle pédophile comme son intrigue centrale, ont directement volé scène après scène la filmographie chargée de sexe de l’enfant prodige. Comme Disney Pictures, [20] les produits Shirley Temple transmettent également un programme sexuel subliminal mais pas si secret, caché à la vue, conçu pour contaminer et déformer l’inconscient formateur et impressionnable et les valeurs de génération après génération d’enfants en Amérique et dans le monde tout en visant principalement à faire appel aux intérêts pervers titillants des prédateurs pédophiles cachés.

Shirley Temple Black a raconté dans son autobiographie une réunion en 1939 au MGM Studios avec le producteur Arthur Freed quand il s’est exposé à la star de 11 ans tandis que le chef de MGM, Louis B.Mayer, tâtonnait simultanément la mère de Shirley dans son bureau. [21] Apparemment, les rencontres individuelles avaient à voir avec le casting de Shirley Temple en tant que Dorothy dans « Le Magicien d’Oz », ce qui bien sûr est allé à Judy Garland qui a plus tard accusé Mayer de pédophile qui l’a agressée à plusieurs reprises et a ruiné sa vie. [22] Shirley Temple Black a admis qu’à plusieurs reprises dans sa jeunesse, elle a rencontré des avancées pédophiles des plus grands producteurs, réalisateurs et acteurs d’Hollywood, parmi lesquels David Selznick, Samuel G. Engel et George Jessel. [23] Elle a probablement caché ses contes hollywoodiens les plus sombres à la divulgation publique. Puis, à l’invitation du mondialiste NWO Henry Kissinger, Shirley Temple Black a travaillé au Département d’État américain à divers titres de 1967 à 1992 alors qu’elle était mariée à un ancien officier du renseignement naval. Shirley a fait l’objet de nombreuses spéculations en tant qu’opératrice Illuminati contrôlée par l’esprit et en 2014, à 85 ans, elle a sans aucun doute emporté d’innombrables secrets de pédo-cabale dans sa tombe. Avance rapide vers le croisé anti-pédophile Corey Feldman et ses racines familiales provenant d’une famille juive américaine très dysfonctionnelle. Les deux parents narcissiques de Corey ont saigné de façon parasitaire leur jeune soutien de famille depuis qu’il avait 7 ans, lui volant des millions de dollars pour que le jeune émancipé doive repartir de zéro sans argent à l’âge de 15 ans. Corey Feldman est rapidement devenu la vache à lait bien exploitée de ses parents, ne réussissant pas à protéger ou à aimer Corey comme chaque enfant a besoin de ses parents. Au lieu de cela, la mère de Corey était un ancien mannequin narcissique de Playboy qui souffrait de dépression et de toxicomanie tandis que son père était un musicien qui se défait avec son jeune fils. [24] L’ancienne star des enfants Alison Arngrin qui a joué Nellie dans la célèbre série télévisée à succès des années 80 «Little House on the Prairie» a déclaré: À Hollywood, il y a des parents qui vont pratiquement prostituer leurs enfants dans l’espoir de gagner de l’argent et d’aller de l’avant. C’est un piège horrible dans lequel se trouvent les enfants. [25] Privé d’une enfance normale et de modèles adultes sains qui prenaient vraiment soin de lui, Corey Feldman est devenu de plus en plus sensible à l’influence extérieure de la famille. Un acteur de deux ans dans la vingtaine nommé John Grissom engagé par le père de Corey comme assistant personnel de la star de l’enfant a commencé à agresser sexuellement Corey à 14 ans, lui fournissant régulièrement de l’alcool, de la marijuana et des pilules. [26] Alors que les abus sexuels augmentaient et se généralisaient, Grissom a rapidement introduit de la cocaïne et de l’héroïne à l’adolescent en difficulté. Parmi le réseau de prédation des cintres hollywoodiens, Corey Feldman et Corey Haim ont été transmis comme des jouets pour garçons aux amis du requin pédo qui se cachent à chaque tournant de la communauté du divertissement. Étant donné que son éditeur de livres a exigé l’utilisation de pseudonymes pour empêcher d’éventuelles poursuites et, ce faisant, protéger les coupables, Corey a appelé Jon Grissom dans son autobiographie « Ron Crimson »: J’avais pris des pilules, de la concoction que Ron avait préparée… Ron s’approcha et s’assit à côté de moi, un magazine triple-X dans ses mains… Ron commença à me toucher, atteignant ma cuisse jusqu’à l’entrejambe de mon pantalon… Quand Je me suis réveillé, il était sur moi, me touchant, tirant sur la fermeture éclair de mon pantalon. J’ai réalisé que cela se reproduisait. [27] Feldman a déclaré que le pédophile Grissom affiche toujours des photos de deux Coreys comme trophées sexuels sur sa page Facebook, ajoutant: Il le nargue toujours et le fait étalage. [28] Les prédateurs pédophiles d’Hollywood ne choisissent jamais leurs proies au hasard. Encore une fois, Alison Arngrin précise que: Ils sont généralement très prudents lors du choix. Ils recherchent des enfants dont les parents sont peut-être en train de divorcer, sont très naïfs, souffrent de problèmes de toxicomanie ou sont simplement des parents de scène fous qui vont détourner le regard. [29] D’après un article de Fox News il y a une demi-décennie: Il y a aussi des parents qui ne veulent pas bouger le bateau, même après avoir découvert que leur enfant a été maltraité. Une source a déclaré à FOX411 qu’un membre d’un groupe bien connu a récemment découvert que son enfant mineur avait des relations sexuelles avec une autre figure de l’industrie prospère de 25 à 30 ans son aînée. L’incident a été passé sous le tapis de peur de ruiner la réputation de l’agresseur et de ses collègues. [30] Au milieu du scandale Weinstein l’automne dernier, en tant qu’invité au Dr. Oz Show , Corey Feldman a dénoncé deux autres pédophiles comme ses bourreaux sexuels – Marty Weiss, pédophile et responsable du talent des enfants reconnu coupable, qui figurait parmi les plus exposés dans le célèbre documentaire de 2014 «An Open Secret. »Le travail de Marty Weiss était à la recherche de talents masculins pour Nickelodeon et Disney et en plus de Feldman, il a trouvé Evan Henzi, 11 ans, abuser sexuellement 30 à 40 fois de 12 à 15 ans. [31] Enfin, après des années de traumatisme, Evan a courageusement engagé des poursuites, aboutissant à la condamnation de Weiss. Cependant, un accord de plaidoyer signifiait au moment de la condamnation (un an et cinq mois), le pédophile en série a immédiatement été libéré de prison après seulement six mois de prison, compte tenu du temps en attente de jugement. Une telle parodie de justice ne fait que doubler les souffrances de la victime dont la réaction a été: Je suis en colère contre le système juridique. Je me suis blâmé et je me suis senti coupable. Pour en revenir au début, j’ai réalisé que ce n’était pas le cas et c’était juste moi qui essayais de croire que tout le monde était bon dans le monde et savait mieux que moi. Maintenant que je suis plus âgé, je sais que c’était juste malade . Vous n’avez pas de relations sexuelles avec un enfant de 11 ans. [32] Alphy Hoffman, fils d’un directeur de casting majeur d’un studio hollywoodien qui dirigeait un club pour adolescents informel pour enfants acteurs appelé Alphy’s Soda Pop Club, était le deuxième perplexe de Feldman à l’émission Oz. [33] Les soirées pour adolescents de Hoffman étaient en grande partie des adultes sans surveillance et un aimant pour les pédophiles visqueux de l’industrie, tirant pleinement parti d’une situation de « choix facile ». Parce que Corey Feldman pour tout son courage et sa force a reçu plusieurs menaces de mort, dont celle d’un A-lister qui utilise notoirement ses menaces comme sa carte de visite, ce perp reste l’une des trois autres personnes qui, selon Feldman, sont des pédophiles majeurs dont l’identité est toujours retenu. [34] Feldman a précisé qu’il était au courant des mauvais traitements infligés à la liste A, mais soutient qu’il n’a jamais été lui-même victime de sa part. Corey a choisi de ne pas divulguer son nom, craignant pour la sécurité de sa femme Courtney Anne Mitchell et de son fils de 13 ans, Zen Scott Feldman, qui Corey en tant que parent protecteur ne permettra pas à son enfant de faire du show-business. À un moment donné, Corey Feldman a tendu la main à Michael Jackson qui a également eu son enfance volée et les deux se sont rapidement liés. Corey insiste sur le fait que Michael n’a jamais profité de lui et que Michael a fourni la relation masculine adulte la plus saine que Corey ait jamais eue en grandissant. Mais lorsque Jackson a été mal informé que Feldman prévoyait de publier une représentation négative de la superstar dans la prochaine autobiographie de Corey, poursuivie par des accusations d’abus sexuels, le paranoïaque Michael Jackson a brusquement rompu prématurément leur amitié autrefois étroite. [35] Parce que de 16 à 18 ans, Feldman a été arrêté pour toxicomanie alors qu’il luttait contre la toxicomanie et les abus sexuels, ses rôles d’acteur en tant qu’adulte ont rapidement commencé à se tarir. Une fois que Corey Feldman s’est nettoyé, se réinventant pour former son propre groupe de rock, il a finalement commencé à parler de pédophilie à Hollywood. Mais personne ne l’a pris au sérieux. À plusieurs reprises à la télévision nationale, même ces dernières années, des piliers des médias traditionnels tels que Barbara Walters en 2013 ont accusé Corey de dénigrer l’industrie [36] et l’année dernière, Matt Lauer l’a harcelé pour ne jamais avoir divulgué les noms de ses pédophiles. [37] Bien sûr, comme son prédateur sexuel Charlie Rose, Lauer lui-même a rapidement été démis de ses fonctions et renvoyé par NBC pour ce qui s’avère être des années de harcèlement sexuel contre les femmes. Corey Feldman voulait nommer des noms dans ses mémoires de 2013 Coreyography, mais son éditeur a refusé. Matt Lauer a également continué à réprimander Feldman pour ne pas être allé à la police alors qu’en fait Cory a signalé à plusieurs reprises tous les crimes et les identités des perps à la police, dès 1993 lorsqu’il a été interrogé par la police de Santa Barbara au sujet de l’enquête sur la chasse aux sorcières de Michael Jackson. Corey a déclaré qu’il avait donné le nom de chaque pédophile aux forces de l’ordre, mais en vain, car presque tous ses employés se promenaient toujours en tant qu’hommes libres employés dans une industrie qui ne se souciait pas de maltraiter les enfants tant qu’il était permis de continuer à fonctionner en toute impunité. . Pendant des années, Corey Feldman a révélé qu’il existe un club pas si secret de pédophiles qui sont restés intacts et qui travaillent toujours régulièrement en tant que producteurs, réalisateurs, acteurs, publicistes, gestionnaires, directeurs de casting, photographes, assistants et dans pratiquement toutes les capacités commerciales au sein de la L’industrie hollywoodienne, toujours à la merci des enfants et des adolescents. Il soutient qu’un réseau sexuel d’enfants a longtemps prospéré dans un secret isolé protégeant les acteurs du pouvoir sodomisant de toutes les conséquences, exactement de la même manière que tant de politiciens pédophiles, de prêtres et de membres de la royauté se sont également enfuis avec leurs crimes flagrants. Après que le copain de Feldman, Corey Haim, ait été sodomisé à 13 ans, Haim ne s’est jamais complètement rétabli, prenant de l’alcool et des drogues alors qu’il était très jeune pour se paralyser de la douleur, de la honte et des traumatismes en cours, mourant tragiquement à l’âge prématuré de 38 ans en raison de complications de la pneumonie, mais sans aucun doute plus de ses années d’abus sexuels en tant qu’acteur adorable. [38] Des décennies plus tard en 2006, alors qu’ils étaient presque brisés et déjà considérés comme trop élevés au milieu des années 30, «The Two Coreys» ont de nouveau été réunis et présentés comme une série de téléréalité A&E qui s’est transformée en un spectacle public de type zoo. . Dans un épisode mémorable, chacun accuse pathétiquement l’autre de ne jamais soutenir ou venir à son aide alors qu’ils étaient tous les deux contournés et horriblement maltraités. [39] Bien que, malheureusement, les affirmations de chacun n’aient jamais été prises au sérieux et que leur réseau de pédophiles de sodomiseurs connus n’ait pas été empêché de continuer à abuser des prochaines générations d’enfants d’Hollywood, malgré leur sort public angoissé de plus en plus «un secret de polichinelle», rares sont ceux dans l’industrie qui ont osé sauvegarder les controverses inquiétantes des Coreys. Comme mentionné précédemment, une ancienne enfant actrice qui l’a fait avec audace était Alison Arngrim, déclarant sur Fox News en 2011: Cela dure depuis très longtemps, c’était le potin dans les années 80. Les gens ont dit: « Oh oui, les Coreys, tout le monde en a. » Les gens en parlaient comme si ce n’était pas grave. J’ai littéralement entendu dire qu’ils étaient «contournés». Le mot était qu’ils recevaient de la drogue et étaient utilisés pour des rapports sexuels. C’était horrible – c’étaient des enfants, ils n’avaient pas encore 18 ans. Il y avait toutes sortes d’histoires à propos de tout le monde, de leurs citations de «tuteurs», selon lesquelles ces deux personnes avaient été abusées sexuellement et étaient totalement corrompues de toutes les manières possibles. [40] Pourtant, la vilaine vérité bien en vue a été ignorée. Alors que l’épidémie de pédophilie commise par des prêtres catholiques a été présentée dans le film primé aux Oscars 2015 «Spotlight» [41], décrivant comment les titres sensationnels du Boston Globe ont initialement brisé le scandale des abus sexuels horribles au sein de l’Église catholique en 2002 [42]. les mêmes crimes flagrants commis à Hollywood ont toujours rencontré une réponse «ho fred» dans l’industrie du divertissement blasée, sexuellement promiscuité, «tout va». Mais pour les victimes elles-mêmes, ce n’était jamais un ronflement, mais une torture indélébile imprimée pendant toute leur vie qui les tourmentait jusqu’à la fin. Accro depuis des années à la prescription et aux drogues illicites, Corey Haim a fait l’autre promesse de Corey si Haim mourait en premier que Feldman exposerait le fléau qui afflige tant de jeunes acteurs et artistes vulnérables à Hollywood. [43] Et depuis la mort de son meilleur ami en mars 2010, Corey Feldman s’est donné pour mission personnelle de révéler publiquement cette honteuse épidémie qui a longtemps envahi la capitale mondiale du divertissement. Mais malheureusement, ses avertissements n’ont jamais été correctement pris en compte, ni donnés leur diligence raisonnable pour éradiquer ce fléau méprisable, c’est-à-dire jusqu’à ce que les révélations de Weinstein révèlent la victimisation généralisée des femmes adultes. Mais en revanche, aujourd’hui, aucune femme adulte révélant qu’elle a été violée ne sera soumise au même niveau de ridicule, de doute et de mépris que Corey Feldman. La mort de Corey Haim à un si jeune âge caractérise le sort malheureux de tant d’anciennes stars hollywoodiennes. Le mythe selon lequel ils ne parviennent pas à s’adapter et à prospérer après leur jeunesse parce qu’ils ne peuvent pas en quelque sorte passer à l’âge adulte est ce que les puissants pédophiles d’Hollywood qui les ont utilisés et abusés lorsqu’ils étaient enfants préféreraient l’opinion publique. L’abus de drogues et d’alcool devient invariablement un symptôme de ceux qui souffrent d’abus sexuels sur des enfants. L’idée que les enfants stars à leur apogée regorgent de talent et de puissance star, mais quand ils grandissent, perdent soudainement toutes leurs compétences d’acteur et leur talent créatif pour continuer à gagner leur vie est ridicule. La pédo-machine hollywoodienne, par sa nature très brutale, exploite les enfants, après les avoir utilisés et abusés, les mâche et les recrache à 18 ans.[44] Et la liste s’allonge d’anciens enfants étoiles qui meurent tragiquement beaucoup trop jeunes. [45]

Les révélations du mouvement #Me Too se précipitent en masse pour révéler publiquement de puissants prédateurs masculins comme Harvey Weinstein qui n’ont jamais tenu de comptes pendant des décennies parce que les femmes victimes savaient qu’on ne les croirait jamais et que leur carrière s’arrêterait brutalement. À l’ère actuelle de la tromperie où le manque total de transparence et la corruption rampante règnent, il n’a jamais été sans danger pour les victimes de moindre pouvoir d’oser accuser leurs auteurs de leurs crimes monstrueux. Mais heureusement, ces jours sont peut-être enfin révolus. Maintenant que la culture du silence a finalement été levée, protégeant de puissants prédateurs sous la forme de violeurs en série et de harceleurs sexuels chroniques qui victimisent régulièrement les femmes adultes, la prochaine phase de divulgation et de la pointe de l’iceberg actuellement en train d’être inauguré est d’affronter les hordes de destructeurs coupables de la vie des enfants qui se sont à jamais enfuis avec les crimes les plus odieux de tous, la prédation sur notre population la plus innocente et sans défense. En cette ère émergente de vérité et de responsabilité avec 15 accusateurs, Kevin Spacey a été parmi les premières grandes stars pédophiles à descendre,[46] bien sûr déjà entaché de son rôle dans le scandale d’Epstein exposé. Alors qu’il assistait à ses collègues pédos Bill Clinton et à la tournée Lolita Express en Afrique contre le sida de Jeffrey Epstein en 2002, Kevin Spacey s’est ensuite vanté dans ses cercles sociaux de la façon dont il avait payé les parents des garçons africains qu’il a souillés, même en les annulant comme une déduction fiscale. À la suite de l’exposition de Harvey Weinstein, la victime d’abus sexuels Corey Feldman a gagné 30000 abonnés supplémentaires sur Twitter pendant la nuit, le suppliant d’identifier ses auteurs et l’encourageant à poursuivre sa croisade permanente contre les agresseurs d’enfants à Hollywood. [47] Au plus fort de la controverse de Weinberg en novembre dernier, Corey Feldman a de nouveau soumis son propre rapport d’abus basé sur des observations directes et une expérience personnelle au LAPD dénonçant l’existence de longue date d’un réseau pédophile établi opérant au sein de la communauté du divertissement. Les mots de Corey sur une Nightline 2011 : J’étais entouré d’eux [pédophiles] à l’âge de 14 ans. Entouré. Littéralement. Je ne le savais même pas. Ce n’est que lorsque j’ai été assez vieux pour réaliser ce qu’ils étaient et ce qu’ils voulaient, et de quoi ils parlaient. … Oh mon Dieu, ils étaient partout, comme des vautours . [48] En recevant le rapport de Corey, le LAPD a fait semblant d’ouvrir sa toute première enquête sur les accusations de Feldman, mais un jour plus tard, il a déclaré qu’il clôturait sa fausse enquête en raison du délai de prescription qui s’épuisait sur les réclamations de Feldman, c’est-à-dire que les affaires se déroulaient comme d’habitude en faisant semblant d’organiser des relations sexuelles avec des enfants. ring n’existe pas à Hollywood. Et encore une fois, les puissants prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sont protégés aux dépens des enfants. Corey a déploré publiquement dans des entretiens antérieurs que contrairement à d’autres États tels que New York, les pédo-élites veillent à ce que la loi californienne existante sur le délai de prescription appliqué à l’épicentre pédophile du divertissement du monde protège commodément les criminels lorsque les victimes de pédophilie vieillissent à 40 ans. [49 ] Malgré ses 47 ans en juillet 2018, Corey Feldman est actuellement à la tête d’une pétition pour éliminer les lois sur la prescription à travers l’Amérique pour les délits de pédophilie. Bien sûr, cela représenterait une énorme percée contre la pédo-cabale. Alors ne retenez pas votre souffle. Une semaine plus tard, Newsweek a interviewé Corey avec le titre de l’article sensationnel qui semble conçu pour saper intentionnellement sa crédibilité croissante: «Corey Feldman: la force« démoniaque »l’a motivé à exposer les pédophiles présumés à Hollywood.» [50] Pourtant, son explication des raisons pour lesquelles il doit faire ce qu’il fait est très ancré dans une réalité trop crédible: Je crois que la pédophilie à Hollywood est le symptôme d’un immense réseau motivé par des forces obscures. Les gens cachent des histoires comme celle-ci pour le pouvoir, pour la cupidité, et ils choisissent d’ignorer les victimes parce qu’ils ne veulent pas avoir à penser à ce qu’ils ont fait ou n’ont pas fait pour que les enfants soient en danger. [51] Corey a également lancé une campagne de financement pour lever 10 millions de dollars afin de produire un long métrage de fiction qui raconte son histoire exposant les malades à Hollywood comme jamais auparavant. Feldman ne voulait pas faire un documentaire en partie parce qu’une excellente représentation émouvante et émouvante de la pédophilie à Hollywood a déjà été couverte par Emily Berg, nominée aux Oscars, dans son exposé documentaire de 2014 «An Open Secret». [52] Le film décrit cinq anciens enfants acteurs victimisés et leur litanie d’agresseurs, documentant les dommages incalculables subis par les victimes en souffrance, plongeant le public dans un aperçu agonisant raréfié des vies marquées de manière permanente par les abus sexuels sur enfants. Bien sûr, ceux au pouvoir à Hollywood dirigés par les coupables ont tenté à chaque tour de saboter le succès du film de ne jamais être sorti et distribué dans les théâtres, les festivals de cinéma, les réseaux câblés ainsi que sur Internet. Alors qu’Emily Berg avait obtenu une nomination aux Oscars pour son documentaire de 2006 «Délivrez-nous du mal», exposant la pédophilie au sein de l’Église catholique, quand elle a osé exposer la pédophilie dans l’arrière-cour d’Hollywood, elle a eu l’épaule froide de la censure ouverte et n’a même pas pu trouver Distribution. [53] C o-producteur Matthew Valentinas fait l’argument poignant: Les animaux ont plus de protections et de droits sur un plateau de tournage que les enfants. [54] Bien que les enfants victimes n’aient aucun droit, les enfants violeurs restent protégés. De même, un conteur de vérité fait face à des poursuites contre les coupables. Emily Berg a été menacée de poursuites par le syndicat SAG-AFTRA parce que le film montre comment les pédophiles condamnés dans l’industrie hollywoodienne sont régulièrement autorisés à continuer de travailler avec des enfants. [55] À la lumière du scandale Harvey Weinstein, les producteurs du film « An Open Secret » l’ont rendu disponible gratuitement sur Internet mais ont de nouveau rencontré une résistance ouverte de la part de « Hollywood Elite » (c’est-à-dire les pédo-perps qui possèdent et dirigent l’industrie du divertissement). Un autre producteur du film, Gabe Hoffman, a expliqué qu’avec une note d’approbation de 94% sur le site Web des critiques de cinéma rottentomatos.com , [56] le film a été ouvertement accueilli par les festivals de Cannes, LA, Toronto et Londres. Mais après que le feu vert ait été donné par des cadres de festival de niveau intermédiaire, deux semaines plus tard, les hauts responsables sont revenus sur l’invitation à chaque festival, parce que la machine pédophile d’Hollywood a fait pression sur les fonctionnaires pour qu’ils refusent de montrer « Un secret ouvert » ou autre. [57] À travers des entretiens avec des victimes d’abus, le film de Berg expose le réseau de pédophiles homosexuels actifs qui prospèrent dans l’industrie cinématographique tout en exploitant et en s’attaquant à des acteurs mineurs, en se concentrant sur la criminalité perpétrée par les trois fondateurs du Digital Entertainment Network (DEN). L’entreprise était dirigée par l’entrepreneur technologique Marc Collins-Rector, son petit ami Chad Shackley et la star des enfants Disney ( The Mighty Ducks, First Kid ) Brock Pierce, qui en tant que vice-président de DEN à 17 ans, gagnait un quart de million de dollars par an. [58] En un temps remarquablement court, ils ont collecté 65 millions de dollars pour commencer à fournir du contenu en ligne en streaming mettant en vedette les exploits fictifs d’un adolescent sexuellement confus qui emménage avec son frère aîné et son petit ami dans leur manoir dans les collines qui, dans la vraie vie, était la résidence Encino du trio DEN . Dans «An Open Secret», les anciens enfants stars expliquent en détail que tout au long de la fin des années 1990 et au début des années 2000, le recteur et ses amis bien connectés d’Hollywood ont acquis la réputation de lancer d’énormes fêtes au bord de la piscine, principalement fréquentées par des pédophiles homosexuels de l’industrie et des hommes mineurs ciblés. acteurs. Comme c’est la procédure opératoire standard prédatrice, les perps adultes drogueraient fortement les adolescents avant de commettre une agression sexuelle. Le plus grand nom associé à ces orgies de viol d’enfant était le directeur de superproductions acclamées comme « The Usual Suspects » (avec son collègue prédateur pédophile Kevin Spacey) et la série « X-Men » – Bryan Singer. [59] Mais tant que ce bigwig de A-lister produisait des succès au box-office de plusieurs millions de dollars comme les deux premiers X-Men totalisant plus de 700 millions de dollars, offrant en quelque sorte suffisamment de marge de manœuvre pour que Singer se libère des poursuites judiciaires de plusieurs victimes qu’il aurait prétendument gagnées et dînées, puis droguée et violée, ce qui prouve une fois de plus que si vous vivez dans des endroits suffisamment élevés, vous restez inaccessible. Avec un certain nombre d’accusateurs, Singer aurait pour habitude de sodomiser brutalement des adolescents régulièrement. L’affaire la plus médiatisée de Bryan Singer a été poursuivie par l’ancien enfant acteur et mannequin Michael Egan dans «An Open Secret». Mais en décembre 2017, un autre procès a été intenté contre le célèbre réalisateur pour avoir forcé un garçon de 17 ans à pratiquer le sexe oral sur lui avant de violer le mineur à bord d’un yacht en 2003. [60] Les menaces habituelles ont été proférées si la victime ne s’est jamais manifestée. Une fois le litige annoncé, le réalisateur volatile a rapidement été licencié de son projet actuel « Bohemian Rhapsody », un biopic de Freddie Mercury. Cela est arrivé après que Singer aurait jeté un objet sur l’acteur principal tandis qu’un autre acteur cessait ses conflits tendus avec le prédateur nerveux et souvent accusé qui a clairement du mal à garder sa bite des orifices des garçons. Comme Spacey, son succès lui est allé à la tête en pensant qu’il était trop important et puissant pour descendre. Comme Kevin, il avait tort. Bien que le réalisateur de longue date, Bryan Singer, soit un habitué du circuit honteux de la fête de la piscine de jouets pour drogués, [61] organisé par des goûts du pédo reconnu coupable Marc Collins-Rector, les poursuites qui se sont multipliées contre lui ont à peine affecté sa carrière ni ses prédateurs illégaux compulsions. Cependant, il a été prouvé par un tribunal d’Hawaï que son copain Rector a détruit le rectum appartenant à Michael Egan parmi d’autres garçons. Avec plusieurs autres victimes, Egan a poursuivi Rector en prétendant que celui-ci l’avait forcé à avoir des relations sexuelles sous la menace d’une arme à feu, menaçant de lui tirer dans la tête s’il continuait à résister. [62] Rector a été un fugitif pendant un certain temps avant d’être arrêté en Angleterre et extradé vers les États-Unis pour y être jugé et condamné. Même si deux autres investisseurs DEN et amis amoureux de garçons ont tous deux été nommés dans le procès d’Egan ayant une réputation largement connue dans l’industrie pour les abus sexuels sur enfants, ni Bryan Singer ni le producteur Gary Goddard n’ont finalement été poursuivis. Au lieu de cela, plutôt que Singer allant en prison, c’est Egan qui est allé, marqué d’une peine de 2 ans de prison pour une accusation d’investissement en matière de fraude non liée. [63] Punition pour avoir osé tenter de tenir les violeurs d’enfants puissants pour responsables? Sois le juge. Pendant ce temps, l’acteur bien connu Anthony Edwards a courageusement écrit un article émotionnel sur medium.com en novembre dernier décrivant comment Gary Goddard se faisant passer pour son mentor, professeur et «ami», l’a sodomisé à l’âge de 14 ans. [64] Vous vous demandez peut-être si la pédophilie à Hollywood empire. Anne Henry, de la BizParentz Foundation, affirme que le problème auquel Feldman a fait allusion n’a fait que s’aggraver ces dernières années: Les pédophiles et les prédateurs à Hollywood sont tout aussi endémiques aujourd’hui, sinon plus. L’industrie du divertissement est beaucoup plus grande qu’elle ne l’était à l’époque . Pensez au nombre de chaînes câblées. À l’époque de Corey, il y avait les canaux 2-13. Nous avons également Internet aujourd’hui, qui permet aux prédateurs de traquer et de contacter virtuellement les enfants acteurs de manière plus personnelle. [65] [de Feldman et Haim] L’évaluation actuelle de Corey Feldman est d’accord, la pédophilie est de plus en plus répandue à Hollywood: C’est plus que jamais parce que de nos jours, vous pouvez utiliser Internet pour créer de faux profils et de faux comptes. Ils atteignent les petits enfants sur Twitter, ils atteignent les petits enfants sur Facebook et ils disent: «Je suis un grand producteur et je peux vous aider. Avec les médias sociaux, nous avons plus que jamais accès à tout le monde. C’est un problème croissant, pas un problème qui diminue. [66] Comme autre exemple de la façon dont l’industrie est notoirement et chroniquement opposée, rencontrez le scénariste-réalisateur condamné Victor Salva, qui, en 1988, il y a trois décennies, a été reconnu coupable de cinq chefs de copulation orale avec un enfant de moins de 14 ans, obscène et lascif. conduire et recruter un enfant à des fins de pornographie. [67] Un court métrage de Salva de 1986 avait tellement impressionné le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola qu’il a produit le premier long métrage du pédophile la même année – « Clownhouse ». C’est alors que Victor Salva a commencé à abuser sexuellement de Nicholas Winters, le jeune de 12 ans. garçon dans le film de Salva. Le réalisateur a interdit la mère du garçon de l’ensemble, affirmant que Nicholas ne pouvait pas travailler avec sa mère qui regardait. La mère est devenue méfiante et a confronté son fils, qui a admis: J’ai un secret et je ne peux le dire à personne. [68] La police a fait une descente au domicile du pédodirecteur et a trouvé du matériel pornographique qui comprenait une vidéo maison de Salva se livrant à des relations sexuelles orales avec son enfant star. Malgré sa condamnation antérieure, Salva n’a purgé que 15 mois de plus d’une peine de trois ans avant d’être libéré en 1989 et de se frayer un chemin de retour aux affaires avec une industrie qui l’accueille à nouveau à bras ouverts. La famille Winters a poursuivi la société de production de Coppola pour 5 milliards de dollars et n’a obtenu que 100 000 dollars. Depuis la prison, Salva avait écrit un scénario qu’il avait ensuite autorisé à réaliser – le film de 1995 «Powder» distribué par Disney’s Hollywood Pictures. [69] Bien que Disney sache encore embaucher ce pervers criminel et maintenant deux fois pédophile condamné, Salva n’a jamais été entravé du projet, traînant régulièrement avec des enfants mineurs embauchés comme figurants, leur permettant de s’asseoir sur la chaise de son directeur et de déjeuner fréquemment avec eux [et probablement sur eux]. Ainsi, pendant trois décennies consécutives à Hollywood, la carrière de ce violeur n’a pas été affectée par son passé criminel et a été autorisée à continuer de prospérer tout en travaillant directement avec les enfants, réalisant son dernier long métrage «Jeepers Creepers 3» sorti en octobre 2017 [70]. En fin de compte, si les perps gagnent de l’argent pour les studios hollywoodiens, ils restent employés quel que soit le nombre de vies d’enfants détruites dans le processus. Une autre histoire honteuse est le directeur de casting d’Hollywood James Murphy, responsable du dépistage et de l’embauche d’enfants dans certains des films les plus réussis des 15 dernières années, dont « School of Rock » et « Super 8. » Avant sa carrière à Hollywood, tout en vivant à Seattle , un obsédé de Murphy «est tombé amoureux» d’un petit garçon dans une école primaire voisine, l’a kidnappé déguisé en femme en 1996 et l’a emmené à New York où il a été repéré par un employé de l’hôtel qui l’a reconnu dans «America’s Most Wanted» . » [71] Murphy a été arrêté pour enlèvement et molestation et a été condamné pour pédophile. Mais seulement cinq ans après l’enlèvement de Seattle, il y était à nouveau, cette fois en tant que directeur de casting hollywoodien, choisissant des enfants acteurs pour de grands films. Finalement, son passé sordide l’a rattrapé, encore une fois aucune aide d’une industrie prise dans l’autre sens pour permettre à un autre prédateur en série d’accéder à des centaines d’enfants vulnérables.

Bob Villard est devenu le manager de Leonardo DiCaprio et Toby Maguire avec de nombreux autres enfants acteurs au fil des ans. Pourtant, avant même que ces deux-là ne commencent leur carrière, Villard a été arrêté en 1987 pour pornographie juvénile, mais le parquet a fait exploser l’affaire et le pédophile a été libéré. [72] Pendant les 14 années suivantes, Villard a continué à travailler à Hollywood jusqu’à ce que son passe-temps criminel, collectant des photos de garçons mineurs, ne le mette finalement derrière les barreaux en 2001. Mais un temps incroyablement court plus tard, en 2005, l’agresseur a de nouveau été victime d’une agression sexuelle un client potentiel de 13 ans qu’il convoitait. Hollywood a honteusement permis à ce pédophile d’agir sexuellement et de se faire attraper trois fois après avoir blessé d’innombrables victimes avant de lui interdire enfin de travailler à nouveau sur le terrain. Jason Michael Handy est un dernier cas dans cet échantillon toujours aussi bref de pédophiles qui travaillent à Hollywood et qui tombent dans le fichier « catch and release ». Mais gardez à l’esprit que des centaines de pédophiles condamnés sont également «à portée de main» même aujourd’hui, toujours à tous les niveaux de l’entreprise pour molester, violer et sodomiser plus d’enfants chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Et pire encore, le fait que peut-être mille fois plus de personnes travaillent / travaillaient / travailleraient dans l’industrie du divertissement, mais leurs crimes sexuels n’ont pas encore été détectés ou arrêtés… ou s’ils sont jugés suffisamment importants, ils continuent simplement d’acheter secrètement leurs victimes avec de l’argent et des accords de non-divulgation. Mais revenons à M. Handy, qui dans son journal privé s’est identifié comme un «pédophile à part entière». À l’aide d’un téléobjectif, ce pédophile voyeur a pris plus de mille photos de petites filles gambadant dans une école élémentaire en face de chez lui. . [73] En tant que bénévole de l’église de Malibu, il a travaillé régulièrement avec des enfants de 6 ans. Mais en tant qu’assistant de production chez Nickelodeon, l’un des plus grands producteurs d’émissions de télévision pour enfants, il a obtenu un accès illimité aux enfants à la fois sur et hors plateau. Se présentant comme un producteur majeur de Nickelodeon pour les filles mineures à la fois hors ligne et en ligne, Handy a promis à deux filles des célébrités avec des carrières à la télévision qu’il a bientôt agressées, brisant à jamais leurs espoirs et leurs rêves si ce n’est des vies. En 2004, le prédateur a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de crime, un acte obscène sur un enfant et la distribution de pornographie juvénile ainsi qu’un délit d’exploitation sexuelle des enfants. Après sa peine de prison, en 2009, Jason Michael Handy a déménagé vers l’est en Caroline du Nord où il a été contraint de s’inscrire comme délinquant sexuel condamné. [74] Mais une décennie après sa première condamnation, le pédophile en série a de nouveau été inculpé de trois chefs d’accusation de liberté indécente pour un enfant et de deux infractions sexuelles. Il faut se demander combien de vies ce pervers a ruiné de victimes qui n’ont jamais dénoncé ses crimes. S’agissant de comptes impolis attendus depuis longtemps, revisités par deux A-listers vieillissants, Roman Polanski et Woody Allen n’ont pas encore légalement payé leurs crimes sexuels présumés. Avant la vague changeante de la mer de Weiner ou de WeinGate, ou plus comme un tsunami toujours brisé, il y a une minute amnésique, Hollywood hypocrite se mobilisait derrière l’injustice grossière depuis des décennies pour le cinéaste «très décrié» Roman Polanski pour son «indiscrétion» tant de gens Il y a quelques années, le réalisateur de 44 ans a alors admis avoir drogué et violé une jeune fille américaine de 13 ans qui, depuis, le fait vivre comme un fugitif en fuite par rapport à la loi américaine. [75] Bien sûr, la communauté hollywoodienne peut également avoir exprimé sa sympathie pour le réalisateur pendant 8 ans plus tôt, perdant sa femme actrice enceinte de 8 mois, Sharon Tate, dans les tragiques meurtres sanglants de Laurel Canyon en 1969 aux mains sataniques du clan Charles Manson lié à la CIA. [76] Pendant que Sharon et son enfant à naître et d’autres étaient brutalement poignardés à mort, le pédophile A-lister filmait toujours ce qui allait devenir un classique de l’horreur du diable grandissant à l’intérieur de Mia Farrow après que le fondateur de l’église de Satan Anton LaVey jouant Satan lui-même ait Romarin imprégné dans «Le bébé de Romarin». [77] Le journaliste vétéran Randy « Rocket » Cody affirme avec force que Roman Polanski était membre du même clan satanique hollywoodien qu’il affirme que Warren Beatty et Jack Nicholson étaient les « appelants » qui ont poignardé la femme et l’enfant à naître de Polanski dans un sacrifice de sang satanique. [78] Juste après avoir plaidé coupable en 1977 d’avoir violé Samantha Geimer (anciennement Gailey) chez Jack Nicholson (qui était absent à l’époque), le tristement célèbre réalisateur Polanski a fui l’Amérique avant qu’il ne soit condamné à une longue peine de 50 ans de prison, après que le juge eut changé son l’esprit de revenir sur un accord de plaidoyer extrêmement léger. [79] En tant que double citoyen franco-polonais, au cours des quatre prochaines décennies, le pédophile admis a réussi à échapper à la loi et a été autorisé à travailler librement, à voyager, à accepter les distinctions d’une industrie pédo-amicale et pédo-saturée et à vivre sans obstruction et luxe dans diverses maisons en Europe. Mais le pire de tout, le pédophile en série était libre de violer plus de mineurs. Puis, juste au moment où il est apparu, lui aussi était complètement immunisé contre la loi, après l’arrivée de Polanski à Zurich, en Suisse, en septembre 2009, pour accepter un prix international distingué pour ses réalisations exceptionnelles dans l’industrie cinématographique, sous la pression des États-Unis, la police suisse l’a soudainement arrêté. [80] En attendant une décision des autorités suisses sur son extradition aux États-Unis, Polanski a été brièvement emprisonné, mais a bientôt été autorisé à être assigné à résidence dans son chalet suisse pendant que le gouvernement de Berne décidait de se conformer ou non à la demande d’extradition des États-Unis. Finalement, en juillet 2010, le ministre suisse de la Justice a annoncé que Polanski ne serait pas extradé vers l’Amérique. [81] Le violeur d’enfants a donc esquivé une autre balle. Tout comme les gros titres de Weinstein faisaient surface, Polanski a déclaré avec suffisance au Hollywood Reporter en octobre dernier que son cas de viol de 1977 était «terminé», affirmant qu’il avait payé son crime purgeant une courte peine en 1977 et de nouveau en 2009. [82] Mais la vérité est que Roman Polanski a non seulement évité illégalement des années derrière les barreaux pour son crime pédophile américain reconnu, il a également échappé au temps supplémentaire en tant que fugitif international et n’a jamais fait face à aucune autre accusation ou poursuite en tant que pédophile en série. Il est apparu qu’il aurait violé un certain nombre d’autres victimes mineures. Dans l’intervalle, sans aucun doute, en août 2017, le juge président de Los Angeles maintient l’affaire Geimer de 1977 toujours ouverte malgré la demande de la victime de le rejeter, pour son bienveillant plaidoyer le juge de le laisser derrière lui. [83] Immédiatement après sa brève détention à Zurich en 2009, plus de 100 notables de l’industrie cinématographique, dont le pédophile présumé Woody Allen, Martin Scorsese, David Lynch, Alejandro Gonzalez Inarritu, Wong Kar Wai, Harmony Korine, Stephen Frears, Alexander Payne, Michael Mann, Wim Wenders , Tilda Swinton, Julian Schnabel et Pedro Almodovar ont tous signé une pétition demandant la libération de Polanski. [84] Pendant ce temps, malgré cinq autres femmes qui se sont manifestées ces dernières années pour accuser Roman Polanski d’avoir elles aussi été agressées sexuellement en tant que filles mineures, à une exception près toutes survenues dans les années 1970, et une prétendant n’avoir que 10 ans à l’époque , à l’exception de sa condamnation de 1977, Roman Polanski nie avoir agressé d’autres victimes. [85] L’actrice britannique Charlotte Lewis, qui a tourné un film avec Polanski en 1986, a affirmé en 2010 qu’en 1982 (une demi-décennie après avoir reconnu avoir violé la jeune fille de 13 ans) à 16 ans, le pédophile en série s’est également imposé à elle. [86] L’année dernière, une ancienne actrice allemande a accusé Polanski en 1972 (avant son cas en Californie) d’avoir ramené la jeune fille de 15 ans à son chalet à l’extérieur de Berne sur la promesse d’un rôle d’acteur dans son prochain film avant de procéder au viol. [87] Après s’être excusé pour son crime, il lui a confié un petit rôle dans le film «Che?», Mais l’aurait ensuite violée une deuxième fois dans une maison à Rome. En novembre 2017, les espoirs de la victime de sa journée devant les tribunaux ont été contrecarrés, toujours en raison des lois sur la prescription, cette fois en Europe. Donc, encore une fois en raison de l’histoire ininterrompue d’un système juridique brisé qui protège mondialement les pédophiles puissants, toutes les enquêtes sur les crimes sexuels en série de ce directeur ont été abandonnées et Polanski, 84 ans, reste un homme libre pour vivre le reste de ses jours terre en dehors de l’Amérique dans la paix et la sérénité, contrairement à ses multiples victimes. En ce qui concerne l’autre cas pédagogique très médiatisé impliquant un autre réalisateur octogénaire de renom, la confession de la lettre ouverte de 2014 de la fille présumée victime de Woody Allen, Dylan Farrow, dans le New York Times [88] et une récente interview de CBS pesant sur son côté de la molestation de 1992 l’incident [89] a pris une minute à New York pour faire à peine éclabousser avant d’être oublié trop tôt. Dylan a révélé graphiquement les abus sexuels de son père perpétrés lorsqu’elle avait 7 ans dans sa maison du Connecticut: Mon père m’a emmené dans un petit vide sanitaire mansardé dans la maison de campagne de ma mère dans le Connecticut. Il m’a demandé de m’allonger sur le ventre et de jouer avec le train jouet de mon frère qui avait été installé. Et il s’est assis derrière moi dans l’embrasure de la porte, et alors que je jouais avec le train jouet, j’ai été agressé sexuellement. En tant que 7 ans, je dirais, j’aurais dit qu’il a touché mes parties intimes. Ce que j’ai dit. À 32 ans, il a touché mes lèvres et ma vulve avec son doigt. [90] Pour esquiver cette balle juridique il y a plus d’un quart de siècle, Woody Allen a utilisé de manière opportuniste son influence et sa séquence d’événements pour rejeter catégoriquement les allégations de molestation initiales de sa partenaire de longue date, Mia Farrow. Allen a qualifié Mia de femme méprisée réagissant avec vengeance en découvrant des photos Polaroid nues d’une autre fille de Farrow – alors âgée de 21 ans, Soon-Yi avec les jambes écartées, assise sur un canapé pris par Woody à la suggestion de sa belle-fille. [91] Et la bataille épique sur la garde de leurs trois enfants partagés a été lancée. Le juge a non seulement confié la garde complète de leurs trois enfants à Mia, mais a interdit tout contact entre eux, sauf les visites surveillées avec son fils Ronan (alors nommé Satchel). Il convient également de noter qu’en 1993, le procureur principal du bureau du procureur de l’État du Connecticut pensait qu’Allen avait abusé sexuellement de Dylan avec une «cause probable» pour poursuivre. Mais Mia Farrow et lui ne voulaient pas imposer davantage de traumatisme à l’enfant de 7 ans avec un procès, donnant tristement à Allen un laissez-passer gratuit avec la décision de ne pas poursuivre. [92] À ce jour, Dylan Farrow vit toujours avec le traumatisme et les abus sexuels et déplore qu’elle se soit également vu refuser sa journée devant les tribunaux. Pendant ce temps, le réalisateur de 82 ans continue de faire des films avec le soutien total de l’élite hollywoodienne, du public au box-office et des fans fidèles. Mais du point de vue de Dylan, le fait de voir des décennies de mensonges et de dénégations constants de son père l’a blessée au cœur. Avec ses propres jeunes enfants, Dylan Farrow travaille sans relâche pour aider à prévenir la maltraitance des enfants dans son soutien aux autres victimes de violence. Son frère Ronan Farrow est venu à la défense de sa sœur, croyant que son père Woody Allen avait agressé sexuellement sa sœur aînée de deux ans. [93] En tant que journaliste ayant contribué à briser l’histoire de Harvey Weinstein, [94] Ronan sait personnellement de sa propre histoire familiale douloureuse comment la machine à filer PR de son père a été utilisée historiquement par de puissants prédateurs masculins comme une arme contre de jeunes victimes courageuses osant dire la vérité , sont toujours soumis au feu des frottis de campagne incessants, de l’assassinat de personnages et d’un cauchemar infernal de jugement et de condamnation. Il a été témoin de cette expérience avec sa mère et sa sœur lorsqu’il a été qualifié de «fou, entraîné et vindicatif» Jezebels. [95] En tant que journaliste ces dernières années, alors qu’il couvrait la dissimulation de Bill Cosby juste avant l’éclatement de la bulle de déni de Cosby, Ronan a rencontré la complicité et la collusion des médias traditionnels en protégeant et en protégeant les pédophiles et les agresseurs sexuels de grands noms chez les bons garçons et filles de MSM ] réseau. [96] L’accès aux étoiles dépend du partenariat symbiotique entre la machine à étoiles et la presse. Ainsi, plonger dans un terrain trop personnel ou controversé est considéré comme tabou et interdit. Un exemple typique est l’histoire de sa propre sœur. Le New York Times a limité ses «aveux» à 936 mots dans l’article du journaliste lauréat du prix Pulitzer, Nicholas Kristof, rempli de mises en garde qui avait initialement été publié sur le blog de Kristof. En revanche, peu de temps après, le NYT a fourni à l’accusé deux fois plus d’espace d’impression placé au centre de la section principale sans réserves.

A 70 ans (elle est née en 1946), Marina Abramovic n’a pas une ride. Les ingrédients (sang, sperme, lait maternel, urine…) qui entrent dans les performances artistiques, et le Spirit Cooking (parodie de cannibalisme) de cette artiste évoquent les rituels de longévité des satanistes et des lamas tibétains. Alexandra David-Néel écrit : « Les Tao-sse chinois ont longuement poursuivi la recherche du breuvage rendant immortel, mais ils ne sont pas les seuls en Orient. Les Tibétains ont composé le « btchud lén gyi » ou « btchud kyi lén » (prononcer tchu ki lén) et le « nang ntchöd » (nang tcheu), les Hindous ont le rasâyana. Mais toutes ces potions ne sont que l’expression vulgaire et déformée de procédés appartenant aux sciences secrètes. Ainsi, tchu ki lén est, non pas une liqueur, mais un procédé mystique par lequel on saisit et on assimile la « sève nourricière », « l’énergie-vie » universelle. Il existe, à ce sujet, un ensemble de doctrines curieuses qui paraissent remonter à une haute antiquité. » Des lamas tibétains connaissent l’art antique et maudit de soutirer la vitalité d’une personne jeune. Depuis des siècles, ils pratiquent une magie démoniaque pour reculer le moment de la vieillesse et réparer l’usure de leur corps. Toujours selon Alexandra David-Néel, des initiés Böns-Noirs s’adonnent à de bizarres et cruelles pratiques qui permettent d’accroître leur vitalité en soutirant celle des autres. « Leur grand secret, écrit-elle, l’abomination qu’ils cachent à So sa ling, peut-être depuis des siècles, c’est leur breuvage d’immortalité. » Pour ne pas vieillir, des sorciers tibétains se livrent à une forme d’anthropophagie. Ils consomment régulièrement l’énergie vitale qui s’écoule du corps de jeunes victimes soumises à une mort lente. L’art satanique de Marina Abramovic est prisé par l’oligarchie américaine et les amis d’Hillary Clinton. Note :

Le nang-tcheud (Alexandra David-Néel écrit « nang-tcheu ») désigne un rite criminel et l’élixir de longue vie, fait de sang et de chair humaine, des lamas dégénérés.