La Gigantesque Arnaque du COVID-19:Où est le virus du coronavirus? Le CDC dit qu’il n’est pas disponible.

Considérons le document officiel du CDC, intitulé “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.” daté du 13 juillet 2020. Enfouis profondément dans le document, à la page 39, dans une section intitulée «Caractéristiques de performance», nous avons ceci: «Étant donné qu’aucun isolat viral quantifié du 2019-nCoV n’est actuellement disponible, des tests [tests de diagnostic] conçus pour la détection du 2019-nCoV ARN ont été testés avec des stocks caractérisés d’ARN complet transcrit in vitro… »

La phrase clé est: «Puisqu’aucun isolat viral quantifié du 2019-nCoV n’est actuellement disponible…». Tout objet existant peut être quantifié, c’est-à-dire mesuré. L’utilisation du terme «quantifié» dans cette phrase signifie: le CDC [1] n’a pas de quantité mesurable de virus, car il n’est pas disponible. LE CDC N’A PAS DE VIRUS.

Un autre indice est l’utilisation du mot «isolats». Cela signifie qu’AUCUN VIRUS ISOLÉ N’EST DISPONIBLE.

D’autres façons de le dire:

– PERSONNE N’A UN SPECIMEN ISOLÉ DU VIRUS COVID-19.

– PERSONNE N’A ISOLÉ LE VIRUS COVID-19.

PAR CONSÉQUENT, PERSONNE N’A PROUVÉ QUE CELA EXISTE.

Comme si ce n’était pas une révélation suffisante pour choquer le monde, le CDC poursuit en disant qu’ils présentent un test de diagnostic par PCR pour détecter le virus-qui-n’a-pas-été-isolé… et le test recherche l’ARN qui est présumé provenir d’un virus dont l’existence n’a pas été prouvée.

Et en utilisant ce test, le CDC et toutes les autres agences de santé publique dans le monde comptent les cas et les décès de COVID… et les gouvernements ont institué des verrouillages et une dévastation économique en utilisant ces nombreux cas de décès comme justification.

Si les gens pensent que «vous avez le virus mais qu’il n’est pas disponible», et que vous avez le virus sauf qu’il est enfoui dans d’autres matériaux dont il n’a pas été extrait, purifié et isolé, ces gens prennent les vessies pour des lanternes.

C’est comme dire: « Nous avons les 20 mille milliards de dollars, ils sont contenus quelque part dans nos myriades de comptes, mais nous ne savons tout simplement pas où. » Si vous ne savez pas où, c’est que vous ne savez pas que vous avez l’argent.

«Les clés de la voiture sont quelque part dans la maison. On ne sait pas où. » Vraiment? Si vous ne savez pas où, vous ne savez pas que les clés se trouvent dans la maison.

« Le missile de croisière manquant est quelque part dans l’arsenal, nous ne savons tout simplement pas où. » Si vous ne savez pas où, vous ne savez pas que le missile est dans l’arsenal.

«Le virus COVID-19 est quelque part dans le matériel que nous avons – nous ne l’avons tout simplement pas supprimé de ce matériel. Mais nous savons ce que c’est, nous l’avons identifié et nous connaissons sa structure. » NON VOUS NE FAITES PAS. VOUS SUPPOSEZ QUE.

La science, ce n’est pas des hypothèses.

«Mais… mais… il y a une étude qui dit que quelques chercheurs d’un laboratoire ont isolé le virus…»

Ils disent qu’ils l’ont fait. Mais en juillet, le CDC dit qu’aucun virus n’est disponible. Je suppose que cela signifie que les camions n’étaient pas disponibles pour amener le virus de ce laboratoire au CDC. Les camions étaient à court d’essence. Il pleuvait. Le pont a été emporté. Les camions étaient dans le garage. Joe, le chauffeur, n’a pas pu trouver son masque et il ne voulait pas quitter la maison sans masque…de peur de se faire alpaguer par les flics.

La science, ce n’est pas des hypothèses.

La pandémie COVID-19 est un sinistre canular.

Source : The Smoking Gun: Where is the coronavirus? The CDC says it isn’t available.

NOTES



[1] CDC (Centers for Disease Control and Prevention) . Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique.

EN COMPLÉMENTAIRE

Préparation du lavage de cerveau actuel:

