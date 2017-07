Michel Duchaine Nouvel Ordre Mondial Ère Nouvelle, Écologie, élite, bunkers, conspiration, crime organisé, crise économique, danger planétaire, Défenseurs de la Terre, dépeuplement programmé, extermination de masse, Forbes Magazine, Illuminati, le 1%, Michel Duchaine, Nouvel Ordre Mondial, réchauffement global, société secrète, Sociétés secrètes, survie, Terre, vie

L’élite se prépare-t-elle à un événement cataclysmique? Le monde cherche à se rapprocher le plus près d’un effondrement économique généralisé et de la guerre. Cependant, il semble que nous pouvons tous avoir quelque chose de beaucoup plus grave à considérer comme des événements cataclysmiques,par exemple.

Sur ce que nous avons recueilli à partir d’un barrage de rapports, nous connaissons la Yellow Caldera de Yellowstone et que cela a été très actif ces dernières semaines. Beaucoup sont prévenus qu’une éruption super-volcanique arrive à tout moment et menace de tuer des millions. Un événement comme celui-ci ne serait pas imprévisible selon les scientifiques qui se tournent vers la théorie de la catastrophe Toba. Il suggère qu’une éruption similaire pourrait être responsable d’un événement de niveau près de l’extinction. Il y a environ 75 000 ans, la population humaine descend à environ 10 000 personnes dans le monde. Maintenant, nous voyons également des avertissements réguliers des scientifiques sur la possibilité d’événements ELE comme les impacts d’astéroïdes et les éruptions solaires. Bien que ces théories et avertissements aient été relégués, ils sont maintenant sur le bord de l’Internet.

Forbes Magazine a publié un nouvel article qui semble indiquer qu’un événement cataclysmique majeur pourrait être à l’horizon :

LA CARTE MYSTÉRIEUSE DE LA FIN DU MONDE REPRÉSENTE LES USA APRÈS LA HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER!

Maintenant, une carte pratique est venue dans l’image qui nous permet de savoir comment l’élévation du niveau de la mer éliminera les populations sur les côtes Est et Ouest. Une tonne de personnes peut ou ne pas se souvenir d’avoir regardé les scénarios de Fin du Monde. Il y a beaucoup de milliardaires achetant des bunkers essayant de se préparer à la supposée Apocalypse, et ils se préparent aussi à quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons peut-être pas savoir une chose à coup sûr, ils n’achètent plus de propriétés…Mais ils achètent tous ces anciens silos de missiles et les transforment en bunkers. Ils construisent leurs bunkers, et il est incroyable de savoir comment ils sont préparés au fil du temps. Avant que les gens ne parlent jamais à ce sujet dans une publication spécialement dans le magazine Forbes. Comme ils parlent de cela, nous ne devons pas négliger cela parce que peut-être ce qu’ils disent ont une certaine vérité .

…JAMAIS JE N’AURAIS IMAGINÉ QUE…

je n’aurais jamais imaginé à quelle vitesse notre monde changeait.Nos vies sont dans un état de flux constant, la situation politique à part, notre terre change rapidement. Entre l’augmentation des phénomènes météorologiques bizarres qui frappent la terre et l’activité volcanique majeure récente, plus que jamais, notre objectif est l’avenir de nos planètes.

Au début des années 1980, les visionnaires spirituels et les futuristes ont fourni des indices à notre planète changeante. Souvent rejetés comme des prophètes fou, leurs pensées pour un nouveau monde ont été rapidement ignorées et se sont moquées de leurs rires. Gordon-Michael Scallion était un futuriste, professeur d’études de conscience et de métaphysique et un visionnaire spirituel. Dans les années 80, il prétend avoir eu un réveil spirituel qui l’a aidé à créer des cartes très détaillées du monde futur, tous issus d’un changement de piste cataclysmique. Le résultat, tout en ne reposant sur aucune science, offre néanmoins une image vivante et convaincante d’une Terre ravagée par les inondations.

Scallion a cru qu’un changement de pôle découlerait du réchauffement climatique, de l’activité nucléaire et de la mauvaise utilisation de la technologie. Un autre théoricien et psychique Edgar Cayce a prédit un changement de 16 à 20 degrés, tandis que Scallion a prédit un changement de 20 à 45 degrés. Cayce a prédit que lorsque les deux volcans Etna en Italie et Mont Pelée en Martinique éclate ensemble, il y aura environ 90 jours pour évacuer la côte ouest avant que l’inondation massive ne réclame le littoral.

Mais l’argument le plus convaincant est qu’une collision d’astéroïde ou de comète avec la Terre pourrait amener la planète entière à déplacer son axe de rotation.

Selon un rapport de la NASA, «Beaucoup de théoriciens de la fin du monde ont essayé de prendre cet événement géologique naturel et suggèrent qu’il pourrait conduire à la destruction de la Terre. Mais y aurait-il des effets dramatiques? La réponse, à partir des enregistrements géologiques et fossiles que nous avons de centaines d’inversions de polarité magnétique passée, semble être «non». Il n’y a rien dans les millions d’années d’enregistrement géologique pour suggérer que l’un des scénarios de la fin du monde liés à un renversement de pôle soit pris au sérieux. «

J’ai récemment passé la journée au Laboratoire de Propulsion à la Propulsion de la NASA à Pasadena où la Mission NEOWISE est devenue la chasseuse officielle d’astéroïdes. Selon Amy Mainzer (JPL, chercheur principal de NEOWISE), la mission a découvert 250 nouveaux objets, dont 72 objets proches de la Terre et quatre nouvelles comètes. Ils ont la tâche de documenter des objets potentiellement dangereux près de la terre.

La NASA a même créé un site Web de montres d’astéroïdes avec des listes détaillées d’objets découverts ainsi qu’un tableau détaillé des risques d’impact qui énumère l’année 2020 comme le risque d’activité le plus tôt possible.

Au cours de l’administration Obama, des plans ont été élaborés pour que la NASA lance une sonde robotique en 2021 vers un astéroïde proche de la terre; La cible actuelle est une roche de 1.300 pieds de large (400 m) appelée EV5 2008. Selon John Holdren, alors directeur du bureau de la politique de la science et de la technologie de la Maison Blanche, «Après son arrivée à l’astéroïde, le vaisseau spatial arrache un rocher à sa surface et ensuite volera avec la roche spatiale pendant un certain temps, en étudiant le potentiel D’une stratégie de déviation connue sous le nom de «tracteur à gravité améliorée». La sonde se dirige vers la Terre, en plaçant le rocher en orbite autour de la lune. Les astronautes à bord de la capsule spatiale Orion de la NASA visiteront le rocher au milieu des années 2020.

Alors que les petits astéroïdes peuvent faire de gros dégâts à l’échelle locale, les experts pensent que les roches spatiales doivent avoir au moins 0,6 milles de large pour menacer la civilisation humaine. Les scientifiques de la NASA estiment qu’ils ont trouvé au moins 90 pour cent de ces énormes astéroïdes proches de la Terre, et aucun d’entre eux ne constitue une menace pour l’avenir.

J’ai parlé avec le professeur Donald L. Turcotte, expert en géologie planétaire de l’Université de Californie Davis, Département de la Terre et des sciences planétaires, il me dit que les prédictions des tremblements de terre provoquant un changement planétaire et les inondations côtières sont pour la plupart des absurdités. Cependant, il a dit qu’il est beaucoup plus probable qu’un coup d’astéroïde entraînerait un décalage polaire.Cela pourrait finalement conduire à des changements cataclysmiques et à une carte similaire à la vision originale des Scallions.

Avec toute cette connaissance de la cartographie future, les leaders financiers du monde savent-ils quelque chose que nous ne faisons pas?Considérez le nombre de familles les plus riches qui ont récupéré des quantités massives de terres agricoles dans le monde entier. Toutes les propriétés sont loin des zones côtières, et dans des endroits propices à l’auto-survie, à l’agriculture et à l’extraction du charbon.

Il semble que les territoires secs aux États-Unis tels que le Montana, le Nouveau-Mexique, le Wyoming et le Texas sont autant de régions très populaires pour les personnes les plus riches. Des milliardaires commeJohn Malone (actuellement le plus grand propriétaire foncier en Amérique, possède 2 200 000 acres, y compris le Wyoming et le Colorado), Ted Turner (2 000 000 acres au Montana, au Nebraska, au Nouveau-Mexique et au Dakota du Nord), Philip Anschultz (434 000 acres au Wyoming), Jeff d’Amazon Bezos (400 000 acres au Texas) etStan Kroenke (225,16 acres au Montana) ont tous accumulé des terres importantes. Après de nouvelles recherches, de nombreux milliardaires se préparent à de futurs plans d’évacuation avec des «maisons de vacances» dans des endroits éloignés. Beaucoup d’entre eux ont également leurs avions privés prêts à partir à tout moment.

Même un membre riche de l’église mormone, David Hall aurait des projets pour 20 000 personnes dans des collectivités autonomes dans tout le pays, y compris le premier au Vermont avec un récent achat de terres agricoles de 900 acres. Les communautés seront appelées NewVistas .

À l’échelle internationale, les bosses en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été en train d’accrocher les terres agricoles à des moments record.L’intérêt pour les élevages de bovins, de produits laitiers et agricoles se révèle tentant pour une survie auto-entretenue. Mais plus important encore, les riches se préparent à des refuges sûrs, stockant l’immobilier dans des zones sèches et s’éloignant de l’approche de l’école ancienne pour stocker les aliments et l’eau. L’argent et les métaux précieux seront inutiles, car le territoire autosuffisant deviendra le nouveau luxe nécessaire. Beaucoup ont installé des héliports sur leurs propriétés pour un accès facile et beaucoup achètent des silos et des bunkers à travers le monde.

Donc, en cas d’apocalypse post-astéroïdie, où sont les territoires les plus sûrs dans le monde? Selon plusieurs prédicteurs et théoriciens très critiqués, voici la liste détaillée des changements de terrain prédits en fonction du positionnement géologique. Toutes les prédictions post-décalage polaire sont basées sur des théories de Gordon-Michael Scallion, Edgar Cayce et d’autres, et ne doivent pas être interprétées comme des faits.

Afrique

L’Afrique sera finalement divisée en trois parties. Le Nil s’élargit considérablement. Une toute nouvelle voie navigable va diviser l’ensemble de la zone, de la mer Méditerranée vers le Gabon. À mesure que la Mer Rouge s’élargit, le Caire finira par disparaître dans la mer. La majorité de Madagascar sera également pris par la mer. De nouvelles terres augmenteront alors dans la mer d’Arabie. Une nouvelle masse continentale se développera au nord et à l’ouest de Cape Town, et de nouvelles chaînes de montagnes émergeront au-dessus du sol dans la région. Le lac Victoria va fusionner avec le lac Nyasa et s’écouler dans l’océan Indien. Les lignes côtières de l’est de l’Afrique seront complètement inondées par l’eau.

Asie

Cette région fortement sismique aura les changements de Terre les plus sévères et dramatiques. Les terres seront inondées des Philippines vers le Japon et vers le nord jusqu’à la mer de Béring, y compris les îles Kuril et Sakhalin. Alors que la plaque du Pacifique déplace sa position à neuf degrés, les îles du Japon finiront par couler, ne laissant que quelques petites îles. Taiwan et la majeure partie de la Corée seront complètement perdus dans la mer. Toute la région côtière de la Chine sera poussée à l’intérieur des centaines de miles. L’Indonésie va se séparer, mais certaines îles resteront et de nouvelles terres apparaîtront. Les Philippines disparaîtront complètement sous la mer. L’Asie perdra une quantité importante de sa masse terrestre grâce à ces changements dramatiques, mais des terrains entièrement nouveaux finiront par être créés.

Inde

En raison du flambement extrême de la terre et de l’abaissement de l’élévation du pays, on indiquera à la population indienne de ne pas chercher de terrain plus élevé dans le pays intérieur, mais de se diriger vers l’Himalaya, vers le Tibet et le Népal et la Chine ou les montagnes supérieures officiellement Avec le territoire indien.

Antarctique

L’Antarctique deviendra fertile, riche en terres et territoire agricole. De nouvelles terres seront créées de la péninsule antarctique à Tierra del Fuego et à l’est vers l’île de la Géorgie du Sud.

Australie

L’Australie perdra près de vingt-cinq pour cent de ses terres en raison des inondations côtières. La région d’Adélaïde deviendra une nouvelle mer tout au nord vers le lac Eyre. Les Simpson et Gibson Deserts finiront par devenir des terres agricoles fertiles. Des communautés totalement nouvelles se développeront entre les déserts de Great Sandy et Simpson et de nouvelles colonies de réfugiés seront créées au Queensland. De nouvelles terres seront également créées au large de la côte.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande augmentera en taille et rejoindra de nouveau l’ancienne Australie. La Nouvelle-Zélande deviendra rapidement la terre de la gloire et deviendra l’une des zones les plus sûres du monde entier.

L’Europe 

L’Europe connaîtra les changements de Terre les plus rapides et les plus sérieux. La majeure partie de l’Europe du Nord coule sous la mer, alors que la plaque tectonique en dessous s’effondre. La Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark disparaîtront tous et créeront des centaines de petites îles.

La majeure partie du Royaume-Uni, de l’Ecosse à la Manche, disparaîtra sous la mer. Plusieurs petites îles reserveront. Les grandes villes comme Londres et Birmingham seront parmi les autres îles. Une grande partie de l’Irlande disparaîtra sous la mer, à l’exception des zones plus hautes.

La Russie sera séparée de l’Europe par une mer entièrement nouvelle lorsque les mers caspienne, noire, kara et baltique se combineront. La nouvelle mer s’étendra jusqu’à la rivière Jenisej en Sibérie. Le climat des zones restera sûr, laissant la Russie fournir la majeure partie de la nourriture en Europe. La mer Noire fusionnera également avec la mer du Nord, laissant la Bulgarie et la Roumanie complètement sous l’eau.

Certaines régions de l’ouest de la Turquie vont sous l’eau, créant un nouveau littoral d’Istanbul à Chypre. Une grande partie de l’Europe centrale va couler et la plupart des terres entre la mer Méditerranée et la mer Baltique seront complètement perdues sous l’eau.

La majorité de la France ira sous l’eau, laissant une île dans les environs de Paris. Une voie d’eau complètement nouvelle séparera la Suisse de la France, créant une ligne de Genève à Zurich. L’Italie sera entièrement divisée par l’eau. Venise, Naples, Rome et Gênes vont descendre sous la mer montante. Des élévations plus élevées seront créées en tant que nouvelles îles. De nouvelles terres vont de la Sicile à la Sardaigne.

Amérique du Nord

Canada

Des parties de la région du Nord-Ouest seront poussées dans près de deux cents milles. Les régions du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et des régions de l’Alberta deviendront le centre de réfugiés / survie du Canada. La plupart des migrations dans la région arriveront de la Colombie-Britannique et de l’Alaska.

États Unis

Au fur et à mesure que la plaque nord-américaine s’enclenche, les nouvelles îles de Californie seront créées avec près de 150 îles. La côte ouest reculera vers l’est en direction du Nebraska, du Wyoming et du Colorado.

Les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent se joindront et se poursuivront dans le fleuve Mississippi jusqu’au golfe du Mexique. Toutes les régions côtières du Maine à la Floride seront reprises par l’eau et poussées à l’intérieur des terres pour des kilomètres.

Mexique

La plupart des régions côtières du Mexique seront inondées à l’intérieur des terres. La Californie Baja California deviendra une série d’îles. Une grande partie de la péninsule du Yucatan sera perdue dans les eaux en hausse.

Amérique centrale et les Caraïbes

L’Amérique centrale va couler et sera réduite à une série d’îles. Des élévations plus élevées seront considérées comme sûres. Une nouvelle voie d’eau se développera éventuellement de la baie de Honduras à Salinas, en Équateur. Le canal de Panama sera définitivement coupé sans accès.

Amérique du sud

En Amérique du Sud, le séisme lourd et l’activité volcanique auront lieu.Le Venezuela, la Colombie et le Brésil seront pris en charge par l’eau. La région du bassin amazonien deviendra une immense mer intérieure. Le Pérou et la Bolivie vont couler avec des eaux en hausse.

Salvador, Sao Paulo, Rio de Janeiro et certaines parties de l’Uruguay vont couler sous la mer, de même que les îles Falkland. Une mer entièrement nouvelle augmentera pour prendre en charge une grande partie de l’Argentine centrale. Une énorme masse terrestre, qui comprendra une nouvelle nouvelle mer intérieure, se développera et rejoindra le pays du Chili.

Les Bunkers de l’élite : un look exclusif dans la plus grande évasion planifiée et prévue aujourd’hui

…OU COMMENT LE 1% VA SURVIVRE AU DÉPEUPLEMENT DE LA TERRE

Le fondateur et CEO de Vivos , Robert Vicino, a présenté Vivos Europa One, qui sera un complexe de survie souterrain d’invités, cinq étoiles, semblable à un navire de croisière souterrain pour l’élite. Chaque famille recevra un espace privé de 2,500 pieds carrés, capable d’améliorer deux étages pour un total de 5 000 pieds carrés de quartiers privés. Avec un ajustement et une fin comparable à un méga-yacht, chaque famille membre engagera son propre architecte et entrepreneur pour construire ses habitations selon la norme personnalisée qu’ils désirent.

L’abri expansif est situé en Allemagne et est l’un des abris de survie souterraine les plus fortifiés et les plus massifs de Terre. À l’origine construit par les Soviétiques pendant la guerre froide, ce refuge était une forteresse pour l’équipement militaire et les munitions. Une fois que le DDR a été fusionné avec l’Allemagne, le gouvernement allemand a hérité de cette relique et a l’intention de l’utiliser pour le même but de stockage d’armes. Toutefois, en raison d’une loi interdisant le stockage de munitions à proximité d’une grande route, le gouvernement allemand a rapidement compris qu’ils ne pouvaient pas continuer leurs plans et ont décidé de faire l’adjudication de ce complexe de 76 acres. Un investisseur riche a acheté l’intégralité de la propriété, avec toutes ses améliorations, au-dessus et au-dessous du sol. Vicino a déclaré: « Nous sommes fiers d’apporter ce projet épique dans ces moments de plus en plus dangereux ».

L’installation durcie est capable de résister à une explosion nucléaire à grande distance, un accident d’avion direct, des agents biologiques et chimiques, des ondes de choc, des tremblements de terre, des tsunamis, des impulsions électromagnétiques et pratiquement toutes les attaques armées.

Le complexe comprend plus de 21 108 mètres carrés (227 904 pieds carrés) de lieux de vie sécurisés sécurisés; Et un autre 4 079 mètres carrés (43 906 pieds carrés) de bâtiments de bureau et d’entrepôt hors-terre, y compris un dépôt de service de train. La zone typique de la chambre mesure 5 mètres de largeur (16,40 pieds), de 6 mètres de haut (19,68 pieds) et 85 mètres (278,87 pieds) de long. Collectivement, il y a plus de 5 kilomètres (5,1 miles) de chambres à tunnel continues (équivalent à 71 fusées de Boeing 747 tendues de bout en bout). Toutes les zones d’abris sont situées derrière trois entrées distinctes de l’explosion nucléaire et des véhicules à rayonnement et d’autres passages pour l’accès des personnes seulement. Chacune des trois entrées principales du tunnel comprend un système de porte de sécurité externe, suivi d’une porte d’accès à camion hydraulique de 40 tonnes avec des tiges d’acier trempées qui s’étendent dans l’enceinte environnante, et une deuxième série de portes en acier massives assurant un joint hermétique fermé, protégeant contre Intrusion chimique, biologique et gazeuse. Les couloirs de circulation principaux souterrains sont assez grands pour permettre le transport mécanique d’équipements lourds à presque n’importe quel point du complexe.

La roche structurelle offre une capacité de charge extrêmement élevée de la montagne ci-dessus, ainsi qu’une absorption supérieure des ondes de choc, une haute rétention thermique, une température stable à une température moyenne de 55 degrés Fahrenheit et un contrôle de l’humidité.

Toutes les chambres souterraines sont desservies par deux systèmes de climatisation et de ventilation entièrement personnalisés. Le système autonome de production d’eau et de production d’électricité avec trois générateurs diesel, y compris les systèmes de secours redondants, assure un fonctionnement autonome de l’abri souterrain sans le soutien du monde extérieur. Cette vaste montagne de calcaire comprend une station d’épuration d’eau avec des puits d’eau profonde, une centrale électrique, une zone d’hôpitaux, des restaurants, des systèmes de filtration et de refroidissement de l’air, ainsi qu’une série de portes explosives massives auxquelles un réservoir pourrait circuler.

Les installations ci-dessus sont tout aussi impressionantes, y compris plusieurs immeubles de bureaux, des casernes pour cent, une centrale électrique, un stockage de carburant, des éperons ferroviaires complets avec un dépôt de train pour les réparations, les bâtiments de garde et les entrepôts, tous dans un mur périphérique impénétrable, Complet avec des bobines d’accordéon militaires. Une fois que les portes sont verrouillées, la seule voie à l’intérieur ou à l’extérieur de la propriété est en hélicoptère.

Le coût initial du complexe a été estimé à plus de 200 millions d’euros, avec une valeur de remplacement d’environ 1 milliard d’euros. L’abri est actuellement en état opérationnel clé en main, prêt pour l’amélioration de l’espace commun et de l’habitat privé pour compléter le complexe souterrain d’un certain nombre de familles.

En outre, l’abri comprendra une collection d’espèces zoologiques, une archive pour les artefacts et les trésors les plus précieux du monde, une vasque d’ADN pour préserver et protéger les génomes de millions de donateurs, et un «Hall of Records» moderne Survivent de manière autonome pratiquement toute catastrophe ou catastrophe pendant plusieurs années. Vivos va rééquiper, équiper, fournir, stocker, approvisionner et convertir ce complexe en un complexe contemporain à la fine pointe de la technologie.

Les améliorations privées comprendront toutes les commodités typiques dont bénéficient les homologues flottants, y compris les piscines, les théâtres, les gymnases, une cuisine, un bar, des chambres et des salles de bains de luxe. Les possibilités ne sont limitées que par le désir personnel de chaque membre.

Vivos fournira chaque habitation avec des lignes électriques, la plomberie pour l’eau et les eaux usées, les systèmes HVAC, les lignes de communication, les systèmes de sécurité, l’internet et les systèmes de circuit fermé.

Toutes les zones communes seront améliorées et aménagées par Vivos, y compris les routes, les restaurants, la boulangerie, la brasserie, la cave à vin, les salles de réunion communautaires, les salles de prière et les chapelles, les salles de jeux pour enfants, les salles de classe, les salles de formation, les ordinateurs, la télévision et la radio La station, le centre de communication, le centre de sécurité et de détention, les coffres-forts pour objets de valeur, les équipements et dispositifs de sécurité, les installations d’épuration de l’eau, les puits d’eau profonde, les réservoirs intérieurs d’eau et de carburant, la centrale électrique, la gestion de l’air et la filtration nucléaire, biologique et chimique (NBC) Les systèmes, le stockage de batterie de secours, le magasin de réparation mécanique, les douches de décontamination, les bureaux privés, les chenils, le salon de coiffure, les théâtres, les jardins hydroponiques, un hôpital entièrement équipé, des entrepôts et des entrepôts, tous les produits alimentaires et médicaux, La banque de semences hybrides et la banque de stockage d’ADN.

Vivos fournira également les véhicules de transport électrique et les tramways, les véhicules de sécurité blindés, les hélicoptères, les combinaisons de protection et les appareils pour l’exposition extérieure chimique, biologique et radiologique, les bureaux et les entrepôts hors sol, un centre de sécurité, l’éperon ferroviaire et la station de maintenance, ci-dessus Une centrale électrique, des jardins au-dessus du sol et des espaces ouverts, des équipements agricoles, de pêche et de chasse, des bateaux et des radeaux.

Une fois que les logements privés de chaque membre sont complétés, meublés et entièrement équipés, leurs quartiers respectifs seront verrouillés et sécurisés, limitant l’accès à leurs familles et au personnel avant le verrouillage; Tandis que Vivos opérera et maintiendra toutes les zones communes (sous et au-dessus du sol) en attendant un événement catastrophique.

Les membres arriveront à leur propre discrétion, avant le verrouillage, atterrissant leurs avions privés dans les aéroports voisins. Les hélicoptères de Vivos seront ensuite déployés pour se rendre à chaque groupe de membres et les conduiront en toute sécurité vers le refuge, derrière les portes scellées du grand public. Les membres entreront alors dans l’abri et accéderont à leur quartier privé. Chaque famille paiera un montant de base pour son quartier respectif, ainsi que sa juste part des coûts de stand-by en cours pour la gestion opérationnelle, la dotation en personnel, les taxes, l’assurance, la maintenance, les services publics et le réapprovisionnement au besoin.

Vivos a planifié des retraites de la fin du monde dans le passé, y compris des bunkers privés pour les résidences, mais ce n’est que maintenant que ce nouvel emplacement s’est concrétisé, offrant un potentiel unique à ceux qui veulent vraiment la sécurité personnelle pour leurs familles.

