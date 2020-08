FRANCE : ARSENAL TECHNOTRONIQUE EN PHASE FINALE D’ACHÈVEMENT…

Il est encore temps de porter un coup d’arrêt définitif à la dictature technotronique EnMarche forcée !

Énième preuve qu’en France Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21 initié sous Sarkozy1èretaupeZunienne, VIA la 5G, les compteurs communicants (Linky, Gazpar, Aquarius, Téléo), les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) en utilisant la crise sanitaire courante, pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués électroniquement, masqués, en attendant de se faire vacciner, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

VIA la 5G puis la 6G et grâce à la Fibre Optique, aussi !

Aussi, je vous recommande, au préalable, la lecture de ce rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972. La confirmation que le problème du Linky et de tous compteurs communicants, n’est pas qu’un problème d’ondes (micro et radio) et n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES, c’est pourquoi, dans cet article, la traduction partielle mais substantielle de ce rapport par Résistance 71 en septembre 2019, à ma demande. À retrouver page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages pour dire NON à la dictature technotronique que j’ai publié le 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

CONSEIL ANONYME : REFUSEZ LA FIBRE OPTIQUE À TOUT PRIX !!!

N’acceptez pas l’abonnement à la fibre ! La fibre est un piège pour vous imposer la 5G à l’insu-de-votre-plein-gré !

(Dans mon immeuble, ils ont installé la fibre optique d’Orange à notre insu, et ensuite mis des affiches en dessous de chaque porte des logements pour les inciter à s’abonner à la fibre optique d’Orange ainsi qu’une affiche à côté de la porte d’entrée et ainsi faire du bourrage de crâne publicitaire sur la fibre optique d’Orange partout dans l’immeuble)

Orange est pour le carnet de vaccination implantée sous la peau et visible avec un smartphone 5G ► https://tendances.orange.fr/bien-etre/sante/article-bientot-un-carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau-CNT000001ntr5G.html

Orange veut la fin de la neutralité du net avec la 5G : Interrogé sur BFM Business, le patron d’Orange, Stéphane Richard, considère que l’abandon de la neutralité du Net est une « obligation » dans la perspective de l’avènement de la 5G, qui arrivera « chez nous en 2020-2021 » ► https://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-mobile/orange/actualite-840298-orange-finir-neutralite-net.html

Les opérateurs français et européens et les compagnies aériennes qui propagent des satellites 5G dans l’atmosphère comme Airbus veulent la fin de la neutralité du net avec la 5G ► https://www.phonandroid.com/neutralite-net-menacee-france-operateurs.html

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/09/Network-for-the-Sky-Airbus-successfully-tests-stratospheric-4G-5G-defence-communications.html

Avec la fin de la neutralité du net, les opérateurs pourront contrôler ce que les citoyens auront le droit de voir sur le net ► https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/fin-de-la-neutralite-du-net-aux-etats-unis-133339

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/13/pourquoi-la-fin-de-la-neutralite-du-net-fait-peur_5228781_4408996.html

En ce moment, les opérateurs Orange et autres installent de force la fibre optique dans les immeubles sans demander l’autorisation des habitants, et ensuite placardent une minuscule affiche à la porte d’entrée des immeubles pour inciter les gens à s’abonner à la fibre via un numéro à un agent.

La 5G arrive et sera fortifié par la fibre optique ► https://www.wired.com/story/5g-is-coming-fortified-with-fiber/

la fibre optique est importante pour la 5G ► https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/

La 5G utilisera la fibre optique ► https://fortune.com/2020/01/19/5g-fiber-optic-network-centurylink/

la 5G a besoin de beaucoup de fibres optiques pour fonctionner ► https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html

NE VOUS ABONNER SURTOUT PAS A LA FIBRE ! BOYCOTTEZ LA FIBRE !

La fibre est un piège pour vous imposer la 5G à votre insu !

Une fois que vous vous abonnez à la fibre, vous aurez la 5G passant dans vos murs, reliant à votre internet. Car la fibre peut autant faire passer la 4G que la 5G et même la 6G !

c’est la 4G ; à domicile, il passe principalement par la technologie de la fibre optique ► http://www.dorsal.fr/infos-pratiques/le-tres-haut-debit-cest-quoi/

la 4G peut être converti en 5G, la fibre optique peut convertir la 4G en 5G à tout moment…

« , il sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui occupées par la 4G » https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html

https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordre-mondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/

la 5G peut utiliser le réseau 4G en convertissant les ondes 4G en 5G ► https://www.cnet.com/news/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/

Un logiciel de Nokia si vous le télécharger par inadvertance sur votre ordinateur ou smartphone peut convertir tout votre réseau d’antennes 4G à laquelle vous êtes abonné en 5G sans que vous le sachiez ► https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/

Les smartphones 4G peuvent être convertis en smartphones 5G sans besoin de changer de smartphone ► https://www.theupspot.com/2018/07/how-to-change-samsung-4g-smartphone-to.html

La 5G peut utiliser les fréquences de la 4G pour fonctionner « une antenne intelligente gérera la connectivité 4G/5G ► https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/

« Les réseaux sans fil 4G d’aujourd’hui et 5G de demain n’existeront pas sans la fibre 6G qui leur donnera du pouvoir », a ajouté M. Shlanta. L’Alliance Wi-Fi a récemment introduit « Wi-Fi 6 » comme désignation officielle de l’industrie pour les produits et les réseaux qui prennent en charge la prochaine génération de Wi-Fi basée sur la technologie 802.11ax (bien que, pour être clair, la marque n’inclut pas de « G »). »Il y aura probablement un 6G« , a reconnu récemment M. Durga Malladi, de Qualcomm, tout en précisant qu’il n’y avait pas de projets concrets concernant une norme de réseau 6G. De plus, a expliqué M. Malladi, les entreprises qui ont développé la norme 5G l’ont fait en veillant à ce qu’elle soit suffisamment flexible pour supporter des changements et des mises à niveau importants à l’avenir, ce qui pourrait annuler la nécessité de passer à la norme 6G. » ► https://www.fiercewireless.com/tech/6g-fiber-argues-sdn-communications-ceo

La fibre peut faire augmenter la 5G à votre insu sans que vous le sachiez ! elle est programmée pour !

Vous aurez également la fin de la neutralité du net quand ils auront fini d’installer la 5G sur tout le territoire et que la fibre fera alors passer la 5G à votre insu.

Leur but c’est Fibre ► puis 5G ► puis fin de la neutralité du net !

Toutes les victimes des abus du pouvoir ne pourront alors plus s’exprimer sur le net ni dénoncer les dangers de la 5G cancérigènes qu’ils subissent. Aux moindres symptômes causés par la 5G, ils accuseront le corona à la place. L’article qui montre les effets dangereux de la 5G a déjà été censuré ► https://www.alterinfo.net/5G-emis-par-objets-intelligents-antennes-relais-degradation-des-globules-rouges-charges-d-apporter-l-oxygene-manque-d_a154578.html [NdJBL : Le sité Alter Info est inaccessible depuis peu. Le site a-t-il été fermé pour relayer, sans faille depuis ses débuts, des publications contre la 5G, anti-vaxx, anti-mask ?]

Mais vous pouvez lire l’article source ici ► https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-piste-a-suivre/

À la page 35 à page 39 effets secondaires provoqués par les ondes, de ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

Page 31 effets secondaires de la 5G ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

Infertilité masculine : les ondes électromagnétiques mises en cause

Trois scientifiques ont épluché les études publiées sur l’effet des ondes radiofréquences sur la qualité du sperme. Ils en concluent que les ondes émises par les portables, le wifi, les fours à micro-ondes, ont un effet néfaste sur le nombre de spermatozoïdes et leur motilité ► https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-infertilite-masculine-ondes-electromagnetiques-mises-cause-34924/

La 5G à une certaine fréquence donnée peut bruler la peau ► https://www.lessymboles.com/la-5g-chronique-dune-catastrophe-annoncee/

La 5G peut causer la sécheresse et bruler la peau à une certaine fréquence ► https://anh-usa.org/what-do-crowd-control-burning-skin-your-street-corner-and-superbugs-have-in-common/

https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-military-weapon/

Au sommet de la 5G de 2018, Nokia annonce qu’il va utiliser la fréquence 96 GHz pour la 5G ► https://www.fiercewireless.com/wireless/nokia-sets-sights-high-90-96-ghz-tests

À partir de 95Ghz, la 5G peut brûler la peau ► https://scientists4wiredtech.com/2019/02/5g-will-use-the-same-frequencies-as-pain-inflicting-military-weapon/

À la fréquence 60 Ghz, la 5G modifie la molécule d’oxygène et l’empêche d’être assimilée par l’hémoglobine passant dans les poumons. Voici l’article https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001 publié par des compagnies qui vantent les bénéfices de 60 Ghz. Elles reconnaissent ouvertement que la fréquence 60 Ghz est absorbable par l’oxygène donc que la 5G modifie la molécule de dioxygène avec la fréquence 60 Ghz.

Un groupe de multinationales américaines YEC fait de la pub pour la 5G et en révèle son fonctionnement (donc cet article écrit par le groupe de multinationales YEC montre que la fibre optique c’ est pour la 5G) :

Citation : « Le rôle des réseaux à fibres optiques pour l’avenir de la 5G. La 5G n’aime pas les murs, le double vitrage ou les feuillages.

La technologie va certainement s’améliorer ; la 5G en est encore à ses débuts et prendra plusieurs formes différentes en fonction des différents spectres auxquels les fournisseurs de services sans fil tels que T-Mobile, AT&T et Verizon ont accès. Plus important encore, si pratiquement tous les sites cellulaires et les tours ne disposent pas d’une connexion à fibre optique sur un réseau hautement résilient, la 5G restera quelque peu limitée, en particulier pour ceux qui ne vivent pas dans les grandes zones métropolitaines. Pour l’instant, il n’y a tout simplement pas assez de fibres dans le sol.

Ce qui est clair comme de l’eau de roche (pardonnez le jeu de mots), c’est que les réseaux de fibres optiques sont la voie à suivre pour acheminer instantanément des téraoctets de données aux foyers et aux entreprises des consommateurs. Des études récentes ont montré qu’un seul brin de fibre peut transporter plus de 44 Tbps, soit environ un million de fois plus vite que la vitesse Internet actuelle de l’utilisateur moyen aux États-Unis. Il est vrai que la technologie permettant d’atteindre ces vitesses phénoménales a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être considérée comme commercialement viable, mais la fibre elle-même peut confortablement gérer une capacité bien plus importante que celle que nous utilisons aujourd’hui.

Le rapport Broadband Insights d’OpenVault pour le premier trimestre 2020 a révélé que la consommation de haut débit est passée à 402,5 Go, contre 273,5 Go à la même époque l’année dernière, soit une augmentation spectaculaire de 47 %. Non seulement la fibre optique est essentielle pour suivre et aider le secteur à progresser dans la sphère domestique et professionnelle, mais ces réseaux peuvent également alimenter des applications IOT et de ville intelligente sur la même infrastructure, une application que ma société est en train de déployer. Les investisseurs ont pris conscience de cette opportunité de manière significative.

Sur un marché où la demande de débits internet plus rapides à domicile est incontestable et où les réseaux à fibres optiques font défaut pour la fournir, associée à des marchés financiers privés désireux de déployer des capitaux, les acteurs industriels émergents disposent d’un environnement parfait pour les investissements d’infrastructure à grande échelle. Pour tout dire : je suis le PDG d’une société d’infrastructure de réseaux à fibres optiques en pleine expansion, qui travaille avec les fournisseurs d’accès Internet et les opérateurs de téléphonie mobile sur nos réseaux.

Des projets tels que le programme One Fiber de Verizon démontrent la nécessité de la fibre pour répondre aux futures exigences de la 5G. Les développeurs, dont le mien, veulent aller encore plus loin et créer des réseaux de fibres communs que plus d’un opérateur ou d’un FAI peuvent utiliser. Cela pose donc la question : Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’entreprises qui saisissent cette opportunité ? La réponse est que le développement d’actifs en fibre optique qui attirent les investissements institutionnels n’est pas pour les faibles d’esprit.

La fibre représente une opportunité d’investissement unique qui nécessite une compréhension approfondie de la construction, de l’architecture et de l’exploitation des réseaux à grande échelle pour réaliser un projet réussi et durable et débloquer le capital institutionnel. Les aspects technologiques des réseaux en fibre optique sont essentiels et, si vous ne comprenez pas et ne contrôlez pas à la fois la fibre et l’électronique qui alimentent le réseau, vous risquez de vous exposer, ainsi que votre ou vos investisseurs, à des risques accrus de perte de revenus.

La fibre n’est pas non plus un investissement à court terme, de sorte que les risques doivent être envisagés sur le long terme, y compris sur plusieurs cycles économiques. Pour ceux qui ont la patience de structurer des projets de manière durable, les bénéfices peuvent être importants : Les entrepreneurs de l’espace ont la possibilité de gagner des revenus au cours des 30 prochaines années et plus tout en produisant des actifs qui ont un impact positif sur la qualité de vie d’une communauté, en stimulant l’économie locale et en créant des emplois.

De nombreux investisseurs et entreprises ont fait de grands progrès et ont investi des sommes plus importantes dans le secteur des réseaux tout en fibres, à un moment où les possibilités d’investissement dans d’autres secteurs, tels que les loisirs, le commerce de détail, les voyages, l’immobilier et même les infrastructures traditionnellement essentielles comme les ports, les aéroports et les routes à péage, sont à la recherche de longs délais de récupération. Je crois qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour explorer les opportunités dans la fibre, la quatrième utilité. »

○ https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/08/05/the-role-of-fiber-optic-networks-for-the-future-of-5g/#45181607b411 (commentaire : ils avouent dans l’article qu’ils veulent installer la fibre partout et qu’ils veulent installer la 5G cancérigène partout à travers la fibre optique)

○ La 5G par fibres dans les villes, la 5G par box dans les zones rurales :

○ Alors que la 5G est toujours en cours de déploiement en France et que les forfaits 5G sont prévus pour le printemps 2020, Orange teste aussi des box 5G en parallèle. Ces box 5G pourraient être une solution dans les zones mal desservies par la fibre afin de remplir les conditions du Plan Très Haut Débit du Gouvernement qui prévoit ce débit pour tous en 2022 en France. https://selectra.info/telecom/actualites/acteurs/futures-box-5g-remplacer-fibre-zones-non-raccordees-a-fibre

Fibre 5G ► https://www.cablinginstall.com/home/article/16468526/the-role-of-fiber-in-5g-networks

la 5G utilisera plus d’électricité que la 4G, donc augmentation de la consommation d’électricité pour les immeubles qui se répercutera sur la facture des habitants qui n’auront jamais demandé la 5G ni la fibre optique…

https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn

De nouvelles études scientifiques montrent le danger des ondes pour le cerveau ► https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/05/18/cell-phones-and-blood-brain-barrier-chinese-scientists-confirm-findings-of-swedish-salford-group/

Migraines, érythèmes, nausées, troubles de la concentration, vertiges, palpitations, fourmillements… Partout dans le monde s’élèvent des voix, qui par milliers disent ainsi souffrir du support invisible des nouvelles technologies : les ondes électromagnétiques ► https://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/05/02/les-revoltes-des-ondes_1040017_1004868.html ► Article supprimé !

Les effets nocifs de la 4G :

» L’exposition du cerveau à un téléphone portable 4G pendant 30 minutes, provoque la formation de cellules cancéreuses :

Une exposition de 30 minutes au rayonnement d’un téléphone cellulaire 4G affecte l’activité cérébrale ;

Les radiofréquences provenant de la technologie 4G affectent l’activité neuronale du cerveau dans la région la plus proche du cerveau et dans la région éloignée, y compris l’hémisphère gauche du cerveau.

Cette étude établit que l’exposition à court terme aux radiofréquences 4G affecte l’activité cérébrale. Les effets à long terme de ces expositions n’ont pas encore été étudiés, mais il existe déjà de nombreuses preuves reliant ces expositions à une myriade d’effets biologiques néfastes, notamment :

dommage des spermatozoïdes

dommage de l’ADN

hyperglycémie dans le cerveau

fragilisation des os

la mise des gènes en stress

disfonctionnement du système immunitaire

malformation du fœtus »

http://www.greenmedinfo.com/blog/30-minutes-exposure-4g-cell-phone-radiation-affects-brain-activity-new-study

Avec la fibre ils pourront faire propager la 4G cancérigène partout, et ensuite utiliser un logiciel pour convertir la 4G en 5G dans la fibre optique, rendant les ondes émises par les fibres optiques encore plus dangereuses pour les personnes.

Dire NON à la fibre c’est dire non à la 4G et la 5G et la 6G en même temps !

– « , il sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui occupées par la 4G » https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html

La fibre optique est importante pour la 5G ► https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/

La solution pour ceux qui ont déjà la fibre installée : il ne faut pas s’abonner à la fibre si vous ne voulez pas que la 5G soit installé à votre insu dans votre appart, en effet, quand vous vous abonnez à la fibre ils feront des travaux dans votre appartement pour faire relier vos câbles et prises de l’appartement à la fibre optique. Tant que vous refusez l’abonnement de la fibre optique, vous n’aurez pas la fibre donc pas la 5G dans votre appartement.

« Tout d’abord, la pose de la fibre optique dans la colonne montante, depuis le bas de l’immeuble jusqu’aux étages. Les techniciens utilisent s’ils le peuvent les infrastructures existantes : gaines ou goulottes contenant déjà des câbles. Si celles qui existent sont saturées, ils posent de nouvelles infrastructures. Les techniciens installent un Point de Branchement Optique, un boîtier d’étage, à chaque palier. le délai pour installer la fibre optique dans les parties communes d’un immeuble varie de 1 à 3 jours.

Le raccordement final des différents logements, ensuite, à partir des boîtiers d’étage installés en amont. La fibre optique est tiré depuis le Point de Branchement Optique jusqu’au Point de Terminaison Optique, situé dans chaque logement. Cette opération peut aussi bien se faire lors du déploiement de la fibre optique dans l’immeuble ou alors ultérieurement lorsque l’occupant du logement décide de souscrire un abonnement à la fibre optique

Pour qu’un habitant puisse bénéficier de la fibre optique, il faut nécessairement amener la fibre optique jusqu’à une prise située dans l’appartement, en général près de la télévision. Il y aura donc forcément des travaux dans votre appartement. Mais, rassurez-vous, pas de gros œuvre. Juste un peu de bricolage : d’abord pour faire un trou dans un mur et faire passer le câble de fibre optique des parties communes à votre logement et ensuite pour installer le Point de Terminaison Optique auquel il sera relié. C’est sur cette prise qu’il faudra connecter votre box afin d’avoir l’Internet Très Haut Débit grâce à la fibre optique » ► L’installation de la fibre optique dans un appartement dure généralement trois heures ► https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-immeuble

Orange qui a installé la fibre dans l’immeuble nous harcèle afin que l’on s’abonne à la fibre !

Méthodes : les agents d’Orange ont sonné à toutes les portes pour vendre des abonnements. Ils ont sonné 5 fois à ma porte, puis ont laissé une affiche me demandant de m’abonner à leur fibre avec numéro téléphone et tout, et ont collé cette même affiche sur la porte d’entrée de l’immeuble. Donc c’est important pour eux que les gens s’abonnent à la fibre, ce qui montre que si les gens boycottent la fibre, cela sera un grand obstacle pour eux. Tant que les gens refuseront de s’abonner à la fibre, la 5G ne pourra pas arriver, c’est pour cela qu’ils sont super malins, ils font exprès de parler uniquement de fibre, mais ne disent pas que la 5G sera dans la fibre. Faut aussi savoir que la 5G est facile à bloquer, que même l’eau et les feuilles d’arbres la bloquent.

Source citation : » Plus les fréquences sont élevée et moins la portée du signal est importante, et les ondes millimétriques ont la réputation de mal supporter la pluie, de ne pas (bien) traverser les murs et d’avoir une portée plus courte (elles seraient donc intéressantes pour couvrir des superficies réduites, mais fortement fréquentées). » ► https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html ;

https://www.sdxcentral.com/articles/news/obstacles-trees-screw-verizon-5g/2017/08/

Voilà pourquoi ils chercheront à installer des fenêtres intelligentes pour laisser passer la 5G car la 5G est bloqué par les fenêtres normales.

Source citation : « Starry repose sur un réseau d’antennes émettrices placées sur les toits des immeubles et d’antennes réceptrices placées à la fenêtre des usagers, communicant avec un modem à l’intérieur du logement. À débit similaire, les ondes millimétriques pourraient donc directement concurrencer les offres de la fibre optique » ► https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html

Et le béton intelligent, mur intelligent, car tout ce qui n’est pas intelligent bloque la 5G, donc ils chercheront à remplacer nos fenêtres normales par des fenêtres contenant des antennes 5G invisibles à l’œil nu. C’est pourquoi, je pense qu’il est préférable de refuser l’abonnement de la fibre, et refuser le remplacement des fenêtres, car il y a fort à parier qu’ils ne diront jamais qu’ils remplacent des fenêtres normales par des fenêtres contenant des antennes relais 5G invisibles à l’œil nu, donc refuser tout changement de fenêtres…

