Le secret est un crime contre l’humanité

Le secret est un fléau mondial qui coûte des trilliards de dollars (..ou d’euros) chaque année et qui détruit des millions de vie humaines, animales et végétales sur Terre.

Protéger les secrets coûte de l’argent en personnel et en infrastructures.

Toutes les personnes qui travaillent pour protéger ces secrets ne font que retarder l’inéluctable et perdent leur vie pour une mission sans espoir alors qu’ils pourraient faire autre chose de plus productif pour l’Humanité.

Ils sont au Service à Soi au lieu d’être au Service à Autrui.

Ils favorisent la Compétition (qui est un gouffre a énergie) au lieu d’être dans la collaboration qui est une économie et un partage de l’énergie humaine.

Les infrastructures qui servent à garder ces secrets coûtent des milliards a créer et entretenir alors que cet argent aurait pu mille fois mettre fin à la pauvreté dans le monde.

Pouvez vous ne serais ce qu’imaginer le coût de construction et de maintenance d’une base militaire secrète sur terre ou sous terre ?

Combien coûte la zone 51 ? Dulce ? Et si les informations de Corey Goode sont exactes concernant le programme spatial secret, et beaucoup d’autres témoignages de premier ordre corroborent ces informations, combien les bases sur la Lune et sur Mars ont-elles coûtées et continuent de coûter chaque jours ?

Combien de zéros ?

Combien de personnes pauvres, sans logement, sans nourriture, sans eau, ou tout simplement malades et sans argent pour se soigner sont mortes alors que cet argent aurait pu leur donner une vie décente ?

Les coûts cachés induits de ces secrets sont encore plus effroyables que l’argent dépensé pour les maintenir secrets. C’est le coût de la non-évolution.

Les secrets permettent de déclencher des guerres, de les manipuler, de rendre les gens malades, de mal les soigner, d’empêcher des technologies bénéfiques et libératrices pour l’Humanité de voir le jour… C’est un frein à l’évolution de toute l’Humanité.

Chaque fusée du programme spatial conventionnel, chaque avion dans le ciel, chaque voiture sur la route, les routes elles même, les médicaments, l’essence, les moyens de communications payants, nos ordinateurs binaires, les centrales nucléaires, nos factures d’électricité, les taxes et impôts exorbitants… toutes ces choses sont des insultes à notre intelligence, toutes ces choses ne devraient tout simplement plus exister depuis au moins 50 ans, voir 100 ans.

Et ils sont toujours là à cause de tous ces secrets.

La facture de ces secrets est tellement exorbitante qu’on a du mal à imaginer le nombre de zéros que ces secrets ont coûté à l’humanité et continuent de coûter tous les jours.

Tout ça pour quoi ?

Du Fric et le Pouvoir. Le pouvoir d’une petite minorité sur l’ensemble de l’Humanité.

Garder les gens ignorants et contrôlables.

Maintenir l’esclavage de la race humaine sur Terre.

Prenons quelques exemples de l’impact de ces secrets sur l’Humanité :

Les société secrètes détiennent des connaissances (secrètes) sur les Origines de l’Humanité, notre Histoire réelle, et les capacités psychiques que nous possédons tous.

Les Gouverne-ments nous mentent sur leurs réelles intentions, sur la façon dont les guerres sont manipulées pour être déclenchées au profit de certains lobby et agendas secrets.

Les méga-corporations nous mentent sur les dangers des produits qu’ils nous vendent, et ils empêchent les petites entreprises d’accéder à la connaissance en déposant des copyrights sur les inventions de leurs esclaves (employés).

Les services de renseigne-ments luttent contre le partage des informations pour protéger ces méga-corporations et sont au service du Capital et non pas du peuple. Ils appellent cela la lutte contre le piratage, « piratage » étant un mot manipulé pour parler du partage et du libre accès à l’information. Ils croient dur comme fer défendre la loi alors qu’ils ne font que défendre les criminels qui ont créés ces lois criminelles pour leurs propres bénéfices.

Le complexe militaro-industriel vole les brevets les plus intéressant (comme ceux de Nikola Tesla par exemple) pour développer des technologies ultra-secrètes pour leurs fins personnelles, ne laissant filtrer qu’au compte goutte les inventions dans le domaine Civil. Et je ne parle même pas des découvertes faites lors de la rétro-ingénierie des engins extra terrestres crashés sur Terre…

L’industrie pharmaceutique ment sur les dangers des produits qu’ils nous vendent tout en créant des terrains propices pour développer des maladies pour avoir plus de clients (exemple de la vaccination).

L’industrie pétrolière utilisent aussi les brevets pour enterrer les technologies d’énergie libre et gratuite (tout en tuant les inventeurs qu’ils n’arrivent pas à acheter).

On pourrait continuer cette liste tous ensemble pendant des semaines tellement la liste des secrets est longue…

J’ai passé, tout comme vous, des années sur les bancs de l’école à perdre mon temps à apprendre 70% de choses fausses (car les vraies informations sont secrètes). Imaginez ce qu’on aurait pu faire de tout ce temps à apprendre de vrais choses et les mettre en pratique !

Comment serait le monde sans aucun secret ?

Penchons nous un instant sur l’idée d’un monde sans secret. Comment serait le monde si les secrets étaient interdits et qu’une loi les considérerait comme pouvant être un crime contre l’Humanité ?

Le ciel serait bleu et calme, sans aucun chemtrail ni avion bruyant dans le ciel.

Les routes et les voitures ont disparues laissant place à la nature.

Les voyages sur Terre ne coûteraient quasiment rien (pas d’essence, énergie du point zéro et anti-gravité) et se feraient en quelques minutes, donc les frontières n’auraient plus aucun sens et auraient sans doute disparues.

Cela élimine aussi la pollution et donc cela impacte aussi sur les problèmes de santé qui sont liés a la pollution.

On aurait plus besoin de frontières ni d’États (encore des économies), ni d’une armée pour chaque pays, une seule armée pour toute l’Humanité, non pas pour faire des guerres mais pour maintenir la paix si besoin, partout sur Terre.

Qui dirigerait cette armée (et la planète) me direz vous ?

Tout simplement le peuple, la démocratie, la vraie, c’est a dire sans AUCUN LEADER, directement via des systèmes de prises de décision démocratiques.

Quand tous les secrets auront été exposés, les Humains ne voudront plus d’Élus pour les représenter et prendre les décisions à leur place.

Les gens ne seraient plus malades, et s’ils l’étaient ils seraient soignés gratuitement et rapidement grâce aux technologies qui sont pour le moment gardées secrètes car trop efficaces.

Certains me diront, oui mais alors il y aurait trop d’humains sur Terre.

Mensonges sur le sujet de la surpopulation mondiale.

le mensonge de la surpopulation mondiale que le Nouvel Ordre Mondial (la Cabale) veut nous faire avaler de force pour justifier son plan diabolique d’extermination de 90% de la population mondiale.

Pourquoi ce sujet de la surpopulation mondiale est l’un des plus important ?

Réponse :

Car toute l’idéologie et les actions criminelles du Nouvel Ordre Mondial en découlent :

– campagnes de vaccinations / stérilisations

– OGM / Monsanto pour tuer les gens et tenir la production alimentaire mondiale en otage

– chemtrails

– accès a la médecine pour les plus pauvres et retrait des découvertes médicales importantes

– énergies fossiles / complexe pétrolier (je développerai plus loin)

– élévation spirituelle de la population mondiale (vous ne voyez pas le lien c’est normal je vais développer plus loin)

– complexe militaire / guerres

Toute leur argumentation est basée sur un énorme mensonge, celui de la surpopulation mondiale.

Ce mensonge est partout, TV, scientifiques bidons, politiciens, religions, manuels scolaires… Il est aussi lié a d’autres mensonges comme celui du réchauffement climatique (on sait que toutes les planètes du système solaire sont actuellement en réchauffement).

Il est tellement partout que même des gens biens et intelligents sont convaincus qu’il y a effectivement une surpopulation mondiale.

Cela est faux, et il faut absolument comprendre pourquoi c’est faux et pourquoi on veut nous faire croire cela.

La vérité est la suivante :

D’un point de vue Énergétique, l’augmentation de la population mondiale est incompatible avec l’énergie fossile et payante.

L’augmentation de la population mondiale signifie OBLIGATOIREMENT de relâcher dans le domaine publique les énergies gratuites (énergie du point zéro qui est actuellement utilisée par l’armée américaine dans les black projects et d’autres découvertes il y a 100 ans par Nicolas Tesla et dont les brevets sont détenus et gardés par des compagnies pétrolières).

Si le nouvel ordre mondial veut continuer à tenir nos vies dans leur mains (couper le courant si on est pas sage / riche), il faut absolument continuer à utiliser des énergies fossiles.

Quand Nicolas Tesla a créé son antenne qui récupérait l’électricité de la stratosphère pour la diffuser sans fil a plus de 100 kms autour de son antenne, son financier JP Morgan lui a demandé : « ou est ce qu’on met le compteur ? », ce a quoi Nicolas Tesla lui a répondu : « Impossible de mettre un compteur car l’énergie est diffusée partout gratuitement ».

Résultat évidement : financement coupé, antenne détruite laboratoire brûlé, normal JP Morgan avait investit dans les mines de cuivres, il avait acheté tout le cuivre pour être le seul a pouvoir répondre à l’appel d’offre du gouvernement américain pour créer les lignes du premier réseau électrique qui serait du coup devenu totalement inutile avec l’invention de Tesla

Que faut il pour vivre ?

De l’eau, un toit, des aliments et de l’énergie pour se chauffer ou se refroidir selon le climat.

80% de la planète est recouverte d’eau donc inhabité par les humains, et sur les 20% de terres émergées 95% ne sont pas habités par les humains (déserts et végétation). C’est uniquement a certains endroits, dans les villes ou la Cabale a amassé ses esclaves pour qu’ils soient prêt de leur unité de production (travail) que le problème de la surpopulation existe.

Hors l’histoire a prouvée qu’à partir de rien (le désert, du sable et des cailloux), on peut tout faire (exemple: Las Vegas).

Énergie + Eau + Humains = on peut tout faire

…car la Terre procure le reste (nourritures et matières premières).

Il faut juste de l’énergie et de la technologie qu’on maîtrise déjà (usine de désalinisation) pour irriguer n’importe que désert pour en faire un jardin d’abondance.

Je vous rappel que l’eau est inépuisable et que 80% de la Terre en est recouverte. Un tuyau, une usine de désalinisation et c’est fini !

Si Monsanto n’existait pas, les graines seraient gratuites, donc vous pouvez faire pousser n’importe quoi n’importe ou. Tout réside dans l’énergie et dès lors qu’elle est gratuite (et forcement par la même occasion elle sera non polluante), vous ne manquez de rien de vital.

Prenez un instant google earth et allez vous balader en Afrique ou au Nevada ou au nouveau Mexique, ou en Arizona, ou en Russie, ou en Australie, ou en Chine, ou en Inde et regardez si vous voyez beaucoup de monde ?

EN CONCLUSION

La Terre n’a jamais été le but final de notre civilisation. C’est un nid.

Quand l’oisillon grandit, il doit prendre son envol. l’Univers est infini, tout comme la vie.

Les planètes ne nous appartiennent pas, nous en sommes juste les gardiens (et on est mauvais dans ce rôle actuellement), la propriété est une illusion, nous ne sommes pas la première civilisation a avoir grandi ici, ni la dernière.

De nouveaux systèmes verront leur émergence partout sur la planète, nous ne travaillerons plus que quelques heures par semaine pour le bien de la communauté au lieu de travailler comme des esclaves pour nourrir ce système complètement fou.

L’argent disparaîtra petit à petit, avec une période de transition, mais il finira par disparaître totalement car il sera devenu totalement inutile.

L’abondance remplacera la rareté.

Le fait que de plus en plus de personnes parlent du revenu universel, est la preuve que nous avons déjà avancer dans cette transition.

D’un point de vue spirituel, le fait de connaître enfin nos origines et les interventions qui ont eu lieu sur Terre pour nous séparer (création des langages, des religions…), fera que l’Humanité va se rassembler, s’unifier, apprendre à se découvrir et à s’aimer malgré nos différences.

Cela sera d’autant plus facile lors qu’enfin nous serons en contact avec d’autres civilisations d’autres planètes (le secret le mieux gardé actuellement au monde), nous aurons beaucoup plus de facilité à nous unir en temps que peuple Humain quand nous aurons l’officialisation à l’échelle planétaire de ces contacts.

D’un point de vue technologique et industriel, imaginez le gain de temps et d’énergie !!!

Plus besoin de réinventer la roue !!!

Plus besoin qu’un ingénieur en Chine passe 5 ans a comprendre comment un ingénieur en Russie a réussi a créer son invention. Un email et il aura les plans. C’est la puissance de la collaboration.

Au lieu de perdre 5 ans à trouver comment l’autre a fait, il utilise ses 5 ans pour améliorer le système ou en crée un nouveau sur les bases de ceux déjà créé par les autres.

Le prix de tous les objets que nous utilisons fera une chute vertigineuse car dans le prix actuel, il y a la protection des marques, des brevets, réinvention de la roue, marketing pour faire croire que notre produit est meilleur que l’autre, etc…

Le temps libre nous permettra d’étudier les arts, d’apprendre des choses justes et utiles pour tous.

Bref nous serions dans un véritable paradis si tous ces secrets disparaissaient de la surface de la Terre.

C’est pour cela que j’exposerai jusqu’à mon dernier souffle terrien tous les mensonges qui nous maintiennent en esclavage.

Car la vérité nous libérera aussi certainement que ce sont tous ces mensonges, tous ces secrets, qui nous ont maintenu en esclavage.

Le secret est un crime, et ceux qui les gardent sont des criminels. Toujours les mêmes 1%…

