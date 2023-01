Planification stratégique

Bases

Dans ce qui suit, je vais essayer de souligner mes prédictions, à quoi pourrait ressembler la planification stratégique russe. Bien sûr, nous devons garder à l’esprit que ce ne sont que des HYPOTHÈSES. Cela pourrait aussi s’avérer totalement différent.

Eh bien, comme je l’ai écrit dans la plupart de mes analyses, l’objectif russe est de déclencher un effondrement de la logistique ukrainienne, de l’approvisionnement en main-d’œuvre et donc de la résistance armée.

Gardez à l’esprit: le but est l’effondrement, et non pas conquérir chaque village d’Ukraine par des assauts frontaux.

En raison du cadeau que l’Ukraine fait à la Russie, non seulement pour défendre chaque centimètre carré du Donbass, mais aussi pour essayer de reconquérir des territoires, la Russie peut remplir sa tâche dans une large mesure uniquement dans les régions orientales.

Les réserves de main-d’œuvre ukrainiennes ne sont pas illimitées et elles arrivent lentement mais sûrement à leur fin. En forçant l’ennemi à se battre dans le Donbass, la Russie s’assure que la main-d’œuvre ennemie est attirée hors de toutes les autres grandes villes importantes. Comme Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolayev, Kherson, Odessa etc. etc.

À son tour, cela signifie qu’il y a une forte probabilité que les Russes n’auront pas besoin de se battre dans ces villes dès que l’armée ukrainienne s’effondrera.

Carte

Dans ce qui suit, j’ai créé une carte avec cinq théâtres de guerre potentiels. Je vais passer en revue les cinq et décrire mes réflexions à leur sujet.

Théâtre 1 : Artemovsk-Soledar-Seversk

D’où les retraits de Surovikin, l’égalisation des lignes de front et la création d’un sac de feu parfait pour détruire la main-d’œuvre ennemie. Artemovsk (Bakhmut), c’est l’endroit le plus défavorable pour l’Ukraine pour se battre. Et pourtant, l’Ukraine essaie de la défendre avec tout ce qu’elle a, pour des raisons politiques. Sinon, la rupture de soutien public occidental. La Russie a des lignes d’approvisionnement courtes, une supériorité aérienne, une population amie et des positions favorables pour les bombardements. On pourrait dire que l’armée ukrainienne est enterrée à Artemovsk. Il y a déjà des dizaines de milliers de morts et peut-être le double de blessés. Il faut garder à l’esprit que les soldats blessés sont un fardeau encore plus lourd pour une nation que les morts, en temps de guerre.

De mon point de vue, et comme décrit dans une analyse précédente, la Russie aurait pu prendre Artemovsk avant. … Les réserves russes sont actuellement préparées pour l’offensive. Artemovsk ne doit pas tomber avant qu’ils ne soient prêts. De plus, Artemovsk doit provoquer la mort d’autant de soldats ukrainiens que possible avant le début de l’offensive. Ce qui signifie à son tour que cela n’a aucun sens de la prendre, tant que l’ennemi est capable de se nourrir de troupes. Lorsque l’ennemi commence à avoir des problèmes pour alimenter des troupes supplémentaires, en les tirant d’autres lignes de front importantes, alors la Russie est prête pour les autres opérations offensives.

Ainsi, les conditions requises pour déclencher la prise d’assaut d’Artemovsk sont :

En attendant que le flux des troupes ukrainiennes se tarit. Les autres formations offensives de l’armée russe doivent être en place.

Je suppose que ce moment pourrait être atteint en février. Quand exactement? Je ne sais pas. Nous verrons.

Théâtre 2 : Izyum-Sloviansk-Kramatorsk

Dès que ces offensives commenceront, je suppose que les défenses ukrainiennes commenceront à s’effondrer, puisque la plupart des troupes ukrainiennes seront déjà mortes ou blessées. À ce stade, l’armée russe se déplacera très probablement de Kupiansk à Izyum par le nord et occupera des positions favorables au nord et peut-être même à l’ouest de Kramatorsk et Sloviansk.

Selon l’état de résistance de l’armée ukrainienne, il y aura soit une prise d’assaut directe du groupe Artemovsk et Sloviansk de Sloviansk et Kramatorsk, soit un siège. Il n’est pas nécessaire de sacrifier des troupes pour des victoires rapides, car il y aura plus de fronts pour déclencher l’effondrement ukrainien.

Théâtre 3

Peut-être que simultanément il y aura une poussée vers Ugledar et les villages environnants du sud, pour mettre une pression supplémentaire sur les lignes d’approvisionnement ukrainiennes, tant en matériel qu’en personnes.

Théâtre 4

Comme vous le voyez sur ma carte, le théâtre « 4 » est assez long.

Pour le moment, au moment où j’écris cet article, je ne vois aucune possibilité physique de mener une offensive à grande échelle de la Biélorussie vers l’Ukraine. Il n’y a ni assez d’équipement ni la logistique nécessaire en place. Ainsi, les grosses flèches du Bélarus sont actuellement physiquement impossibles.

Ce que je suppose en effet, est ce qui suit.

On verra localement, pas partout où j’ai mis un chiffre 4 dessus, mais à certains endroits (je ne sais où) de petites incursions, pour coincer et lier l’ennemi au plus près de la frontière. Engager le plus possible de troupes, d’équipements et d’efforts logistiques dans le nord. En même temps, je suppose que nous pourrions commencer à vivre le début d’une campagne aérienne russe sur des cibles de l’autre côté de la frontière nord de l’Ukraine. Étant donné que la plupart des défenses aériennes sont actuellement concentrées autour de l’infrastructure critique ou déjà épuisées, nous verrons très probablement le nouveau rôle du général Surovikin. Matraquant et dégradant les ressources ukrainiennes dans le nord. Et l’Ukraine devra constamment les remplacer, pour ne pas ouvrir la porte de Kiev.

En même temps, nous pourrions peut-être voir l’accumulation de troupes et d’équipements en Biélorussie.

Cela pourrait durer peut-être jusqu’au début de l’été 2023.

Ici, nous avons la même situation qu’à Artemovsk. Dès que l’approvisionnement en troupes et en matériel commence à diminuer dans le nord, la Russie peut supposer que le moment est venu de sécuriser Kiev.

Exigences pour un déménagement vers Kiev :

Effondrement complet du front du Donbass.

Effondrement complet du front nord.

En fonction de la situation politique à ce moment-là, nous pourrions voir déjà une reddition totale ou seulement le déplacement des troupes russes à proximité de Kiev. Peut-être même déjà le début de l’encerclement de Kiev.

Théâtre 5

Soit simultanément au théâtre 4, soit après le déplacement sur Kiev (entourant ou prépositionnant au nord, à l’ouest et à l’est de Kiev), on peut voir s’ouvrir une cinquième ligne de front au sud. L’objectif serait d’atteindre la ville de Zaporozhye. Encore une fois, dans le but d’attirer au maximum les ressources et la logistique ukrainiennes.

Perspectives

Encore une fois, je suis sûr que l’objectif de la Russie est de déclencher un effondrement, de ne pas être obligé de se battre pour chaque village jusqu’à Lvov. Après ces cinq « phases » ou théâtres, je suppose, que nous verrons l’effondrement de l’Ukraine. Ce qui entraînera soit une reddition, soit nous pourrions simplement voir un passage des forces russes vers leurs futures frontières souhaitées en contournant les derniers nids de résistance. Qui devront de toute façon se rendre après un certain temps, lorsqu’ils seront encerclés loin derrière les frontières de l’OTAN.

En appliquant cette stratégie, la Russie peut infliger un maximum de dégâts à l’armée ukrainienne tout en épargnant la vie de ses propres soldats et l’infrastructure civile ukrainienne des grandes villes russes (Odessa, etc.).

Quel est le but ultime de la Russie.

Selon le degré de résistance et l’escalade occidentale, nous pourrions assister à une reddition de Kiev au plus tôt à l’été 2023. Au plus tard ? C’est impossible à dire. Si la Russie doit traverser l’Ukraine, encercler les grandes villes et les forcer sans violence à se rendre, cela pourrait durer encore deux ans. Qui sait? Et bien sûr, il reste la question de la main-d’œuvre. Comme dans mon analyse de la phase 3 décrite, la Russie aurait besoin de mobiliser davantage de troupes, si elle était forcée de prendre l’Ukraine sans qu’elle se rende. Pas pour les combats proprement dits, mais simplement pour l’occupation et la sécurisation des arrières (contre insurrection etc.), de ce grand pays.

Livraisons d’armes et terre brûlée

De plus en plus de rapports font état de livraisons de chars et de véhicules de combat d’infanterie, ainsi que d’artillerie à l’Ukraine par l’OTAN.

Bien sûr, nous passerons par toutes les étapes d’escalade en termes de livraisons d’armes, jusqu’à la fin de cette guerre.

L’Occident suit une stratégie de la terre brûlée en Ukraine. Il est absolument clair pour tout le monde que ce n’est qu’une question de temps, quand l’Ukraine tombera dans son ensemble. Tous sont conscients que cela se produira très probablement cette année. Ainsi, l’objectif de l’OTAN est d’infliger autant de dommages complets et durables que possible à la Russie au cours du processus. Voir mon article à ce sujet ici.

L’Ukraine, ou la plus grande partie de celle-ci, fera à nouveau partie de la Russie. Certaines parties pourraient aller en Pologne, en Hongrie et en Roumanie en accord avec la Russie. Et une partie sera peut-être libérée dans une pseudo indépendance après avoir été dénazifiée et démilitarisée. Mais en fait, la Russie tue actuellement « en masse » ses futurs citoyens et la base d’un développement ultérieur. Bien entendu, les soldats ukrainiens d’aujourd’hui seront également les soldats russes de demain. Et plus les infrastructures sont endommagées, plus la Russie devra investir pour reconstruire. Au moins en partie, cela ira à la Russie.

Par conséquent, l’OTAN doit s’assurer que tout le potentiel masculin valide sera utilisé pour combattre la Russie. Dans le meilleur des cas, tout le monde meurt. Rappelez-vous, ce sont de futurs citoyens et soldats russes. C’est pourquoi l’Occident ne négociera jamais une fin. La Russie ne le fera d’ailleurs pas non plus, puisque toute l’Ukraine sera capturée, dénazifiée et démilitarisée. Sauf peut-être les petits lots, qui iront à d’autres États en vertu d’un accord mutuel.

Eh bien, pour autant que je sache, l’Ukraine a manqué d’armes lourdes. Et elle ne pourra plus continuer le combat sans armes lourdes. D’abord physiquement, ensuite moralement. Si les Ukrainiens ne pouvaient que jeter leurs corps contre les chars russes, il y aurait alors une reddition massive.

On pourrait penser que ces chars fournis par l’Occident seront nécessaires pour des opérations offensives. Mais plus personne ne pense aux offensives. Il s’agit plus, de prépositionner ces chars etc. sur des positions, où des offensives russes seront attendues. Préparer des embuscades et des pièges à feu pour les troupes russes entrantes. Similaire à ce qui s’est passé dans la phase 1. L’Occident fournira dans n’importe quelle phase, tant que le potentiel humain existe, pour réagir aux défis du moment/phase/théâtre donné.

Conclusion

À partir de maintenant, l’Ukraine a perdu la guerre. Je dirais que le jour où la ligne défensive de Soledar a été percée et que la nouvelle structure de commandement a été annoncée, est le jour où l’Ukraine a officiellement perdu la guerre. Maintenant, nous devons passer au peigne fin, ce qui entraînera, malheureusement pour les deux parties, d’horribles pertes en vies humaines et en matériel.

Malheureusement, les régimes fascistes ou leurs soutiens non fascistes ont tendance à sacrifier toute leur population avant que le monde ne puisse soutenir la paix. C’était comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant nous avons encore la même merde.

Je pensais depuis le début que la Russie voulait crée une zone tampon qui englobe la mer noire, donnant à la future Ukraine ou ce qui restera aucun accès d’abord à la mer, puis d’avance jusqu’à Kiev pour pouvoir négocier au plus haut toute en occupant aussi des lignes a quelques kilomètres de la pologne…. Démantelant de force l’Ukraine au profit des pays limitrophe et empechant y facto, sur le plan internationale des revendications d’un état mort….. puisque offrant à la pologne et à la hongrie y compris à la Roumanie une partie du territoire Ukrainien. En sachant que de toute manière la Hongrie et la Roumanie se tournerai vers Moscou et les Brics pour recevoir de l’energie, car après cette guerre, on aura une nouvelle guerre, celle des bureaucrates, qui feront tout pour empêcher le démantèlement de l’UE, l’Allemagne ouvrira le Bal, car ces industries ont besoins d’énergie, et elle aussi fera pression sur UE qui refusera ces positions, l’Allemagne prétextant de fait, son retrait de la zone Euro… DONC la mise a mort de l’UE… les allemands ne sont pas dupes ni bêtes, il n’ont pas oublié les humiliations de 14/18 (Le traité de versailles) puis 39/45 qui a duré jusqu’en 1983, date de la dernière traite de remboursement de guerre… ils vont décider de dire que cela suffit, ils ont payés, et que tout est régler… On va donc assister à un démantèlement puis un craquement de l’OTAN car tout cela sonne la fin de l’empire américain…

EN COMPLÉMENTAIRE

Les chars américains patinent dans la neige

Génial. Tout simplement génial ! Regardez ce que nos millions de dollars pour chaque char nous rapportent. . . .

Vous voulez voir par vous-même comment nous avons été escroqués par le complexe militaro-industriel ? Nos chars Abrams . . . vous savez, nos principaux chars de combat. . . ne peuvent pas monter des collines dans la neige. Ils dérapent et glissent vers l’arrière.

Ils coûtent de six à neuf MILLIONS DE DOLLARS CHACUN !!

C’est la qualité et l’excellence en ingénierie du complexe militaro-industriel américain ?

Avec des systèmes d’armes comme celui-ci, que vont faire les Ukrainiens ? Demander à la Russie de retarder son offensive jusqu’à l’été prochain ?

EN DEUXIÈME COMPLÉMENTAIRE

Des chars pour l’Ukraine : Un écran de fumée

En ce qui concerne la clameur incessante de l’information autour de la fourniture de chars à l’Ukraine, je suggère de rappeler d’abord l’histoire de la Russie. Le prince Svyatoslav de Kiev, lorsqu’il partait en guerre, annonçait à son ennemi : « Je viens à toi ! ». Il gagna la plupart des batailles, mais fut sournoisement tué par ses ennemis dans une embuscade, et le khan Pecheneg Kurya fit de son crâne un bol.

Plus de mille ans se sont écoulés, mais la Russie suit toujours cette stratégie à bien des égards. L’honnêteté, la franchise, le refus de cacher ses intentions – c’est ainsi que nos ancêtres se sont battus, et c’est ainsi que nous nous battons.

L’Ukraine, bien qu’elle considère Sviatoslav comme un souverain exclusivement ukrainien, se bat d’une manière très différente. Cela est dû en grande partie au fait que les Ukrainiens, dans la confrontation actuelle, ne sont qu’un outil, un exécuteur obéissant de la volonté de quelqu’un d’autre. Et les États-Unis, après la leçon du Viêt Nam, ne se battent eux-mêmes que lorsqu’ils ont une supériorité absolue et totale, comme ils l’ont fait en Yougoslavie, en Irak et dans tous les autres cas de figure. Après avoir fait face à une résistance insignifiante en Somalie et avoir perdu 19 Marines tués, les Américains ont immédiatement retiré leurs troupes du pays.

Cependant, cela n’a pas aidé la Somalie.

Car lorsque les Américains ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille, ils financent activement les militants locaux et font en sorte que la situation dans les pays ciblés soit au bord de l’effondrement.

En fait, c’est exactement ce que nous voyons en Ukraine. Des deux côtés du conflit, les Russes, les Ukrainiens, les représentants d’autres peuples de l’URSS et de l’Empire russe s’entretuent. Et les États-Unis fournissent volontiers des armes aux ennemis de la Russie.

Mais les armes classiques ne se limitent certainement pas aux armes classiques. Au cours de la précédente guerre froide et des décennies que nous considérions comme pacifiques, mais qui n’étaient en réalité que la préparation de l’OTAN à un nouveau « Drang nach Osten » décisif, Washington a parfaitement maîtrisé les technologies de l’information, de la guerre psychologique et cognitive. Et si le territoire de l’Ukraine est devenu un site d’essai pour les armes américaines, alors toute la puissance des armes d’information occidentales a maintenant été déployée contre nous.

Le terme « brouillard de guerre » a été formulé au début du XIXe siècle par le commandant prussien et scientifique militaire Carl von Clausewitz : « La guerre est le domaine du non fiable : les trois quarts de ce sur quoi repose l’action dans la guerre se trouvent dans le brouillard de l’inconnu, et, par conséquent, pour découvrir la vérité, il faut avant tout un esprit subtil, souple et perspicace… Le manque de fiabilité des nouvelles et l’interférence constante du hasard conduisent au fait que le combattant fait en réalité face à une situation complètement différente de celle à laquelle il s’attendait. »

Les militaires occidentaux sont passés maîtres dans l’art du brouillard. Il suffit de se rappeler une histoire de la Seconde Guerre mondiale intitulée « Opération Mincemeat ». À l’époque, les services secrets britanniques avaient pris le cadavre d’un homme, l’avaient habillé d’un costume d’officier de marine et l’avaient emmené en sous-marin jusqu’à la côte espagnole, avant de l’allonger soigneusement sur le rivage.

Une valise contenant des « documents top-secrets » avait été enchaînée au poignet du faux « officier noyé », indiquant que les Alliés allaient lancer une attaque majeure en Grèce. Les Allemands y ont cru et, par conséquent, les Alliés ont débarqué en Sicile sans encombre.

De nombreuses opérations de ce type ont eu lieu depuis lors et nous ne les connaissons pas toutes. Je suis sûr que les publications dans les médias occidentaux à la veille de l’OMS, selon lesquelles Kiev est complètement sans défense et que la Russie la prendra en trois jours, font également partie d’une guerre cognitive destinée à montrer au public occidental la « faiblesse » de notre armée. Bien qu’aucun de nos généraux, je dois le souligner, n’ait promis quoi que ce soit de ce genre. Et les accords de Minsk, conçus, comme il s’est avéré, pour donner à l’Ukraine le temps d’améliorer l’efficacité au combat de l’armée – qu’est-ce que c’est, sinon une opération spéciale de l’Occident ?

Revenons donc au sujet principal : les chars. Abrams, Léopard et ainsi de suite. Ces dizaines de véhicules blindés sont-ils capables de renverser le cours des hostilités contre la Russie ? Non, ils ne peuvent pas. Nos soldats sont excellents pour lutter contre les véhicules blindés ennemis. Donc, le seul effet de ces chars, s’ils atteignent la ligne de contact, est de prolonger les combats (comme, soit dit en passant, la plupart des autres types d’armes occidentales).

Mais le bruit qui accompagne l’approvisionnement en chars est : « Donnons. Nous ne le ferons pas. Nous le donnerons plus tard, mais pas que. Nous le donnerons s’ils donnent. Ou peut-être que nous ne le ferons pas. Non, nous le ferons. À moins que… ? » est clairement destiné à dissimuler quelque chose d’autre, de vraiment important à la fois pour l’Occident et pour Kiev.

Par exemple, la fourniture à l’Ukraine de 300 000 obus de 155 mm provenant de dépôts américains en Israël. Et il y a de sérieux doutes sur le fait que seuls des obus américains seront présents, malgré les assurances données par Israël qu’il ne fournirait pas d’armes à Kiev.

Mais ce n’est qu’une version. Dans tous les cas, il ne faut pas trop se focaliser sur ce qui se trouve à la surface, et toujours se rappeler que si l’ennemi tient à attirer notre attention sur quelque chose, c’est qu’il est en fait occupé à faire tout autre chose.

Vous ne pouvez pas vous attendre à un honnête « Je viens à toi ! » de la part de l’Occident ou de l’actuel Kiev.

source : Russia Today