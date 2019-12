Joyeux Noel à tous! Merry Christmas for all ! Feliz Navidad para todos!

Le 25 décembre ,nous fêtons la Naissance de Jésus Christ,en tant que chrétien!Ceci se passa il y aurait maintenat 2019 ans …avec une erreur possible de 7 ans!

Le 25 décembre est une date remarquable inscrite depuis des siècles sur nos calendriers…et dans nos coeurs!

Il y a seulement 66 ans,votre humble serviteur naissant dans une ville qui s’appelait Kénogami (qui signifie le lac long en langue cris et en algonquin).Je ne suis resté qu’un an dans cette ville car mes parents allèrent vivre à Alma,l’année suivante.

L’endroit et la date de notre naissance nous marque pour le temps de notre vie …de même que les gens et les animaux qui nous côtoient durant cette même vie.

Depuis que je suis apparu sur le web et que j’ai créé avec l’aide de quelques personnes l’association des Défenseurs de la Terre,le site web que j’ai dédié aux Chercheurs et Diseurs de Vérité comme Jimmy Guieu,Aimée Michel,Guy Tarade,Edward Snowden,Julian Assange,Zecheria Sitchin et autres,ce site web a bien rempli sa mission d’éveiller les esprits et de défier le Nouvel Ordre Mondial!J’en suis fier et vous considère tous et toutes comme mes enfants,mes frères et soeurs…ma Fraternité!

Je veux vous dire que tant que je vivrai,je continuerai le combat pour que toutes les formes de Vie présentes sur notre petite Planète Bleue ,aient le droit de vivre et de prospérer!Lutter contre le néolibéralisme envahissant et le Nouvel Ordre Mondial est un acte d’amour de la Vie et une profession de foi envers les générations d’humains et de non-humains qui vivront en Paix…dans le futur!Peu importe,si cette cohabitation se fera sur Terre ou ailleurs,si notre Terre devient trop hostile pour la vie humaine…dans ce Futur!

Aussi,je soumettrai des suggestions pour permettre à l’aventure humaine de continuer tout en préservant la Vie,autour de Nous!Nous avons d’importantes responsabilités à tenir et un travail colossal à entreprendre aussi je vais vous demander de m’aider à diffuser notre message et notre combat,partout sur Terre!

Il est essentiel d’aller plus loin que de lire ces textes,partagez les et préparez-vous à agir un jour …pour protéger la Vie!

Si vous avez des textes,des photos ou des suggestions ,n’hésitez pas à nous les faire parvenir…Cela me fera grand plaisir!

N’oubliez pas mes amis que dans les mois à venir,il me faudra réorganiser notre site web,prévoir plus de budget pour de grands projets à long terme comme la fondation Neue Schwabenland 2 qui aura pour but de mettre en marche une expédition scientifique vers les anciennes bases secrètes allemandes…et il me faudra assurer la relève de notre site web avec du sang neuf pour le futur!

En 2020,nous commencerons l’année,le 2 janvier 2020,en commémorant le 20 ième anniversaire de la mort du Maître,Jimmy Guieu, en proclamant cette journée comme étant la Journée Mondiale des Chercheurs et des Diseurs de Vérité!

Nous n’attendrons pas après les gouvernements politiques du Monde qui ne sont que des marionnettes entre les mains du crime organisé et du Nouvel Ordre Mondial Illuminati,sioniste et islamiste!

En 2020,je commencerai les cours du Vril,l’enseignement de la science de la Grande Prêtresse Maria Orsic!Je pense que l’enseignement du Vril peut aider à sauver une partie de l’humanité!

En 2019,le peuple attend encore,il dort toujours ,mais en 2020,je vous prédit qu’il va se réveiller en prenant conscience de sa force et de son pouvoir!

Un peu avant…ou un peu après le 21 décembre 2012,nous avons été baigné par l’énergie en provenance du centre de notre galaxie,la Voie Lactée,et depuis ce temps une Ère Nouvelle s’est répandue sur notre Terre et a imbibée toute forme de vie,ainsi que toute l’ADN présente sur Terre.

Aussi,de nombreux peuples du Ciel connaissent notre existence et nous surveillent avec bienveillance!Ce sont des Frères qui ont pitié de nous et qui se désolent en voyant la cruauté des profiteurs de ce système politique,économique et social corrompu et pourri!

Plus de 3 milliards d’animaux sont tués chaque jour pour fournir un montant très inégal de protéines à une minorité d’exploiteurs pendant que de plus en plus de gens ont de la misère à manger 2 repas ,même 1 repas par jour!

Dans de nombreux pays,la viande est un luxe presqu’impossible pendant que de nombreux américains sont obèses et meurent de cancer et d’accident cardio-vasculaire!

La mafia khazare et sioniste qui contrôle les politiciens américains prétend les rendre plus puissant….mais sur un monticule de cadavres!

Tandis qu’au Canada,un illuminé pro-islamiste,Justin Trudeau, contrôlé par les magnats du pétrole nous ment en ouvrant toute grande la frontière aux migrants envahisseurs dans le but de détruire la nation québécoise française!

En ce sens,nous sommes tous devenu les Héritiers de l’Ère Nouvelle!

L’Ère Nouvelle ,comme le Royaume des Cieux annoncé par Jésus lui-même est autour de nous et chacun d’entre nous peut en avoir la Vision et ressentir sa puissance !

L’Ère Nouvelle va grandir pendant que le clou de la justice des peuples s’enfoncera dans la tête du Réseau Mondial de Pédophilie de l’oligarchie mondialiste!C’est en amenant devant la Justice des Peuples ces vendeurs de chair humaine que le Nouvel Ordre Mondial Sataniste va s’écrouler avec certitude…car j’en ai reçu le message de mon conseil!

C’est en apprenant à développer notre conscience,notre courage et notre force que nous aurons plaisir à marcher fièrement contre le Nouvel Ordre Mondial néolibéral qui étouffe le Québec,la France et tout l’Occident chrétien!

Joyeux Noel à tous et à toutes!

Restons uni(e)s car ensemble nous vaincrons!

Michel Duchaine,fondateur des Défenseurs de la Terre,

promoteur de l’Ère Nouvelle ,de l’Ère Nouvelle du Québec et du Mouvement Québécois de Désobéissance Civile!

On December 25, we celebrate the Birth of Jesus Christ, as a Christian! This happened now 2019 years ago … with a possible error of 7 years!

December 25 is a remarkable date that has been on our calendars for centuries … and in our hearts!

Only 66 years ago, your humble servant was born in a city called Kénogami (which means the long lake in Cree and Algonquin). I only stayed one year in this city because my parents went to live in Alma, the following year.

The place and the date of our birth marks us for the time of our life … as well as the people and the animals which meet us during this same life.

Since I appeared on the web and created with the help of a few people the Association of Defenders of the Earth, the website that I dedicated to Seekers and Truth-Finders like Jimmy Guieu, Aimée Michel , Guy Tarade, Edward Snowden, Julian Assange, Zecheria Sitchin and others, this website has fulfilled its mission to awaken minds and challenge the New World Order! I am proud of it and consider you all as my children , my brothers and sisters … my Fraternity!

I want to tell you that as long as I live, I will continue the fight so that all the forms of Life present on our little Blue Planet, have the right to live and to prosper! Fight against invasive neoliberalism and the New World Order is an act love of Life and a profession of faith towards the generations of humans and non-humans who will live in Peace … in the future! It does not matter, if this cohabitation will be on Earth or elsewhere, if our Earth becomes too hostile for human life … in this Future!

Also, I will submit suggestions to allow the human adventure to continue while preserving the Life, around Us! We have important responsibilities to hold and a colossal work to undertake also I will ask you to help me to diffuse our message and our fight, everywhere on Earth!

It is essential to go further than reading these texts, share them and prepare to act one day … to protect Life!

If you have texts, photos or suggestions, do not hesitate to send them to us … It will be my great pleasure!

Don’t forget my friends that in the coming months, I will have to reorganize our website, plan more budget for large long-term projects like the Neue Schwabenland 2 foundation which will aim to start a scientific expedition to the old German secret bases … and I will have to take over from our website with new blood for the future!

In 2020, we will start the year, January 2, 2020, by commemorating the 20 th anniversary of the death of the Master, Jimmy Guieu, by proclaiming this day as the World Day of Seekers and Truth-Finders!

We will not wait for the political governments of the World which are only puppets in the hands of organized crime and the Illuminati, Zionist and Islamist New World Order!

In 2020, I will start the lessons of Vril, teaching science of High Priestess Maria Orsic! I think that teaching Vril can help save part of humanity!

In 2019, the people are still waiting, they are still sleeping, but in 2020, I predict that they will wake up realizing their strength and power!

A little before … or a little after December 21, 2012, we were bathed in energy from the center of our galaxy, the Milky Way, and since that time a New Era has spread over our Earth and has soaked up all life, as well as all of the DNA on Earth.

Also, many people in Heaven know our existence and watch us with kindness! They are Brothers who have mercy on us and who are saddened by seeing the cruelty of the profiteers of this corrupt and rotten political, economic and social system!

More than 3 billion animals are killed every day to provide a very unequal amount of protein to a minority of exploiters while more and more people have a hard time eating 2 meals, even 1 meal per day!

In many countries, meat is an almost impossible luxury while many Americans are obese and die from cancer and stroke!

The Khazarian and Zionist mafia that controls American politicians claims to make them more powerful …. but on a mound of corpses!

While in Canada, an enlightened pro-Islamist, Justin Trudeau, controlled by the oil tycoons lies to us by opening wide the border to invading migrants in order to destroy the French Quebec nation!

In this sense, we have all become the Heirs of the New Era!

The New Age, like the Kingdom of Heaven announced by Jesus himself is around us and each of us can have the Vision and feel our power.

The New Era is going to grow as the nail of justice for the peoples is driven into the head of the World Pedophilia Network of the globalist oligarchy! It is by bringing these sellers of human flesh before the Justice of the Peoples Satanist World Order will collapse with certainty … because I received the message from my counsel!

It is by learning to develop our conscience, our courage and our strength that we will enjoy walking proudly against the neoliberal New World Order which is stifling Quebec, France and the whole of the Christian West!

Merry Christmas to all!

Let’s stay united because together we will win!

Michel Duchaine, founder of Defenders of the Earth,

promoter of the New Era, the New Era of Quebec and the Quebec Movement of Civil Disobedience!

FELIZ NAVIDAD A TODOS

¡Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre como cristianos! Esto hubiera sucedido hace 2019 años … ¡con un posible error de 7 años!

El 25 de diciembre es una fecha notable que ha estado en nuestros calendarios durante siglos … ¡y en nuestros corazones!

Hace solo 66 años, su humilde servidor nació en una ciudad llamada Kénogami (que significa el largo lago en Cree y Algonquin). Solo estuve un año en esta ciudad porque mis padres se fueron a vivir a Alma, al año siguiente.

El lugar y la fecha de nuestro nacimiento nos marcan para el momento de nuestra vida … así como las personas y los animales que nos conocen durante esta misma vida.

Desde que aparecí en la web y creé con la ayuda de algunas personas la asociación de Defensores de la Tierra, el sitio web que dediqué a Buscadores y Buscadores de la Verdad como Jimmy Guieu, Aimée Michel , Guy Tarade, Edward Snowden, Julian Assange, Zecheria Sitchin y otros, ¡este sitio web ha cumplido su misión de despertar mentes y desafiar el Nuevo Orden Mundial! Estoy orgulloso de esto y los considero a todos como mis hijos , mis hermanos y hermanas … ¡mi Fraternidad!

Quiero decirte que mientras viva, continuaré la lucha para que todas las formas de vida presentes en nuestro pequeño Planeta Azul, ¡tengan derecho a vivir y prosperar! Luchar contra el neoliberalismo invasivo y el Nuevo Orden Mundial es un acto amor a la vida y una profesión de fe hacia las generaciones de humanos y no humanos que vivirán en paz … ¡en el futuro! No importa, si esta convivencia será en la Tierra o en otro lugar, si nuestra Tierra se convierte en demasiado hostil para la vida humana … en este futuro!

Además, presentaré sugerencias para permitir que la aventura humana continúe mientras se preserva la vida a nuestro alrededor. Tenemos responsabilidades importantes que cumplir y un trabajo colosal que emprender. También le pediré que me ayude a difundir ¡Nuestro mensaje y nuestra lucha, en todas partes de la Tierra!

Es esencial ir más allá de leer estos textos, compartirlos y prepararse para actuar un día … ¡para proteger la Vida!

Si tiene textos, fotos o sugerencias, no dude en enviárnoslas … ¡Será un gran placer!

No olviden a mis amigos que en los próximos meses tendré que reorganizar nuestro sitio web, planificar más presupuesto para grandes proyectos a largo plazo como la fundación Neue Schwabenland 2, cuyo objetivo será comenzar una expedición científica para las viejas bases secretas alemanas … ¡y tendré que tomar el control de nuestro sitio web con sangre nueva para el futuro!

¡En 2020, comenzaremos el año, el 2 de enero de 2020, conmemorando el 20 aniversario de la muerte del Maestro, Jimmy Guieu, proclamando este día como el Día Mundial de los Buscadores y Buscadores de la Verdad!

¡No esperaremos a los gobiernos políticos del mundo, que son solo títeres en manos del crimen organizado y del Nuevo Orden Mundial de los Illuminati, Sionistas e Islamistas!

¡En 2020, comenzaré las lecciones de Vril, enseñando ciencias de la Suma Sacerdotisa Maria Orsic! ¡Creo que enseñarle a Vril puede ayudar a salvar parte de la humanidad!

En 2019, la gente todavía está esperando, todavía está durmiendo, pero en 2020, ¡predigo que se despertarán dándose cuenta de su fuerza y ​​poder!

Un poco antes … o un poco después del 21 de diciembre de 2012, fuimos bañados en energía desde el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y desde entonces una Nueva Era se ha extendido sobre nuestra Tierra y ha absorbido toda la vida, así como todo el ADN de la Tierra.

¡Además, muchas personas en el Cielo conocen nuestra existencia y nos miran con amabilidad! ¡Son Hermanos que tienen misericordia de nosotros y se entristecen al ver la crueldad de los especuladores de este corrupto y podrido sistema político, económico y social!

Cada día se matan más de 3 mil millones de animales para proporcionar una cantidad muy desigual de proteínas a una minoría de explotadores, ¡mientras que cada vez más personas tienen dificultades para comer 2 comidas, incluso 1 comida por día!

¡En muchos países, la carne es un lujo casi imposible, mientras que muchos estadounidenses son obesos y mueren de cáncer y derrame cerebral!

La mafia jázara y sionista que controla a los políticos estadounidenses afirma que los hace más poderosos … ¡pero en un montón de cadáveres!

Mientras que en Canadá, un ilustrado pro-islamista, Justin Trudeau, controlado por los magnates del petróleo, nos miente abriendo la frontera a los inmigrantes invasores para destruir la nación francesa de Quebec.

En este sentido, ¡todos nos hemos convertido en los Herederos de la Nueva Era!

La Nueva Era, como el Reino de los Cielos anunciado por Jesús mismo, nos rodea y cada uno de nosotros puede tener la Visión y sentir nuestro poder.

¡La Nueva Era va a crecer a medida que el clavo de la justicia para los pueblos sea llevado a la cabeza de la Red Global de Pedofilia de la oligarquía globalista! El orden mundial satanista colapsará con certeza … ¡porque recibí el mensaje de mi abogado!

¡Al aprender a desarrollar nuestra conciencia, nuestro coraje y nuestra fuerza, disfrutaremos caminando orgullosamente contra el Nuevo Orden Mundial neoliberal que está sofocando Quebec, Francia y todo el Occidente cristiano!

Feliz Navidad a todos!

¡Mantengámonos unidos porque juntos ganaremos!

Michel Duchaine, fundador de Defensores de la Tierra,

¡Promotor de la Nueva Era, la Nueva Era de Quebec y el Movimiento de Desobediencia Civil de Quebec!