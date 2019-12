Le grand vidéo-spectacle du mois de décembre:Queen Rock Montreal en 1981…avec Freddie Mercury

QUEEN ROCK MONTREAL est arrivé à la fin d’une année extraordinaire pour le groupe, qui a dû afficher pour la première fois les singles américains et les charts d’albums, était le premier groupe à avoir jamais remporté les classements simultanés de singles, d’albums et de vidéos au Royaume-Uni, et lors de leur tournée légendaire en Amérique latine, le groupe avait battu le record du monde de participation à un seul concert payant quand 131 000 Brésiliens avaient vu le groupe jouer au stade Morumbi de Sao Paulo. Le film de concert met en vedette plusieurs de leurs hits préférés, dont We Will Rock You, Somebody to love, Killer Queen, Under Pressure, Crazy Little Thing call Love, We Are The Champions, Another One Bites The Dust et Bohemian Rhapsody.

Publié par Michel Duchaine

