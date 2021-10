Le Dr Robert Malone, l’inventeur des vaccins à ARNm, dit qu’il a été qualifié de « terroriste » par les médias en Italie et avertit que les médecins qui s’expriment sont « traqués par les commissions médicales et la presse ».

« Je vais parler franchement », a tweeté Malone. « Les médecins qui s’expriment sont activement recherchés par les commissions médicales et la presse. Ils essaient de nous délégitimer et de nous éliminer un par un. Ce n’est pas une théorie du complot, c’est un fait. Veuillez vous réveiller. Cela se produit à l’échelle mondiale.

« J’ai été qualifié de ‘terroriste’ dans la presse italienne lorsque j’étais à Rome pour le Sommet international COVID. Mon crime ? Plaidoyer pour un traitement précoce de la maladie COVID-19. Je suggère que cela mérite un peu de méditation », a-t-il ajouté.

Malone est l’un des nombreux médecins qui ont été complètement persécutés simplement pour avoir discuté de problèmes liés aux traitements COVID et aux effets secondaires des vaccins.

Il a fait face à une vive opposition pour son affirmation selon laquelle les enfants ne devraient pas recevoir de vaccins COVID-19 et a également constamment souligné les inquiétudes concernant les liens avec le risque de myocardite.

Ces inquiétudes sont maintenant justifiées par la Finlande, le Danemark et la Suède qui arrêtent le vaxx Moderna pour les jeunes hommes après des rapports d’effets secondaires cardiovasculaires.

Malgré de telles inquiétudes régulièrement exprimées par les médecins, la Fédération des commissions médicales d’État a annoncé en juillet qu’elle envisagerait de retirer les licences médicales des médecins qui font de la « désinformation » sur COVID.

Dans un autre développement stupéfiant, l’adresse IP de Malone a été bloquée par le New England Journal of Medicine afin qu’il ne puisse pas lire les études sur leur site Web.

Le médecin a déclaré qu’il savait comment contourner le blocage IP, mais a qualifié cette décision de « petit acte minable ».

EN COMPLÉMENTAIRE

DR. MALONE : « L’immunité collective n’est pas possible »

Dans l’un des exemples les plus révoltants de Big Tech qui essaie de museler les scientifiques qui refusent de mettre en sourdine leurs critiques sur la technologie ARNm derrière les vaccins COVID ( comme Moderna et Pfizer-BioNTech), le Dr Robert Malone, un pionnier qui a aidé à développer la technologie de vaccin à ARNm, [1] a vu le mérite de sa contribution à la médecine effacé d’Internet par Wikipédia, car il avait fait part de ses inquiétudes concernant les problèmes auto-immunes potentiels à long terme et d’autres complications pouvant résulter des injections de ces vaccins à ARNm [2].

Il a également partagé d’autres « hérésies médicales », y compris la possibilité que des vaccins « imparfaits » pourraient en fait aider à favoriser des variantes COVID plus virulentes en raison d’un phénomène appelé « ADE » – antibody-dependent enhancement (amélioration dépendante des anticorps). Essentiellement, ce qui ne tue pas le virus le rend plus fort. En représailles pour avoir partagé ces opinions, le Dr Malone a été ridiculisé par ses collègues comme un complotiste et un « anti-vaxxer ».

Mais plus tôt cette semaine, le Dr Malone a vu ses opinions subtilement confirmées par une source inattendue : un scientifique et universitaire britannique nommé le professeur Sir Andrew Pollard, qui est le directeur de l’Oxford Vaccine Group. Lors d’un briefing, Sir Pollard a averti le Parlement que le Royaume-Uni n’obtiendra probablement jamais l’immunité collective, à cause de la variante delta.

Dans des remarques qui risquaient de saper la campagne de vaccination du gouvernement, Sir Pollard, professeur d’infection et d’immunité pédiatriques, a averti mardi le Parlement britannique que l’obtention de l’immunité collective n’était probablement « pas une possibilité » en raison des variantes comme delta. Récemment, un groupe de scientifiques a estimé que le seuil d’immunité collective pourrait maintenant atteindre 90 % en raison de la variante delta. Selon Pollard, nous apprenons pour la première fois que l’immunité collective est une pensée magique – et a toujours été une pensée magique.

Étant donné que ceux qui sont vaccinés peuvent toujours être infectés par des variantes, « il n’y a pratiquement rien que le Royaume-Uni puisse faire » pour éradiquer complètement le COVID.

« Nous savons très clairement avec le coronavirus que cette variante actuelle, la variante Delta, infectera toujours les personnes qui ont été vaccinées, et cela signifie que quiconque n’est toujours pas vacciné, à un moment donné, rencontrera le virus« , a déclaré Pollard.

Il a déclaré qu’il était peu probable que l’immunité collective soit jamais atteinte, affirmant que la prochaine variante du nouveau coronavirus sera « peut-être encore plus facilement transmissible aux les populations vaccinées« .

Pollard a également partagé ce qui ressemblait à une critique subtile des masques en disant que « Nous n’avons rien qui puisse arrêter cette transmission à d’autres personnes« . À titre d’exemple, il a cité Israël, qui a vu de nouveaux cas et hospitalisations presque disparaître avant que la nouvelle variante ne s’installe, provoquant une nouvelle augmentation des cas et des hospitalisations. Maintenant, il y a même eu une poignée de patients qui ont été testés positifs même après avoir reçu leur troisième dose du vaccin Pfizer (que les États-Unis viennent tout juste d’approuver pour une troisième dose également).

Le Dr Malone, quant à lui, a célébré les commentaires de Sir Pollard comme une justification.

This is what external validation looks and sounds like.

[ Comme je l’ai dit. Le « Noble Mensonge » se révèle pas à pas. ]

[ Voici à quoi ressemble et apparaît la validation externe. Maintenant, surveillez attentivement le temps qu’il faut pour que le Dr Fauci et l’USG/CDC montent à bord du bus.]

Pour le contexte, le Dr Malone a tweeté en juin que les cibles d’immunité collective étaient effectivement inutiles.

Même la Maison Blanche reconnaît enfin que les vaccins ne sont pas aussi efficaces qu’ils le croyaient autrefois, c’est pourquoi la FDA a décidé d’approuver la troisième dose. « Je pense que tout le monde pense que cela diminue avec le temps, la question est de savoir dans quelle mesure« , a déclaré un haut responsable de Biden à Axios. « Personne ne rater le coche. Nous voulons l’attraper avant qu’il n’y ait un problème, et c’est pourquoi il y a un examen très minutieux. »

N’oubliez pas que non seulement les personnes vaccinées peuvent être écœurées par des « nouvelles » infections , mais elles peuvent également transmettre le virus à d’autres (y compris à d’autres vaccinés). Et plus le virus se propage, plus une variante résistante au vaccin est susceptible d’émerger.

L’inventeur du vaccin à ARNm : les vaccins COVID-19 peuvent rendre le virus plus dangereux

Le Dr Robert Malone avertit que le développement d’une amélioration dépendante des anticorps chez les personnes vaccinées avec des vaccins COVID « est le pire cauchemar du vaccinologue ».

Le scientifique appelle à l’arrêt immédiat des vaccinations.

En Suède, depuis qu’il n’a y plus de masques, il n’y quasiment plus de morts du Covid.

Le meilleur scientifique des vaccins , le Dr Robert Malone, a averti que les vaccins pourraient rendre le COVID-19 plus dangereux et a déclaré que la campagne de vaccination pourrait devoir être complètement interrompue dans une interview mercredi sur War Room de Steve Bannon.

Le Dr Malone déclare notamment avoir été le principal inventeur de la technologie de l’ARNm et des innovations en matière d’ARNm et d’ADN alors qu’il travaillait avec le Salk Institute dans les années 1980. Les vaccins Pfizer et Moderna COVID-19 reposent tous deux sur la technologie de l’ARNm. Malone est également un médecin agréé qui a reçu sa formation médicale à l’Université Northwestern, à la faculté de médecine de l’Université Harvard et à l’UC Davis.

Dans son entretien avec Bannon, Malone a répondu au récent revirement des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur les masques faciaux, notant ce qu’il a appelé « des déploiements d’informations de plus en plus désespérées et abruptes ».

Plus tôt cette semaine, le CDC a mis à jour ses directives pour indiquer que les Américains devraient à nouveau se masquer à l’intérieur s’ils se trouvent dans des zones de transmission virale « élevée » ou « substantielle », même après avoir reçu des vaccins COVID-19. « Des preuves émergentes suggèrent que les personnes entièrement vaccinées qui sont infectées par la variante Delta risquent de la transmettre à d’autres« , indiquent maintenant les directives de l’agence, citant des « données non publiées », dont certaines ont été publiées vendredi.

«Nous avons assisté à une progression de déploiements d’informations de plus en plus désespérées et abruptes, à commencer par l’alerte de Pfizer il y a quelques semaines selon laquelle ils pensaient que nous allions avoir besoin d’un rappel après six mois, et Fauci les réprimandant, puis le gouvernement faire volte-face et dire que nous allions devoir avoir des rappels pour les bénéficiaires de Pfizer après six mois chez les personnes âgées et immunodéprimées, puis la bombe larguée la nuit dernière », a déclaré Malone. « Et j’ai peur que ce soit précisément ce qui m’a préoccupé.«

Il a noté un rapport de NBC News mardi qui affirmait que le retour en arrière du CDC sur les masques reflétait des données montrant que les personnes vaccinées « pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés que prévu » et éventuellement infecter d’autres, selon « plusieurs sources » proches du Biden administration. L’article de NBC a été fortement modifié depuis sa publication.

Sur la base des déclarations contenues dans le rapport, Malone a déduit que les niveaux viraux étaient plus élevés chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Comme il l’a expliqué plus tard sur Twitter, cela n’a pas été résolu.

Un rapport du CDC publié aujourd’hui a déclaré que les charges virales entre les vaccinés et les non vaccinés sont probablement « similaires« , bien que « des études microbiologiques soient nécessaires pour confirmer ces résultats« .

« C’est précisément ce que l’on verrait si l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) se produisait« , a déclaré Malone à propos des niveaux de virus plus élevés chez les vaccinés. “ Qu’est-ce que l’amélioration dépendante des anticorps ? En bref, c’est que le vaccin rend le virus plus infectieux qu’il ne le serait en l’absence de vaccination, provoquerait la réplication du virus à des niveaux plus élevés qu’en l’absence d’infection. ” (Voir plus d’explications ADE ici)

« C’est le pire cauchemar du vaccinologue. Cela s’est produit avec le virus respiratoire syncytial

, et dans les années 60, il a causé plus de décès d’enfants chez les vaccinés que chez les non vaccinés. C’est arrivé avec Dengvaxia, le vaccin contre la dengue », a poursuivi Malone.

« Et c’est arrivé avec pratiquement tous les autres programmes de développement de vaccins contre les coronavirus, certainement chez l’homme, connus dans l’histoire, et c’est ce contre quoi les vaccinologues comme moi ont mis en garde depuis le début, c’est le risque d’amélioration dépendante des anticorps. »

Malone a déclaré que l’amélioration dépendante des anticorps semble plus apparente chez les personnes injectées avec le vaccin de Pfizer. « Donc, nous savons maintenant que la protection Pfizer diminue au bout de six mois », a-t-il déclaré. « Et ce que les données semblent suggérer, ce sont ceux qui ont reçu Pfizer, qui est probablement le moins immunogènes des trois en termes de durabilité, de durée de protection, les personnes qui sont maintenant dans la phase décroissante de la réponse immunitaire du vaccin Pfizer semblent être infectés. ”

« Remarquez qu’ils n’arrêtent pas de parler de Pfizer et pas des deux autres. Donc, cela suggère que c’est exactement ce que vous attendez, c’est que la fenêtre de plus grande sensibilité à l’amélioration dépendante des anticorps se situe dans cette longue phase de diminution à mesure que la réponse vaccinale diminue. »

Le meilleur expert en vaccins à ARNm a également critiqué le Dr Anthony Fauci, qui a déclaré lors d’une apparition sur MSNBC cette semaine que les niveaux de virus dans le nez des personnes vaccinées qui contractent COVID-19 sont “exactement les mêmes que le niveau de virus chez une personne non vaccinée qui est infectée. ”

« Et je pense que le Dr Fauci est très malhonnête« , a déclaré Malone. “ On m’accuse d’être désormais un anti-vaccin et de promouvoir la désinformation. Mais à mes yeux, le gouvernement obscurcit ce qui se passe ici. ”

«Et je ne veux pas paraître alarmiste, mais ce qui semble se dérouler est le pire des cas, où le vaccin en phase décroissante provoque la réplication du virus plus efficacement qu’il ne le ferait autrement, c’est ce que nous appelons amélioration dépendante des anticorps est ce que le mot est. Et les gens ont mis en garde à ce sujet depuis le début de cette campagne de vaccination précipitée. »

Le Dr Malone a également critiqué Fauci, qui a récemment blâmé les personnes non vaccinées pour les variantes, pour un «ensemble de déclarations trompeuses» sur les mutations. Malone a déclaré que « les mutants d’évasion qui échappent à la pression sélective du vaccin se développent très probablement chez les personnes qui ont été vaccinées, pas chez les non vaccinés ». « C’est donc juste un autre mensonge pratique« , a-t-il déclaré, ajoutant que « l’amélioration dépendante des anticorps peut être influencée par des mutants échappés« .

“ Si les données sont cohérentes avec [l’amélioration dépendante des anticorps], nous devons arrêter la campagne de vaccination », a souligné Malone. « Nous devons nous orienter pour accélérer autant que possible les traitements médicamenteux, qui ont été largement bloqués et supprimés au niveau de la FDA, en particulier pour les médicaments connus à réutiliser. »

Vaccin « pensée de groupe »

Commentant la décision de l’administration Biden d’imposer de nouvelles exigences en matière de vaccins COVID-19 pour tous les employés fédéraux, Malone a déclaré qu’il assistait à « l’exemple le plus imagé, à mes yeux, de pensée de groupe que j’aie jamais vu dans ma vie« .

«Je pense qu’ils sont tous dans la logique selon laquelle nous avons besoin d’une vaccination universelle pour ouvrir l’économie. Nous ne le pensons pas », a-t-il déclaré. « Ils pensent que les vaccins sont la voie pour parvenir à l’immunité collective. C’est faux. »

« Et ils pensent que les vaccins sont parfaitement sûrs. Or, non seulement ils ne sont pas parfaitement sûrs, si cela est vrai, que NBC rapporte, et les niveaux sont plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés, cela signifie que nous avons le pire type d’événement indésirable qui effraie les tous les vaccinologues, qui est une amélioration dépendante des anticorps ”

« Ils y sont tous, et ils semblent incapables de traiter ces nouvelles informations, et cela semble provoquer une dissonance cognitive et rendre ces personnes de plus en plus frénétiques et transparentes dans leurs messages chaotiques« , a poursuivi le Dr Malone.

Dans un épisode précédent de Bannon’s War Room la semaine dernière, le Dr Malone a souligné le risque de complications à cause des vaccins COVID-19, soulignant « des preuves assez claires que la protéine de pointe exprimée à partir des vaccins est causée par la toxicité chez un petit sous-ensemble de patients ».

“ La question est de savoir quelle est la taille de ce sous-ensemble et quelle est la gravité et l’étendue de ces toxicités ? La vérité honnête est que nous ne savons pas, et de plus il y a beaucoup de signes que cette information nous est cachée. ”

De multiples sources lui ont dit que le CDC avait « largement sous-déclaré » les effets secondaires indésirables tels que la cardiotoxicité. « Mes collègues seniors de la FDA savent que c’est le cas depuis des mois et sont très frustrés« , a déclaré Malone. « Nous avons plusieurs exemples où le CDC semble modifier des données à l’appui du » noble mensonge « . «

Des centaines de milliers de complications après la vaccination contre le coronavirus ont été signalées par les autorités fédérales, dont plus de 6300 décès, bien que des recherches aient montré que le système de suivi des blessures vaccinales (effets secondaires) dirigé par le CDC et la FDA sous-estimait considérablement les événements indésirables.

Des experts, comme le Dr Peter McCullough, cardiologue de renom et rédacteur en chef de deux revues médicales, ont estimé que le nombre total de décès attribuables aux vaccins pourrait être supérieur à 50.000.

Bill Gates bailleur de fonds de la MHRA et détient des actions majoritaires dans Pfizer et BioNTech

Une enquête a révélé que la Fondation Bill & Melinda Gates est le principal bailleur de fonds de l’Agence britannique de réglementation des produits médicaux et de santé (Medicine & Healthcare products Regulatory Agency ) MHRA et que la Fondation détient également des actions importantes dans Pfizer et BioNTech. Est-il étonnant que la MHRA ait recommandé le vaccin Pfizer pour les enfants ?

Il parait que Macron possèderait aussi des actions Pfizer, mais je n’ai pas trouvé de confirmation sérieuse. Je reste ouvert aux suggestions des lecteurs.

La MHRA a prolongé l’autorisation d’urgence du jab ARNm Pfizer / BioNTech au Royaume-Uni pour permettre son administration aux enfants âgés de 12 à 15 ans le 4 juin 2021.

À l’époque, le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a déclaré que la MHRA avait “ examiné attentivement les données d’essais cliniques chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et avait conclu que le vaccin Pfizer est sûr et efficace dans ce groupe d’âge et que le les avantages l’emportent sur les risques. »

Nous nous demandons si le Dr June Raine et la MHRA ont même lu les résultats

de l’étude extrêmement courte. S’ils l’avaient fait, ils auraient vu que 86% des enfants de l’étude ont subi une réaction indésirable allant de légère à extrêmement grave.

Seuls 1.127 enfants ont participé à l’essai, mais seulement 1.097 enfants ont terminé l’essai, dont 30 n’ont pas participé après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer. Les résultats n’indiquent pas pourquoi les 30 enfants n’ont pas terminé l’essai.

L’information est accessible au public et contenue dans une fiche d’information de la FDA qui peut être consultée ici (voir page 25, tableau 5 à la salle).

Il ne faisait aucun doute que la MHRA autoriserait d’urgence le vaccin Pfizer / BioNTech à utiliser chez les enfants si l’on considère qu’un certain M. Bill Gates détient des actions à la fois dans Pfizer et BioNTech et qu’il est le principal bailleur de fonds de la MHRA.

La Fondation Bill & Melinda Gates a acheté des actions de Pfizer en 2002, et en septembre 2020, Bill Gates a veillé à ce que la valeur de ces actions augmente en annonçant aux médias grand public dans une interview à CNBC qu’il considérait le jab de Pfizer comme le leader dans la course au vaccin contre le Covid-19.

« Le seul vaccin qui, si tout se passait parfaitement, pourrait demander la licence d’utilisation d’urgence d’ici la fin octobre, serait Pfizer. »

La Fondation Bill & Melinda Gates a également acheté « par coïncidence » pour 55 millions de dollars d’actions de BioNTech en septembre 2019, juste avant que la prétendue pandémie de Covid 19 ne frappe.

La MHRA a reçu une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates en 2017 à hauteur de 980.000 £ pour une « collaboration » avec la fondation. Cependant, une demande d’accès à l’information à laquelle a répondu la MHRA en mai 2021, a révélé que le niveau actuel des subventions reçues de la Fondation Gates s’élève à 3 millions de dollars et couvre « un certain nombre de projets ».

Peut-on vraiment faire confiance à la MHRA pour rester impartiale alors que son principal bailleur de fonds est la Fondation Bill & Melinda Gates, qui détient également des parts dans Pfizer et BioNTech ? Nous ne le pensons pas.

Mais ce n’est pas seulement à la MHRA de décider si oui ou non les enfants doivent recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech. Cette décision revient finalement au gouvernement, mais il s’appuie sur les conseils donnés par le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

Le JCVI est un groupe indépendant d’experts qui conseillent les services de santé gouvernementaux des quatre pays du Royaume-Uni sur la vaccination et la prévention des maladies infectieuses. Ils examinent l’innocuité et l’efficacité des vaccins et examinent l’impact et la rentabilité des stratégies de vaccination.

Malheureusement, le JCVI a décidé d’émettre l’avis suivant sur l’utilisation du vaccin Pfizer Covid-19 chez les enfants le 19 juillet 2021 –

« À partir d’aujourd’hui, le JCVI propose, pour les enfants à risque de maladie grave COVID-19, le vaccin BioNTech Pfizer.

Cela comprend les enfants âgés de 12 à 15 ans atteints de troubles neurologiques graves, du syndrome de Down, d’immunosuppression et de troubles d’apprentissage multiples ou graves.

Le JCVI recommande également que les enfants et les jeunes de 12 à 17 ans vivant avec une personne immunodéprimée d’offrir le vaccin. Il s’agit de protéger indirectement leurs contacts familiaux immunodéprimés, qui présentent un risque élevé de maladie grave du COVID-19 et peuvent ne pas générer une réponse immunitaire complète à la vaccination. »

Mais heureusement, un groupe de médecins, de scientifiques et d’avocats se préparent à poursuivre la MHRA en justice pour faire annuler la décision de donner la piqouze Pfizer / BioNTech aux enfants.

La Covid-19 Assembly est une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni qui s’efforce de mettre fin à toutes les restrictions liées au coronavirus et d’empêcher qu’elles ne se reproduisent. Ils ont réuni un groupe de médecins et de scientifiques experts de classe mondiale, dont le Dr Roger Hopkinson, le Dr Robert Malone, le Dr Tess Lawrie, le Dr Ross Jones et bien d’autres.

Au nom des nombreux parents extrêmement inquiets, l’Assemblée Covid-19 intente une action en justice pour contester la décision de la MHRA d’approuver le vaccin Pfizer / BioNtech pour une utilisation chez les 12-15 ans.

Le groupe déclare avoir des preuves substantielles qui établissent clairement qu’il n’y a aucune justification légale, morale ou médicale pour que les enfants reçoivent un vaccin contre le 19-Covid. Arguant que le « vaccin » est nouveau et comporte des risques associés.

Ils déclarent également que le vaccin Pfizer n’a pas encore terminé les essais cliniques pour démontrer l’efficacité au-delà de quelques mois, donc il n’y a pas de données de sécurité à long terme pour justifier l’approbation de la MHRA.

Une déclaration publiée par l’assemblée de Covid-19 a déclaré qu’ils « croient fermement qu’il est contraire à l’éthique et inutile que ce traitement soit largement utilisé par les moins de 18 ans, et il y a des centaines de médecins et de scientifiques seniors qui sont d’accord avec nous, dont plus de 60 ont mis leurs noms dans une lettre ouverte à la MHRA des semaines avant l’autorisation. »

« Il y a maintenant eu plusieurs rapports d’issues graves et mortelles chez les moins de 18 ans soupçonnées d’avoir été causées par le vaccin Pfizer aux États-Unis.

« En contestant l’autorisation d’utilisation chez les 12-15 ans, notre espoir est d’éviter que des enfants souffrent inutilement. En cas de succès, nous prévoyons que nous aurons sauvé la santé et la vie de nombreux enfants et le chagrin de leurs familles. »

Bev Turner, un diffuseur de télévision grand public, a exhorté à plusieurs reprises à la prudence dans les médias grand public quant à l’utilisation des vaccins expérimentaux Covid-19, et est désormais porte-parole de l’assemblée 19-Covid. Elle a réalisé la vidéo suivante faisant connaître la décision de l’Assemblée Covid-19 d’intenter une action en justice contre la décision de la MHRA d’autoriser l’administration d’urgence du vaccin Pfizer / BioNTech aux enfants.

