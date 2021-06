La Gigantesque Arnaque du COVID-19:Crimes contre l’humanité et Nuremberg 2.0

Le Dr Reiner Fuellmich, un avocat membre du barreau allemand et californien depuis 26 ans, discute des conclusions du comité d’enquête international sur le coronavirus qui a été formé le 10 juillet 2020 par des avocats, des médecins et des scientifiques. Le Comité est parvenu conjointement à la conclusion que le COVID-19 pourrait être le plus grand crime contre l’humanité de l’histoire. Le Dr Fuellmich présente une affaire légale de crimes contre l’humanité pour avoir appliqué des verrouillages basés sur l’utilisation frauduleuse de résultats de tests PCR défectueux. Fuellmich a déclaré: « Les mesures COVID-19 imposées, telles que la distanciation sociale, le port d’un masque, le verrouillage et la quarantaine sont conçues pour faire paniquer les gens afin qu’ils croient que leur vie est en danger. Le coronavirus prétendument nouveau et « très dangereux » n’a pas causé une surmortalité partout dans le monde, mais les mesures anti-corona, dont la seule base est les faux résultats des tests PCR, ont entre-temps causé la perte d’innombrables vies humaines et détruit l’existence économique d’innombrables entreprises et individus dans le monde. Si les tests PCR n’avaient pas été utilisés comme outil de diagnostic des infections corona, il n’y aurait pas de « pandémie » et il n’y aurait pas de verrouillage, mais plutôt, tout aurait été perçu comme une simple onde de grippe moyenne ou légère. En raison de la panique délibérée et des mesures corona permises par cette panique, la démocratie risque d’être remplacée par des modèles totalitaires fascistes. Comme le montrent de plus en plus d’études indépendantes et de déclarations d’experts, en vertu des règles du droit de la responsabilité civile, tous ceux qui ont été lésés par ces blocages induits par les tests PCR ont le droit de recevoir une indemnisation intégrale pour leurs pertes. » Stephen Kohn, un fonctionnaire du ministère allemand de l’Intérieur, a rédigé le document False Alarm Paper récemment divulgué. Ce document arrive à la conclusion qu’il n’y avait et n’existe pas de preuves suffisantes de risques graves pour la santé de la population, comme l’affirment les autorités sanitaires allemandes et l’OMS. Kohn conclut qu’en raison de la prépondérance des preuves, le gouvernement sera tenu responsable des dommages qu’il a infligés à la population. Le Dr Fuellmich affirme que les crimes commis par diverses autorités sanitaires et l’OMS sont maintenant soumis à des dommages-intérêts compensatoires et à des conséquences politiques par le biais de recours collectifs. — comme le prétendent les autorités sanitaires allemandes et l’OMS. Kohn conclut qu’en raison de la prépondérance des preuves, le gouvernement sera tenu responsable des dommages qu’il a infligés à la population. Le Dr Fuellmich affirme que les crimes commis par diverses autorités sanitaires et l’OMS sont maintenant soumis à des dommages-intérêts compensatoires et à des conséquences politiques par le biais de recours collectifs. — comme le prétendent les autorités sanitaires allemandes et l’OMS. Kohn conclut qu’en raison de la prépondérance des preuves, le gouvernement sera tenu responsable des dommages qu’il a infligés à la population. Le Dr Fuellmich affirme que les crimes commis par diverses autorités sanitaires et l’OMS sont maintenant soumis à des dommages-intérêts compensatoires et à des conséquences politiques par le biais de recours collectifs.

Comme on pouvait s’y attendre,la vidéo de cette entrevue a été supprimée de You Tube qui ,comme on le sait,est à la base du système de censure du Nouvel Ordre Mondial!

–https://www.youtube.com/watch?v=2UQLqWJJ8AY…

Mais heureusement,Alexis Cossette-Trudel en parle dans sa dernière vidéo:

Un livre intitulé « The Virus » a été publié en 1982, préfigurant la pandémie de coronavirus que nous vivons aujourd’hui. Certains des faits saillants des livres incluent:

1.) Pandémie déclenchée par un animal à l’étranger

2.) Un vaccin est le seul moyen de sauver tout le monde

3.) Un président « tâtonnant » qui se moque et se moque

4.) Une deuxième vague

5.) La politique et le réchauffement climatique entrent en jeu pendant l’épidémie

6.) Le kicker and smoking gun : L’auteur est Stanley Johnson, le père de Boris Johnson, l’actuel Premier ministre du Royaume-Uni !

Certains d’entre vous souffleront cela comme une coïncidence, tandis que d’autres verront comment le coronavirus a été planifié depuis des décennies. Les responsables de cette fausse pandémie adorent cacher la vérité à la vue de tous, le dernier endroit où vous regarderiez !

Quelles sont les chances que le père de Boris Johnson ait écrit un livre reflétant COVID-19 en 1982, puis 38 ans plus tard, son fils devienne un acteur clé pour pousser le LOCKDOWN sans fin et bientôt le vaccin toxique dont il est question dans le livre de son père ?

Pourquoi 1982 pour l’année de publication ? Ajoutez 1+9+8+2 et vous obtenez 20 – alias 2020 l’année de l’épidémie.

Boris a été élu Premier ministre le 23/07/2019, exactement 161 jours avant l’annonce du coronavirus le 31/12/2019. 161 jours décode en 911, alias le deuxième 11 septembre est le coronavirus.

Vous pouvez parier que Boris a été sélectionné il y a 30 ans pour être en poste aujourd’hui ! Il n’y a pas de coïncidences aussi grandes, notre monde est mis en scène de toutes les manières imaginables !

Êtes-vous éveillé, conscient et préparé?

LE TWEET DU 16 octobre 2020 de DONALD TRUMP

UNE VAGUE ROUGE MASSIVE EST À VENIR

Laissons parler Donald Trump:

L’élite parle par codes, ou dans ce cas, elle vous dit ce qui s’en vient avant que cela n’arrive. Le 1er octobre(2020), j’ai posté la première dame en robe rouge avec le titre « La chasse à l’octobre rouge ».

Avance rapide vers le tweet de Trump où il met en évidence les mots RED WAVE. Préparez-vous pour un grand événement avant la fin octobre. Quel genre d’« événement » ? Un décès de haut rang, un tir de missive, une guerre ou un bombardement, un changement nouveau ou massif dans le système, une chute du secteur bancaire ou financier, ou un changement massif dans les élections.

La liste des possibilités à ce stade est longue compte tenu de l’enfer du CV-19 que nous vivons tous actuellement.

Bouclez votre ceinture, 2021 a été pire que 2020 de loin et qu’attendez -vous pour 2022?

Êtes-vous éveillé et préparé ?

LES GRANDS PRÉCURCEURS DE LA FAUSSE PANDÉMIE: DARK WINTER PRESQUE 20 ANS DÉJÀ

Aperçu

L’ exercice Dark Winter , qui s’est tenu à Andrews AFB, Washington, DC, du 22 au 23 juin 2001, dépeint un scénario fictif illustrant une attaque secrète de variole contre des citoyens américains. Le scénario se déroule en 3 réunions successives du Conseil national de sécurité (NSC) (segments 1, 2 et 3) qui se déroulent sur une période de 14 jours. D’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement ont joué le rôle de membres du CNS répondant à l’évolution de l’épidémie ; des représentants des médias figuraient parmi les observateurs de ces simulacres de réunions du NSC et ont joué le rôle de journalistes lors des conférences de presse du scénario.

Joueurs clés

President: The Hon. Sam Nunn

National Security Advisor: The Hon. David Gergen

Director of Central Intelligence: The Hon. R. James Woolsey

Secretary of Defense: The Hon. John White

Chairman, Joint Chiefs of Staff: General John Tilelli (USA, Ret.)

Secretary of Health & Human Services: The Hon. Margaret Hamburg

Secretary of State: The Hon. Frank Wisner

Attorney General: The Hon. George Terwilliger

Director, Federal Emergency Management Agency: Mr. Jerome Hauer

Director, Federal Bureau of Investigation: The Hon. William Sessions

Governor of Oklahoma: The Hon. Frank Keating

Press Secretary of Gov. Frank Keating (OK): Mr. Dan Mahoney

Correspondent, NBC News: Mr. Jim Miklaszewski

Pentagon Producer, CBS News: Ms. Mary Walsh

Reporter, British Broadcasting Corporation: Ms. Sian Edwards

Reporter, The New York Times: Ms. Judith Miller

Reporter, Freelance: Mr. Lester Reingold

L’ exercice Dark Winter était le fruit de la collaboration de 4 organisations. John Hamre du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a lancé et conçu un exercice dans lequel d’anciens hauts fonctionnaires répondraient à une crise de sécurité nationale induite par des bioterroristes. Tara O’Toole et Tom Inglesby du Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Studies et Randy Larsen et Mark DeMier d’Analytic Services, Inc., (ANSER) étaient les principaux concepteurs, auteurs et contrôleurs de Dark Winter . Sue Reingold du SCRS a géré les arrangements administratifs et logistiques. Le général Dennis Reimer du Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT) a financé Dark Winter .

J’ai eu l’honneur de jouer le rôle du président dans l’exercice Dark Winter. . Vous ne savez souvent pas ce que vous ne savez pas tant que vous n’avez pas été testé. Et c’est une chance pour les États-Unis que, comme le disait le réseau de diffusion d’urgence, « ce n’est qu’un test, ce n’est pas une véritable urgence ». Mais Monsieur le Président, notre manque de préparation est une véritable urgence. L’honorable Sam Nunn, Audition de la Chambre sur la lutte contre le terrorisme : Réponse fédérale à une attaque aux armes biologiques, 23 juillet 2001

*C’était en 2001,avant le 11 septembre…et pratiquement 20 ans avant la fausse pandémie,donc on voit bien que tout a été prévu et préparé d’avance!

LA PREMIÈRE ÉTAPE DU LAVAGE DE CERVEAU…SOUVENEZ-VOUS EN

Enlevez vos masques d’esclaves !!!! Non seulement vous privez votre cerveau d’oxygène et vous respirez indéfiniment votre dioxyde de carbone, mais vous ne vous protégez pas vous-même ni personne d’autre.

C’est simplement un SIGNE de votre conformité. C’est pourquoi vous pouvez porter N’IMPORTE QUOI sur votre visage.

Votre créateur vous a conçu pour respirer de l’air frais quotidiennement et expirer les toxines à travers votre dioxyde de carbone. C’est un fait prouvé, plus vous portez votre masque longtemps, plus vous détruisez de cellules cérébrales et plus vous avez de chances de développer des cellules cancéreuses, car le manque d’oxygène provoque la multiplication des cellules cancéreuses.

Sans parler d’un RISQUE MASSIF de pneumonie bactérienne dû à l’accumulation de toxines dans vos voies nasales et votre gorge en raison de la RÉINPIRATION répétée de votre dioxyde de carbone.

Vous portez atteinte à votre santé en en portant un!

FAIT

De nombreux vrais médecins et scientifiques se sont exprimés, mais sont censurés parce que l’ENNEMI NE veut PAS que la PEUR disparaisse, ce qui n’entraîne plus la MANIPULATION ET LE CONTROLE qui sont NÉCESSAIRES pour la prochaine étape .

LES PROCHAINES ÉTAPES CAR IL Y EN AURA PLUSIEURS ENCORE

Premièrement,les grands penseurs et stratèges de cette fausse pandémie bien organisée…se rendent compte actuellement qu’ils ont échoué et que la Vérité sur l’origine réelle du COVID-19 commence à sortir!

Tôt ou tard,ces responsables indirects savent qu’ils devront faire face à la Justice des Peuples et des Nations qu’ils ont opprimés!

Tôt ou tard,la Puissance Ultime,le sommet du Triangle de la Pyramide Illuminati qui caché derrière les rideaux,règne en Maître absolu sur le Nouvel Ordre Mondial,risque d’être mise à jour et livrée aux Peuples et Nations du Monde!

Ce qui explique les déconfinements et les changements actuels dans les mesures sanitaires un peu partout dans le monde …et particulièrement au Québec et aux États Unis d’Amérique!

Il est à remarquer que tout cela survient immédiatement après le dévoilement des courriels d’Antony Fauci qui mettent au jour une nauséabonde corruption ,un système issu de l’antiquité romaine où la gouvernance s’efforçait de diviser pour régner!

Un peu comme l’expliquait Danton lors de l’érection des barricades dans Paris,en 1789: « …peu importe ce qui adviendra à partir de maintenant,plus rien ne sera pareil comme avant! »

Cette belle phrase tirée de l’histoire passée de la France,s’applique encore et plus que jamais …maintenant,et pour le monde entier!

Deuxièmement,les grands économistes du système corrompu se doivent de lancer rapidement le « Grand Reset » et le plus rapidement possible …avant que l’économie américaine n’implose sous la masse extraordinaire de dettes qui menace de la détruire complêtement…surtout au niveau de la confiance.Ceci sans compter que le peuple américain comprend maintenant qu’il va rester à jamais esclave du système sensé être le centre mondial de la Liberté.

À tout moment,une Seconde Révolution Américaine risque sérieusement d’éclater depuis l’élection frauduleuse de Joe Biden!

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUTÉS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE SI VOUS COLLECTIONNEZ OU AVEZ DES CADEAUX À PENSER

SUR CE LIEN: Vintage par Michel

Nous avons réduit le prix de cet article magnifique:

https://www.etsy.com/ca-fr/listing/1016007051/dynastie-qing-de-la-chine-imperiale?ref=shop_home_active_17&frs=1