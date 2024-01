Aujourd’hui,2 janvier 2024 Jimmy Guieu décédait en l’an 2000

Publié par Michel Duchaine

Né en 1953, je suis le fondateur des Défenseurs de la Terre le 10 octobre 2007. Nous essayons de proposer une alternative au Nouvel Ordre Mondial et une nouvelle vision de la vie. Nous considérons que l'Humanité doit vivre en harmonie avec toutes les formes de vie et abolir le néolibéralisme pour préserver la vie humaine et poursuivre l'aventure Earthlians. Nous considérons que nous ne sommes pas seuls et que nous recevrons un ultimatum dans peu de temps./ Born in 1953,I am the founder of the Defenders of the Earth in October 10 ,2007. We try to proposed an alternative of the New World Order and a new vision of life. We consider that the Humanity must live in harmony with all forms of life and abolish the neoliberalism for preserve the human life and continue the Earthlians adventure. We consider that we are not alone and we will receive an ultimatum in few time./ Nacido en 1953, soy el fundador de los Defensores de la Tierra el 10 de octubre de 2007. Intentamos proponer una alternativa del Nuevo Orden Mundial y una nueva visión de la vida. Consideramos que la Humanidad debe vivir en armonía con todas las formas de vida y abolir el neoliberalismo para preservar la vida humana y continuar la aventura de los terrestres. Consideramos que no estamos solos y recibiremos un ultimátum en poco tiempo. Voir tous les articles par Michel Duchaine