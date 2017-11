Une Révolution communiste déclenchée par des groupes anti-fascistes d’extrème gauche aux USA

Le groupe de gauche Antifa « Refuse fascism » a planifié des rassemblements dans au moins 20 villes des Etats-Unis ( ce samedi,4 novembre 2017) pour exiger que le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence soient « chassés du pouvoir ». Les manifestations étaient prévues, dont une liste est incluse ci-dessous, ont soulevé des inquiétudes que, comme les protestations passées, les membres d’Antifa utiliseront à nouveau la violence ,comme nous le verrons,ultérieurement.

Les membres d’Antifa ont affirmé que les manifestations du 4 novembre font partie d’un effort visant à contraindre le président Donald Trump à exercer ses fonctions et attireront probablement des contre-manifestants, augmentant ainsi la probabilité de violence. En outre, l’ACLU de Pennsylvanie aide les manifestants en fournissant un séminaire éducatif sur les droits des membres de l’ANTIFA lorsqu’ils protestent. SUR LEUR SITE WEB, REFUSEZ LE FASCISME FAIT CETTE DÉCLARATION: Prenez les rues et les places publiques, dans les villes et les villages du pays, jour après jour et nuit après nuit, sans s’arrêter, jusqu’à ce que notre demande soit satisfaite. Ce cauchemar doit finir: le régime Trump / Pence doit partir! Au nom de l’humanité, nous REFUSONS d’accepter une Amérique fasciste!

LES VILLES QUI ORGANISENT DES MANIFESTATIONS, MARCHES ET RASSEMBLEMENTS ANTIFA SONT LES SUIVANTES:

– Akron

– Atlanta

– Austin

– Boston

Chicago

– Cincinnati

– Cleveland

– Falmouth, MA

– Honolulu

– Indianapolis

– Los Angeles

– Miami

– Minneapolis

– La ville de New York

– Philadelphia

– Pittsfield

– Portland

– Salem

– San Francisco

Seattle

– Tucson

ANTIFA #RESIST DECEPTION: 4 NOVEMBRE LIVE STEAM

LISTE DE TOUTES LES PROTESTATIONS PLANIFIÉES par les organisateurs bolchéviques:

Voici une liste de toutes les manifestations planifiées sur le fascisme des ordures, ainsi que les heures et lieux. Les instructions spéciales ou les déclarations du groupe sur le site web de l’événement sont indiquées en italique. Akron, 4 novembre 16h00 Rassembler devant le bâtiment Mitchell UFCW 1655 West Market Str. & North Hawkins Ave. Atlanta, 4 novembre 18h00 Euclid & Moreland Ave NE Little 5 Points / Findley Plaza, Atlanta Apportez des casseroles et des poêles, des lampes de poche, des bâtons lumineux, des lanternes, des pancartes, des banderoles et tout le monde que vous connaissez. Le régime Trump / Pence doit partir! Austin, 4 novembre 13h00 Hôtel de ville 301 West 2nd Street, Austin Page de l’événement Facebook Boston, 4 novembre 16h00 En raison des négociations de permis, la manifestation du 4 novembre «This Nightmare Must End» a été déplacée de Shoppers ‘Plaza au Parkman Bandstand dans les Boston Commons. Chicago, 4 novembre 13h00 Federal Plaza, 219 S. Dearborn Cincinnati, 4 novembre 13h00 Parc de Piatt 100 Garfield Place Cleveland, 4 novembre 13h00 Place publique Falmouth, MA, 4 novembre 10h30 Falmouth Town Green, Falmouth, MA, États-Unis Honolulu, 4 novembre 9h30 du matin 9h30: Rassemblement au parc Ala Moana (en face de la rue Pi’ikoi) 11h00: Rassemblement à Thomas Square Indianapolis, 4 novembre 11 heures et 13 heures 11h00 au parking CVS, 46e et Keystone 13h00 à l’Indiana State Fairgrounds, entrée de la 38e rue Los Angeles, 4 novembre 13h00 Pershing Square, 5th St. et Hill St ~ Downtown LA Miami, 4 novembre 12:00 Rassemblement à la flamme de l’amitié du parc Bayfront Minneapolis, 4 novembre 12:00 Fontaine Berger au parc Loring, 1382 rue Willow New York City, 4 novembre 14h00 42nd Street & Broadway NYC Philadelphie, 4 novembre 14h00 Place Thomas Paine, 1401, rue John F. Kennedy, Philadelphie Pittsfield, MA 4 novembre 13h00 Park Square 1, rue West Portland, Oregon 4 novembre 14h00 Fontaine de Jameson Square, Portland, Oregon PDX Refuse le fascisme! Le régime Trump / Pence doit partir! Salem, OR, 4 novembre 15:00 Salem Capitol San Francisco, 4 novembre 15:00 Union Square, San Francisco Seattle, 4 novembre 12:00 pm Rassembler au Seattle City Hall Plaza, 4e Avenue et rue James Tucson, 4 novembre 14H00 Mars commence à Tucson Comic Con / TCC, 260 S. Church Avenue Rencontrez @ NO! Bannière près de l’entrée principale Postez vos réflexions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. En outre, partagez ceci sur les médias sociaux.

Cette liste montre que George Soros et le clan Clinton qui financent ces soulèvements ont tout prévu et que l’on peut considérer que pour une fois,l’Amérique fait face à une réelle menace de révolution de gauche…de type communiste!

Antifa, le groupe extrémiste d’extrême gauche a été exposé dans un nouveau documentaire qui l’a lié à des groupes révolutionnaires communistes aux États-Unis. Le documentaire a révélé que le groupe, qui est connu pour l’intimidation et la violence, pourrait avoir un ordre du jour poussant dans les coulisses obscures.

UN DOCUMENTAIRE RÉVÈLE QU’ANTIFA A DES LIENS AVEC DES GROUPES RÉVOLUTIONNAIRES COMMUNISTES .

Le documentaire intitulé America Under Siege: Antifa dure 37 minutes et a été lancé le 25 septembre par Capital Research Centre et Cohesion Films. Trevor Loudon, l’écrivain et auteur du documentaire, a déclaré que les médias ont qualifié Antifa de simple bande de jeunes qui s’enflamment, mais grâce à la recherche, cela n’a pas été le cas.

ANTIFA N’EST PAS SEULEMENT UN GANG D’ENFANTS LAISSANT TOMBER LA VAPEUR

Antifa est à l’origine de la promotion du communisme et de l’anarchie. Fondée en 1920 en Allemagne, elle était connue sous le nom d’aile d’intimidation et de violence du parti communiste allemand. Dans le passé, The Epoch Times a exposé les origines du groupe et a déclaré qu’Antifa, qui s’appelait alors Antifaschistische Aktion dans l’Action allemande et antifasciste en anglais, avait été créée sous la direction du régime soviétique russe. Selon le Black Book of Communism, c’était une dictature brutale qui allait être à l’origine de plus de 20 millions de morts. ANTIFA A DES LIENS AVEC LE PARTI COMMUNISTE Loudon a dit qu’ils avaient fait des recherches pour trouver si Antifa avait encore des liens avec le Parti communiste. Ils ont constaté qu’ils avaient et en même temps découvert que les liens politiques dominants avaient aussi donné à la violence d’Antifa un libre passage. Le groupe a été responsable des affrontements violents à Oakland, Charlottesville et Berkeley et il a été dit que la police dans les régions présentes devait se retirer. À Charlottesville, la police a conduit certains des manifestants de droite à travers les manifestants Antifa qui s’étaient rassemblés dans une foule et de la violence s’est alors produite. Loudon a poursuivi en disant qu’ils avaient révélé que la violence d’Antifa était parmi les plus répandues dans les villes contrôlées par les conseils municipaux démocrates. C’étaient des villes dans lesquelles les conseils avaient le contrôle total de la police. Loudon a déclaré qu’à Berkeley, Antifa était une affiliation du groupe extrémiste de gauche, By Any means Necessary, également connu sous le nom de BAMN. De nombreuses personnalités politiques de Berkeley, dont le maire, appartiennent au groupe Facebook de BAMN.

LES LIENS DES GROUPES EXTRÉMISTES ET COMMUNISTES DÉPENDENT DE L’EMPLACEMENT Les liens avec les groupes extrémistes et communistes d’Antifa dépendent en grande partie de l’endroit où ils opèrent. Loudon a déclaré qu’à Orlando, les socialistes démocrates d’Amérique sont proches d’Antifa. Antifa au Texas a des liens avec la Garde rouge, qui est une organisation maoïste. Refuser le fascisme est une autre branche d’Antifa et c’est un front pour le Parti communiste révolutionnaire. Bill Ayers, qui était l’ancien chef de la Weather Underground qui était derrière les attentats terroristes dans les années 1970 aux États-Unis, est le principal endosseur de Refuse Fascism. Si l’organisation avait sa propre voie et avait réussi dans les plans pour une révolution communiste, ils auraient tué 25 millions de citoyens américains. ANTIFA EST SIMILAIRE À UNE FRANCHISE DIT LOUDON Loudon a déclaré qu’aujourd’hui, Antifa ressemble beaucoup à une franchise. Il a ajouté que, à bien des égards, il avait des liens étroits avec le Parti démocratique. Le groupe a reçu le soutien du courant dominant car ils ont prétendu s’opposer au fascisme et ils prétendent que la violence utilisée est juste une manière de réprimer le fascisme. Loudon a dit que quand il s’agit de croyances et d’avantages, Antifa est l’un des groupes fascistes les plus actifs qui se trouvent aux États-Unis en ce moment. Il a fait la comparaison entre Antifa et les chemises brunes d’Adolf Hitler. Ils ont également utilisé la violence pour intimider les ennemis et attaquer le Parti national-socialiste allemand des travailleurs d’Hitler. Il a dit que les deux parties avaient cru en la fermeture de la liberté d’expression et en forçant les autres à accepter leur façon de penser. A la fois les chemises brunes nazies et Antifa ressemblaient beaucoup aux gangs de rue, disait-il, ils faisaient la promotion des systèmes totalitaires. Loudon a souligné que, historiquement, lorsque les nazis avaient gagné en Allemagne, beaucoup d’anciens membres communistes du KPD qui avaient commencé en tant que membres d’Antifa, ont continué à s’impliquer dans les chemises brunes de Hitler. Il a dit qu’un rapport interne avait révélé que 55% des rangs des chemises brunes avaient été d’anciens communistes allemands. Il a dit que pendant ce temps, les nazis de bifteck, ce qui signifie qu’ils étaient bruns à l’extérieur et rouges au milieu.

EN COMPLÉMENT:

Hillary Clinton donne 800 000 $ pour financer des sauvages antifa violents, mais cela devient encore pire

Grâce aux millions de patriotes américains déçus qui sont venus en masse en novembre dernier et qui ont voté pour Donald J. Trump, nous avons réussi à empêcher Hillary Clinton de quitter la Maison Blanche. Cependant, malgré le fait qu’elle n’ait pas l’avantage de s’asseoir chaque jour dans le bureau ovale, elle fait tout ce qu’elle peut pour manipuler la scène politique. Elle a maintenant été prise en charge de financer les sauvages violents d’Antifa avec un don de 800 000 $, mais ce n’est même pas le pire .Hillary est restée cachée pour la plupart depuis sa perte embarrassante à Trump, un novice politique sans le soutien financier de son parti ou des comités d’action politique axés sur les ordres du jour. En effet, il est facile de voir pourquoi elle a évité de montrer son visage après avoir perdu la Maison Blanche une deuxième fois. Cela ne veut pas dire qu’elle n’était pas occupée dans les coulisses, cependant.

Si l’argent n’est pas un problème – et pour Hillary, ce n’est pas le cas – vous ne devez pas être à l’honneur pour faire une différence notable. Vous pouvez simplement canaliser de grosses sommes d’argent vers des groupes terroristes locaux de style George Soros et avoir un impact considérable. De nouvelles informations très préoccupantes suggèrent que c’est précisément la stratégie qu’utilise Hillary pour s’assurer que son agenda reste pertinent.

Des mois après avoir perdu les élections, Hillary Clinton a annoncé qu’elle allait lancer un nouveau super-PAC appelé Onward Together le 15 mai. Elle a dit que le groupe serait partenaire avec cinq groupes politiques de gauche: Indivisible, Swing Gauche, Couleur du Changement, Emerge America et courir pour quelque chose. Peu de temps avant de faire cette annonce troublante, Hillary Clinton a transféré 800 000 $ de sa campagne présidentielle ratée de 2016 à Onward Together, selon les documents de la campagne déposée auprès de la FEC.

Selon Daily Caller, au cours des quatre mois depuis que Hillary a officiellement lancé son nouveau groupe politique, Onward Together a fait peu de choses en plus de solliciter des dons auprès des partisans de Clinton.Quatre mois plus tard, on ne sait pas ce que les donateurs du groupe doivent montrer pour leur argent. Le site Web d’Onward Together n’a toujours que deux onglets: l’un expliquant la mission du groupe et l’autre demandant aux donateurs de faire des dons.

EN COMPLÉMENT D’INFORMATION NO 2

L’establishment continue de faire des progrès dans sa tentative de mettre fin à la presse alternative qui se développe rapidement et de repousser les médias traditionnels chancelants. Alors que l’UE exige que les sites de médias sociaux censurent les fausses nouvelles et que Reddit, Facebook et d’autres sites commencent à bloquer Fusion Illusions lacées et d’autres médias alternatifs, il est maintenant alarmant de constater qu’il s’agit vraiment d’une guerre contre la liberté d’expression.

EN CONCLUSION

Les francs maçons,les néolibéraux et les gauchistes pleurnichards du Québec qui ont si bien reçu Hillary et Bill Clinton à Montréal,il y a peu de temps,doivent maintenant commencer à comprendre pourquoi les américains ont voté pour le pro- sioniste Donald Trump,en 2016.

Je n’appui personne dans aucun des cas,en ce qui concerne Trump ou Clinton,car nous voyons bien que la manipulation des masses est devenu un art,en 2017.On n’a qu’à regarder la figure d’Emmanuel Macron,l’ancien banquier des Rotschild,pour en être certain!

Pauvre Amérique!Pauvre Québec!Pauvre France!…Seule la désobéissance civile va pouvoir vous libérer de ces politiciens corrompus,mais les temps achèvent et l’humanité est menacé d’extinction si la tendance se maintient!

Vive le Mouvement Mondial de Désobéissance Civile!

Vive le Mouvement Québécois de Désobéissance Civile!

Vive l’Ère Nouvelle du Québec et de toute l’humanité!

Débarrassons nous des terroristes,des satanistes et des criminels associés aux illuminati et au Nouvel Ordre Mondial!

