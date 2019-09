Le scandale tenu secret de la Maison Blanche:L’Opération Fast and Furious

Des missiles américains capturés au camp de rebelles islamiques libyens –

Les souvenirs de l’attaque du 11 septembre à Benghazi resurgissent

Joe Hoft par Joe Hoft 30 juin 2019

Le New York Times ( extrême gauche) rapporte que des armes américaines ont été trouvées en Libye –

Des combattants du gouvernement libyen ont découvert cette semaine une cache de puissants missiles américains, généralement vendus uniquement à des alliés proches des américains, dans une base rebelle capturée dans les montagnes au sud de Tripoli.

Les quatre missiles antichars Javelin, qui coûtent plus de 170 000 dollars chacun, ont fini par renforcer l’arsenal du général Khalifa Hifter, dont les forces mènent une campagne militaire pour conquérir la Libye et renverser un gouvernement soutenu par les États-Unis.

Les marquages ​​figurant sur les conteneurs d’expédition des missiles indiquent qu’ils avaient été vendus aux Émirats arabes unis, un partenaire américain important, en 2008.

Les infos auraient été retrouvés sur un tweet sur Twitter –

#Libya: Weapons captured from #LNA when the #GNA captured Garyan, including M79 Osa, HMGs, a 9K113, and at least 4 FGM-148 Javelin!

Also included was Chinese GP-1 155mm Guided Artillery Shells, known to be in Libya & other arms marked as from the UAE.

Partially via @Oded121351 pic.twitter.com/aEksokPl8G

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 28, 2019