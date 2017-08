Michel Duchaine Nouvel Ordre Mondial Ère Nouvelle, conspiration, Corée du Nord, crime organisé, donald trump, Franc maçonnerie, Illuminati, Kim Jong Un, Nouvel Ordre Mondial, société secrète, Sociétés secrètes, Terre, Troisième Guerre Mondiale, USA, vie, World

C’est bien connu, il est très difficile d’être autorisé à entrer en République populaire démocratique de Corée (RPDC), fréquemment appelée Corée du Nord. Il faut obtenir un visa qui est quasiment impossible à avoir et qui est de plus, très cher. Quant à pouvoir obtenir le droit de prendre des photographies au sein du pays, n’en parlons pas. Heureusement des personnes courageuses arrivent à faire passer quelques clichés hors des frontières, pour nous informer. Ils risquent leur vie en prenant ces photos, pensez à eux quand vous les regarderez.

La propagande : Qu’il fait bon vivre en Corée du Nord

La Corée du Nord est un des pays les plus secrets du monde et une des dictatures les plus totalitaire. Deux mondes s’affrontent dans ce pays, la propagande et la réalité de la vie de ses habitants. Son dirigeant ne montre à la presse (contrôlée) que des images de puissance et de bonheur. La réalité est hélas bien différente.

Dictateurs de père en fils

La Corée du Nord fait peur c’est incontestable. Avec ses essais nucléaires, tous les pays du monde se demandent jusqu’où pourrait aller le dictateur qui la dirige. Mais on ne pense pas assez à la vie misérable de ses habitants. Son dirigeant à fait dévorer vivant son oncle par des chiens affamés et ceci en exécution publique. Alors la Corée du Nord, une vraie menace?

La capitale Pyongyang

La propagande de la Corée du Nord voudrait nous présenter la capitale comme une mégapole, hyper moderne avec des immeubles neufs et où les habitants sont heureux et épanouis. Son urbanisme et son architecture sont en réalité profondément marqués par l’idéologie de la dynastie au pouvoir depuis l’indépendance du pays : le style est inspiré de l’architecture stalinienne, avec de grandes avenues, de vastes places, ainsi que des équipements publics de dimension gigantesque.

Bâtiment de la capitale Pyongyang

La capitale Pyongyang, littéralement « la localité calme », représente la fierté de la Corée du Nord. Les extérieurs des bâtiments sont soigneusement entretenus. Cependant, si vous aviez la possibilité de regarder à l’intérieur de l’un de ces bâtiments, vous pouvez constater qu’ils sont pour la plupart abandonnés.

Des rues principales de la capitale Pyongyang

Les voitures sont de plus en plus répandues, en particulier à Pyongyang. Des routes sont en construction, mais la majorité des habitants n’a pas les moyens de s’offrir une automobile. C’est pour cela, que vous pourriez voir tellement de rues désertes comme celle-ci, pendant les heures de pointe.

La ville a été sévèrement endommagée pendant la guerre de Corée, ayant été occupée et bombardée par les troupes des Nations unies sous commandement américain. Après la guerre, elle a été rapidement reconstruite, avec l’aide notamment des Soviétiques. Ainsi, l’architecture stalinienne a servi de modèle : larges avenues, places monumentales dont la plus vaste peut accueillir un million de personnes, statues et mosaïques révolutionnaires, arc de triomphe et parcs.

La capitale vue autrement

Quand on regarde de plus près les façades de la rue principale, la réalité est tout autre. On s’aperçoit vite que les immeubles sont pour la plupart délabrés et inhabités car en trop mauvais état. Les habitants sont logés arbitrairement dans ces bâtiments, sur décision du gouvernement qui contrôle tout.

Le métro dans la capitale

La ville compte également un réseau de métro aux stations richement décorées qui est en fait l’un des métros les plus profonds du monde. Le métro immaculé – marbres, lustres et bronze – est enfoui à 120 mètres sous terre et est utilisable comme abri antinucléaire pour l’armée en cas de conflit. Il est interdit d’y prendre des photos, les sanctions peuvent être graves. Inauguré en 1973, le métro de Pyongyang compte deux lignes et dix-sept stations.

Les transports en commun en province

Les transports de fortune comme celui-ci sont fréquent en république démocratique de Corée. Les bus et camions de transport sont presque toujours surchargés mais sont le seul moyen pour la population de se rendre au travail tous les jours. Vous pouvez admirer le confort.

L’armée de Corée du Nord

Cette armée est omniprésente dans le pays, et par des témoignages nous savons à quelles exactions elle se livre sur la population. Impossible d’obtenir des photos de ces militaires, sauf lors des défilés militaires officiels. L’armée est partout et surveille tout. Vous remarquerez que des femmes nettoient la route, car les habitants sont obligés de nettoyer les rues qui doivent toujours être impeccables.

Des soldats qui risquent gros

L’armée Populaire de Corée, comme on est amené à les appeler, est souvent considérée comme l’une des plus importantes au monde. Avec plus d’un million de soldats, c’est la 4ème armée du monde en terme d’effectif, derrière la Chine, les États-Unis et l’Inde. Si l’on compte les 10 millions de réservistes supplémentaires, ça en fait la plus forte armée en terme d’effectif. Elle consacre 25% de son PIB à ses forces militaires.

Les défilés militaires

Un défilé militaire dans lequel la Corée du Nord a présenté un nouvel arsenal de guerre et a déclaré qu’il ferait un nouvel essai nucléaire. L’attitude et l’absence d’une stratégie appropriée de Donald Trump peuvent déclencher une guerre nucléaire à grande échelle. Indépendamment du leader de la Maison Blanche, la Corée du Nord est maintenant une menace sérieuse qui doit être traitée.

Les plages pour l’armée

Certaines plages sont réservées aux entraînements et essais militaires en tout genre. Il n’est pas rare de voir des centaines de chars et dispositifs anti-aériens envahir les côtes Nord-Coréennes, pour se préparer à une éventuelle invasion qui pourrait venir de la mer.

Les plages pour la population

Les plages les moins pratiques sont laissées à la disposition de la population. Non entretenues, elles sont souvent sales et peu accueillantes, c’est néanmoins un des rares lieux de détente des Nord-Coréens.

Les relations entre le mage de la mafia Khazare (Trump) et celui des Illuminati de Corée du Nord (Kim Jung-Un)

L’administration Trump et la Corée du Nord communiquent tranquillement depuis quelques mois dans un back-channel diplomatique, rapporte The Associated Press.

Malgré les menaces belliqueuses entre Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Keith Luse, directeur Les entretiens, tenus régulièrement entre l’envoyé spécial des États-Unis pour la politique de la Corée du Nord Joseph Yun et le diplomate senior nord-coréen Pak Song Il, se sont concentrés sur les citoyens américains emprisonnés par le régime et les tensions croissantes sur les programmes de missiles et d’armes nucléaires de Pyongyang.

exécutif du Comité national sur la Corée du Nord, affirme que les discussions derrière les scènes montrent que les nations rivales sont ouvertes à l’idée de négociation .

Cependant, le déficit massif de la confiance à Pyongyang et à Washington l’un envers l’autre a entravé le processus de confiance nécessaire pour avoir un dialogue constructif « .

120 mètres au-dessous de Pyöngyang est un métro de 18 milles de long – apte à la population en cas d’attaque nucléaire aux États-Unis.

Mais quel est le dictateur de Corée du Nord?

IL EST UN MAÇON – ET DONC UNE ANTITHESE DE LA DIALÉCTIQUE HEGELIENNE DES ROTHSCHILD DE LA CITY OF LONDON

En dessous, le dirigeant chinois donne à son frère Maçon Kin Jong-Un, une poignée de main maçonnique – et en dessous de cette photo, Kim montre le signe maçonnique napoléonien de la main cachée – le signe Jahbuhlon (Jah (we) – Bul = Baal – On = Osiris) = Lucifer.

Un autre symbole caché est l’hôtel Ryugyong. Cette structure en forme de pyramide domine l’horizon de Pyongyang et, lorsqu’elle est vue au bon angle, semble avoir un œil au sommet. C’est une autre fois encore une autre méthode que les Illuminati utilisent pour montrer aux gens comment ils sont vraiment en charge car un «œil tout en voyant» surveille les Nord-Coréens ainsi que leurs ennemis détestés, les Américains.

Kim aime les pyramides. Au-dessous d’un autre hôtel pyramidal à Pyöngyang, la capitale de NK.

Kim Jong Un aurait une valeur nette de plus de 5 milliards de dollars. C’est un montant incroyable d’argent pour un leader socialiste, et il conserve sa fortune dans

de nombreux comptes bancaires dispersés dans le monde entier. Étant donné que les banques sont en grande partie contrôlées par les Illuminati, cela fournit à peu près le lien qui révèle comment la NWO contrôle le jeune chef nord-coréen. En gérant ses finances, ils peuvent exercer leur influence par des canaux fournis par des pays neutres tels que la Suède et la Suisse. Les soi-disant «sanctions» qui lui sont imposées par l’ONU sont simplement un autre moyen pour les Illuminati de montrer qui est vraiment en contrôle.

Pour le NWO, la RPDC est une nécessité. La nation voyante a été créée et transformée en un ennemi de l’Occident, et les ennemis sont cruciaux pour maintenir les masses unies et obéir à un gouvernement et un système financier corrompus.

Voici une vidéo intéressante décrivant l’enfance supposée de Kim dans une école en Suisse – la forteresse de Cabala Illuminati. Il était très fasciné par les États-Unis et le baseball. Il a une star de baseball américaine comme ami de la poitrine. Je ne peux pas le dire, si cela est vrai – mais c’est certainement une possibilité: la vidéo affirme que Kim est un produit MK Ultra soigné par la CIA pour être le bogeyman idiot utile pour la politique Illuminati (comme Al-Qaïda et ISIS ):

L’école de Kim’s

Acc. à The Sunday Times 25 déc. 2011 et Wikipedia. Kim est allée à l’école à l’ école internationale pansophique à Berne, en Suisse, et ici. Il était bon en mathématiques et amélioré son anglais – mais il s’agissait d’un échec scolaire.

Cette école est une école maçonnique pansophique élitiste pour préparer les élèves à organiser le Rite Pansopique – à l’origine la Confrérie des Illuminati.

Les fascines incessantes de Kim Jong Un offrent un détournement digne, qui redirige les esprits des Américains alors que les Illuminati continuent de tirer les cordes. Si vous ne pensez pas que le NWO est en contrôle, rappelez-vous qui contrôle les cordes de sac à main de Kim ainsi que qui l’a rendu riche. La famille Kim est définitivement Illuminati? et continuera à jouer leur rôle au point le plus élevé.

L’ami américain de basket-ball Dennis Rodman , qui a visité Kim 6 fois. Il dit que Kim est «comme n’importe qui d’autre». Il est dit qu’il est très modeste – pendant ce temps, son système esclavagiste et son lavage de cerveau opère (il suffit de regarder les locuteurs de la télévision nord-coréenne), on dit que les gens sont affamés – et d’autres vivent dans des camps de concentration.

Commentaire et évaluation

Ce qui se passe vraiment dans cette jungle de conspirations et de mensonges est difficile à voir.

Peut-être y a-t-il un indice ici : » Est-ce que cette dernière crise nord-coréenne est juste un écran de fumée pour attirer notre attention sur les dernières nouvelles qui ont été publiées ces derniers jours sur les traîtres dans le cabinet de M. Trump?

Roger Stone rapporte sur infowars.com que le rapport israélien rapporte qu’ils ont intercepté les communications montrant définitivement que le conseiller de sécurité nationale de la Maison Blanche, HR McMaster, communique avec le milliardaire juif, mondialiste et connu comme détestant Trump,George Soros, (c’est un agent de Rothschild ) qui a a menacé de « décrocher le président Trump au nom du nouvel ordre mondial » . « McMaster lui donne des mises à jour sur ce dont on parle régulièrement dans le bureau ovale. Stone demande: «Dans quelles circonstances,le conseiller en sécurité nationale de Donald Trump exposera George Soros, un ennemi juré de l’administration Trump.»?

McMaster a également travaillé pour un groupe de réflexion financé par Soros. La question est de savoir pourquoi Trump choisira-t-il quelqu’un avec les antécédents de ce type et ses associés,une personne connue pour son conseiller en sécurité nationale.

Le responsable de la fuite a déjà signalé que McMaster déclenche quiconque a mentionné des débris d’Obama ou a critiqué l’islam. En sachant cela, comment Trump ne peut-il pas prendre immédiatement le McMaster? » .

On pourrait également demander, pourquoi Trump est au lit avec la Banque d’investissement de Jacob Rothschild, la plus grande au monde, Goldman Sachs. et la plus méchante de toutes . Et on pourrait signaler que Trump n’est pas président par la Constitution des États-Unis – mais par la constitution de Washington DC de Rothschild de 1871.

Le Franc Maçon Donald Trump est maintenant l’outil numéro 1 du communisme juif face à un monde divisé, l’ Agenda 21, aka Technocracy , tout comme Obama était.

De la même manière, la marionnette Kim Jong-Un est dans la dialectique hégélienne satanique du Nouvel Ordre Mondial.

