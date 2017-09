Michel Duchaine paranormal et voyance Ère Nouvelle, Défenseurs de la Terre, Insolite, médium, Michel de Nostre-Dame, Michel Duchaine, Nostradamus, Paranormal, voyance

Nostradamus a commencé à avoir des visions à un âge très précoce. En effet, Michel de Notredame était capable de regarder dans un bol rempli d’eau, le fixait pendant un certain temps, et était ensuite en mesure de «recevoir» des visions du futur. Parmi ses prophéties pour l’an 2017 et au-delà : le rayonnement brûlera la planète. «Le roi va voler les forêts, le ciel s’ouvrira, et les champs seront brûlés par la chaleur», écrit le visionnaire. Ceci est un avertissement sur la destruction des forêts, conduisant à un trou dans la couche d’ozone et à l’exposition de la Terre aux rayons ultraviolets nocifs.

La 3ème Guerre Mondiale – Une guerre commencera entre les deux grandes puissances mondiales et durera pendant une période de 27 ans. Un moment de grande violence coïncide avec l’apparition d’une comète dans le ciel. Un terrorisme nucléaire et des catastrophes naturelles vont frapper notre planète lorsqu’une planète géante se rapprochera de la Terre.

La grande éruption du Vésuve – Il semblerait que Nostradamus ait prédit une grande éruption volcanique. La pire éruption du Vésuve de l’histoire viendra accompagnée de tremblements de terre qui vont agiter la Terre toutes les cinq minutes, tuant entre 6000 et 16000 personnes.

Le séisme le plus grave enregistré au cours de ces dernières années – Le plus grand tremblement de terre dans l’histoire va se produire, affectant particulièrement la région ouest des États-Unis, et sa puissance se fera ressentir dans divers pays à travers le globe.

Le droit à la paternité – Ceux qui voudront avoir des enfants auront besoin d’une licence ou d’un permis, et ne pourront pas agir comme bon leur semble.

L’effondrement de l’économie mondiale – «Les riches mourront de nombreuses fois», écrit le prophète français.

Toutes les taxes seront abolies dans le monde occidental – Une grande révolte supprimera toute imposition pour toujours. Nostradamus écrit: «Les gens refuseront de payer l’impôt au roi. Et ce jour-là, nombreux célébreront la liberté dans un pays où les taxes sont sans pitié».

Les gens pourront vivre plus de 200 ans – Les avancées de la médecine vont prolonger l’espérance de vie moyenne des êtres humains jusqu’à l’âge de 200 ans. Un homme de 80 ans aura la même apparence qu’une personne de 50 ans, selon Nostradamus.

Les différences linguistiques disparaîtront- Il écrit «Après l’invention du nouveau moteur, le monde sera de nouveau comme dans le temps à la tour de Babel. Selon les interprétations, ce nouveau moteur serait utilisé comme les ordinateurs des temps modernes, et selon le prophète français, cela signifiera la fin de nombreuses nations.

Les humains parlent aux animaux – «Le cochon deviendra un frère de l’homme», a écrit le prophète dans un texte qui a été lié aux avancées scientifiques permettant aux gens de communiquer avec leurs animaux de compagnie.

