Réécrire l’histoire:Enterrés vivants et criant dans la nuit: des survivants allemands des prisonniers de guerre décrivent les camps d’extermination d’Eisenhower

Le 27 juillet 1929, les Alliés ont étendu le Règlement de protection de la Convention de Genève pour les soldats blessés aux prisonniers de guerre (PG). Ces règlements stipulent: «Tous les logements devraient être au même niveau que leurs troupes. La Croix-Rouge supervise. Après la fin des hostilités, les prisonniers de guerre devraient être libérés immédiatement. » Le 10 mars 1945, Dwight Eisenhower, le Commandant suprême allié du Corps expéditionnaire allié, n’a pas respecté ces règles en classant les prisonniers allemands capturés sur le territoire allemand comme «Forces ennemies désarmées» (DEF). Les prisonniers allemands sont donc à la merci des Alliés et ne sont pas protégés par le droit international.

Les Alliés occidentaux ont délibérément assassiné environ 1 million de prisonniers de guerre allemands désarmés par la famine, l’exposition et la maladie. Cette atrocité alliée a été révélée publiquement pour la première fois en 1989 dans le livre Other Losses de James Bacque. Bacque estime dans Other Losses que les victimes sont sans aucun doute plus de 790 000, presque certainement plus de 900 000, et probablement plus d’un million. La mort des prisonniers a été sciemment causée par des officiers de l’armée qui disposaient de ressources suffisantes pour maintenir ces prisonniers en vie. Les organisations de secours telles que la Croix-Rouge qui ont tenté d’aider les prisonniers dans les camps américains se sont vu refuser la permission de l’armée.

Des Allemands témoignent des camps d’extermination de prisonniers de guerre d’Eisenhower

Les prisonniers allemands survivants ont témoigné des conditions horribles et des mauvais traitements qu’ils ont subis dans les camps de prisonniers de guerre alliés. De nombreux prisonniers allemands survivants ont été maltraités avant même d’arriver dans les camps alliés. Werner Wilhelm Laska, un prisonnier de guerre allemand, rapporte son transfert dans un camp de prisonniers américain:

« Les gardes américains qui sont arrivés avec le camion étaient désagréables et cruels depuis le début. J’ai été forcé de me donner des coups de pied et des coups de poing dans le dos. D’autres soldats allemands étaient déjà à bord. Après un trajet d’une heure ou deux, nous sommes arrivés à un open terrain sur lequel de nombreux militaires étaient déjà rassemblés, en rang et en file. Alors que nous descendions du camion, un grand groupe d’Américains nous attendait. Ils nous ont reçus avec des cris et des cris, comme: « Toi Hitler, toi Nazi, etc…. » Nous avons été battus, frappés à coups de pied et poussés; un de ces gangsters a brutalement arraché ma montre de mon poignet. Chacun de ces bandits possédait déjà 10 ou 20 montres, bagues et autres choses. Les coups ont continué jusqu’à ce que j’atteigne la ligne où mes camarades se tenaient. La plupart de nos bouteilles d’eau (cantines), sacs à dos, etc. ont été coupés et même des pardessus ont dû être laissés par terre. De plus en plus de prisonniers sont arrivés, y compris même les garçons et les vieillards. Après quelques heures, de gros camions-remorques – généralement utilisés pour le transport du bétail – se sont alignés pour le chargement de bétail humain.

Nous avons dû exécuter le gantelet pour monter dans les camions; nous avons été battus et frappés à coups de pied. Puis ils nous ont coincés si fort qu’ils n’ont même pas pu fermer les écoutilles. Nous ne pouvions même pas respirer. Les soldats ont conduit les véhicules à grande vitesse sur les routes et à travers les villages et les villes; derrière chaque semi-remorque suivait toujours une jeep avec une mitrailleuse montée.

En fin d’après-midi, nous nous sommes de nouveau arrêtés dans un champ ouvert, et avons été déchargés de la même manière, avec coups et coups de pied. Nous devions faire attention, tout comme les recrues dans la formation de base. Rapidement, les Américains nous ont clôturés avec des rouleaux de fil de fer barbelé, donc il n’y avait pas d’espace pour s’asseoir ou se coucher ce soir-là. Nous avons même dû faire nos nécessités en position debout. Puisque nous n’avons reçu ni eau ni nourriture, notre soif et notre faim sont devenues aiguës et urgentes. Certains hommes avaient encore du thé dans leurs cantines, mais il n’y en avait pas assez pour tout le monde.

Le lendemain, la procédure a commencé comme la veille; courir le gantelet dans les bétaillères, puis transporter au prochain champ ouvert. Pas de boisson ni de manger, mais toujours clôturé – il y a une chanson américaine: « … Ne me cloisonnez pas … » – ainsi que le comportement enfantin de la plupart des Américains: punir les nazis! Après la première nuit, lorsque nous avons été chargés à nouveau, certains d’entre nous sont restés sur ce terrain, morts ou si faibles et malades qu’ils ne pouvaient plus bouger. Nous nous approchions du Rhin, comme nous l’avons remarqué, mais nous avions encore une nuit à passer de la manière décrite. C’était terrible!

Tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. Ce devait être un plan, car, comme nous l’avons appris plus tard, il y avait presque le même traitement dans tous les camps gérés par des unités américaines. Pendant la guerre, nous avons entendu parler du « Plan Morgenthau » et du « Plan Kaufman », et c’est exactement ce qui nous a semblé arriver à ces moments-là: l’extermination de tout un peuple! «

Laska a finalement été envoyé en France pour travailler dans des mines de charbon et d’autres endroits désagréables, où son calvaire s’est poursuivi. Le 7 janvier 1950, les Français ont finalement renvoyé Laska en Allemagne.

James Bacque écrit que la réponse qu’il a reçue à la suite de la publication originale d’Autres pertes a été incroyable. Bacque déclare:

« Le plus gratifiant a été l’énorme réponse de milliers d’ex-prisonniers qui m’ont écrit, ou téléphoné, envoyé des fax ou des e-mails, ou même appelé à ma porte, pour me remercier d’avoir raconté une histoire qu’ils craignaient de mourir avec eux. Ils continuent de m’envoyer des journaux intimes, des lettres, Tagebücher, des livres auto-édités, des dactylographiés de mémoires, en trois ou quatre langues, ainsi que des photographies, des cartes, des dessins, des peintures et même quelques artefacts. «

Plusieurs prisonniers de Heilbronn ont écrit Bacque pour confirmer les conditions épouvantables observées par le Cpl américain. Daniel McConnell et le major-général américain Richard Steinbach. L’un d’eux est Anton Pfarrer, qui avait 16 ans lorsqu’il a été capturé et emprisonné à Heilbronn. Pfarrer écrit:

« Je me souviens de presque chaque jour de souffrance, mais je suis revenu, même si des milliers de personnes ne l’ont jamais fait. Il y avait 3 000 hommes dans ma cage en mai, mais fin août, il ne restait que 1 500 pour répondre à l’appel. Ils avaient tous sont morts. «

Il n’y a pas eu de sortie de sa cage pendant cette période. Pfarrer a téléphoné au général Steinbach en 1998 pour remercier Steinbach de lui avoir sauvé la vie.

Rudi Buchal avait reçu l’ordre de servir de commis médical allemand à «l’hôpital» POW de Bretzenheim, une tente avec un sol en terre à l’intérieur du camp. L’hôpital n’avait ni lits, ni fournitures médicales, ni couvertures, ni rations de famine pendant le premier mois ou plus. Quelques fournitures ont ensuite été obtenues par des équipes américaines dans les villes allemandes voisines. Buchal a été informé par des chauffeurs de la 560th Ambulance Company que 18 100 prisonniers de guerre étaient morts dans les six camps autour de Bretzenheim au cours des 10 semaines de contrôle américain. Buchal a également entendu le chiffre de 18 100 morts des Allemands qui étaient en charge des statistiques de l’hôpital et d’autres personnels hospitaliers américains. Les six camps étaient Bretzenheim, Biebelsheim, Bad Kreuznach, Dietersheim, Hechtsheim et Heidesheim.

La fiabilité de Rudi Buchal a été attestée par l’armée américaine elle-même. A sa sortie, Buchal reçut un document indiquant que, de l’avis des officiers de l’armée américaine qui le commandaient, «au cours de la période susmentionnée [avril-juillet 1945], il s’est montré coopératif, capable, industrieux et fiable.» Semblable à l’expérience du Cpl américain. Daniel McConnell et le docteur français Joseph Kirsch, Buchal ont découvert que ces «hôpitaux» étaient simplement des endroits pour faire des prisonniers moribonds plutôt que des endroits pour aider les prisonniers à se rétablir. Buchal rappelle que de nombreux évacués mortellement malades ont été emmenés à Idstein, au nord de Wiesbaden. États de Buchal,

« Et je me souviens qu’à partir de là, aucun prisonnier n’est revenu. »

Des prisonniers allemands qui ont survécu à Bretzenheim ont décrit leur arrivée le 9 mai 1945. Les prisonniers ont vu trois rangées de cadavres le long de la route devant le camp. Un total de 135 morts de Bretzenheim ont été reconnus par les Américains comme ayant été enterrés à Stromberg les 9 et 10 mai. Tous les morts à Bretzenheim n’ont pas été tués par la famine, la maladie et l’exposition habituelles.

Johannes Heising, ancien abbé d’un monastère sur le Rhin, a publié un livre dans les années 1990 sur ses expériences dans le camp américain de Remagen. Franz-Josef Plemper, un autre ancien prisonnier de Remagen, a rappelé à Heising un événement non décrit dans le livre de Heising: une nuit, les Américains avaient rasé au bulldozer des hommes vivants sous la terre dans leurs trous. Plemper a décrit la scène à Heising:

« Une nuit d’avril 1945, j’ai été surpris de ma stupeur sous la pluie et la boue par des cris perçants et des gémissements. J’ai sauté et j’ai vu au loin (environ 30 à 50 mètres) le projecteur d’un bulldozer. Puis j’ai a vu ce bulldozer avancer à travers la foule de prisonniers qui étaient là. À l’avant, il avait une lame faisant un chemin. Combien de prisonniers ont été enterrés vivants dans leurs trous de terre, je ne sais pas. Il n’était plus possible de le vérifier. J’ai entendu clairement des cris de « Tueur meurtrier ».

L’horreur de cet incident avait été si douloureuse que Heising l’avait effacé de sa mémoire. Heising ne se souvint de cet événement qu’après que Plemper le lui rappela.

Un incident similaire s’est produit au camp américain de Rheinberg à la mi-juin 1945. Selon les rapports de plusieurs ex-prisonniers, le dernier acte des Américains à Rheinberg avant que les Britanniques ne prennent le pouvoir consistait à bulldozer une section du niveau du camp alors qu’il y avait des hommes encore vivants dans leurs trous dans le sol.

Le prisonnier Wolfgang Iff a déclaré que dans sa sous-section de peut-être 10 000 personnes à Rheinberg, 30 à 40 corps étaient traînés chaque jour. En tant que membre du commando funéraire, Iff était bien placé pour voir ce qui se passait. Iff a vu environ 60 à 70 corps sortir par jour dans d’autres cages de taille similaire.

Un sergent de 50 ans titulaire d’un doctorat. a tenu un journal à l’encre sur du papier toilette à Rheinberg. Il écrivit le 20 mai 1945:

« Combien de temps devrons-nous rester sans abri, sans couvertures ni tentes? Chaque soldat allemand avait autrefois un abri contre les intempéries. Même un chien a un abri pour ramper quand il pleut. Notre seul souhait est finalement après six semaines pour obtenir un toit au-dessus de nos têtes. Même un sauvage est mieux logé. Diogène, Diogène, tu avais au moins ton tonneau. «

Une partie du problème à Rheinberg était qu’elle était longtemps surpeuplée. Une cage de 300 mètres sur 300 mètres ne devait pas contenir plus de 10 000 personnes. Cependant, au début, pas moins de 30 000 prisonniers ont été forcés d’entrer, laissant environ trois mètres carrés par personne. Le prisonnier Thelen a dit à son fils à travers les barbelés qu’environ 330 à 770 prisonniers mouraient chaque jour à Rheinberg. Le camp contenait alors entre 100 000 et 120 000 prisonniers.

Charles von Luttichau a déclaré à propos de son camp de prisonniers de guerre à Kripp près de Remagen sur le Rhin:

La pluie était presque constante le long de cette partie du Rhin ce printemps-là. Plus de la moitié des jours où nous avons eu de la pluie. Plus de la moitié des jours, nous n’avions pas de nourriture du tout. Pour le reste, nous avons obtenu une petite ration K. Je pouvais voir dans le colis qu’ils nous donnaient un dixième des rations qu’ils distribuaient à leurs propres hommes. Donc, au final, nous avons peut-être obtenu 5% d’une ration normale de l’armée américaine. Je me suis plaint au commandant du camp américain qu’il violait la Convention de Genève, mais il a juste dit: «Oubliez la Convention. Vous n’avez aucun droit. » Donc, finalement, nous avons peut-être obtenu 5% d’une ration normale de l’armée américaine. Je me suis plaint au commandant du camp américain qu’il violait la Convention de Genève, mais il a juste dit: «Oubliez la Convention. Vous n’avez aucun droit. » Donc, finalement, nous avons peut-être obtenu 5% d’une ration normale de l’armée américaine. Je me suis plaint au commandant du camp américain qu’il violait la Convention de Genève, mais il a juste dit: «Oubliez la Convention. Vous n’avez aucun droit. «

En quelques jours, certains des hommes qui étaient rentrés en bonne santé dans le camp étaient morts. J’ai vu nos hommes traîner de nombreux cadavres jusqu’à la porte du camp, où ils ont été jetés les uns sur les autres dans des camions, qui les ont emmenés.

Un garçon de 17 ans qui pouvait voir son village au loin a été retrouvé abattu un matin au pied de la clôture en fil de fer barbelé. Son corps a été suspendu et laissé suspendu au fil par les gardiens pour avertir les autres prisonniers. De nombreux prisonniers ont crié: « Moerder, moerder [meurtrier, meurtrier]! » En représailles, le commandant du camp a retenu les maigres rations des prisonniers pendant trois jours. Pour les prisonniers qui étaient déjà affamés et pouvaient à peine bouger à cause de leur faiblesse, c’était affreux; pour beaucoup, cela signifiait la mort. Le commandant a également retenu des rations à d’autres moments pour punir les prisonniers.

George Weiss, un réparateur de chars allemand, a déclaré que son camp sur le Rhin était si bondé que

« nous ne pouvions même pas nous allonger correctement. Toute la nuit, nous avons dû nous asseoir coincés les uns contre les autres. Mais le manque d’eau était la pire des choses. Pendant trois jours et demi, nous n’avons pas eu d’eau du tout. Nous buvions notre propre urine. Elle avait un goût terrible, mais que pouvions-nous faire? Certains hommes se sont mis à terre et ont léché le sol pour obtenir de l’humidité. J’étais si faible que j’étais déjà à genoux, quand finalement nous avons eu un peu d’eau à boire Je pense que je serais mort sans cette eau. Mais le Rhin était juste à l’extérieur du fil. Les gardes nous ont vendu de l’eau à travers le fil et des cigarettes. Une cigarette a coûté 900 marks. J’en ai vu des milliers mourir. Ils ont emmené les corps dans des camions . «

Le Cpl allemand. Helmut Liebich a été capturé près de Gotha dans le centre de l’Allemagne par les Américains le 17 avril 1945. Le camp de Gotha DEF n’avait que les barrières de barbelés habituelles sans tentes. Les prisonniers ont été contraints de faire passer un gant entre les rangées de gardes qui les ont frappés avec des bâtons afin d’obtenir une petite ration de nourriture. Le 27 avril 1945, les prisonniers sont transférés au camp américain de Heidesheim, plus à l’ouest, où il n’y a plus de nourriture pendant des jours, puis très peu. Les prisonniers ont commencé à mourir en grand nombre à cause de l’exposition, de la famine et de la soif. Liebich a vu de 10 à 30 corps par jour être traînés hors de sa section, le camp B, qui détenait environ 5 200 prisonniers.

Le 13 mai 1945, Liebich est transféré dans un autre camp américain à Bingen-Büdesheim près de Bad Kreuznach. Liebich est rapidement tombé malade de dysenterie et de typhus. Il a été de nouveau transféré, à demi conscient, dans un wagon à toit ouvert avec environ 60 autres prisonniers. Lors d’un détour par la Hollande, les Hollandais se sont tenus sur des ponts pour casser des pierres sur la tête des prisonniers. Après trois nuits, les codétenus de Liebich l’ont aidé à tituber dans le camp américain de Rheinberg, toujours sans abri ni beaucoup de nourriture.

Un jour de juin 1945, Liebich vit les Britanniques traverser les hallucinations de sa fièvre. Les Britanniques lui ont sauvé la vie dans leur hôpital de Lintfort. Liebich se souvenait des soins vitaux qu’il avait reçus des Britanniques avec gratitude pour le reste de sa vie. Liebich déclare:

« C’était merveilleux d’être sous un toit dans un vrai lit. Nous avons de nouveau été traités comme des êtres humains. Les Tommies nous ont traités comme des camarades. »

Les anciens prisonniers ont également signalé de nombreux cas de prisonniers et de civils qui ont été abattus par des gardes américains et français. Paul Kaps, un soldat allemand qui était dans le camp américain de Bad Kreuznach, a écrit: « En une nuit, le 8 mai 1945, 48 prisonniers ont été abattus dans la cage 9. » Le prisonnier Hanns Scharf a été témoin d’un meurtre particulièrement horrible lorsqu’une Allemande avec ses deux enfants a demandé à un garde américain de Bad Kreuznach de donner une bouteille de vin à son mari, qui était juste à l’intérieur du câble. Le gardien a bu le vin lui-même, et quand la bouteille était vide, le gardien a tué le prisonnier avec cinq coups de feu. Les autres prisonniers ont protesté et le lieutenant de l’armée américaine Holtsman a déclaré: «C’est affreux. Je vais m’assurer qu’il y a une cour martiale rigide. » Aucune preuve d’une cour martiale de cet incident ou de tout autre incident similaire n’a jamais été trouvée.

Des prisonnières et des femmes civiles ont été abattues alors que l’ordre d’Eisenhower donnait aux commandants de camps individuels la possibilité d’exempter les membres de la famille qui essayaient de nourrir leurs proches par le fil. Le prisonnier allemand Paul Schmitt a été abattu dans le camp américain de Bretzenheim alors qu’il s’approchait du fil pour recevoir un panier de nourriture de sa femme et de son jeune fils. Le Dr Helmut von Frizberg a vu un garde américain à Remagen tirer sur un prisonnier allemand pour avoir parlé à sa femme à travers le fil. Frau Agnes Spira a été abattue par des gardes français à Dietersheim en juillet 1945 pour avoir apporté de la nourriture aux prisonniers. Son mémorial à Büdesheim voisin se lit comme suit:

« Le 31 juillet 1945, ma mère m’a été soudainement et de façon inattendue arrachée à cause de sa bonne action envers les soldats emprisonnés. »

Le capitaine français Julien a eu de sérieux problèmes pour se quereller avec un autre officier, le capitaine Rousseau. Rousseau a tiré sur des femmes allemandes en présence de Julien, à peu près au même moment et au même endroit qu’un officier français a abattu Frau Spira. À Bad Kreuznach, William Sellner a déclaré que la nuit, les gardes tiraient des balles de mitrailleuses au hasard dans les camps, apparemment pour le sport. Ernst Richard Krische à Bad Kreuznach a écrit dans son journal le 4 mai 1945:

« Des tirs sauvages dans la nuit, des feux d’artifice absolus. Ce doit être la paix supposée. Le lendemain matin, 40 morts en tant que ‘victimes des feux d’artifice’, dans notre cage seule,et beaucoup de blessés. »