Une copie manuscrite de la Bible a été découverte à l’Université de Cambridge. Le document fascinant montre la Bible version du roi James dans le processus de rédaction précoce du travail et éclaire sur la quantité de texte original de la Bible qui a été omise de la version que les chrétiens ont lue aujourd’hui.

Selon les universitaires de la prestigieuse université, le manuscrit avait été mal étiqueté, ce qui signifiait qu’il n’avait pas été détecté et sans enquête depuis un temps incroyablement long. Cependant, une fois que le manuscrit a été découvert, cela a provoqué une poussée d’excitation dans les milieux historiques et théologiques, car il prouve que la Bible King James, qui est l’une des éditions les plus lues de la Bible dans le monde moderne, a été fortement éditée À partir du texte original. Les sections entières du texte original de la Bible ont été découpées du produit fini avec des personnes remarquables et des événements complètement omis du produit fini.

Le professeur Miller, qui a été chargé de retrouver le texte étonnant et de le mettre en lumière, déclare qu’il croit que ces omissions sont dues au fait que les universitaires de l’époque tombent dans le travail ou simplement trop paresseux pour y inclure tout . Il dit que sa découverte illustre vraiment l’impact humain sur la création de la Bible version du roi James qui est souvent négligée par les chrétiens et les universitaires . La découverte de ce texte hautement édité est susceptible de susciter un certain degré de controverse dans les milieux théologiques. La grande majorité des chrétiens qui utilisent la Bible version du roi James, aujourd’hui, croient que c’est la divine parole de Dieu, et pourtant cette découverte prouve que la Bible est vraiment un produit des caprices des traducteurs, des éditeurs et des personnalités politiques qui ont longtemps vécu après la mort du Christ. Ce manuscrit soulèvera sûrement des questions quant à savoir si les chrétiens aujourd’hui suivent vraiment la ligne originale et la lettre du christianisme.

