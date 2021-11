L’HORREUR VACCINALE DE LA CRIMINELLE ARNAQUE DU COVID-19: La protéine de pointe du vaccin déclenche une explosion de cancers, d’immunodéficiences, de troubles auto-immuns et un vieillissement accéléré

La protéine de pointe du vaccin pénètre dans les noyaux cellulaires, supprime le moteur de réparation de l’ADN du corps humain, déclenchera une explosion de cancer, d’immunodéficience, de troubles auto-immuns et de vieillissement accéléré.

Cette découverte ne peut être décrite que comme une véritable « horreur » dans ses implications. De nouvelles recherches ahurissantes publiées dans Viruses, qui font partie de l’édition SARS-CoV-2 Host Cell Interactions de MDPI (Open Access Journals) révèlent que les protéines de pointe du vaccin pénètrent dans les noyaux cellulaires et font des ravages dans le mécanisme de réparation de l’ADN des cellules, supprimant jusqu’à 90% de la réparation de l’ADN .

Le document de recherche est intitulé «SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro» et est rédigé par Hui Jiang et Ya-Fang Mei, au Département de biosciences moléculaires, The Wenner- Gren Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Suède, et le Département de microbiologie clinique, virologie, Umeå University, SE-90185 Umeå, Suède, respectivement.

https://www.naturalnews.com/files/viruses-13-02056-v2.pdf

Dans la conclusion de l’article, les auteurs écrivent: “Nous avons constaté que la protéine de pointe inhibait de manière marquée la formation de foyers BRCA1 et 53BP1 (Figure 3D-G). Ensemble, ces données montrent que la protéine de pointe pleine longueur du SRAS-CoV-2 inhibe la réparation des dommages à l’ADN en entravant le recrutement de la protéine de réparation de l’ADN. ”

Le mécanisme de réparation de l’ADN, connu sous le nom de NHEJ (Non-Homologous End Joining ; Jonction d’extrémités non homologues) La jonction d’extrémités non homologues (en anglais Non-Homologous End-Joining ou NHEJ) est un mécanisme de réparation de l’ADN qui permet de réparer des lésions provoquant des cassures double brin (CDB). C’est un mécanisme non-conservatif (contrairement par exemple à la réparation par recombinaison) c’est-à-dire qu’il ne restaure pas la séquence initiale de l’ADN; mais seulement la continuité de l’ADN endommagé par une cassure double brin. Cette réparation conduira ainsi au changement de l’information génétique, en général une délétion, et donc possiblement à l’apparition d’une mutation pour le gène concerné si la cassure survient à l’intérieur d’un gène. Sans le mécanisme NHEJ, toute vie multicellulaire avancée cesserait d’exister. Aucun être humain, animal ou végétal ne peut survivre si l’intégrité de son code génétique n’est pas protégée et constamment réparée par de multiples mécanismes.

Les dommages à l’ADN peuvent être causés par l’exposition aux rayonnements, aux produits chimiques présents dans les aliments et les produits de soins personnels, ou même l’exposition à des équipements de mammographie. Une exposition excessive au soleil peut également provoquer des ruptures d’ADN, et des mutations mineures de l’ADN se produisent spontanément dans tous les organismes vivants. Les pilotes de ligne, par exemple, sont régulièrement exposés aux rayonnements ionisants dus au vol en altitude.

Chez une personne normale et en bonne santé, le mécanisme NHEJ répare l’ADN et empêche une mutation pathogène de se produire. Mais en présence de la protéine de pointe du vaccin, l’efficacité du NHEJ est supprimée jusqu’à 90 %, ce qui signifie qu’il est incapable de faire son travail en raison de la capacité supprimée à recruter des protéines pour la réparation.

En conséquence, les « erreurs » suivantes sont introduites dans les chromosomes à l’intérieur des noyaux des cellules humaines, toutes dues à la présence de la protéine de pointe des vaccins à ARNm :

• Mutations ou « erreurs » dans la séquence génétique.

• Suppressions de segments entiers du code génétique.

• INSERTIONS de segments incorrects.

• Mélange et appariement / permutations du code génétique.

Ces erreurs, lorsqu’elles sont exprimées à travers la division cellulaire et la réplication, entraînent :

• Une explosion de cancers et de tumeurs cancéreuses dans tout le corps

• Perte de production de lymphocytes B et T du système immunitaire (c’est-à-dire immunodéficience induite)

• Troubles auto-immuns

• Vieillissement accéléré et longueur des télomères réduite

• Perte de fonctionnement de systèmes organiques complexes tels que circulatoire, neurologique, endocrinien, musculo-squelettique, etc.

• Dommages cellulaires ressemblant à un empoisonnement aux radiations, car les cellules se détruisent de l’intérieur

Beaucoup de ces effets sont, bien sûr, fatals. D’autres vont accabler les victimes du vaccin de blessures débilitantes horribles et de dysfonctionnements d’organes qui nécessiteront tout au long de la vie d’interventions médicales.

La protéine de pointe pénètre dans le noyau de la cellule

Du document lié ci-dessus:

Mécaniquement, nous avons constaté que la protéine de pointe se localise dans le noyau et inhibe la réparation des dommages à l’ADN en empêchant le recrutement des protéines clés de réparation de l’ADN BRCA1 et 53BP1 sur le lieu des dommages.

Cela signifie que la protéine de pointe, qui est générée dans les ribosomes cellulaires après que les cellules ont été détournées par les vaccins à ARNm, ne quitte pas toujours la cellule et ne pénètre pas dans la circulation sanguine, comme nous le disent les défenseurs du vaccin à ARNm. Dans certains cas, la protéine de pointe pénètre dans le noyau cellulaire. Là, elle interfère avec le mécanisme de réparation de l’ADN tel que décrit tout au long de cet article.

« Étonnamment, nous avons trouvé beaucoup de protéines de pointe dans le noyau (figure 1A) », ont conclu les auteurs de l’étude.

Cela signifie, sans aucun doute, que les vaccins à ARNm entraînent des altérations chromosomiques dans les cellules du corps. C’est la confirmation que de tels vaccins font effectivement des ravages dans l’intégrité génétique et présentent des effets secondaires qui n’ont pas été anticipés ou décrits par les partisans du vaccin à ARNm.

Dr. Thomas Levy écrit sur la toxicité de la protéine de pointe sur Orthomolecular.org::

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la dissémination de la protéine de pointe dans tout le corps après la vaccination. Plutôt que de rester localisé au site d’injection afin de provoquer la réponse immunitaire et rien de plus, la présence de protéines de pointe a été détectée dans tout le corps de certains individus vaccinés. De plus, il semble que certaines des protéines de pointe circulantes se lient simplement aux récepteurs ACE2 sans pénétrer dans la cellule, induisant une réponse auto-immune à l’ensemble de l’entité protéine de pointe cellule. Selon le type de cellule qui se lie à la protéine de pointe, l’un des nombreux problèmes médicaux auto-immuns peut en résulter.

Plus alarmant encore, le Dr. Levy explique que les preuves actuelles montrent que la protéine de pointe continue à être produite dans le corps, après l’injection initiale d’ARNm. Il explique:

Bien que la pathologie sous-jacente reste à définir complètement, une explication des problèmes de tendances thrombotiques et d’autres symptômes observés chez les patients COVID chroniques et post-vaccination est directement liée à la présence persistante de la protéine de pointe du coronavirus. Certains rapports affirment que la protéine de pointe peut continuer à être produite après la liaison initiale aux récepteurs ACE2 et l’entrée dans certaines des cellules qu’elle cible initialement. Les images cliniques de la COVID chronique et de la toxicité post-vaccinale semblent très similaires, et les deux sont probablement dus à cette présence continue et à cette diffusion à l’échelle du corps de la protéine de pointe (Mendelson et al., 2020 ; Aucott et Rebman, 2021 ; Levy Ravenendran, 2021).

La protéine de pointe pleine longueur a entraîné la plus grande suppression du mécanisme de réparation de l’ADN NHEJ

Voir les chiffres ci-dessous. Les fragments viraux du SRAS-CoV-2 sont nommés « Nsp1, Nsp5 » et ainsi de suite. La pointe pleine longueur est appelée « Spike » et la nucléocapside – une autre partie structurelle de l’agent pathogène de la protéine de pointe entière – est identifiée séparément.

De l’étude :

La surexpression de Nsp1, Nsp5, Nsp13, Nsp14 et des protéines de pointe a diminué l’efficacité de la réparation HR et NHEJ (Figure 1B-E et Figure S2A,B).

Les figures C et E montrent la suppression de la réparation NHEJ par ces différentes portions de fragments viraux. (Voir les lignes graphiques verticales bleues représentant les niveaux d’activité / efficacité du mécanisme de réparation de l’ADN).

Ce que ces données montrent, c’est que la plus grande suppression de l’activité NHEJ est mesurée lorsque la protéine de pointe complète est présente. De l’étude :

Ensemble, ces données montrent que la protéine de pointe pleine longueur du SRAS-CoV-2 inhibe la réparation des dommages à l’ADN en entravant le recrutement de la protéine de réparation de l’ADN.

Il s’a

git de la protéine de pointe qui est générée par les propres cellules du corps après avoir reçu l’injection d’un vaccin à ARNm :

Dans la figure 2, ci-dessous, nous voyons que la suppression de l’activité NHEJ présente une réponse dose-dépendante à la présence de protéine de pointe (figures 2B et 2C). Cela indique que plus il y a de protéines de pointe, plus la suppression de la réparation de l’ADN est importante :

La figure en bas à droite, 2G, montre comment la présence de la protéine de pointe inhibe la réparation de l’ADN à la suite de diverses agressions contre l’ADN, telles que les radiations, l’exposition chimique ou l’oxydation. Fait important, comme l’expliquent les auteurs de l’étude :

Après différents traitements des dommages à l’ADN, tels que l’irradiation , le traitement à la doxorubicine et le traitement au H2O2, il y a moins de réparation en présence de la protéine de pointe (Figure 2F, G). Ensemble, ces données démontrent que la protéine de pointe affecte directement la réparation de l’ADN dans le noyau.

L’exposition à la 5G, l’exposition aux chemtrails, l’exposition aux produits chimiques alimentaires, la mammographie et même l’exposition au soleil feront des ravages chez ceux qui ont pris des vaccins à ARNm

Le résultat horrible de cette découverte est que les personnes qui ont pris des vaccins à ADN subiront la suppression de la réparation de l’ADN , augmentant les expositions qui étaient autrefois considérées comme des problèmes mineurs à des menaces importantes pour leur santé.

En d’autres termes, les personnes exposées aux rayonnements 5G, aux examens de mammographie, aux produits chimiques plastifiants dans les produits alimentaires et aux agents cancérigènes dans les produits de soins personnels (détergents à lessive, parfums, shampooings, lotions pour la peau, etc.) seront incapables de réparer les dommages à l’ADN causés par ceux-ci. expositions. Après des expositions relativement faibles, ils commenceront à muter et à développer des cancers dans tout leur corps.

N’oubliez pas que l’exposition à la 5G entraîne la production de peroxynitrite dans le sang, un radical libre extrêmement dangereux qui endommage l’ADN des cellules du cerveau et des tissus du corps.

Cela pourrait même être décrit comme une sorte de système d’arme binaire où les vaccins à ARNm affaiblissent la réparation de l’ADN, et l’exposition à la 5G (ou exposition chimique dans l’approvisionnement alimentaire) fournit l’arme qui brise les brins d’ADN et empêche le corps de maintenir l’intégrité génétique pendant réplication cellulaire. Cela ne prend pas longtemps pour s’exprimer de manières physiques horribles, telles que la tentative de croissance de tissus d’organes internes à la surface de la peau ou du visage, c’est pourquoi j’ai intitulé le podcast d’aujourd’hui, “Monstres, zombies et mutants. «

La présence de la protéine de pointe interfère avec la fonction immunitaire normale et conduit à une immunodéficience (une affection semblable au SIDA)

Cette recherche révèle également que les protéines de pointe des vaccins à ARNm peuvent conduire à des conditions d’immunodéficience, similaires au SIDA. Cela est cohérent avec ce que nous avons précédemment rapporté sur la baisse de la fonction immunitaire d’environ 5% par semaine chez ceux qui ont pris des vaccins contre le covid. De l’étude :

La perte de fonction de protéines clés de réparation de l’ADN telles que ATM, DNA-PKcs, 53BP1, et al., entraîne des défauts dans la réparation NHEJ qui inhibent la production de cellules B et T fonctionnelles, entraînant une immunodéficience.

La fonction immunitaire est également affectée de manière critique par la présence de la protéine de pointe, pouvant conduire à des mutations cancéreuses dans toutes les cellules du corps. Comme l’explique l’étude :

La réparation des dommages à l’ADN, en particulier la réparation NHEJ, est essentielle pour la recombinaison V(D)J, qui est au cœur de l’immunité des cellules B et T.

Comme l’explique également Science Direct :

Le maintien de l’intégrité génomique est impératif pour la survie d’un organisme. Parmi les différents dommages à l’ADN, les cassures double brin (double-strand breaks DSB) sont considérées comme les plus délétères car elles peuvent entraîner la mort cellulaire si elles ne sont pas réparées ou entraîner des réarrangements chromosomiques lorsqu’ils sont mal réparés, entraînant un cancer.

De plus, des mutations dans les gènes NHEJ, notamment Ku70 et Ku80, ont été associées à une durée de vie raccourcie chez la souris [54]. De plus, des défauts dans l’ADN-PKcs (protéine kinase dépendante de l’ADN) ont entraîné une altération du maintien des télomères et une durée de vie raccourcie chez la souris [55] . Pris ensemble, ces éléments de preuve suggèrent que NHEJ joue un rôle important dans la prévention de l’augmentation liée à l’âge de l’instabilité génomique et du déclin fonctionnel.

En effet, cela signifie que la suppression par la protéine de pointe du mécanisme de réparation de l’ADN NHEJ conduit également à une durée de vie réduite et à un vieillissement accéléré.

Selon certaines estimations, 50% des personnes injectées avec des vaccins à ARNm mourront dans les cinq ans. Nous avons maintenant une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels ces décès induits par le vaccin peuvent se produire.

Écoutez l’explication verbale de tout cela dans le podcast Situation Update suivant:

Livre : PANDEMIA

Au moment où j’écris ceci, je termine A Shot to Save the World, le nouveau livre sur la chasse au vaccin Covid. Ce que – étonnamment – je ne déteste pas. Écrit par Gregory Zuckerman du Wall Street Journal, le livre est un regard sérieux sur les décennies de travaux scientifiques qui ont aidé à produire les vaccins mRNA et ADN/AAV Covid.

Mais à lire ce livre, on comprend que le développement de ces nouvelles biotechnologies par rapport t au développement de médicaments à petites molécules ordinaires, c’est comme comparer une mission habitée vers Mars à un voyage en voiture à travers votre région. Ils sont tellement compliqués que même le fait d’essayer de les expliquer de manière cohérente est une rude tâche.

Les médicaments à petites molécules à l’ancienne comme l’aspirine sont généralement des produits chimiques relativement simples avec des structures atomiques qui peuvent être esquissées sur une serviette de table.

En général, ces médicaments agissent de manière simple, en se fixant aux récepteurs sur la surface de nos cellules et en les activant ou en les empêchant d’être activés.

Le corps les détruit ensuite, généralement assez rapidement, et leurs effets cellulaires s’estompent. Ils doivent être à nouveau dosés après quelques heures ou une journée. À ce stade, après des générations à les développer, les scientifiques et les médecins comprennent très bien comment ils fonctionnent. Même ainsi, ils doivent être soigneusement testés car ils peuvent avoir des effets indésirables ou être toxiques de manière inattendue.

Mais nous sommes assez bons pour les fabriquer. En fait, il y a encore 20 ans, nous étions si bons à les fabriquer que nous avions atteint la plupart des cibles visées par ces médicaments, comme le cholestérol, la tension artérielle et le diabète.

Malheureusement, jouer avec les récepteurs cellulaires ne peut pas faire grand-chose. La plupart des cancers, des maladies du cerveau, des maladies auto-immunes et des troubles génétiques ne se prêtent tout simplement pas aux traitements à base de petites molécules. Les traiter nécessite des protéines et des enzymes plus grosses et plus compliquées qui imitent les protéines existantes du corps, se fixent à des parties spécifiques des cellules dérangées (cancer ou autre) ou ont d’autres effets.

Pendant des décennies, ces protéines étaient généralement cultivées à l’extérieur du corps, puis injectées dans celui-ci.

L’érythropoïétine produite artificiellement, ou EPO – une molécule que nos propres reins fabriquent pour aider à stimuler la production de globules rouges – est un exemple relativement simple d’un tel traitement.

Mais les vaccins ARNm/LNP et ADN/AAV vont encore plus loin.

Ils impliquent de ne pas utiliser un simple produit chimique pour interférer avec un seul récepteur ou d’injecter une protéine que nous avons cultivée dans des cellules spécifiquement purifiées, mais de détourner les processus fondamentaux de création biologique du corps.

OR, NOS CORPS N’AIMENT PAS SE FAIRE PIRATER LEURS PROCESSUS FONDAMENTAUX DE CRÉATION BIOLOGIQUE. PAS PAR DES VIRUS, NI PAR DES SCIENTIFIQUES. Ils combattent le processus à chaque étape. C’est pourquoi nous avons des systèmes immunitaires.

Ainsi, l’utilisation de l’ARNm ou de l’ADN pour que nos cellules produisent des protéines comporte un risque à chaque étape. Au moment de l’injection, l’ARNm doit être à la fois déguisé ET caché dans une minuscule boule de graisse (et l’ADN attaché à un virus du rhume), sinon notre corps le détruira probablement avant même qu’il puisse atteindre nos cellules

Comme l’explique Zuckerman dans son livre, “ les scientifiques [modernes] se sont heurtés à un nouveau problème énorme… les administrations suivantes ont vu la production de protéines s’effondrer. C’était comme si la défense du corps avait appris à repousser la molécule injectée et sa charge génétique. »

Moderna a fini par se détourner de la fabrication de médicaments à ARNm pour des doses répétées et se concentrer sur les vaccins pour cette seule raison ; un vaccin efficace ne devrait avoir besoin que d’une ou deux doses pour produire une réponse immunitaire soutenue sinon permanente, éliminant ainsi le besoin d’un dosage régulier.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là. Si les particules injectées laissent tomber leur charge utile génétique dans les mauvaises cellules, elles peuvent également causer des dommages.

Les scientifiques ont également démontré à plusieurs reprises que les protéines de pointe créées par les vaccins à ARNm Covid peuvent être toxiques – en particulier pour les cellules des vaisseaux sanguins – toutes seules, sans le reste de Sars-Cov-2 attaché. (Voir, par exemple : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2021.687783/full)

Ce qui n’a pas d’importance, nous ont dit les fanatiques du vaccin Covid, car la protéine de pointe que les vaccins génèrent ne circule pas.

Sauf que Si, elle circule.

Mais attendez, il y a encore pire.

Nous savons qu’à court terme, les vaccins à ARNm entraînent une baisse des globules blancs essentiels appelés lymphocytes – Pfizer et BioNTech ont eux-mêmes reconnu ce problème.

(SOURCE : https://www.nature.com/articles/s41586-020-2814-7)

Maintenant, le gouvernement britannique avertit que les personnes qui reçoivent les vaccins semblent avoir une réponse immunitaire moins complète au Sars-Cov-2 après l’infection.

Encore plus inquiétant, les scientifiques ont maintenant trouvé des preuves que les vaccins peuvent produire des changements inquiétants à long terme dans le système immunitaire :

Le vaccin à ARNm BNT162b2 contre le SRAS-CoV-2 reprogramme les réponses immunitaires adaptatives et innées

(SOURCE : https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1)

Pour être clair, une preuve n’est pas une preuve. Ces changements peuvent ne pas avoir d’importance pour notre réponse immunitaire globale. Même la gravité du risque est une question extrêmement complexe que je ne suis pas qualifié pour discuter en profondeur.

Mais personne d’autre non plus.

Et bon nombre des personnes qui comprennent le mieux ces problèmes ont un énorme intérêt financier dans le succès des vaccins Sars-Cov-2. Le livre de Zuckerman montre clairement que Moderna faisait face à de vrais problèmes en 2019, avant que Covid ne frappe. Bancel avait passé trop d’années à faire des promesses qui ne s’étaient pas réalisées, et Moderna brûlait de l’argent à un rythme effarant sans aucun médicament commercialisable à montrer pour les dépenses.

Maintenant, bien sûr, Bancel et Moderna n’ont plus de tels soucis.

Quant aux régulateurs, ils ont eu assez de mal à l’époque des petites molécules. En 1999, ils ont été incapables de comprendre que le Vioxx provoquait des crises cardiaques, même lorsque Merck leur a présenté des données claires montrant que le Vioxx provoquait des crises cardiaques.

Cela ne veut pas dire que les vaccins Covid à ARNm (et ADN/AAV) sont nécessairement dangereux, ou que leurs risques l’emportent sur leurs avantages. Mais nous devrions tous comprendre à quel point ces thérapies sont radicales et combien d’inconnues elles comportent.

La seule solution à ces inconnues est de très grands essais menés pendant de longues périodes.

Un essai clinique de 40 000 personnes peut sembler important, ce n’est pas le cas, pas dans le contexte d’un médicament que les gouvernements vont donner (ou plus précisément imposer) à des MILLIARDS de personnes en bonne santé. En 1954, l’essai du vaccin contre la polio de Salk couvrait près de deux millions d’enfants – oui, 2 000 000 – dont 400 000 qui ont reçu le vaccin. Et la polio était bien plus dangereuse pour les enfants que Sars-Cov-2.

Mais un péché tout aussi important contre la science était le fait que les régulateurs ont permis à Pfizer/BioNTech et Moderna de lever l’aveugle et ainsi de détruire leurs essais pivots quelques semaines après avoir présenté les premières données.

Maintenant, nous dégringolons dans le noir.

Et cela n’aurait peut-être pas beaucoup d’importance si les vaccins Covid avaient mis fin à l’épidémie de Covid. Mais ils ne l’ont pas fait. Pas même dans des endroits où presque tous les adultes les ont reçus, comme à Waterford, en Irlande, où 99,7% de tous les adultes sont complètement vaccinés.

Maintenant, les autorités de santé publique et le reste des médias poussent les « boosters » – encore une fois, pour une biotechnologie qui a été réutilisée en tant que vaccin PARCE QU’ELLE A ÉCHOUÉ LORS DE L’ADMINISTRATION RÉPÉTÉE.

Pendant ce temps, ils ignorent simplement l’augmentation étrange de la mortalité toutes causes non-Covid que de nombreux pays constatent actuellement.

Où se termine ce voyage, je ne sais pas.

Mais je sais ceci : nous avons inventé le produit le plus complexe imaginable, l’avons testé sur une poignée relative de personnes pendant quelques mois, un calendrier bien plus court que ce qui est typique pour le développement de médicaments. Maintenant, nous le poussons sur tous les humains que nous pouvons atteindre – pour prévenir (ou plus précisément ne pas empêcher) une maladie qui n’est pas particulièrement dangereuse pour la plupart d’entre eux.

Pas d’aspirine

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Mieux encore, le livre contient cette ligne sur Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, de Derrick Rossi : « Il me demandait de voler dans un hôpital qui soigne les enfants. Stéphane est quelqu’un sans boussole morale.

Qui est Derrick Rossi ? Un anti-vaccin fou amoureux de l’ivermectine, sans aucun doute !

Cofondateur de Moderna ? Oh, c’était ma deuxième supposition. Pendant ce temps, Stéphane a 10 milliards de dollars d’actions Moderna pour acheter une nouvelle boussole morale.

Alex Berenson est un ancien journaliste du New York Times et l’auteur de 13 romans, de deux ouvrages de non-fiction et des livrets Unreported Truths. Son troisième livre de non-fiction, PANDEMIA, sur le coronavirus et notre réponse à celui-ci, sera publié le 11 novembre. Cet article a été initialement publié sur son blog.

