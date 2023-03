Troisième Guerre Mondiale en préparation:La guerre en Ukraine entre dans l’élection présidentielle américaine de 2024

Les Faucons de guerre de l’establishment craignent une contagion populaire anti-interventionniste.

L’opposition à la guerre par procuration de Joe Biden pour détruire la Russie est entrée dans l’élection présidentielle américaine de 2024 . Et le sentiment anti-interventionniste croissant parmi les conservateurs et les libertaires de base inquiète les faucons de guerre de l’establishment à la fois de « gauche » et de « droite ». Ils sont furieux.

Par ailleurs, de récents sondages montrent que le soutien à l’Ukraine s’érode au sein du public occidental.



Leur colère a débordé lorsque a demandé aux candidats présidentiels probables du GOP leurs positions sur la guerre cruelle imprégnée du sang des mandataires ukrainiens; il a posté leurs réponses sur Twitter . Il n’y en avait que deux qui s’opposaient à la guerre, Donald Trump et Ronald DeSantis.

La réponse de Trump:

Les réponses de Trump n’ont pas été une surprise. Comme auparavant, il a appelé à la fin rapide de la guerre, répondant en partie à Carlson comme suit :

« La Russie n’aurait certainement pas attaqué et attaqué l’Ukraine si j’étais votre président. En fait, pendant quatre ans, ils n’ont pas attaqué, et ils n’avaient aucune intention de le faire tant que j’étais aux commandes. … C’est de l’histoire ancienne, mais comment cela se termine-t-il, et cela doit se terminer, MAINTENANT !

« Si j’étais président, cette horrible guerre se terminerait en 24 heures, voire moins. Cela peut être fait, et cela doit être fait – maintenant !

« … dites à l’Ukraine qu’il n’y aura plus beaucoup d’argent venant de nous, À MOINS QUE LA RUSSIE CONTINUE À POURSUIVRE LA GUERRE. Le président doit rencontrer chaque partie, puis les deux parties ensemble, et trouver rapidement un accord. Cela peut être facilement fait s’il est mené par le bon président. Les deux parties sont fatiguées et prêtes à conclure un accord. Les réunions doivent commencer immédiatement, il n’y a pas de temps à perdre. La mort et la destruction DOIVENT CESSER MAINTENANT ! Correctement exécutée, cette guerre terrible et tragique, une guerre qui n’aurait jamais dû commencer en premier lieu, se terminera rapidement. ”

Lorsqu’on lui a demandé si s’opposer à la Russie en Ukraine était un intérêt stratégique national américain vital, Trump a répondu : “ Non, mais c’est pour l’Europe. Mais pas pour les États-Unis. C’est pourquoi l’Europe devrait payer bien plus que nous, ou autant. ”

Carlson a également posé les questions suivantes :

Les États-Unis devraient-ils soutenir un changement de régime en Russie ?

Trump a répondu: “ Non. Nous devrions soutenir le changement de régime aux États-Unis, c’est bien plus important. C’est l’administration Biden qui nous a mis dans ce pétrin. ”

En réponse à l’observation selon laquelle l’économie et la monnaie de la Russie sont plus fortes qu’avant la guerre, on a demandé à Trump si les sanctions américaines avaient été efficaces ?

“Non, ils n’ont pas été efficaces. Tout le contraire. ”

Pensez-vous que les États-Unis courent le risque d’une guerre nucléaire avec la Russie ?

“ Cela dépend de qui est le président des États-Unis. Pour le moment, avec Biden comme président, absolument oui. ”

Les sentiments anti-interventionnistes de Trump étaient bien connus et lui avaient valu la colère des néocons et des interventionnistes progressistes.

DeSantis se déclare anti-interventionniste sur l’Ukraine

Mais les médias ont été ébranlés dans leur noyau impérial lorsque le principal rival de Trump pour la nomination du GOP, le gouverneur de Floride, Rick DeSantis, a exprimé des hérésies anti-interventionnistes similaires. En réponse à la question de Carlson, De Santis a publié une déclaration qui comprenait ce qui suit :

« Alors que les États-Unis ont de nombreux intérêts nationaux vitaux, (par exemple)… vérifier la puissance économique, culturelle et militaire du Parti communiste chinois, s’empêtrer davantage dans un différend territorial entre l’Ukraine et la Russie n’en fait pas partie. Le financement virtuel par « chèque en blanc » par l’administration Biden de ce conflit « aussi longtemps qu’il le faudra », sans objectifs ni responsabilité définis, détourne l’attention des défis les plus urgents de notre pays…

« Sans aucun doute, la paix devrait être l’objectif. Les États-Unis ne devraient pas fournir d’assistance qui pourrait nécessiter le déploiement de troupes américaines ou permettre à l’Ukraine de s’engager dans des opérations offensives au-delà de ses frontières. Les F-16 et les missiles à longue portée devraient donc être écartés. Ces mesures risqueraient d’entraîner explicitement les États-Unis dans le conflit et de nous rapprocher d’une guerre chaude entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Ce risque est inacceptable.

« Une politique de « changement de régime » en Russie (sans aucun doute populaire parmi les interventionnistes de la politique étrangère de DC) augmenterait considérablement les enjeux du conflit, rendant l’utilisation des armes nucléaires plus probable. »

Les médias de l’establishment deviennent zinzins

Voir DeSantis grimper à bord du train de la paix MAGA, bien que juste à temps pour attraper le fourgon de queue, a incité le comité de rédaction du Wall St. Journal à rédiger un article intitulé « Le gouverneur de Floride joue avec une retraite trumpienne sur l’Ukraine » :

«Ron DeSantis esquisse une campagne présidentielle basée sur son succès manifeste au pouvoir en Floride et en tant que combattant intrépide pour le principe qui ignore les sondages. Alors comment expliquer sa capitulation déroutante cette semaine face à la tentation trumpienne du recul américain ?

« Ce n’est pas une façon trop forte de décrire sa décision d’appeler la guerre en Ukraine un « différend territorial » qui n’est pas un intérêt vital pour les États-Unis. Il a déclaré à Fox News que donner aux Ukrainiens des armes à longue portée et des avions de chasse ne devrait pas être « sur la table », évoquant la perspective d’une guerre nucléaire avec la Russie. Et il a appelé à la ‘paix’…’ »

Un appel à la paix ! Appelez Christopher Wray et dites-lui d’enfermer le gouverneur de Floride. Le WSJ, comme tant d’autres, s’est senti trahi. Leur homme pour contrer Trump était passé de l’autre côté de l’interventionnisme – du moins semblait-il.

Le New York Times s’est joint à lui et n’a pas tardé à souligner l’ampleur de la déception dans les cercles républicains de l’establishment, en titrant : » DeSantis, s’éloignant de l’Ukraine, met en colère les faucons du G.O.P.: Le gouverneur de Floride, qui s’est joint à Donald Trump pour déclarer que défendre l’Ukraine contre La Russie n’était pas un intérêt vital, a suscité des condamnations rapides de la part des républicains de l’establishment. ”

Mais dans le cas de De Santis, tout n’était pas perdu pour les interventionnistes. Le Times notait :

« M. DeSantis s’est laissé une marge de manœuvre dans sa déclaration. Le gouverneur n’a pas promis de mettre fin à toute aide américaine à l’Ukraine – une omission remarquée par certains opposants purs et durs au soutien à l’Ukraine, qui ont critiqué M. DeSantis pour avoir laissé ouverte la possibilité qu’il maintienne le flux d’aide américaine. ”

Et bien sûr, quelques jours plus tard, DeSantis s’est agité. Le Times s’est immédiatement penché sur l’affaire . Il rapportait que « le manque de critiques de De Santis à l’égard de M. Poutine » et le fait qu’il avait « tourné en dérision la notion de changement de régime en Russie » avaient dérangé les faucons de guerre. Mais DeSantis s’était racheté – ou avait tenté de le faire – en qualifiant Poutine de « criminel de guerre », ce qui était présenté comme « clarifiant » ses commentaires à Tucker Carslon, une clarification que Carlson a ridiculisée et que le Times a noté comme suit : « Le gouverneur a un enregistrement en tant que membre du Congrès qui a laissé différentes personnes croire qu’il partage leurs opinions sur la politique étrangère , même lorsque ces personnes sont aux extrémités opposées du spectre. ”

Trump s’est également offert une marge de manœuvre considérable. Donc, le scepticisme est justifié comme il l’est toujours. Après tout, Nixon a affirmé qu’il avait un « plan secret » pour mettre fin à la guerre américaine contre le Vietnam. Il n’a pas mis fin à la guerre. D’autre part, Eisenhower a promis qu’il mettrait fin aux combats dans la guerre américaine contre la Corée. Il a mis fin aux combats. Donc, le scepticisme, et non le cynisme, est de mise. Le résultat dépend en grande partie de la façon dont l’électorat en vient à voir la guerre.

La pire peur des Faucons guerriers

Comme sa contribution à cette tempête induite par Carlson, Politico a fourni une taxonomie du champ présidentiel du GOP . En arrière-plan se trouvent Biden et les démocrates, tous engagés dans la guerre contre la Russie en utilisant des mandataires (i.e. de la chair à canons) ukrainiens. Politico a classé les candidats du GOP en trois catégories, les « internationalistes basés sur des règles », c’est-à-dire les faucons de guerre ; les « internationalistes conservateurs », c’est-à-dire des faucons de guerre encore plus bellicistes; et les « nationalistes conservateurs » (peut-être mieux appelés « anti-interventionnistes conservateurs »), c’est-à-dire Trump et DeSantis. Et Politico souligne que Trump et DeSantis sont également les favoris des prochaines élections du candidat GOP.

Et cela nous amène au cœur du problème qui afflige les hégémonistes du NYT, du WSJ, de l’aile Establishment du GOP et de toutes les ailes du Parti démocrate. Trump et DeSantis reflètent les opinions d’un nombre croissant de membres de la base du GOP sur la question de l’Ukraine. C’est une menace pour toute l’entreprise hégémonique, une menace que les faucons de guerre ne peuvent ignorer.

Le sentiment anti-interventionniste de la base du GOP s’est manifesté de manière convaincante et spectaculaire au printemps dernier lorsque le Congrès a voté sur 40 milliards de dollars pour l’Ukraine en mai 2022. 68 membres du Congrès ont voté « non », 57 à la Chambre et 11 au Sénat, tous républicains. (Dans le même temps, l’absence de refus de la part de l’ensemble du caucus démocrate « progressiste » et de l’ensemble du parti démocrate a révélé leur adhésion à la guerre par procuration.)

La conservatrice Heritage Foundation, autrefois profondément belliciste, a fait pression pour voter contre les milliards en faveur de l’Ukraine. Qu’est-il arrivé au faucon intérieur d’Heritage ? Le président de la Fondation a expliqué : « C’est le travail des conservateurs à l’intérieur du Beltway de mieux se connecter avec les conservateurs à l’extérieur du Beltway, et non l’inverse. » Le Times l’a précisé : « La position de la Heritage Foundation… reflète la puissance croissante de l’impulsion « L’Amérique d’abord » au sein du Parti républicain, et à quel point elle s’est transmise aux leaders d’opinion qui façonnent sa vision du monde politique. » Une politique étrangère en cascade s’empare de la droite populiste. Et c’est la principale crainte de la foule hégémonique, à la fois libérale/progressiste et néoconservatrice.

Par John V. Walsh • 27 mars 2023