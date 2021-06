LaGigantesque Arnaque du COVID-19:Les masques tombent et Fauci tombe dans la fausse aux lions

La déclassification des courriels d’Anthony Fauci est accablante pour la clique des conspirateurs qui ont manigancé la pandémie préparatoire (entraînement et pratique) à une éventuelle troisième guerre mondiale. Et c’est parfaitement expliqué, avec précision et simplicité, par Radio Québec:

Vidéo du 3 juin 2021 – Anthony Fauci, premier domino sacrifié dans le scandale de la fausse pandémie.

Résumé:

– Fauci, via le CDC, et Bill Gates via l’OMS, ont conspiré dès le début pour interdire de soigner les patients du Covid-19. la chloroquine et une dizaine de traitements homologués non seulement auraient soigné les gens, mais empêché le confinement, le vaccin, le pass sanitaire, la répression, les masques futiles et les lois liberticides, l’effondrement économique, et l’expansion de la pauvreté, etc.

– Fauci (et de nombreux autres responsables) avait financé des laboratoires militaires et universitaires pour des projets visant à faire passer le virus des chauve-souris aux humains (à gain de fonctions), de façon à créer et à répandre une arme biologique

– Fauci se parjure devant le Sénat.

– Une personne qui a eu le Covid ne transmet pas la maladie : la personne vaccinée non plus. Donc les masques sont inutiles pour ceux qui ne sont pas malades: Fauci le savait et l’écrivait le 5 mars 2020 !!!!

– Fauci est sous enquête du Département de la Justice américain.

– Toute la fraude de la pandémie bidon s’effondre, car les asymptomatiques ne transmettent pas le virus. Fauci le savait et l’a écrit.

– Amazon retire les livres de Fauci de la vente, ainsi que Barnes and Noble!

– Fauci savait que ni confinement, ni masques, ni vaccins, ni distanciation sociale n’avaient le moindre sens médicalement parlant.

-Mais les médias US tentent de blanchir Fauci, car c’est un pilier de Big Pharma depuis 40 ans, c’est aussi l’homme du SIDA.

– Voilà pourquoi plusieurs pays renoncent au « passeport vaccinal », dont l’Angleterre, les US, Israël et l’OMS!!!! Tout le plan de gestion des populations tombe à l’eau prétend Radio Québec.

– La vaccination, comme les tests PCR, repose sur des expériences incomplètes et patentées.

– Le gouvernement canadien ment, il n’a pas réussi à vacciner 75% de la population.

– Certaines factions des classes dirigeantes sont en train de reculer, pour se protéger, car des factions adverses organisent leur riposte.

– Les tests de la chloroquine ont été faits sur des sujets déjà très malades, avec des doses MORTELLES intentionnelles pense Radio Québec.

– La mobilisation populaire + beaucoup de travail de lanceurs d’alerte au coeur de nombreuses institutions, en particulier de la part des militaires (sic) nous donnent la victoire: la troisième guerre mondiale contre la population mondiale n’aura pas lieu…pense Radio Québec.

– Delfraissy est un correspondant de Fauci, et lui demande comment faire pour interdire l’hydroxychloroquine et autres traitements peu couteux. Les stocks ont été pillés pour que les médecins ne puissent pas l’utiliser et maintenir les vaccins comme unique solution coûteuse.

NOTES IMPORTANTES

Le gouvernement US ne prépare clairement rien de bon, car des gens qui savent probablement mieux la réalité (comme le CDC) disent des choses – beaucoup de choses – qui sont manifestement fausses. Et tout le monde chante les mêmes cantiques, dont chaque gouvernement occidental et chaque organisation de presse grand public. Ainsi, nous savons que le « Récit Officiel » est un gros et gros mensonge. Étant donné que le récit est un mensonge, cela nous laisse 2 possibilités.

Une possibilité est que COVID-19 soit un nouveau virus artificiel, légèrement dangereux, mais très contagieux. Il a été conçu quelque part en Occident (probablement les États-Unis ou le Canada). Il a été relâché, par les faux sportifs américains, à Wuhan (une plaque tournante des transports en Chine) et programmé pour atteindre des taux de reproduction de pointe juste avant le Nouvel An chinois, lorsque la majeure partie du pays voyage quelque part (comme si on combinait à la fois la fête du Travail, Thanksgiving et les vacances de Noël aux États-Unis). Le virus a été créé pour promouvoir un programme de surveillance et de contrôle mondiaux, mais sa diffusion en Chine a eu quelques avantages secondaires :

A : Cela pourrait nuire à l’économie chinoise. La puissance économique de la Chine est devenue une sorte de monstre de Frankenstein pour notre élite mondiale : un Golem, comme diraient les Juifs. Si le virus pouvait les faire tomber d’un cran ou deux, ce serait utile.

B : Cela pourrait aussi nuire à la réputation internationale de la Chine. Si le virus est né naturellement dans des marchés humides, cela donne aux Chinois une apparence insalubre. Si le virus s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan, cela fait paraître les Chinois incompétents, sinistres ou les deux.

C : La diffusion du virus en Chine offre plusieurs niveaux de déni plausible. “ Le virus est venu de Chine. Quelle que soit l’histoire, c’est la faute de la Chine, d’une manière ou d’une autre. ”

C’est donc une origine possible de la grande crise de 2020 : un virus conçu par l’homme, plus une campagne massive et coordonnée de propagande et de guerre psychologique. Deuxième possibilité. Cependant, comme le soulignent certaines personnes, un virus de conception humaine n’était peut-être pas nécessaire. Peut-être qu’une campagne massive et coordonnée de propagande et de guerre psychologique était suffisante. Dans ce cas, il n’y avait pas de virus, ou du moins il n’y avait pas de virus créé par l’homme. Comme on le sait, les coronavirus sont extrêmement fréquents. Le rhume et la grippe peuvent tous deux être causés par les coronavirus. Plusieurs nouvelles variantes de la grippe apparaissent chaque année. Le vaccin annuel contre la grippe est un cocktail de vaccins conçu pour lutter contre les variantes jugées les plus susceptibles d’être menaçantes cette année-là. (Deux variantes sont typiques, si je me souviens bien, et je crois que le vaccin contre la grippe pour 2019 contenait des vaccins pour trois variantes.) Donc, dans ce cas, le « même vieux virus » a été reconditionné et présenté comme quelque chose de nouveau, sinistre et menaçant .

Oui, Fauci est un porte-parole. Oui, il est effrayant. Il ressemble à un pervers louche qui pourrait s’en prendre aux petites filles (ou garçons). Qui sait? C’est peut-être un imposteur, mais pour autant que je sache, cette expression béate et stupide sur son visage pourrait être une posture. C’est peut-être un génie maléfique.

Cependant, les e-mails que j’ai vus ne révèlent rien de surprenant.

Un e-mail dit que les masques ne vous protègent pas des virus flottant dans l’air, car les virus sont beaucoup plus petits que les espaces entre les fibres du masque. C’est vrai. C’est aussi ce que lui (et tout le monde) disait publiquement lorsque cet e-mail a été envoyé. Plus tard, tout le monde a fait marche arrière et a déclaré que le port de masques était d’une nécessité vitale. (Cette deuxième affirmation est un mensonge. Les masques en papier ou en tissu bon marché ne vous protègent pas des virus : tout comme ils ne vous protègent pas des gaz neurotoxiques, et pour la même raison : les espaces à peine visibles entre les fibres sont bien plus grands que les virus invisibles /molécules de gaz.)

L’autre e-mail remercie le Dr Fauci d’avoir dit que le virus provenait des chauves-souris. C’est en effet ce qu’il disait publiquement à l’époque. De plus, c’était le récit officiel à l’époque et il l’est resté jusqu’à tout récemment. Tous ces courriels révèlent que le Dr Fauci a changé sa position sur ces questions. Rien de tout cela, cependant, n’est une révélation surprenante, car il a publiquement changé ses positions.

Il est toujours un porte-parole effrayant, pervers et méprisable, mais les e-mails sont un énorme « hareng rouge » pour vous distraire de problèmes plus importants.

C’est comme lorsque que vous commencez à construire un mur à la frontière américano-mexicaine et que vous passez votre temps à essayer de convaincre vos ennemis que, puisque vous adorez les juifs et Israël, vous n’êtes pas raciste. Ou bien lorsque vous enfermez 2 millions de personnes dans un ghetto appelé Gaza, que vous les privez d’eau, d’électricité, de médicaments, d’entrer ou de sortir, de se baigner en mer ou de pêcher, et que, dès qu’ils manifestent leur mécontentement, vous détruisez leurs écoles et leurs hôpitaux, leurs maisons et leurs stations TV, etc. et que vous prétendez être la meilleure démocratie du Moyen-Orient.

N’OUBLIEZ PAS DE VISITER NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE « Vintage par Michel »

qui seule va assurer notre survie:

Sur ce lien svp:Vintage par Michel