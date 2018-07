Nouvel Ordre Mondial:Les États-Unis vivent dans leur quatrième (4e) faillite

La première (1ère) faillite a été officiellement déclarée en 1791. C’était une époque de nombreux changements en Amérique.Peut-être le plus notable d’entre eux, a été la signature du Bill of Rights représentant les dix premiers amendements et la passation définitive de la Constitution pour les États-Unis, qui a eu lieu le 15 décembre de cette année, peu après la première faillite.Ceci est bien entendu significatif car nos droits divins dépendent uniquement de ce document, bien qu’ils aient été généralement reconnus comme des droits de common law à travers le monde bien avant l’existence de l’Amérique.

Lors de chaque faillite, une guerre est livrée (la guerre révolutionnaire dans ce cas) et une nouvelle forme de monnaie est toujours établie, puisque l’ancienne devient essentiellement sans valeur dans la nouvelle restructuration corporative de chaque faillite. Avec le nouveau pays, est venu l’argent frais. Plusieurs systèmes monétaires ont été proposés pour le début de la République d’Amérique. Le Congrès approuva le premier dollar le 8 août 1786. Une fois la Constitution américaine obtenue, la 1ère faillite et la restructuration commencèrent, le secrétaire du Trésor, Alexander Hamilton, remit l’attention du gouvernement sur les questions monétaires au début des années 1790. . Sur les recommandations de Hamilton, le Congrès a adopté le Coinage Act de 1792, qui a établi le dollar comme unité de base de la comptabilité pour les États-Unis. À ce stade, le dollar était toujours soutenu par l’or.

La deuxième (2e) faillite a eu lieu exactement 70 ans plus tard, en 1861. La raison principale en est que la restructuration qui a lieu en cas de faillite ne peut durer que 70 ans sans être réglée. Et ainsi en 1861, le pays a été déclaré à nouveau en faillite.Bien sûr, il y avait beaucoup plus à cet événement prévu dans l’histoire. Alors que les marchands de tapis réclamaient et volaient la terre des propriétaires du sud, et que les banques et les gouvernements achetaient des terres et des terres agricoles pour un dollar, la guerre civile a éclaté cette année quand les états du sud ont commencé à dire non au gouvernement du nord. carpetbaggers. Ceci est souvent appelé (par les États du sud en particulier) que la guerre de l’agression nordique. Et la plupart des sudistes diront aussi qu’il n’y avait certainement rien de civil à propos de la guerre civile! Et c’était tout à fait vrai quand on considérait que le gouvernement était logé dans le nord (Colombie-Britannique et Washington DC) et que leur agression était la prise de contrôle et la restructuration des entreprises américaines. Ce n’était pas une guerre sur l’esclavage pour être sûr … et l’assassinat d’Abraham Lincoln est arrivé seulement après sa tentative de déposer la structure bancaire centrale et d’établir des billets verts: l’argent imprimé et contrôlé par le Congrès. Mais en 1863 pendant la guerre civile américaine, la loi sur les banques nationales a été adoptée. Cette loi et ses versions modifiées plus tard ont essentiellement taxé les obligations et la monnaie des États. Ainsi, grâce à la législation du gouvernement des entreprises dans le pays nouvellement réorganisé, le dollar est devenu la seule monnaie des États-Unis (qui était encore adossée à des métaux à l’époque) et le reste sous une forme modifiée (et sans valeur) aujourd’hui. Et maintenant nous arrivons à la troisième (3e) faillite dans l’histoire américaine, qui était 70 ans plus tard en 1931. C’était la grande.C’était la période après la révolution industrielle, quand la population, l’immigration légale, les emplois et les opportunités étaient en abondance.Le système monétaire était toujours en argent réel; ce qui signifie que le commerce a été fait dans les métaux précieux comme les pièces d’or et d’argent. Même le papier-monnaie a été soutenu par et rachetable pour l’or et l’argent à sa valeur nominale. Mais, alors que la faillite anticipée se rapprochait de plus en plus, des mesures ont été prises par le gouvernement pour s’assurer qu’une nouvelle restructuration du pays pourrait avoir lieu, assurant que les mêmes banquiers et escrocs corporatifs resteraient au pouvoir. Le marché boursier a été délibérément écrasé, et la grande dépression s’est ensuivie. La population était fauchée, et leurs terres et propriétés ont été de nouveau achetées pour quelques centimes sur le dollar par les banques et le gouvernement nouvellement réorganisé. Le transfert de richesse est le nom du jeu, et un nouveau jeu est joué tous les 70 ans.

Mais en 1933 et 1938, alors que la réorganisation des lois gouvernementales et financières a eu lieu après que la plupart des petites banques ont été délibérément effondrées et tombées dans les mains des grandes banques, une chose très importante est arrivée qui a changé le paysage des Etats-Unis.Le vrai dollar a été enlevé et remplacé par le Federal Reserve Note (dollar). La Chambre des représentants a accompli ceci quand ils ont adopté la résolution commune 192. La nouvelle législature a interdit l’utilisation de l’argent réel (or et argent) pour payer une dette, rendant illégal d’exiger de l’argent réel pour payer une dette. Le dollar (maintenant appelé le Federal Reserve Note) est devenu «cours légal» et a été soutenu par la croyance et le crédit supposés du gouvernement américain. cependant,

Le dollar n’est rien de plus qu’une reconnaissance de dette et n’a de valeur que si les deux parties dans un échange l’acceptent verbalement ou contractuellement comme paiement de biens et services tout en restant dans l’illusion (ou la foi aveugle) que le gouvernement ou l’institution publie ce document. le pouvoir, la richesse et le crédit pour sauvegarder cette monnaie. En fait, quelques années après cette troisième restructuration des États-Unis, le gouvernement a ordonné la confiscation de tout l’or de ses citoyens – et le transfert de la terre, de la propriété et de la richesse réelle a été accompli encore une fois. Beaucoup de gens disent que la Seconde Guerre mondiale est ce qui a apparemment sorti les États-Unis de la grande dépression. En fait, beaucoup de gens reconnaissent que dans le passé, l’Amérique prospère généralement en temps de guerre et peu de temps après.

Fonçons dans le futur de 70 autres années … on est maintenant en 2001. Les gens prospèrent.Les biens et services sont en abondance. Le monde était en paix (à l’exception des opérations militaires des Noirs et de la déstabilisation économique de nombreux pays pour la confiscation de ressources stratégiques et naturelles). Maintenant tout bon buff de conspiration peut noter la coïncidence intéressante et accablante dans cette année de la 4ème restructuration de notre gouvernement d’entreprise. En effet, on pourrait être encore plus effrayé quand on se rend compte que l’anniversaire de la dernière faillite d’il y a 70 ans était en fait le 10 septembre 1931 ou la veille de la destruction des bâtiments 1,2 et 7 du World Trade Center avec la prétendue « attaque » contre le Pentagone le 11 septembre 2001. La guerre est à la fois une grande distraction et une entreprise rentable pour les gouvernements du monde des affaires, et ce n’est évidemment pas la première fois que des événements de guerre ou de faux drapeau ont été utilisés de cette manière, en tant qu’outil de restructuration du gouvernement américain. Et nous avons regardé ces neuf dernières années alors que le dollar s’écroulait, alors que les bulles immobilière et immobilière éclataient et étaient à nouveau prises par notre gouvernement et nos banques (dans un transfert typique de richesse), une prise de contrôle complète du pays. – qui a commencé il y a environ 70 ans avec l’introduction du système CAFR – qui aboutit maintenant à la pleine possession de la nation par des investissements collectifs des sociétés d’État … nous sommes sur le point de voir le dollar devenir complètement sans valeur sous nos yeux (si ce n’est pas déjà le cas) et une nouvelle forme de monnaie américaine ou de monnaie de banque mondiale prendra probablement sa place – exactement dans les temps!

C’est la véritable histoire des États-Unis qui ne figure pas dans vos manuels d’histoire:il faut la réécrire!.

