La Gigantesque Arnaque du COVID-19:Les tenants et les aboutissants de l’Arnaque

Foster Gamble appelle Covid-19 «le plus grand crime de l’histoire» dans cet examen approfondi du sujet.

Des milliards de personnes sont paralysées par la confusion, la peur et l’impuissance.



Ceux qui ne suivent pas la vérité pandémique devraient sauter cet article.

Je considère Foster comme un commentateur crédible et son «lien complet entre les points» mérite d’être pris en considération.

Où réside la vraie maladie – et comment la guérir.

INTRODUCTION

«Si vous dites un mensonge assez gros et continuez à le répéter, les gens finiront par le croire.» ~ Joseph Goebbels, ministre nazi de la propagande

Nous entendons dans les médias grand public que la deuxième vague prévue est là et que des nombres record de cas sont signalés. L’Europe ferme à nouveau. Joe Biden vante des mandats de masque nationaux et plus de verrouillages. Les médias traditionnels évitent toute discussion sur des preuves contraires à leur récit, des opinions divergentes d’experts qui ne sont pas d’accord, ou la reconnaissance de la Suède, du Dakota du Sud, de la Russie [1] et d’autres, qui n’ont pas fait de verrouillage et qui étaient apparemment mieux lotis.

Les médias traditionnels nous disent de résister aux théories du complot et que les bonnes personnes obéissent, alors que le nombre de cas supposés, notre économie, nos relations et nos options ne cessent de s’aggraver. Mais que se passe-t-il si les médias sont eux-mêmes le bras d’un complot très réel et dangereux qu’ils nous disent d’éviter? Que nous ayons confiance ou non dans ces sources traditionnelles est au cœur du grand fossé que nous traversons. Même un examen superficiel de qui paie pour les publicités dans les médias grand public révèle un biais en faveur des intérêts pharmaceutiques. Ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Onze mois de recherches dévouées m’ont conduit à la conclusion inéluctable que la plupart d’entre nous sont des cibles sans méfiance du plus grand crime de l’histoire . Nous sommes au bord d’un scénario mondial de tyrannie médicale, biologique et politique qui ferait passer l’holocauste d’Hitler ou le grand bond de Mao comme un jeu d’enfant – car cette fois, il englobe la planète entière.

Les bonnes recherches ne manquent pas pour les personnes vraiment curieuses de savoir ce qui se passe réellement, mais vous ne les trouverez pas dans la plupart des journaux grand public. En fait, on peut souvent les identifier parce qu’ils sont censurés. Ce que j’espère offrir au lecteur, c’est une connexion complète des points et des stratégies et ce que nous pouvons faire à ce sujet.

Je décrirai l’histoire cohérente qui a émergé des références croisées de milliers d’articles, d’études, de livres et de vidéos. Je présenterai les informations les plus critiques dans un dialogue de questions-réponses pour distiller de nombreuses conversations que j’ai eues au cours des derniers mois. Cela ne vise pas à instiller la peur, bien que, naturellement, les gens auront toute une gamme de réactions émotionnelles au scénario que je décris. Il vise à informer et à responsabiliser quiconque est prêt à prendre des mesures critiques pour mettre fin aux souffrances inutiles et créer ensemble un monde vraiment prospère.

Alors, accrochez-vous à vos basques… et allons-y.

(REMARQUE: toutes les références (#) se trouvent au bas de cet article.)

DIALOGUE

Q – Alors que pensez-vous de toute cette histoire de COVID?

Je pense qu’il se passe des choses très dangereuses, donc, comme pour les arts martiaux, nous devons nous détendre, trouver notre centre, être agiles et aussi discernant que possible sur ce qui nous attend.

Q – Êtes-vous préoccupé par le virus?

J’essaie d’être attentif à toute contagion qui pourrait me rendre malade, moi ou quelqu’un d’autre. Donc, je fais très attention à garder mon système immunitaire fort et à éviter d’être avec des personnes malades.

Q – Ils appellent cela une «pandémie mondiale», avec des centaines de milliers de morts. Cela ne vous concerne pas?

Ma plus grande préoccupation n’est pas Covid-19, mais ce qui se cache derrière.

Q – Qu’entendez-vous par «qu’est-ce qu’il y a derrière?»

L’expérience de ma vie m’a fait beaucoup hésiter à prendre les déclarations des grands médias, du gouvernement, des mondialistes ou des producteurs pharmaceutiques pour argent comptant. Cela m’a encouragé à voir comment nous pourrions être dupés pour servir leur programme de contrôle accru sur la vie des gens. Je pense que nous devons naviguer en amont dans les hypothèses communes pour découvrir ce qui se passe réellement.

Q – Êtes-vous en train de dire que vous êtes un théoricien du complot?

Oui, comme la plupart des gens qui se sont réellement penchés sur les complots du passé et du présent. Mais plus important encore, je me considère comme un analyste du complot. Je suis très conscient qu’une grande partie de l’activité destructrice dans le monde est le résultat de conspirations très réelles. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des informations sur la prochaine menace effrayante, nous pouvons regarder à travers plusieurs lentilles.

Nous pouvons paniquer et nous abandonner à tout ce que les contrôleurs nous dictent (comme avec le 11/9, l’effondrement de la bulle immobilière de 2008, Ebola, Zika et la grippe porcine, etc.), ou nous pouvons commencer à chercher avec diligence pour découvrir autant de vérité que nous pouvons. Au cours de mes 15 années de formation et d’enseignement de l’art martial non violent de l’Aikido, j’ai appris que la première condition préalable, pour nous défendre et défendre nos proches, est la conscience de la situation – une évaluation précise de notre réalité environnante.

Ne serait-il pas logique, si le monde entier était réellement confronté à une menace microbienne mortelle, d’avoir des débats publics télévisés avec des experts de toutes les sciences et perspectives? Mais nous n’avons pas vu cela. Plutôt l’inverse. Les projections terrifiantes qui ont justifié toute cette prise de contrôle autoritaire ne se sont pas manifestées. Ces projections de décès ont été créées par Neil Ferguson (1), financé par Gates, de l’Imperial College de Londres, le même type dont les modèles de réchauffement planétaire financés par l’ONU ont été utilisés pour tenter de justifier et de financer un gouvernement mondial unique. Celles-ci aussi étaient outrageusement surestimées mais elles servent encore à effrayer les gens suffisamment pour atteindre leur objectif prévu de créer une assiette fiscale à partir de laquelle ils veulent financer une autorité mondiale toute-puissante.

Ce que vous voyez lorsque votre contenu est interdit:

Nous avons vu la censure pure et simple (2) de dizaines de milliers d’experts médicaux réputés et d’autres enquêteurs s’ils ne sont pas d’accord avec le dogme de l’establishment transmis par l’Organisation mondiale de la santé, par les CDC Centers for Disease Control, GAVI, les Nations Unies, le World Economic Forum, Big Pharma et certaines des grandes banques.

Les alertes viennent du monde entier. L’archevêque Carlo Maria Vigano (3) avertit: «Le but de la Grande Réinitialisation est d’imposer une dictature de la santé (supprimer la virgule)… avec un passeport sanitaire, une carte d’identité numérique, … et des camps de détention.» C’est l’homme qui a également aidé à démasquer les dissimulations d’abus sexuels sur des enfants au Vatican. Le président du Ghana a également lancé un avertissement public. (4) – vidéo (Citation)

Q – Mais ce sont de grandes organisations bien financées et très respectées dans la communauté internationale. Pourquoi n’accepterions-nous pas l’expertise de ces établissements de haut niveau?

Après des décennies de recherche, j’ai exposé le cas dans THRIVE I (5), selon lequel la principale mission tacite de la plupart de ces organisations n’est pas de favoriser la santé, la liberté et la prospérité des peuples, mais de tromper, de manipuler et de forcer l’humanité à devenir centralisée, une autorité totalitaire mondiale – leur soi-disant Nouvel Ordre Mondial, plus récemment appelé The Great Reset.

Q – Cela ressemble au scénario d’un film de James Bond, pas à la vraie vie. Comment diable un groupe de personnes relativement restreint pourrait-il acquérir suffisamment de pouvoir et garder les choses suffisamment secrètes pour tromper 99,9% de l’humanité en leur faisant renoncer à leurs libertés?

Auriez-vous pu imaginer il y a neuf mois que la quasi-totalité de l’humanité – avec peu de questionnement ou de résistance – pourrait être mise en quarantaine dans leurs maisons, leurs entreprises détruites, obligées de porter des masques et poussées à se icraindre et à s’éviter?

Q – Non, honnêtement, je ne pourrais pas, mais il semble que nous soyons dans une situation difficile qui appelle une réponse dramatique. Cela ne suffit pas pour me faire penser que cela fait partie d’un programme géant pour conquérir le monde.

C’est compréhensible, alors regardons plus en profondeur. J’ai dit très clairement dans THRIVE I et II que ceux qui veulent dominer le monde s’efforcent depuis longtemps d’accomplir certains jalons qui leur donneraient le pouvoir qu’ils recherchent. En neuf ans, pas un seul de ces faits et affirmations n’a été réfuté avec succès et cet ordre du jour a considérablement progressé. Malheureusement, il semble que j’avais raison dans mon diagnostic.

Je rendais récemment visite à une amie – une femme très intelligente qui n’est pas informée sur la plupart de cela, et elle disait qu’elle ne pouvait pas imaginer comment les citoyens allemands auraient pu manquer ce qui se passait vraiment avec l’agenda d’Hitler pendant si longtemps. J’ai dit: « Ils ressentaient probablement le même sentiment de déni que vous ressentez actuellement. » Nous sommes comme la grenouille proverbiale dans la marmite qui est lentement portée à ébullition.[2].

La plupart des universités américaines sont devenues des camps d’endoctrinement marxistes (6) , avec des jeunes hypothéquant leur vie pour s’entraîner à se frayer un chemin vers l’assujettissement ultime qui s’est systématiquement terminé par la pauvreté, l’emprisonnement, la torture et le massacre de masse.

Les mondialistes ont très bien réussi à prendre le contrôle des écoles, des gouvernements, des armées, des agences de renseignement, des devises, des économies, des médias, du divertissement et plus encore. Ils ont supprimé les médias de recherche de la vérité, les nouvelles énergies, les remèdes médicaux révolutionnaires et l’agriculture naturelle.

Cependant, il y a des éléments importants sur la liste de contrôle des «choses à faire» nécessaires des contrôleurs avec lesquels ils n’ont pas réussi suffisamment pour obtenir un contrôle total.

Soudainement, au cours des neuf derniers mois, ils sont sur le point de les accomplir tous.

LISTE DE VÉRIFICATION «TOUJOURS À FAIRE» DES CONTRÔLEURS

Q – Que pensez-vous qu’ils essaient encore de faire?

Voici quelques exemples:

Détruisez les petites entreprises Les méga-sociétés restent ouvertes tandis que les petites entreprises et les églises sont fermées – décimant davantage la classe moyenne (en France, les fast food genre MacDo sont ouverts alors que les autres restaurants sont fermés, ce qui sur la paille beaucoup de chefs et cuisiniers…)

Effondrement des économies des États-Unis et d’autres pays Cela éliminerait le principal obstacle à un gouvernement mondial unique, tous les centaines de millions d’amoureux de la liberté, armés et indépendants. Les principaux milliardaires aux États-Unis ont considérablement augmenté leur richesse (7) tandis que des centaines de millions d’autres perdent leurs revenus, leurs entreprises et leurs maisons. Les grandes technologies comme Google, Amazon et Facebook ont​​ soudainement et discrètement acheté des immeubles de bureaux récemment libérés (8) et des villes ravagées par les émeutes comme New York.

Distraire les gens en imprimant des renflouements de trillions de dollars (9) pour les banquiers, les grandes entreprises et les États Les grandes banques américaines et européennes étaient toutes en faillite avec des milliards de dettes sur produits dérivés – et elles étaient incapables d’augmenter les taux d’intérêt, les taxes ou de créer de nouvelles guerres – qui sont les techniques habituelles de sauvetage des grandes banques.



Faire respecter une société sans numéraire (10) Cela permettrait une surveillance totale et un contrôle numérique des ressources de chacun. Les cryptos gérés par le gouvernement, plutôt qu’indépendants, ne feraient que contribuer à cette stratégie de contrôle.

Dissidents censurés – Internet, livres et films Ceci est la version technocratique de la police du ministère de la vérité et de la pensée d’Orwell

Susciter des troubles civils Allumer la flamme pour nous amener à nous blâmer et à nous battre les uns contre les autres – comme toutes les «révolutions de couleur» financées par Soros dans le monde, ce qui facilite la justification de la loi martiale et ouvre la voie au système bancaire Rothschild et acquiescement au Nouvel Ordre Mondial.

Interdire les manifestations pour la liberté dans des pays du monde entier, notamment à Hong Kong, en France et en Chine

Arrêter la vendetta de Trump contre l’État profond en nuisant à l’économie, en le blâmant pour le Covid et en forçant des bulletins de vote par correspondance qui sont plus facilement manipulés

Forcer la vaccination mondiale (11) L’eugénisme de Gates / Gavi / Monsanto et le cartel de dépeuplement changent notre ARN / ADN pour transformer l’humanité en une espèce OGM – plus facile à contrôler et prête à fusionner avec des robots d’intelligence artificielle. Les humains naturels voudront-ils se reproduire avec des OGM? Aurons-nous besoin de cartes d’identité pour décrire l’état de notre ADN? Combien de temps avant qu’aucun humain naturel n’existe plus? (12)

Obtener des puces RFID dans le corps de chacun Nous rend plus facile à suivre, à devenir malade ou à avoir des effets émotionnels – en utilisant la 5G et d’autres rayonnements EMF

Réduire rapidement la population sans que la cause réelle ne soit apparente Une population plus petite est plus facile à contrôler, avec moins de concurrence pour la nourriture

Imposer l’Agenda 21/30 de l’ONU (13) et le Green New Deal Il s’agit du plan techno / communiste – présenté par l’ONU sous le couvert de l’environnementalisme et des objectifs de développement durable – pour contrôler toutes les populations, se déplacer le plus dans les villes et gérer de manière centralisée l’attribution des ressources via le réseau intelligent et les scores de crédit social de style communiste chinois.

Justifier et imposer une surveillance totale (14) Du ciel, dans les rues, sur nos ordinateurs, dans nos maisons et appareils électroménagers et dans nos corps grâce à l’écaillage avec suivi et traçage

Fascisme technocratique Plutôt qu’un dictateur ou un roi individuel (dont les gens ont fini par reconnaître l’autorité injuste), le système technologique lui-même qui nous traque, nous restreint et nous récompense semblera être la source de l’autorité. Mais derrière ce rideau numérique se cacheront toujours les redoutables sorciers sociopathes – des sociétés secrètes perverties utilisant des mensonges et de la fausse monnaie pour dominer ou détruire le reste d’entre nous.[3]

Contrôle gouvernemental universel des soins de santé Le contrôle gouvernemental national des soins de santé s’est déjà révélé incompétent et coercitif. Maintenant, l’ONU fait pression pour un contrôle mondial de l’accès de chacun aux traitements médicaux. (15)

Un gouvernement mondial L’Accord de Paris sur le climat, le Partenariat transpacifique, la grande réinitialisation du WEF… ce sont toutes des ruses trompeuses pour amener l’espèce humaine à financer, légaliser et se soumettre à un État totalitaire mondial – le grand objectif tragique et mortel de l’Agenda de la domination mondiale.



À quoi ressemble le programme de domination mondiale

Q – C’est peut-être juste une coïncidence? Peut-être que les humains sont intrinsèquement mauvais et ont besoin d’une règle de type parental.

Alors peut-être êtes-vous un «théoricien de la coïncidence»? Le virus n’est pas naturel. L’effondrement économique n’est pas naturel. Les vaccins proposés ne sont pas naturels. Forcer les gens à s’injecter des toxines n’est ni naturel ni moral. Se donner le pouvoir de forcer les gens à quitter leur travail et de restreindre leurs mouvements n’est ni naturel ni moral.

Nous sommes dans un moment très dangereux au niveau mondial – en partie en relation avec notre santé – mais surtout en relation avec les auteurs du programme de domination mondiale utilisant cette opération Covid sous «faux drapeau», ce scénario «Problème / Réaction / Solution», pour sauter leur ligne de but prévue dans leur plan de règle complète des espèces. De leur point de vue, c’est «Comment pouvons-nous obtenir un contrôle complet des systèmes mondiaux avec une résistance minimale et avant que les gens ne réalisent ce que nous faisons?»

Oui, cela peut arriver ici. C’est déjà le cas.

Nous sommes assez nombreux à comprendre cela et à agir. Ils continueront à fonctionner à moins qu’ils ne soient arrêtés.

Nous devons nous réveiller avec cet agenda et non seulement dire NON, mais utiliser cette crise pour dénoncer, et poursuivre ceux qui nous priveraient de notre liberté, de nos ressources – même de nos vies – pour satisfaire leur besoin de tout contrôler sur la planète Terre.

C’est ce vers quoi ils visent. Nous avons tout mis en garde il y a 9 ans dans Thrive I. La narration est «Voici à quoi ressemble le programme de dépopulation aujourd’hui.» Notez les «vaccins toxiques», «irradiation» et «pandémies d’origine humaine».

Il s’agit du cartel mondialiste Rothschild / Gates / Rockefeller / ONU / CIA / WEF / CDC / OMS qui réalise un plan pluriannuel pour couvrir l’effondrement de leurs banques endettées et prendre le contrôle du monde avant qu’elles ne soient complètement exposées, hors du pouvoir et poursuivies.

Q – Êtes-vous en train de suggérer que toute cette épidémie mondiale a été intentionnellement orchestrée afin de faire avancer ce programme ou simplement que certaines personnes profitent d’une pandémie à leur propre avantage?

Mes amis enquêteurs me disent que pour résoudre un crime, suivez l’argent et cherchez le MOTIF , les MOYENS ET l’OPPORTUNITÉ . La domination mondiale a longtemps été une motivation essentielle (plus importante que l’argent pour les gens au sommet de la pyramide qui peuvent imprimer ou prendre votre argent). Bill Gates, George Soros, les Rockefeller, les Rothschild et les autres suspects habituels ont les moyens de racheter, de soudoyer ou de menacer les principales sociétés technologiques, pharmaceutiques et médiatiques ainsi que les grandes agences de régulation. Il est donc logique de voir s’il existe des preuves qu’ils envisagent de créer et de saisir l’ occasion d’infliger leurs méga crimes à l’humanité.

Jetons un coup d’œil aux preuves circonstancielles qui sont accessibles au public et voyons quel genre d’image elles dépeignent.

PREUVE CIRCONSTANCIELLE

Un exercice de juin 2001, connu sous le nom de «Dark Winter», a prédit de nombreux aspects de la réponse gouvernementale à la pandémie qui réapparaîtraient plus tard en 2010. (16)

En 2010, la Fondation Rockefeller a publié une étude (17) sur les réponses potentielles à une pandémie, dont une appelée «Lockstep», qui est presque identique à l’arrêt autoritaire mondial actuel.

La même année, Bill Gates a annoncé la «Décennie du vaccin: 2010-2020». (18)

Gates est un eugéniste de deuxième génération (19) en faveur d’une dépopulation drastique qui a parlé à plusieurs reprises en public du rôle positif des vaccins dans la réduction de la population.

Gates, le CDC, l’OMS et divers Big Pharmas ont été attrapés à plusieurs reprises avec des stérilisants cachés dans les vaccins qu’ils faisaient la promotion en Afrique, aux Philippines, au Mexique, en Inde, etc.

Gates était l’un des principaux bailleurs de fonds du coffre-fort de semences biologiques du Svalbard, en Norvège (20) , tout en poussant des semences OGM chez les agriculteurs africains et indiens.

Gates a financé toutes les étapes de ce programme de vaccination – planification, armement, fabrication, vaccination, tests, traçage, suivi, puce, l’OMS et les médias.

Gates était un partenaire, avec le CDC, l’OMS, les grandes sociétés pharmaceutiques, les grandes banques et Johns Hopkins dans la création de l’événement 201 (21) – en octobre 2019. Cette répétition de scénario enregistrée sur vidéo montre une fois de plus la planification détaillée des verrouillages mondiaux, les effondrements économiques , les pénuries alimentaires, les troubles civils et les dépassements autoritaires – avec la pandémie comme excuse.

Les recherches du Dr David E. Martin révèlent que le CDC a commencé à breveter illégalement la propriété du virus Sars-Covid en 2003. (22) [4]



Fauci a détruit la recherche de dénonciation de doctoresse Judy Mikovitz sur le virus et l’a fait emprisonner pendant des années sans aucune accusation. Pourquoi feraient-ils cela? Elle raconte son histoire dans le film PLANDEMIC et dans ses livres, PLAGUE and PLAGUE OF CORRUPTION.

Fauci a fait volte-face sur les masques, les tests et les verrouillages – en fonction de la manière dont le vent politique souffle. La seule chose dont il semblait certain était en 2017, lorsqu’il a déclaré dans un discours public: « Trump verra une pandémie surprise au cours de son mandat (23) » . Était-il un devin oracle… ou plutôt était-il au courant?

L’ONU s’est efforcée d’imposer son Agenda 21 (24) comme une façade pour un gouvernement de style communiste mondial. Est-ce une coïncidence si elle devait être achevée juste après la «décennie du vaccin»? Apparemment, il est un peu tard, il a donc été renommé Agenda 2030.

Les gouvernements du monde entier ont mis fin à la promotion ou à l’utilisation de l’hydroxycholoraquine (25) – qui s’est avérée efficace pendant plus de 40 ans avec des symptômes de type Covid, mais qui concurrencerait les nouvelles innovations de plusieurs milliards de dollars des grandes entreprises pharmaceutiques et exclurait le besoin d’une vaccination mondiale.

Les nouveaux verrouillages sont basés sur des «cas». (26) «Plus de tests conduisent à plus de « cas », car les tests PCR ne sont pas seulement peu fiables, mais peuvent être facilement truqués en faisant plus que les cycles recommandés. La plupart des personnes dites «infectées» ne présentent aucun symptôme. Elles sont en bonne santé et rien ne prouve qu’elles infectent d’autres personnes dont l’immunité n’est pas compromise. (27)

Dans un classique «bait and switch», Big Media et Big Tech ont fait la transition de leur appât de médias sociaux gratuits et l’ont fait passer à une exploration complète des données, au suivi, à la limitation de la portée des réseaux et finalement à la censure pure de tout message allant à l’encontre du récit mondialiste – même s’il s’agit de dizaines de milliers de médecins, d’infirmières et de scientifiques réputés. (28)

Des camps de confinement Covid (29) sont en cours de création dans de nombreux pays, à commencer par l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis (FEMA) [5]. Dans Thrive I, nous avons souligné que ceux-ci étaient en cours de rénovation «en cas de pandémie ou de troubles sociaux».

Le PDG de Moderna a vendu tout son stock (30) immédiatement après une flambée des prix basée sur des contrats gouvernementaux pour un vaccin non encore testé. Si le capitaine du navire est en train de renflouer, que dit-il pour le reste d’entre nous?

Le PDG de Pfizer a vendu 62% de son action (31) dans un scénario similaire.

Avant la déclaration d’une pandémie, Klaus Schwab et son Forum économique mondial avaient déjà préparé leur «grande réinitialisation», le programme détaillé pour prendre le contrôle de l’économie mondiale, établir la tyrannie médicale et un gouvernement mondial unique, ainsi que la vaccination, la puce et suivi de tout le monde, partout. «Les problèmes mondiaux nécessitent des solutions mondiales», déclare Schwab. Et il nous assure: «D’ici 2025, vous ne posséderez rien… et vous en serez heureux (32) .»

Maintenant, nous avons beaucoup de preuves sur la façon dont les autoritaires émergents pensent et agissent quand ils pensent que personne ne les voit. Gavin Newsom, Nancy Pelosi, Diane Feinstein, London Breed, Steve Adler, Lori Lightfoot et de nombreux autres politiciens dictatoriaux ont été surpris en train d’ignorer hypocritement leurs propres décrets de verrouillage. Et ce n’est qu’aux États-Unis.

Je pourrais continuer encore et encore… Nous entendons sans cesse: «Cela ne semble tout simplement pas logique.» Oui… à moins que l’on ne comprenne l’Agenda pour la domination mondiale. Ensuite, cela devient évident.

Q – Êtes-vous en train de dire que vous pensez que ce virus s’est propagé intentionnellement? Et voulez-vous dire que le virus était d’origine humaine?

Je ne sais pas personnellement de manière concluante, mais il existe de nombreuses preuves convaincantes qui le suggèrent. Considérez les faits suivants:

La base de l’armée à Ft. Detrick, dans le Maryland, était l’endroit où la soi-disant recherche sur le «gain de fonction» était menée pour créer des armes biologiques basées sur Covid. Il a été fermé en 2019 (33) en raison d’apparentes violations de la sécurité. La recherche s’est poursuivie à Wuhan, en Chine, avec un financement de 3,7 millions de dollars du NIAID dirigé par le Dr Fauci (34) .

Le Dr Paul Cottrell, qui a étudié la «bioinformatique» de Covid-19, a trouvé au moins quatre modifications humaines (35) – des «inserts» génomiques pour rendre Covid plus contagieux et toxique pour les humains. (Il y a toujours l’excuse que «nous devons le développer pour trouver un antidote» ou un vaccin – au cas où quelqu’un d’autre le développerait.). Le virologue lauréat du prix Nobel, le Dr Luc Montagnier, a également déclaré publiquement que «Covid-19 était créé dans un laboratoire séropositif. (36) »

Un autre professeur de Harvard (37 ans) a été arrêté pour avoir secrètement fourni des matériaux toxiques et consulté le laboratoire de Wuhan.

Les rayonnements toxiques, comme la 5G, semblent être l’une des sources de dommages à notre système immunitaire qui nous rend vulnérables à la contagion Corona. [6]

Wuhan a été la première de nombreuses villes de Chine à être complètement couverte de rayonnement 5G (38) – peu de temps avant l’épidémie. Les navires de croisière Princess Line (39) qui étaient mis en quarantaine avec un grand nombre de cas Covid s’étaient vantés de leur nouvelle couverture 5G sur l’ensemble des navires.

Je reconnais qu’il existe de nombreux cas de Covid, y compris ceux présentant de réels symptômes, dans des régions où il n’y a pas de 5G. Cependant, je pense que la 5G est une source importante de toxicité, qui submerge notre corps et nous rend vulnérables à diverses maladies. Il existe également d’autres sources.

Les Jeux mondiaux militaires (40) ont eu lieu à Wuhan à la fin de 2019. L’équipe américaine – de Ft. Detrick – généralement de solides performances, a terminé 35e, derrière des équipes comme l’Iran, la Finlande et la Slovénie. L’équipe était logée à distance de marche du marché libre que certains appellent «Ground Zero» – la source de la propagation virale qui s’est produite quelques jours après le départ de l’équipe. Y a-t-il eu des soldats sélectionnés qui étaient en quelque sorte engagés dans le démarrage de la propagation? De nombreux participants sont tombés malades. Ont-ils été utilisés pour ramener la contagion dans leurs pays? [7]

Q – Mais maintenant, on dit que la «deuxième vague» arrive… les gouvernements et l’OMS signalent une augmentation significative des cas partout dans le monde. Ne pensez-vous pas que c’est urgent?

Je suis profondément désolé pour la perte d’êtres chers que vivent les gens. Tout comme je le serais s’ils mouraient d’une autre maladie.

La grande majorité des décès dits Covid concernent des personnes âgées de plus de 65 ans (41) et présentant des conditions préalables à la sortie – comorbidités.

Les taux de mortalité globaux sont en baisse (42) malgré Covid et toutes les personnes qui n’ont pas pu obtenir de soins nécessaires pour d’autres afflictions.

Les statistiques sur la propagation de Covid sont extrêmement gonflées (43) . À qui cela servirait-il?

Les rapports d’hôpitaux débordés se sont avérés extrêmement exagérés. Pourquoi?

Les hôpitaux ont été considérablement incités financièrement (44) à appeler pratiquement tous les décès Covid. Cela signifie plus d’argent pour les hôpitaux, mais cela sert-il un programme plus large de remplissage des chiffres?

Les tests PCR utilisés pour établir les nombres de «cas» ne sont absolument pas fiables (45) à cette fin, même comme l’atteste son inventeur – même Fauci dit qu’il est inutile s’il est effectué plus de 35 fois et la plupart des tests sont effectués à 37-40 cycles ou plus . Pourquoi quelqu’un ferait-il ça? Les tests PCR ne reflètent même pas avec précision la présence d’un virus.

Q – Suggérez-vous qu’il n’y a peut-être même pas de virus?

Comme l’expliquent le Dr Robert Young et le Dr Tom Cowan, il semble y avoir un EFFET CORONA important – pas un virus Corona.

Les postulats de Koch et Rivers établissent la norme pour prouver l’existence de virus (c’est ce qui est enseigné à l’école de médecine), tels que l’isolement, la reproduction et l’infection (46) . Aucun virus, y compris Corona, n’a jamais répondu aux critères de cette norme.

Du Dr Andrew Kaufman, MD – Postulats de Koch: ont-ils été prouvés pour les virus? ou (Le coq dans la rivière des rats)

L’effet Corona est une fonction de notre système immunitaire excrétant les toxines de nos cellules sous forme d’exosomes (les sphères couronnées). Si nous en sommes surchargés, cela endommage notre circulation, notre respiration, notre santé. Les envoyer en grand nombre sur d’autres qui sont également déjà débordés donne l’illusion qu’il existe un «bug» infectieux qui veut nous nuire. Cette dynamique peut être militarisée.

Le Dr Young demande: «Si votre poisson rouge est malade, allez-vous d’abord le traiter avec un vaccin… ou changez-vous l’eau?»

Louis Pasteur, le père de la théorie des germes, a déclaré sur son lit de mort: «Le germe n’est rien. Le terrain est tout. » Nous devons nettoyer le terrain de nos fluides interstitiels en éliminant les métaux lourds, l’excès d’acide, le stress, l’air polluant, la nourriture, l’eau et les rayonnements électromagnétiques. Les vaccins exacerbent la condition toxique dans notre corps et peuvent être utilisés pour «abattre le troupeau» – pour une action proactive de dépeuplement.

La grippe espagnole de 1918 a «coïncidé» avec la première couverture majeure de populations humaines avec des ondes radio et des tests chimiques toxiques sur des soldats américains (47) .

L’épidémie de «virus» Zika en Afrique a «coïncidé» avec une exposition massive au glyphosate toxique et à la vaccination par DTC. (48)

En 1968, la grippe de Hong Kong «coïncidait» avec l’utilisation massive du radar (49) . L’oxyde d’aluminium utilisé dans de nombreux vaccins peut agir comme une antenne réceptrice qui amplifie les effets destructeurs des radiations – comme la 5G.

Ces théories sont importantes à considérer et si la santé mondiale était vraiment l’objectif, elles feraient partie du débat public, non censurées. Ils soulignent certainement l’importance d’établir et de maintenir un mode de vie sain en tant qu’élément essentiel de notre défense contre Covid, et pourtant les gymnases, les parcs et les plages sont fermés car les gens sont obligés de respirer leur propre C02, qui est connu pour nous rendre malades.

Q – Êtes-vous en train de dire que tout cela est simulé pour des profits?

Le profit va de pair avec le contrôle. Big Pharma est déjà en train de ratisser d’énormes contrats gouvernementaux pour des vaccins non testés. Une condition comparable à une grippe grave est utilisée pour générer la peur et l’effondrement économique pour affaiblir et terrifier les masses en vue d’un contrôle total.



DOUBLESPEAK À L’ENVERS

Lorsque nous sortons du contrôle de l’esprit orwellien, il est soudainement évident que …

– «La quarantaine est en fait une« arrestation à domicile ».

– «La distance sociale est en fait une « isolation forcée ».

– Le port du masque est considéré par de nombreux experts et tests comme non seulement inutile (sauf comme un symbole de notre subjugation), mais dangereux (50) .

– La «nouvelle normalité» n’est pas une normale naturelle d’un individu en bonne santé, souverain et prospère dans des communautés bénévoles, mais un État policier totalitaire technocratique, biologique, médical et politique mondial.

Si cette soi-disant «pandémie» que les mondialistes milliardaires ont prédit, planifiée, perpétrée et dont ils ont profité était ce qu’ils disent, pourquoi auraient-ils besoin de:

– Fabriquer des modèles exagérés et défectueux

– Utiliser des tests peu fiables

– Exagérer les nombres de «cas» lorsque le taux de mortalité réel est minuscule

Les hôpitaux et les navires médicaux semblaient débordés

– Censurer des données et des opinions divergentes?

Q – Alors, que pensez-vous qu’il se passe réellement?

J’ai entendu un résumé en une seule équation!… 1929 + 1984 + 911 = 2020 Effondrement économique orchestré (1929) + État policier envisagé (1984) + terrorisme sous faux drapeau (911) = Covert 19 Scamdemic (2020)

Beaucoup de gens peuvent le sentir. Nous nous dirigeons vers une sorte de conflit majeur, une guerre civile mondiale, mais quelles sont les parties?

Est-ce la gauche contre la droite, les conservateurs contre les libéraux? Est-Ouest? Masque contre pas de masque? Vaccin vs pas de Vaccin? Noirs vs Blancs? Hommes vs femmes? Riches vs pauvres?

Ce sont les batailles «diviser pour régner» dans lesquelles l’élite veut nous duper tout en dissimulant la vraie bataille – dans laquelle elle serait largement dépassée en nombre et immédiatement vaincue si l’humanité était suffisamment consciente. Et c’est… la lutte entre ceux qui veulent être vraiment libres et ceux qui veulent continuer à nous voler notre liberté.

Telle est la véritable signification du terme «conformité». C’est comme l’Allemagne dans les années 40, l’URSS dans les années 50 et la Chine dans les années 60 – mais en pire, car c’est mondial et cela inclut l’abandon non seulement de nos droits et de notre liberté, mais de notre ADN même et potentiellement de nos vies. Si nous perdons cette guerre, il n’y a personne d’autre pour nous sauver, pas d’endroit où fuir, pas d’endroit où se cacher. Cela dépend de nous et le moment est venu de se réveiller et de défendre la liberté.

Q – N’y a-t-il donc de BONNES NOUVELLES dans tout cela?

BONNES NOUVELLES

Cette fraude mondiale est si évidente – pour quiconque ose penser de manière critique et relier les points … que les gens se remettent en question récemment et se réveillent par centaines de millions au programme de contrôle et de fraude pour la domination mondiale – le Nouvel Ordre Mondial, le Grande réinitialisation.

Covert-19 a clairement indiqué que l’humanité peut se connecter à l’échelle mondiale et agir en quelques jours ou semaines. Imaginez si nous nous connections tous autour d’une vraie liberté , de percées scientifiques bénéfiques et d’ une collaboration volontaire . Les politiciens et les dirigeants institutionnels doivent prendre des positions publiques sur des questions telles que le consentement éclairé, la liberté de la santé, le choix du masque, le choix ou non du vaccin obligatoire, les décrets gouvernementaux autoritaires, les verrouillages et les médias menteurs ou de vérité … Les politiciens et les dirigeants institutionnels doivent prendre des positions publiques, ce qui révèlera de façon dramatique leurs côtés autoritaires et leur pulsion psychopathique pour un contrôle absolu dans tous les aspects de nos vies.

Puisque les soi-disant «virus» ne sont pas des entités vivantes et reproductrices, au sens habituel, ils sont très difficiles à manipuler / à armer pour se propager et tuer. Cela nous donne une chance de nous réveiller en tant qu’espèce et de neutraliser les sociopathes qui, l’histoire nous le montrera, viendront ensuite avec les décès par vaccin, l’internement et le meurtre de dissidents. Il existe une solution saine . Éliminer les toxines comme la 5G, la pollution, les pesticides , les OGM, les herbicides qui empoisonnent notre environnement et notre corps. Renforcer notre système immunitaire avec des aliments sains, de l’air pur, de l’eau et des aliments. Faire de l’exercice et réduire notre stress. Nourrissons plus de contacts, de but dans la vie et d’amour. Nous devons trouver nos épines , trouver nos amis en toute liberté et trouver comment nous allier avec succès autour de principes vrais et éthiques. Les gens grandissent et partagent de la nourriture, trouvent des modes alternatifs d’éducation centrée sur l’enfant et forment des groupes de solutions locaux et virtuels. Les White Hats aux États-Unis (véritables patriotes et amateurs de liberté dans l’armée et les agences de renseignement) travaillent main dans la main avec l’ Asian Dragon Alliance (les familles royales les plus riches de Chine, du Japon, d’Indonésie, des Philippines et du Viet Nam) pour évincer les banques de la Cabale, et pour le retour dans un monde multipolaire basé sur des devises honnêtes et adossées à des actifs, un commerce éthique et la protection de l’environnement. Parmi ces forces, ils ont les preuves, les renseignements, de l’argent et la force militaire pour accomplir cette tâche historique et commencer à libérer le monde. Je ne crois pas que les auteurs de l’agenda totalitaire réussiront, parce qu’ils sont dénoncés et parce qu’ils ne comprennent pas le pouvoir de l’amour et de la vérité. Nous créons, par nécessité, de nouvelles plateformes Internet (Bitchute, LBRY, Brighteon, Parler, Locals, MeWe, etc.) pour le partage d’informations qui honorent la liberté d’expression, des points de vue divergents, la confidentialité des données et des informations vitales pour notre santé et notre sécurité. La motivation monte en flèche pour trouver une base pour un moyen durable pour les gens de coexister harmonieusement . Il est clair que les gens ne s’entendront pas sur toutes sortes de choses, et il est temps de changer notre objectif de forcer les autres à respecter notre point de vue pour établir une morale universelle où les principes, et non la politique, sont la réponse cohérente. Plus précisément, le principe de non-agression (NAP – comme on le voit dans Thrive II) (51) , où chacun de nous est responsable de ne pas violer les droits d’un autre contre sa volonté.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

Trouvez le courage de dépasser votre peur . Ceci est pour vos petits-enfants. C’est pour l’avenir de notre espèce. C’est la bataille pour l’utopie (basée sur la vraie liberté) ou l’oubli (basée sur l’assujettissement total aux autoritaires corrompus et psychopathes que nous appelons «l’État profond».) Partagez cet article et d’autres médias alternatifs de dénonciation avec votre communauté, levez-vous contre la honte dominante qui garde les chercheurs de vérité dans le placard. Tenez-vous debout à votre façon . Trouvez votre chemin d’objectif. Clarifiez votre mission. Choisissez votre secteur d’intérêt sur lequel concentrer vos efforts. Choisissez votre principal problème dans ce secteur et le niveau d’engagement qui vous convient (besoins immédiats, changement systémique ou changement de conscience) de toutes les manières possibles. Joignez-vous à d’autres via le ThriveOn Solutions Hub (52) ou d’autres infrastructures collaboratives décentralisées. Formez des groupes locaux de liberté et partagez des ressources et les meilleures pratiques avec d’autres groupes dans votre comté, état, pays et au niveau international. (Le ThriveOn Solutions Hub est conçu pour prendre en charge tout cela. Il s’agit d’ une plate-forme destinée à faciliter l’action coordonnée mondiale que Thrive lance en 2021. ) Soutenez les sources de Truth Media engagées dans une vérité fondée sur des preuves plutôt que les annonceurs d’entreprise, les partis politiques ou les États-nations

Classer des poursuites – comme le Dr Reiner Fullmich (53) et Robert Kennedy Jr. (54) Délivrer des avis de responsabilité et de déshonneur (techniques de common law pour tenir les auteurs responsables et empêcher leurs actes destructeurs.) (55) Manifestez dans d’énormes actions de masse critique.

Rejoignez-nous pour protéger vos entreprises locales . Se désinvestir , boycotter et poursuivre en justice les organisations et les individus responsables. Dénoncez et abandonnez les politiciens corrompus. Demandez à vos shérifs et policiers locaux de cesser d’appliquer la tyrannie Covid et de sanctionner des crimes dans lesquels il n’y a aucune victime. Activez votre sifflet! Si vous êtes en mesure de dénoncer la corruption et la conspiration dans votre société pharmaceutique, hôpital, agence de régulation, bureau gouvernemental, média, faites-le comme si l’avenir de l’humanité en dépendait. Achetez autant de terres réelles , de graines, de crypto-monnaies et de métaux précieux que possible. Stockez de l’eau, de la nourriture et d’autres fournitures. Créez et utilisez des alternatives à la tromperie du Covid Pass – compagnies aériennes, banques, écoles, lignes de bus, restaurants et plus encore… comme des bastions sécurisés de santé et de liberté économique.

S’il vous plaît, ne me croyez pas simplement parce que j’écris cela. Vérifiez par vous-même. Nous ignorons cela à nos risques et périls et à celui de notre espèce.

«Ce sont la maladie. Nous sommes le remède.~ Jon Rappoport

«Ce qu’il faut, c’est de la bravoure et de la désobéissance.» ~ Gary Barnett

«Nous devons apprendre qu’accepter passivement un système injuste, c’est coopérer avec ce système, et ainsi devenir un participant à son mal.» «Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s’organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre.» ~ Dr. Martin Luther King jr.

Il y a de la lumière à la fin du Trance-demic Rabbit Hole.

Nous avons la vérité et la force vitale de notre côté.

Réveillez-vous. Parlez. Agissez maintenant pour créer un avenir prospère!

