Rencontres extraterrestres:Le premier cas d’enlèvement par un alien décrit un examen médical avec un test de grossesse

Les créatures de l’espace se sont également enthousiasmées pour les prothèses, selon l’histoire de leur «rencontre rapprochée» de Barney et Betty Hill en 1961, enquêtée par l’initiative secrète OVNI de la Force aérienne.

Est-ce qu’il nous poursuit? Cette pensée a traversé les esprits de Betty et Barney Hill alors qu’ils parcouraient la route de campagne sinueuse et vide des White Mountains, dans le New Hampshire. C’était une nuit de septembre 1961, ils n’avaient pas vu une voiture depuis des kilomètres et une lumière étrange dans le ciel semblait les suivre.

Quand ils sont finalement arrivés à Portsmouth à l’aube, ils étaient loin d’être soulagés. Ils se sentaient sales. Leurs montres ont cessé de fonctionner. Les chaussures de Barney étaient étrangement éraflées et la robe de Betty déchirée. Il y avait deux heures de route dont aucun d’entre eux ne pouvait se souvenir. Que s’est-il passé?

Avec l’aide d’un psychiatre, le couple silencieux a finalement révélé une histoire surprenante: des êtres gris aux yeux écarquillés les avaient emmenés dans un disque métallique aussi large, dit Betty, car sa maison était longue. Une fois à l’intérieur, les êtres ont examiné le couple et effacé leurs souvenirs.

Leur expérience lancerait une enquête de la Force aérienne, une partie de l’initiative secrète Project Blue Book qui a enquêté sur des observations d’OVNIS à travers le pays. L’incident deviendrait également le premier compte d’enlèvement d’extra-terrestres largement diffusé et déterminerait comment des histoires comme celle-ci seraient racontées – et comprises – à partir de ce moment-là. Le débat se poursuit sur le point de savoir si les époux étaient des menteurs, des fantasmagoriques, des cinglés ou tout simplement des personnes privées de sommeil qui ont par la suite retrouvé des souvenirs gravement brouillés.

Etranges lumières à la poursuite

Le voyage sur la route des Hills était spontané, une pause bien méritée, Barney décida que le couple en aurait besoin, comme l’explique The Interrupted Journey , un livre de 1966 auquel ils ont collaboré avec l’auteur John G. Fuller. Barney travaillait de nuit au bureau de poste, en parcourant 60 km. Les cas de protection de l’enfance de Betty ne sont pas plus faciles à gérer. Le peu de temps libre dont disposait ce couple biracial était consacré à leur église et aux activités liées au mouvement des droits civiques . Après 16 mois de mariage, Betty et Barney ont envisagé ce voyage tardif à Montréal et aux chutes du Niagara. Ils sont partis si impulsivement qu’ils n’ont pas eu le temps de se rendre à la banque avant la fermeture du week-end. Ils sont montés dans leur voiture avec moins de 70 dollars dans leurs poches.

La dernière nuit de leur voyage de trois jours, le couple fatigué a siroté un café dans un diner du Vermont pour se ressourcer avant de repartir. Barney s’est dit que s’ils réussissaient, ils pourraient vaincre le vent et les pluies d’un ouragan imminent. Ils quittèrent le restaurant vers 22 heures, estimant pouvoir rejoindre leur maison aux maisons rouges à Portsmouth, dans le New Hampshire, entre 2 heures et 3 heures au plus tard.

Pendant qu’ils conduisaient, une lumière étrange dans le ciel donnait une autre raison de se dépêcher. Au début, cela ressemblait à une étoile filante, mais il devenait de plus en plus grand et lumineux à chaque kilomètre. Barney, observateur passionné d’avions et vétérinaire de la Seconde Guerre mondiale , était persuadé qu’ils n’avaient rien à craindre. C’est juste un satellite, a-t-il assuré à Betty. Cela a probablement mal tourné.

La lumière sembla bouger avec la voiture alors que Barney guidait la route sinueuse de la montagne. La lumière zigged et zagged, esquivant derrière la lune et derrière les arbres et les crêtes de la montagne, pour réapparaître quelques instants plus tard. Parfois, il semblait aller vers eux dans un jeu de chat et souris. Ce devait être une illusion, pensèrent-ils. Peut-être que le mouvement de la voiture donnait l’impression que la lumière aussi bougeait.

La curiosité les a surmontés. Le couple s’est arrêté aux arrêts de la route et aux manoeuvres de pique-nique pour regarder de plus près. À travers des jumelles, Betty a vu que la lumière blanche était vraiment un objet qui tournoyait dans les airs.

« Barney », dit-elle à son mari, « si tu penses que c’est un satellite ou une étoile, tu es complètement ridicule. »

La rencontre rapprochée

Il savait qu’elle avait raison. Barney avait un QI de 140, a noté Fuller dans son livre. Barney était aussi un homme pragmatique qui ne voulait pas donner une seconde pensée aux soucoupes volantes, se souvient de sa nièce Kathleen Marden dans son travail, Captured: The Betty and Barney Hill Experience . La nuit était trop calme pour un hélicoptère, un avion commercial ou même un avion à réaction militaire avec un pilote expérimenté. Il ne voulait pas faire peur à Betty, mais il commençait à s’inquiéter. Quelle était cette lumière et pourquoi est-ce qu’il jouait avec eux?

Environ 70 miles après le dîner, l’objet flottait juste au-dessus de la cime des arbres, à environ 100 pieds au-dessus d’eux. Barney arrêta brusquement la voiture, gardant le moteur en marche. Il fourra une arme de poing qu’il avait cachée sous le siège dans sa poche et se précipita dans un champ sombre, laissant Betty dans la voiture. Ce qu’il a vu était aussi gros qu’un jet, mais aussi rond et plat qu’un pancake. « Mon Dieu, qu’est-ce que c’est que ça? » Se souvint-il en réfléchissant. « Cela ne peut pas être réel. »

Derrière les rangées de fenêtres, des êtres en uniforme gris semblaient le regarder, se souvint Barney. Il essaya de lever la main sur son pistolet mais ne réussit pas. Une voix lui dit de ne pas poser ses jumelles.

Il eut une pensée surprenante: nous sommes sur le point d’être capturés. Hurlant hystériquement, il est retourné à la voiture et a bombardé la route alors que Betty a suivi l’engin, tendant la tête par la fenêtre de la voiture. Sans explication, des bips sonores et rythmés retentissent dans le coffre de la voiture. Le couple s’est senti instantanément somnolent et a perdu conscience.

Ils sont arrivés à environ deux heures plus tard et à 35 miles sur la route.

Récupérer la mémoire

De retour chez eux à Portsmouth, ils ont essayé de donner un sens à la nuit. Barney s’est senti obligé d’examiner la moitié inférieure de son corps. Les deux semblaient conscients d’une présence déroutante.

Dans les semaines et les mois suivants, Betty, une lectrice assoiffée, a emprunté des livres à la bibliothèque découvrant le Comité national d’investigation sur les phénomènes aériens (NICAP) du groupe d’ovnis . Elle a également signalé l’observation à la Force aérienne, inquiète pour les radiations.

Dans les années à venir, alors que Betty souffrait de rêves troublants et que Barney développait un ulcère et une anxiété, le couple cherchait une aide mentale. Les deux hommes ont rencontré Benjamin Simon, un psychiatre et neurologue spécialisé dans l’hypnose, une technique courante à l’époque.

Après des mois de séances hebdomadaires, Simon aida les couples à comprendre ce qui leur était arrivé: un navire avait atterri sur la voiture de la colline, les endormant. Par la suite, des êtres gris les ont montés sur une longue rampe et sont entrés dans le vaisseau spatial.

Une fois à l’intérieur, les collines ont été séparées, se relayant dans une salle d’examen aux murs incurvés et à la lumière du plafond. Chacun a été invité à monter sur une table en métal. La table était si courte que les jambes de Barney pendaient sur le côté.

Au cours des examens, les êtres ont retiré les vêtements de Betty et Barney, ont arraché des mèches de cheveux, ont coupé des ongles et leur ont écorché la peau. Chaque échantillon a été placé sur un matériau transparent ressemblant beaucoup à une lame de verre. Des aiguilles, reliées à de longs fils, sondaient leurs têtes, leurs bras, leurs jambes et leurs épines. Une grosse aiguille, d’environ 4 à 6 pouces de long, a été insérée dans le ventre de Betty. Ce test de grossesse la laissait se tordre de douleur. Pendant tout ce temps, un être que Barney et Betty ont appelé « le chef » regardé de côté.

Après l’examen de Betty, les êtres sont rentrés dans sa chambre, excités. Ils ont découvert que les dents de Barney pouvaient être enlevées. Betty se mit à rire en expliquant que Barney avait des prothèses dentaires, un fait de vieillissement humain que les êtres avaient du mal à comprendre.

Plus tard, seule avec le chef, Betty a demandé où l’engin avait volé, admettant qu’elle connaissait peu de choses sur l’univers. L’être plaisantait avec elle, disant « si tu ne sais pas où tu es, il ne servirait à rien de te dire où je suis. » Plus tard, sous hypnose, elle a dessiné une carte d’étoile qui lui était montrée sur le navire.

En 1965, l’histoire des Hills a été reprise par un journal de Boston. Après cela, tout a changé. L’histoire du couple tranquille est devenue le sujet d’un best-seller et d’un film mettant en vedette James Earl Jones . Les hauts fonctionnaires étaient devenus des abductés de célébrités.

Le modèle pour les enlèvements extraterrestres

Les collines n’étaient pas les premières à repérer un ovni ni même à signaler un enlèvement. Mais leur histoire a capturé l’imagination du pays et fait l’objet d’une si grande publicité qu’elle a contribué à façonner la façon dont nous parlons de rencontres et d’enlèvements d’étrangers.

Avant l’histoire de Hill, les rencontres avec des extraterrestres étaient amicales, selon Christoper Bader , professeur de sociologie à l’Université Chapman, en Californie. Certains extraterrestres vivaient même sur terre et rentraient le week-end . Mais une fois que l’histoire des Hills a été mieux connue, les récits d’enlèvements partageaient certaines caractéristiques, telles que les examens médicaux et le temps perdu. Les extraterrestres avec de grandes têtes et de grands yeux – surnommés «gris» dans les cercles ovni – sont devenus des agrafes classiques de science-fiction dans les récits personnels et la culture pop, Les rencontres rapprochées du troisième type et des émissions comme X-Files .

L’histoire des collines – et celles qui ont suivi – ont contribué à ouvrir la voie à une nouvelle compréhension de l’expérience humaine. Richard J. McNally , un psychologue de Harvard, s’exprime ainsi: «À mon avis, le phénomène des » enlèvements extraterrestres « montre à quel point des individus non psychotiques sincères peuvent développer des croyances et de faux souvenirs d’incroyables expériences jamais vécues. . «

Des experts de tous horizons ont tenté d’expliquer pourquoi des personnes intelligentes, autrement stables mentalement, ont raconté ces expériences. De nombreux psychologues disent que la paralysie du sommeil et les hallucinations ont joué un rôle. Les questions posées au cours de l’hypnose – le principal moyen par lequel la plupart des abductés découvrent leurs histoires – pourraient également être un facteur.

Une vue sur le cerveau humain

Ceux qui signalent un enlèvement pourraient aussi voir le monde un peu différemment. Selon les recherches , l’un des prédicteurs les plus puissants du faux rappel est l’imagination vive. Ce groupe a des scores élevés en « idéation magique » et est plus susceptible de croire aux fantômes et aux lectures de tarot, selon McNally.

Certains pensent que l’histoire de la colline n’était qu’un mythe en devenir , avec des réunions surnaturelles, des protagonistes vulnérables et des voyages d’un autre monde qui sont souvent les marques de fabrique de la légende. Beaucoup soulignent le stress d’être un couple interracial vivant dans un état à prédominance blanche dans une époque turbulente. (L’année de leur hypnose, 1964, a été marquée par des tensions liées à la guerre froide et des troubles civils, de nombreuses émeutes urbaines ayant éclaté cet été.) «Vous avez un couple biracial à une époque où il était évidemment difficile d’être un couple biracial. , Dit Bader. «Regarde ce que sont ces extraterrestres: un mélange de noir et de blanc. Je trouve cela très significatif.

Les histoires d’abductés dépendent des récits de première main, la forme de preuve la plus vulnérable. Les souvenirs peuvent être déformés par le stress ou la distraction, voire fabriqués . Selon un psychologue, lorsqu’un faux souvenir est en place, le cerveau s’efforce de remplir les détails. Le psychologue Michael Shermer fait référence à la «patternicité», à la tendance à voir des motifs même quand ils n’existent pas, nous aidant à voir les visages dans les nuages ​​ou à supposer qu’un événement en a causé un autre.

Les expériences passées façonnent également la perception humaine. Barney, un vétérinaire de la Seconde Guerre mondiale, pensait que la tête «grise» ressemblait à Hitler et semblait menaçante. Betty, quant à elle, avait été ravie de voir les extraterrestres, s’amusant avec la grisante affable qui avait effectué son examen médical. Cette extraterrestre a même accepté de lui donner un livre à emporter avec elle, a-t-elle déclaré, bien que d’autres membres de l’équipage annulent par la suite cette décision.

De cette manière, des histoires d’enlèvements et de rencontres extra-terrestres ont aidé les psychologues à comprendre le cerveau humain, ses défauts et les faiblesses inhérentes à la mémoire et aux récits de première main, selon Christopher French, psychologue spécialisé dans l’expérience humaine liée au paranormal. «Ce que nous voyons et entendons, en particulier dans des conditions d’observation moins qu’idéales, peut être fortement influencé par nos croyances et nos attentes antérieures», a écrit le français dans The Guardian .

Le conseiller scientifique du NICAP a contre-interrogé le couple et a trouvé leur compte crédible. Le projet Blue Book de l’Armée de l’Air finirait par écarter l’histoire, déterminant que l’engin inexpliqué pourrait s’expliquer par «des causes naturelles», laissant entendre que le couple n’avait pas vu de vaisseau spatial mais seulement la planète Jupiter.

Pour sa part, le psychiatre Simon n’a jamais pensé que les Hills avaient inventé leur histoire. Il a conclu que Betty avait rêvé de l’enlèvement et que Barney avait assimilé son histoire, d’autant plus que la plupart des détails les plus frappants correspondaient à des descriptions de rêves que Betty avait notés après l’événement. « Je crois implicitement à l’honnêteté de ces gens », a-t-il déclaré à la radio des années 70.

Bien sûr, une autre explication est toujours possible: l’enlèvement a effectivement eu lieu. Les collines sont restées fidèles à leur histoire, malgré des années de sceptiques et de détracteurs. Comme beaucoup de personnes enlevées, le couple n’a jamais ressenti de faux souvenirs ni une paralysie du sommeil qui expliquerait ce qu’il a vécu. Betty est devenue une voix connue dans la recherche sur les OVNIS et a affirmé avoir été visitée plusieurs fois au cours des décennies à venir.