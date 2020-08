La Grande Arnaque du COVID 19:Nous sommes envahis par les « Nouveaux Normaux »

Ils sont là! Non, pas les gens du film L’Invasion des profanateurs de sépultures. Nous ne sommes pas colonisés par des fruits extraterrestres géants. J’ai peur que ce soit un peu plus grave que ça. Les esprits des gens sont envahis par une force beaucoup plus destructrice et qui n’est pas d’un autre monde… une force qui les transforme du jour au lendemain en totalitaires agressivement paranoïaques, suiveurs de l’ordre et perroquets de propagande.

Vous connaissez les gens dont je parle. Certains d’entre eux sont probablement vos amis ou votre famille, des gens que vous connaissez depuis des années, et qui avaient toujours semblé tout à fait rationnels, mais qui sont maintenant convaincus que nous devons changer radicalement le tissu de la société humaine pour nous protéger d’un virus qui provoque des des symptômes pseudo-grippaux plus ou moins modérés (ou absolument aucun symptôme) chez plus de 95% des personnes infectées, et que plus de 99,6% survivent, ce qui, il va sans dire, est totalement insensé.

Je les ai appelés «corona-totalitaires», mais je les appellerai désormais les «Nouveaux Normaux», car cela évoque plus précisément l’idéologie pathologisée-totalitaire qu’ils répandent systématiquement. À ce stade, je pense qu’il est important de le faire, car, de toute évidence, leur programme idéologique n’a rien à voir avec un virus réel ou une autre menace réelle pour la santé publique. Comme il est évident pour quiconque dont l’esprit n’a pas encore été repris, la «pandémie apocalyptique de coronavirus» n’a toujours été qu’un cheval de Troie, un moyen d’introduire la «nouvelle normalité», ce qu’ils font depuis le tout début.

La propagande officielle a commencé en mars et a atteint sa pleine intensité début avril. Soudainement, les références à la «nouvelle normalité» étaient partout, pas seulement dans les principaux médias (par exemple, CNN , NPR , CNBC , The New York Times , The Guardian , The Atlantic , Forbes , et al. ) , le FMI et le Groupe de la Banque mondiale , le WEF , l’ ONU , l’ OMS , le CDC (et la liste continue), mais aussi sur les blogs d’ organisations sportives , de cabinets mondiaux de conseil en management ,de sites Web d’écoles à charte et de vidéos YouTube aléatoires .

Le slogan a été répété sans relâche (à la manière d’un «gros mensonge» totalitaire) durant les six derniers mois. Nous l’avons entendu répéter tant de fois que beaucoup d’entre nous ont oublié à quel point c’est insensé, l’idée que la structure fondamentale de la société doit être radicalement et irrévocablement modifiée à cause d’un virus qui ne représente aucune menace pour la grande majorité de l’espèce humaine.

Et, ne vous y trompez pas, c’est exactement ce que le mouvement «Nouveau Normal» entend faire. Le «nouveau normalisme» est un mouvement totalitaire classique (quoique avec une tournure pathologique), et c’est le but de tout mouvement totalitaire de transformer radicalement, complètement la société, de refaire le monde à son image monstrueuse.

C’est ce qu’est le totalitarisme, ce désir d’établir un contrôle complet sur tout et sur chacun, sur chaque pensée, émotion et interaction humaine. Le caractère de son idéologie change (nazisme, stalinisme, maoïsme, etc.), mais ce désir de contrôle complet sur les gens, sur la société, et finalement sur la vie elle-même, est l’essence du totalitarisme … et ce qui a envahi l’esprit des Nouveaux Normaux.

Dans la société Nouveau Normal (New Normal), ils veulent que, comme dans toute société totalitaire, la peur et le conformisme soient omniprésents. Leur idéologie est une idéologie pathologisée (par opposition, disons, à l’idéologie racialisée des nazis ), donc sa symbologie sera pathologique. La peur de la maladie, de l’infection et de la mort et l’attention obsessionnelle aux questions de santé domineront tous les aspects de la vie. La propagande paranoïaque et le conditionnement idéologique seront omniprésents et constants.

Tout le monde sera obligé de porter des masques médicaux pour maintenir un niveau constant de peur et une atmosphère omniprésente de maladie et de mort, comme si le monde n’était qu’un seul grand service de maladies infectieuses. Tout le monde portera ces masques à tout moment, au travail, à la maison, dans sa voiture, partout. Quiconque échoue ou refuse de le faire sera considéré comme «une menace pour la santé publique», battu et arrêté par la police ou l’armée , ou envahi par des foules de justiciers de la Nouvelle Normalité .

Des villes, des régions et des pays entiers seront soumis à des verrouillages aléatoires de l’État policier , qui seront justifiés par la menace d’«infection». Les gens seront confinés chez eux jusqu’à 23 heures par jour et autorisés à sortir uniquement pour «des raisons essentielles». La police et les soldats patrouilleront dans les rues, arrêteront les gens, vérifieront leurs papiers , battront et arrêteront quiconque en public n’ayant pas les documents appropriés, ou qui marchent ou se tiennent trop près d’autres personnes , comme ils le font actuellement à Melbourne, en Australie.

La menace d ‘«infection» sera utilisée pour justifier des édits de plus en plus insensés et autoritaires, des rituels obligatoires de démonstration de fidélité et finalement l’élimination de toutes les formes de dissidence ou de contestation. Tout comme les nazis, qui croyaient mener une guerre contre les «races sous-humaines», les Nouveaux Normaux mèneront une guerre contre la «maladie» et contre quiconque «met en danger la santé publique» en remettant en question leur discours idéologique. Comme tout autre mouvement totalitaire, à la fin, ils feront tout ce qui est nécessaire pour purifier la société des «influences dégénérées» (c’est-à-dire quiconque les interroge ou n’est pas d’accord avec eux, ou qui refuse d’obéir à chacun de leurs ordres). Ils censurent déjà agressivement Internet et interdisent les manifestations politiques de leurs opposants, et les dirigeants politiques et les grands médias stigmatisent systématiquement ceux d’entre nous qui osent contester leur discours officiel en tant qu’« extrémistes », « nazis », « théoriciens du complot », « covidiots », «négationnistes du coronavirus», «anti-vaxxers», et monstres «ésotériques». Un responsable allemand est même allé jusqu’à exiger que les dissidents soient déportés … vraisemblablement par des trains allant vers quelque part vers l’Est.

Malgré cette totalitarisation croissante et cette pathologisation de pratiquement tout, les Nouveaux Normaux continueront leur vie comme si tout était… complètement normal. Ils sortiront au restaurant et au cinéma avec leurs masques. Ils travailleront, mangeront et dormiront masqués. Les familles partiront en vacances avec leurs masques ou dans leurs « vêtements de protection personnelle pour le haut du corps.. » Ils arriveront à l’aéroport huit heures plus tôt, se tiendront dans leurs petites boîtes à code couleur, puis suivront les flèches sur le sol jusqu’aux «responsables de la santé» en combinaisons de protection contre les matières dangereuses, qui prendront leur température à travers leur front et en pousseront des écouvillons de 10 pouces dans leurs cavités sinusales.

Les parents qui souhaitent renoncer à cette expérience auront la possibilité de se vacciner préventivement eux-mêmes et leurs enfants avec le dernier vaccin expérimental (après avoir signé une décharge de responsabilité, bien sûr) dans un délai d’une semaine environ avant leur vol, puis ils doivent présenter aux fonctionnaires une preuve de vaccination (et de leur conformité à diverses autres «directives sanitaires») sur leur identité numérique et leurs passeports de santé publique, ou puces biométriques sous-cutanées.

Comme toujours, ce sont les enfants qui en souffriront le plus. Ils seront terrorisés et confus dès leur naissance , par leurs parents, leurs professeurs et par la société en général. Ils seront soumis à un conditionnement idéologique et à une modification comportementale paranoïaque à chaque étape de leur socialisation … avec des masques de peste réutilisables fantaisistes marqués d’adorables personnages de dessins animés , des livres d’images induisant la paranoïa pour les tout-petits et des rituels paranoïaques de «distanciation sociale», entre autres formes de torture psychologique. Ce conditionnement (ou torture) aura lieu à la maison, car il n’y aura plus d’écoles, ou plutôt pas d’écoles publiques. Les enfants des riches fréquenteront des écoles privées, où ils pourront être «socialement distancés» de manière rentable. Les enfants de la classe ouvrière seront assis à la maison, seuls, à regarder les écrans, portant leurs masques, leur hyperactivité et leurs troubles anxieux stabilisés avec des médicaments anti-dépresseurs.

Et ainsi de suite… Je pense que vous avez compris. Je l’espère, car je n’ai pas le cœur de continuer.

Je prie pour que cet aperçu de l’avenir de la nouvelle normalité vous a suffisamment terrifié et mis en colère pour vous y opposer avant qu’il ne soit trop tard. Ce n’est pas une blague, les gars. Les nouvelles normalités sont sérieuses. Si vous ne voyez pas où va leur mouvement, vous ne comprenez pas le totalitarisme. Une fois qu’il démarre et atteint ce stade, il ne s’arrêtera pas, non sans combat. Il continuera vers sa conclusion logique. La façon dont cela se produit généralement, c’est que les gens se disent que cela ne se produira pas, que cela ne peut pas arriver, pas à nous. Ils se disent cela alors que le programme totalitaire est mis en œuvre, étape par étape, chaque étape apparemment inoffensive à la fois. Ils se conforment, parce qu’au début, les enjeux ne sont pas si élevés, et leur conformité conduit à plus de conformité, et ensuite, ils savent qu’ils disent à leurs petits-enfants qu’ils ne savaient pas où les trains allaient.

Si vous êtes arrivé à la fin de cet essai, votre esprit n’a pas encore été repris… les Nouveaux Normaux ont cliqué autour du paragraphe 2. Cela signifie qu’il est de votre responsabilité de prendre la parole et de faire quoi que ce soit d’autre que vous pouvez, pour empêcher l’avenir de la nouvelle normalité de devenir une réalité. Vous n’en serez pas récompensé. Vous serez ridiculisé et fustigé pour cela. Vos amis Nouveaux Normaux vous détesteront pour cela. Votre famille de Nouveaux Normaux vous abandonnera pour cela. La police ʺNew Normalʺ pourrait vous arrêter pour cela. Il est de votre responsabilité de le faire de toute façon… car, bien sûr, c’est aussi le mien.