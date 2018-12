Pédophilie islamique:Une mariée de 8 ans

Après que le parti des mollahs ait imposé la charia en Iran et en ait fait la loi officielle incontestable du pays, les autorités ont immédiatement changé l’âge du mariage légal à 9 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Après 40 ans, la loi basée sur la charia n’a pas changé.

La prévalence du mariage des enfants « reste encore beaucoup trop élevée. Dans une série de 25 pays pour lesquels une analyse détaillée a été réalisée, au moins une femme sur trois se marie avant 18 ans et une femme sur cinq a son premier enfant avant l’âge de 18. » – Banque mondiale.

Selon les statistiques officielles iraniennes, 180 000 mariages d’enfants y sont célébrés chaque année. De plus, en 2013 en Iran, une loi a été adoptée qui permet aux hommes d’épouser leurs filles adoptées.

Facebook a agi comme un bloc d’enchères pour une jeune mariée au Sud-Soudan aussi récemment que le mois dernier.

Si la communauté internationale n’intervient pas et, au lieu de faire appel aux dirigeants islamistes iraniens, ne fait pression pour que ces lois soient modifiées, davantage d’enfants seront en danger.

« A huit ans, mes parents m’ont fait prendre un entretien sérieux », a déclaré Noushin lors de l’entretien. « Je me souviens encore du tremblement dans la voix de ma mère. Elle m’a dit que dans deux jours, je ferais partie d’une bénédiction religieuse islamique. Mon père a insisté pour que je me comporte bien et que je ne provoque pas de scène. J’étais confus, mais je leur faisais confiance. qu’ils me disaient la vérité. Je leur ai fait confiance jusqu’au moment où la bague de mariage est passée à mon doigt et que je suis devenue la mariée d’un homme de 43 ans. » Noushin, maintenant âgé de 19 ans, est la mère de trois enfants.

Vous pouvez supposer que ses parents, qui ont si volontiers donné leur enfant à cet homme, n’étaient pas éduqués ou n’avaient jamais été exposés aux façons de penser modernes. En fait, le père de Noushin avait fait ses études en Europe, puis était revenu dans son pays pour travailler pour le régime.

Noushin a déclaré que le mariage était « un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J’ai compris que j’étais marié, mais je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. » Elle a dit avoir été forcée d’avoir un rapport sexuel avant d’avoir atteint la puberté. « Chaque jour a été rempli de nouvelles confusions et de nouvelles horreurs », a-t-elle déclaré, alors qu’elle essayait de s’habituer au rôle qu’elle était forcée de supporter.

« Je pensais que le déménagement dans la maison de mon mari était une punition de la part de mes parents parce que je n’avais pas écouté quand ils m’ont dit de cesser de jouer une semaine auparavant. J’espère qu’après cela, ce serait une torture, qu’ils me ramèneraient à le lendemain. Mais il est vite devenu évident que ce n’était pas une punition temporaire, cela durerait toute une vie. «

Vous pourriez croire que ces choses n’arrivent que rarement; ce n’est pas le cas. Noushin n’est pas une exception. Les dirigeants islamiques affirment que les mariages d’enfants sont désormais moins fréquents dans leur pays, mais même si cela est vrai, leur nombre est encore suffisamment élevé pour avoir tiré une voix d’alarme assez récente de l’ONU .

La République islamique d’Iran, par exemple est régie par la charia; le mariage des enfants est encore répandu. Selon les dernières statistiques, confirmées par le directeur général et membre du conseil d’administration de l’Association pour la protection des droits des enfants, Farshid Yazdani, 24% des mariages en Iran sont des mariages d’enfants. Peut-être pourriez-vous penser, selon toutes les affirmations des dirigeants islamistes, qu’il s’agit d’une amélioration, n’est-ce pas? Faux. Au cours des années précédentes, les mariages d’enfants – du moins ceux qui ont été enregistrés – étaient inférieurs à 10%. Il y a donc eu une augmentation du nombre de jeunes filles forcées à se marier.

Ces chiffres signifient qu’en Iran, des dizaines de milliers d’enfants sont toujours contraints de se marier. En fait, selon les statistiques officielles iraniennes, 180 000 mariages d’enfants y sont célébrés chaque année. Comme beaucoup de mariages peuvent être célébrés par un cheikh chiite sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer auprès du gouvernement, le nombre non officiel est sans doute plus élevé; de cette manière, de nombreux mariages de filles de moins de 10 ans ont lieu.

Avant l’arrivée au pouvoir du parti islamiste de l’ayatollah Ruhollah Khomeiny en 1979, l’ âge légal du mariage était de 18 ans pour les filles et de 20 ans pour les garçons. Après que le parti des mollahs ait imposé la charia en Iran et en ait fait la loi officielle incontestable du pays, les autorités ont immédiatement changé l’âge du mariage légal à 9 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Après 40 ans, la loi basée sur la charia n’a pas changé. S’ils voulaient vraiment dissuader le mariage des enfants, ne serait-ce pas l’endroit pour commencer?

De plus, en 2013 en Iran, une loi a été adoptée qui permet aux hommes d’ épouser leurs filles adoptées .

Outre les violences physiques et sexuelles que subissent ces petites filles, beaucoup sont également victimes de violences émotionnelles. En vertu de la charia, ces jeunes filles doivent se conformer pleinement aux souhaits de leur mari. Les maris ont le droit de divorcer de leurs épouses à tout moment , mais les épouses n’ont pas une telle loi. Selon Hassan Moussavi Chelak, président de la Social Work Association en Iran, il y aurait plus de 24 000 enfants veuves dans le pays. Ces filles ont été mariées, traumatisées, puis abandonnées et laissées à elles-mêmes.

Certains des mariés dans ces mariages sont des hommes d’âge moyen ou plus âgés. Certains époux essaient de dire que l’économie est à l’origine de tant de mariages d’enfants: c’est le besoin d’argent qui pousse ces parents à organiser le mariage de leurs enfants avec des hommes plus âgés. Cependant, il existe de nombreux pays où la pauvreté est un problème, mais les mariages d’enfants n’existent pas, ou dans une telle mesure. La raison pour laquelle ce fléau continue de se produire est qu’il est sanctionné et même encouragé par la loi basée sur la charia. Alors que d’autres pays interdisent de tels abus, cela ne se produit pas; mais la loi islamiste de l’Iran la comprend.

La charia en Iran fournit la plate-forme, le langage juridique et la légitimation judiciaire permettant aux adultes d’épouser des filles de moins de dix ans et aux parents de ces enfants d’en tirer profit financièrement et religieusement.

Noushin a souffert plus que la plupart des gens ne pourraient jamais comprendre. Elle est déterminée à divorcer et à trouver un moyen d’élever et de nourrir ses trois enfants. Elle n’a jamais eu le choix à l’âge de huit ans, quand son enfance a été vendue. Elle n’a jamais eu le choix quand elle est devenue enceinte. Maintenant, elle est prête à tout risquer pour être libre.

Ce n’est pas simplement un problème dans les pays islamistes. Les enfants d’autres pays sont également vulnérables.

Facebook a agi comme un bloc d’enchères pour une jeune mariée au Sud-Soudan aussi récemment que le mois dernier.

La Suède a également apparemment constaté une « augmentation du nombre de mariages forcés et de mariages d’enfants ».

La Banque mondiale a évalué l’année dernière que la prévalence du mariage des enfants « reste encore beaucoup trop élevée. Dans un ensemble de 25 pays pour lesquels une analyse détaillée a été réalisée, au moins une femme sur trois se marie avant 18 ans et une femme sur cinq a leur premier enfant avant l’âge de 18 ans. «

Le mariage d’enfants est également, semble-t-il, répandu aux États-Unis . Seulement cette année, le Delaware est devenu le premier État à interdire le mariage avant 18 ans.

Vous aurez peut-être du mal à croire qu’il puisse être légal pour un homme de 70 ans d’épouser une fille aussi jeune que 5 ans, mais cela se produit et continuera à se produire. Si la communauté internationale n’intervient pas et, au lieu de faire appel aux dirigeants islamistes, ne fait pression pour que ces lois soient modifiées, davantage d’enfants seront en danger.

EN COMPLÉMENT

Ce que vous devez savoir sur le mariage d’enfants aux États-Unis

Dans le monde, 12 millions de filles se marient avant l’âge de 18 ans chaque année . Dites «mariage des enfants» et l’Américain moyen pense à un pays en développement, où les difficultés économiques obligent les parents à marier leur jeune fille à un homme beaucoup plus âgé. En Afrique subsaharienne, par exemple, 4 jeunes femmes sur 10 se marient avant 18 ans. En Asie du Sud, 3 filles sur 10 sont mariées avant leur 18e anniversaire.

Mais le mariage des enfants est en train de se produire aux États-Unis. Et ce n’est pas acceptable.

Plus de 200 000 mineurs se sont mariés aux États-Unis entre 2000 et 2015

Il existe certaines preuves que les enfants (principalement les filles) sont plus à risque de se marier dans les zones rurales et les plus pauvres, mais le fait est que le mariage des enfants affecte toutes les communautés. Ce n’est pas un problème « eux »; c’est un problème « nous ».

Il n’y a pas de loi fédérale concernant le mariage des enfants. Chaque État définit ses propres exigences. Selon des données recueillies dans 41 États, plus de 200 000 mineurs se sont mariés aux États-Unis entre 2000 et 2015 .

Le mariage d’enfants est une pratique néfaste et une violation des droits de l’enfant

Les parents peuvent penser que le mariage précoce est dans l’intérêt de leur fille, surtout si elle est enceinte. Mais la grande majorité des filles qui se marient avant l’âge de 18 ans sont blessées à vie. Ils sont séparés de leur famille et de leurs amis et ont 50% plus de risques d’abandonner leurs études. Les mariages précoces doublent les chances de pauvreté d’un adolescent et multiplient par trois le risque qu’il soit battu par son conjoint par rapport aux adultes mariés.

Les filles de 15 à 19 ans ont deux fois plus de risques de mourir en couches que les femmes de 20 ans, et les enfants nouveau-nés de mères plus jeunes courent également un risque plus élevé de mourir. Entre 70 et 80% des mariages d’enfants se terminent par un divorce.

Le mariage avant l’âge de 18 ans entraîne les filles dans un cycle de pauvreté

C’est pourquoi l’UNICEF estime que le mariage de moins de 18 ans doit être interdit en toutes circonstances. En partenariat avec le Centre de justice Tahirih , Girls Not Brides USA et Unchained At Last , l’UNICEF plaide en faveur d’une législation interdisant le mariage avant 18 ans, sans exception.

En mai 2018, le Delaware est devenu le premier État américain à interdire le mariage aux personnes de moins de 18 ans , même avec le consentement de leurs parents. Le New Jersey a suivi en juin 2018 . « C’est une victoire personnelle pour moi, parce que je suis une survivante du mariage forcé et que j’ai écrit ce projet de loi et que j’ai travaillé pendant trois ans pour le transformer en loi », a écrit Fraidy Reiss, fondatrice de Unchained à Dernier .

Il y a beaucoup de travail à faire. Les règles varient, mais chaque état de l’union, à l’exception du Delaware et du New Jersey, autorise les personnes de moins de 18 ans à se marier une fois qu’ils ont obtenu une combinaison d’une ordonnance d’un juge, d’une autorisation parentale, de conseils avant le mariage ou d’une preuve de grossesse.

Plus tôt cette année, le Delaware et le New Jersey sont devenus les premiers États à interdire le mariage à toute personne âgée de moins de 18 ans, sans aucune exception.

Selon une série de mariages d’enfants de Kansas City Star aux États-Unis, le Missouri dispose de la loi la plus clémente du pays, autorisant les jeunes de 15 ans à se marier. La signature d’un seul parent est requise.

Plus de 1 000 jeunes de 15 ans sont mariés dans le Missouri depuis 1999. Même les enfants âgés de 14, 13 et 12 ans peuvent se marier dans le Missouri – il s’agit de l’un des 25 États sans âge minimum requis. Pour les 14 ans et moins, le consentement du juge est requis.

Le Missouri est un lieu de mariage idéal pour les jeunes mariées âgées de 15 ans.

« Un examen de près de 50 000 licences de mariage montre que la loi laxiste du Missouri a transformé l’État en un lieu de mariage par excellence pour les jeunes mariées de 15 ans, qui se précipitent souvent pour se marier », a rapporté le Star. « Certains ont parcouru 1 800 milles jusqu’au Missouri, venant d’aussi loin que l’Oregon, l’Idaho, l’Utah, la Floride et tous les autres États de la région: Kansas, Colorado, Illinois, Nebraska, Kentucky, Oklahoma, Mississippi, Arkansas et Tennessee. »

25 états n’ont pas d’âge minimum pour le mariage

Les risques sont tout aussi réels pour les mariages d’enfants aux États-Unis que dans les pays en développement. Afin de protéger les enfants contre les abus et de protéger leur avenir, chaque État américain doit prendre des mesures législatives pour interdire le mariage des enfants.

« Il est important de légiférer sur le mariage des enfants, mais la loi en elle-même ne va pas changer les mentalités », a déclaré Mark Engman, directeur général de l’UNICEF, Politiques publiques et plaidoyer. « Nous devons convaincre les gens que l’interruption du mariage des enfants est la bonne chose à faire. Vous le faites en leur faisant savoir: ‘Hé, vous pensez que vous aidez vos enfants en les laissant se marier plus tôt, mais vous ne l’êtes pas. toujours, toujours, finit toujours par faire du mal aux enfants.

Les lois font la différence, mais les normes sociales doivent également changer

L’UNICEF appelle cette approche des normes sociales en évolution: abordez la culture, les croyances et les traditions qui amènent les parents et les communautés à penser que le mariage des enfants est la bonne chose à faire. L’UNICEF travaille avec les communautés pour les convaincre que le mariage des enfants n’est pas acceptable: les filles en souffrent et elles violent leurs droits. «C’est un exemple de la manière dont nous pouvons adopter une position mondiale et l’appliquer localement pour améliorer la vie des enfants dans notre propre pays», a déclaré Engman.

État par État, l’UNICEF s’emploie à soutenir la législation interdisant le mariage avant 18 ans

Alors que des lois interdisant le mariage des enfants sont déposées partout au pays, l’UNICEF mobilise les efforts de la base pour appuyer le projet de loi. À l’heure actuelle, des représentants élus en Pennsylvanie sont en train de revoir une législation qui ferait de la Pennsylvanie le troisième État du pays à interdire les mariages d’enfants, sans exception.

La législation en vigueur en Pennsylvanie autorise les jeunes de 15 ans à se marier avec les approbations des parents et des tribunaux. Les mineurs âgés de 16 et 17 ans peuvent se marier avec le simple consentement de leurs parents ou tuteurs légaux. Le projet de loi 1219 du Sénat de Pennsylvanie , présenté en juillet 2018, supprimerait toutes les exceptions pour les mineurs et stipulerait que les licences de mariage ne peuvent être délivrées qu’à des personnes âgées de 18 ans ou plus.

La Pennsylvanie pourrait devenir le troisième État du pays à interdire le mariage des enfants

L’UNICEF travaille en Pennsylvanie pour plaider en faveur du projet de loi 1219 du Sénat, envoyant des lettres aux sénateurs et aux représentants des États les invitant à co-parrainer le projet de loi et encourageant les sympathisants de l’UNICEF vivant en Pennsylvanie à envoyer également des courriers électroniques.

Consultez la page de plaidoyer UNICEF USA pour en savoir plus sur la future législation visant à mettre fin au mariage des enfants dans votre État.

Résidents de Pennsylvanie, veuillez contacter les législateurs de votre État et demandez-leur de parrainer HB 2542 / SB 1219 pour les enfants de Pennsylvanie.

PREUVES ET PHOTOS CHOQUANTES

IMAGE 1-

Telle est le destin tragique d’une petite fille de 8 ans (la petite fille encerclée de rouge sur la photo) , dont la vie a basculé le jour où un homme, demande sa main à ses parents. La richesse cet homme cinq fois plus âgé que la petite fille les ravit, l’âge de l’enfant lui est indifférent. Il compte bel et bien l’épouser. La pauvre petite fille mourra de ses blessures subies durant sa nuit de noces. Elle n’aurait pas survécu aux blessures infligées par son mari lors des relations sexuelles : son utérus se serait déchiré et la petite fille serait décédée des suites d’une hémorragie interne. Une histoire parmi tant d’autres, de destins avortés, censurées et démenties par les autorités qui essaient d’étouffer ce genre d’affaires. Le Centre yéménite pour les droits de l’Homme n’a de cesse demandé le vote d’une loi fixant l’âge minimum du mariage pour les femmes à 18 ans. Les islamistes et conservateurs du pays s’opposent fermement à ce qu’elle soit assortie de sanctions.

IMAGE 2-

(Fatwa #12) – La «monte» (variante : saillie) de l’épouse n’est pas admise avant qu’elle ait atteint 9 ans, que le coït soit continu ou interrompu. Quant aux autres plaisirs courants, tels que les attouchements lascifs, les étreintes et l’action de frotter le pénis entre les cuisses, il n’y a pas de mal à les pratiquer même avec les nourrissons. Mais si la «monte» de l’épouse par l’époux s’effectue avant 9 ans, sans qu’il la «défonce», aucune conséquence n’en résultera à part la faute (variante : le péché) tout au plus. Mais s’il la «défonce» de telle sorte que la voie urinaire et le vagin deviennent une seule voie, ou que le vagin et le rectum ne fassent qu’un, il lui sera interdit (haram) de la «monter» à jamais, mais la règle s’applique de préférence dans le second cas (si le vagin et le rectum ne font qu’un). Et dans tous les cas il lui sera difficile de la répudier; en ce qui la concerne les règles sur l’héritage, l’interdiction de la cinquième épouse, l’interdiction d’épouser sa sœur etc. s’appliqueront. Tant qu’elle est vivante il doit de préférence pourvoir à ses dépenses même s’il la répudie et dans le cas où elle se remarie, cette règle ne manque pas de pouvoir contraignant. Du fait qu’il l’a défoncée il lui doit la compensation prévue en cas de meurtre accidentel, si elle est libre (si elle n’est pas une esclave) elle a droit à la moitié de la compensation prévue dans le cas d’un homme, ajouté à cela la dot à laquelle elle a droit d’après le contrat et du fait de la consommation du mariage. Mais s’il consomme le mariage après qu’elle a atteint l’âge de 9 ans et qu’il la défonce, elle ne lui sera pas interdite et la compensation ne lui sera pas due, mais il est préférable dans ce cas qu’il voit à ses dépenses tant qu’elle est vivante, bien que cela ne soit pas contraignant. Source : Site du Guide suprême Seyyed Ali Kamenei, Item 12 Traduction par Hélios d’Alexandrie pour Poste de veille, de cette fatwa: مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات – كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ – فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‏ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها – بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا – حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الّذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّةً وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

IMAGE 3-À 9 ans les jeunes filles sont bonnes à marier

Ainsi, à l’interrogation d’un « nouveau musulman » perturbé par les insinuations « des athées qui prétendent que le Prophète était un pédophile à cause de son mariage avec Aïcha » – il est vrai alors âgée de 6 ans – on apprend que ce ne sont là que mensonges des ennemis de l’Islam : Mahomet ayant, après les noces, attendu que la fillette ait 9 ans avant d’avoir des rapports sexuels avec elle, c’est à dire à l’âge où il est admis qu’elle est capable de les supporter.

« Supporter » doit être en effet le mot juste pour les malheureuses fillettes livrées comme chair fraîche à des barbus adultes amateurs de « houris » pré-pubères, à des poussah libidineux ou à des barbons décatis en mal de câlineries juvéniles. Il paraît que marier les petites filles très jeunes est la manière la plus parfaite de leur conserver chasteté et pureté. Une garantie d’innocence et de candeur apparemment très recherchée dans les émirats chameliers et chez les Frères Musulmans (photo: mariages au sud de Gaza) De la maternelle au harem en quelque sorte! Et puis l’élevage de très jeunes épouses a aussi peut-être l’avantage de protéger certains maris de comparaisons peu flatteuses pour leur ego de mâle.

IMAGE 4-

Dans certaines régions du Liban, les parents peuvent accepter de marier un homme majeur avec leur fille, à partir de ses 9 ans. Sans ce consentement, les jeunes filles doivent attendre 14 ans.

