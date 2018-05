PALESTINE – Les Sionistes fêtent leur État avec du sang palestinien

Salimsellami's Blog

La situation est absurde, et l’on peut se demander quel avantage Israël pense tirer de la violence inutile et injustifiable dont son armée a fait preuve contre les manifestants à Gaza, et ce depuis plusieurs semaines et plus particulièrement le lundi 14 mai 2018, une journée qui s’est soldée par la mort de plus de 50 personnes, outres quelques 2.400 blessés par balles, dont 11 sont désormais dans un état très critique.

Ces Palestiniens de Gaza manifestaient, sans aucun armement, le long de la frontière imposée dans la région par les conquêtes israéliennes qui se sont succédé depuis 1948 et la création d’Israël. Plus de 50.000 manifestants se sont rassemblés le 14 mai 2018, pour commémorer le 70ème anniversaire de la Nakba (la « catastrophe », conséquence de la fondation de l’État sioniste qui a entraîné l’exil de près de 700.000 Palestiniens, chassés de leurs foyers et remplacés par l’immigration juive en Palestine), et…