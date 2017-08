Michel Duchaine anarchie politique Anarchie politique américaine, Bill Clinton, conspiration, Défenseurs de la Terre, Hillary Clinton, Illuminati, Michel Duchaine, néolibéralisme, Nouvel Ordre Mondial, Politique, société secrète, Sociétés secrètes, Ty Clevenger, USA

Le FBI refuse de renvoyer les dossiers liés à son enquête sur les courriels de l’ancien secrétaire d’État Hillary Clinton en faisant valoir un manque d’intérêt public en la matière.

Ty Clevenger, avocat à New York City, a déposé une demande de la Loi sur la liberté d’information (FOIA) en mars 2016 demandant une variété de documents du FBI et du ministère de la Justice, y compris la correspondance échangée avec le Congrès au sujet de l’enquête par courriel de Clinton.

Mais dans une lettre envoyée cette semaine et obtenue par Fox News, le chef de la Division de la gestion des documents du FBI a déclaré à Clevenger que le bureau « a déterminé que vous n’avez pas suffisamment démontré que l’intérêt du public pour la divulgation l’emporte sur les intérêts personnels de la vie privée du sujet ».

« Vous devez montrer que l’intérêt public recherché est important » – David M. Hardy de la Division de gestion des documents du FBI

« Par conséquent, les dossiers concernant votre sujet sont retenus conformément aux exemptions de la FOIA », a déclaré David M. Hardy, de la Division de la gestion des documents du FBI, à Clevenger.

Clinton, la candidate présidentielle démocrate en 2016, a été enquêté par le FBI pour avoir utilisé une adresse e-mail privée et un serveur pour gérer les informations classifiées tout en servant de secrétaire d’État.

En juillet 2016, alors le directeur du FBI, James Comey, a qualifié l’accord de courrier électronique de Clinton de «extrêmement négligent», même s’il a décidé de ne pas recommander des accusations criminelles.

Bien que Clinton ait perdu l’élection, Clevenger essaie toujours d’obtenir des documents liés à l’enquête. Il cherche à prouver qu’elle a commis un parjure, a rapporté le Washington Times .

Il a demandé expressément tous les documents résultant d’une recommandation du 6 septembre 2016 au ministère de la Justice du président de la Chambre, Jason Chaffetz, un républicain de l’Utah.

À l’époque, Chaffetz a demandé au ministère «d’enquêter et de déterminer si la secrétaire Clinton ou ses employés et ses entrepreneurs ont violé des statues qui interdisent la destruction des documents, l’obstruction aux enquêtes du Congrès et la dissimulation ou la dissimulation d’éléments de preuve à une enquête au Congrès».

Le 8 août, le FBI a demandé à Clevenger de préciser pourquoi le public serait intéressé.

«Si vous demandez la divulgation de tout document existant sur cette base, vous devez démontrer que l’intérêt public pour la divulgation l’emporte sur les intérêts personnels liés à la vie privée», a déclaré la lettre. « À cet égard, vous devez montrer que l’intérêt public recherché est significatif et que les informations demandées sont susceptibles d’avancer cet intérêt ».

Clevenger a exprimé sa crainte à la demande.

« Franchement, je suis étonné de devoir expliquer pourquoi ma demande concerne une question d’intérêt public », a écrit Clevenger dans une lettre du 11 août au FBI.

Il a cité comment Hillary Clinton était la candidate démocrate comme présidente des États-Unis, ancienne secrétaire d’État et anciennne sénatrice.

Sources:le journaliste de Fox News: Jake Gibson qui a contribué à ce rapport.

