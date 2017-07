Michel Duchaine Jeux et consoles de jeux économie, console de jeux, jeux, jeux Stadium Events, Michel Duchaine, Nintendo, passe temps

Une cartouche de Stadium Events, un jeu vidéo rarissime de la Nintendo NES vient d’être vendu pour plus de 40.000 dollars ! Un prix monstrueux qui s’explique par l’histoire du produit : commercialisé pendant quelques semaines seulement avant d’être remplacé par une nouvelle version, en trouver un sous blister est aujourd’hui quasiment impossible.

À ce prix là, il vaut mieux le garder dans son emballage… Et ça tombe bien puisque le jeu vidéoen question est sous blister, ce qui n’arrive pas tous les jours. Il s’agit du jeu Nintendo NES Stadium Events, un jeu édité par Bandai en 1986. Ce jeu extrêmement rare a été vendu via eBay pour plus de 40.000 dollars, soit plus de 36.500 euros. Une transaction qui rappelle la récente vente de l’Apple-1 pour à peine 101.325 dollars

Le déroulé de la transaction a été rapporté par Kotaku : le jeu a tout d’abord été mis aux enchères sur eBay, mais l’acheteur n’avait pas donné de suite à l’échange. Un accord a donc été trouvé en privé peu après entre la vendeur et un particulier Ce jeu a notamment été authentifié par la Video Game Authority, qui lui a donné la note (pour son état) de 85+ (sur 100), un très bon score.

Le jeu concerné, visible plus bas, est donc Stadium Events, un jeu de sport qui permet de défier ses amis au 100 mètres et consorts. Pour y jouer, il fallait en plus se procurer un Power Pad, un tapis de jeu doté de capteurs. Ce jeu, qui peut se vendre jusqu’à 10.000 dollars « nu » et le double avec juste sa jaquette est très rare pour une bonne raison : il a été vendu pendant quelques semaines avant d’être remplacé par une nouvelle version avec un nouveau nom.

World Class Track Meet a donc suivi et a totalement effacé le premier volet des magasins, rendant de ce fait le jeu de plus en plus rare au fil des années. Le vendeur s’est confié :

Après les soucis causés par les enchères, nous avons été chanceux de trouver cet acheteur. C’était un homme de confiance, il mérite totalement d’acquérir le Stadium Events le mieux noté !

Voilà une somme qui risque de faire pâlir les jeux actuels, qui se vendent tous a des tarifs similaires. Excepté la collector de Assassin’s Creed Origins bien entendu, qui affiche tout de même un prix de 800 euros !

