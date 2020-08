Aidez nous à développer davantage notre recherche et notre futur projet d’exploration des bases secr`tes allemandes en Antartique!

Nous prévoyons investir davantage sur notre site web...Nous prévoyons voyager plus afin de rencontrer des personnes qui sont au coeur de l'actualité et nous avons commencer des travaux sur le développement d'une fondation dont le but sera d'aller explorer les bases secrètes allemandes abandonnées en Antartique. Vous pouvez donner la somme que vous voulez à partir de $1 canadien. Merci de penser à votre futur collectif!