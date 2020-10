Comment l’histoire des extraterrestres morts et des crashs d’OVNIS a commencé

La plupart des personnes qui s’intéressent aux OVNIs savent comment les documents controversés de Majestic 12 ont fait surface. Le 11 décembre 1984 était une date destinée à devenir tristement célèbre dans le domaine de l’ufologie. Ce jour-là, un homme nommé Jaime Shandera, qui était producteur de télévision à l’époque, a reçu par la poste une épaisse enveloppe de manille. Elle portait le cachet de la poste d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et ne comportait pas d’adresse de retour. À l’époque, Shandera travaillait en étroite collaboration avec Bill Moore – un écrivain qui avait passé beaucoup de temps à essayer de découvrir la véritable histoire du “crash d’OVNI” de Roswell en juillet 1947. Greg Bishop dit dans son livre Project Beta de 2005 “deux autres enveloppes étaient à l’intérieur, chacune incluse dans la suivante comme des poupées russes.”

Bishop ajoute : “A partir de la troisième, un rouleau de pellicule de 35 mm est sorti d’une boîte noire. Une fois développé, le film noir et blanc a révélé deux séquences de huit images chacune – des images de quelque chose qui passerait à l’histoire comme le fameux “document MJ-12” ou “documents d’information présidentielle”. Ces documents semblaient n’être rien de moins que des documents vieux de plusieurs décennies et hautement classifiés sur un programme Top Secret du gouvernement américain. Ces mêmes documents portaient sur des crashs de soucoupes volantes, des extraterrestres morts, des autopsies de créatures extraterrestres et une agence secrète/groupe de réflexion connue sous le nom de Majestic 12. Pendant les années qui ont suivi, Moore et Shandera ont fouillé dans les papiers de Majestic 12. Et, en 1987, ils ont rendu les documents publics. La controverse a commencé. Et, plus de trente ans plus tard, on parle toujours de ces documents. Mais voici la question la plus importante de toutes : qu’est-ce qui a amené Shandera et Moore à recevoir ce rouleau de pellicule ? Pour répondre à cette importante question, il faut remonter quelques années en arrière. C’est là que tout a vraiment commencé.

En septembre 1980 – alors qu’il faisait la promotion de son livre nouvellement publié (avec Charles Berlitz) The Roswell Incident – Moore a participé à un certain nombre d’interviews radiophoniques dans tous les États-Unis. À la fin d’une de ces interviews, une secrétaire a dit à Moore qu’il y avait quelqu’un en ligne qui voulait parler en privé avec Moore. La voix à l’autre bout du fil appartenait à un colonel qui était en poste à la base aérienne d’Offutt, qui est située dans le comté de Sarpy, au Nebraska. L’homme a dit à Moore : “Nous pensons que vous êtes le seul que nous ayons entendu qui semble savoir de quoi il parle. Le colonel a souhaité une rencontre. Et bientôt, aussi. Moore a griffonné le numéro du colonel, promettant de reprendre contact dès que possible. Mais le colonel proactif n’a pas attendu que Moore le joigne. Au lieu de cela, il a contacté Moore – pour une deuxième fois. Une fois de plus, l’homme a prononcé ces mêmes mots : “Nous pensons que vous êtes le seul que nous ayons entendu qui semble savoir de quoi il parle.” Moore était maintenant plus qu’intrigué. Une rencontre a rapidement été organisée. Les deux hommes devaient se retrouver dans un restaurant d’Albuquerque, qui se trouvait sur le chemin du retour de Moore, pour une bonne nourriture et – espérons-le – une conversation instructive. Le mystérieux informateur a été décrit par Moore comme étant âgé et maigre. Greg Bishop a déclaré que l’homme avait “un soupçon d’accent d’Europe de l’Est”. À partir de ce jour, le vieil homme amaigri sera connu par Moore sous le nom de “Faucon”. Greg Bishop dit que “… [la nouvelle connaissance de Moore] lui a dit qu’il représentait un groupe d’agents de renseignement du gouvernement américain qui en avaient assez du secret entourant le sujet des OVNIs et étaient désireux de divulguer des informations plus précises au public. Ils voulaient le faire par l’intermédiaire d’un chercheur de bonne réputation. Il recevrait de petites bribes de l’histoire au fil du temps, et pourrait en faire ce qu’il souhaitait. Moore serait-il intéressé à participer à un tel programme ?” Oui, Moore était intéressé. Tout à fait. Mais, il y avait la question d’une certaine alliance impie que Moore savait qu’il devrait conclure ; que cela lui plaise ou non. Il savait que s’il ne jouait pas à ce jeu, alors sa chance d’aller au cœur de ce que l’Oncle Sam savait sur les OVNIs et les extraterrestres – morts, vivants ou même les deux – lui échapperait de façon irréversible. Moore a donc accepté de faire tout ce qui devait être fait. Tout a rapidement décollé. Au début des années 80, Moore a périodiquement reçu des instructions pour se rendre dans certains endroits des États-Unis, où il rencontrait des personnages anonymes, du type initiés, dont, une fois de plus, le Faucon.

À chaque fois, des documents apparemment très classifiés sur les OVNIs ont été remis à Moore – toujours dans des enveloppes de manille et dans des endroits divers et répandus. Parmi ces endroits, on trouve un motel dans le nord de l’État de New York et un certain bâtiment au cœur de Los Angeles, en Californie. En avril 1983, un ami de Moore, Nic Magnuson, est allé chercher une collection de documents pour Moore à Seattle, à l’aéroport international Sea-Tac de Washington. La remise a été faite par “un homme petit, âgé et chauve” qui a donné à Magnuson un journal qui contenait dans ses pages une de ces inestimables enveloppes de manille. La documentation collective faisait référence à des énigmes telles que le “Projet Verseau”, le “MJ12” (un terme alternatif pour Majestic 12), des “communications avec des extraterrestres”, et même à des décisions prises par des figures d’élite dans le domaine de la collecte de renseignements pour maintenir la Maison Blanche fermement hors de la boucle ufologique. Un secret si étonnant que même le président des États-Unis n’a pas pu dire la vérité ? C’est possible, oui. Pour Moore, il n’y avait aucun doute que les documents étaient de la dynamite absolue. S’ils étaient authentiques, c’est-à-dire. C’était la plus grande question de toutes : étaient-ils authentiques ? Ou bien Moore était-il utilisé par des personnes de la communauté des renseignements, des personnages manipulateurs qui essayaient d’écarter Moore de ses importantes recherches sur Roswell et de le pousser plus loin sur une voie remplie de documents douteux les uns après les autres ? Les questions étaient fondées. Il ne faudra pas longtemps avant que Jaime Shandera ne reçoive les documents de Majestic 12 qui ont suscité tant de controverses – et ce pendant tant d’années.

Les comptes OVNIS sont cohérents avec les documents MJ-12

Je sais je sais. Il ne fait aucun doute que la validité des documents MJ-12 est fortement contestée. Certains individus sont convaincus que les documents MJ-12 ont été créés dans le cadre d’une campagne de désinformation contre l’Union soviétique. Certains nient totalement l’existence du groupe. Je ne suis d’accord avec aucune de ces conclusions. Et la ou les raisons de ma position seront peut-être reprises dans un prochain article. Mais peu importe si vous pensez que le MJ-12 était un canular ou non. (Bien que, j’espère, après avoir fait vos propres recherches approfondies, vous constaterez que c’est tout sauf un canular.) Ce qui compte vraiment, c’est ce qui se trouve dans les documents MJ-12. Beaucoup de descriptions correspondent à ce que nous avons vu récemment dans les nouvelles (c’est-à-dire la vidéo de Nimitz ). Les documents MJ-12 – authentiques ou non – sont antérieurs à l’incident de Nimitz d’au moins quarante-cinq ans. Si les documents étaient un canular, alors comment quelqu’un pourrait-il prédire à l’époque ce que nous verrions vraiment dans le ciel en 2004 (lorsque le Nimitz s’est produit)? Cela frôle l’absurdité.

Cette petite description provient de Entités extraterrestres et de la technologie, de la récupération et de l’élimination. Ceci décrit l’OVNI «en forme de fuselage ou de cigare». Ce n’est qu’une des quatre formes différentes d’OVNIS expliquées dans la brochure. Cette description est en ligne avec la vidéo Tic Tac, mais il existe plusieurs autres comptes qui correspondent à la forme du cigare. Considérez cette entrée du livre de Jacques Vallee Wonders in the Sky: Mars 1828, Mount Wingen, Australie (terres d’objets en forme de cigare) Un mystérieux objet volant serait descendu sur le mont Wingen dans la réserve naturelle de Burning Mountain. Il était «en forme de cigare et avait une drôle de couleur argent» et faisait un grand bruit de claquement. Selon le rapport, «quand il a atterri, il a mis le feu à toute la végétation et tué le bétail». Ce cas particulier est antérieur aux documents MJ-12 de bien plus d’un siècle. Mais il ne s’arrête pas là. Nous allons continuer.

Il s’agit d’un document des archives canadiennes, qui décrit un «… objet cylindrique et ressemblait à un réservoir de propane…» Encore une fois, c’est très similaire aux documents Tic Tac et MJ-12. J’aime me demander ce que ces gens pensaient voir à l’époque (surtout dans le cas de 1828). Je ne peux pas m’empêcher de penser que cela a causé une crampe mentale. Peut-être ont-ils simplement essayé de l’omettre de la mémoire. Que doit-on faire d’autre quand on est confronté à quelque chose qu’il ne peut pas expliquer? Beaucoup de ces documents ont été classifiés pendant longtemps. Mais on se demande pourquoi ils ont été classés en premier lieu. S’il n’y avait, en fait, aucune preuve d’OVNI ou de corps extraterrestres, alors pourquoi continuer le récit pendant tant d’années? En tant que campagne de désinformation? Il existe des moyens plus convaincants d’induire quelqu’un en erreur que d’inventer un récit sur les extraterrestres et les vaisseaux spatiaux volants. Cela me dit que le récit est tellement incroyable qu’il doit être vrai. Les informations sur les ovnis sont généralement classées pour deux raisons: ) Pour garder la confidentialité de l’enquête en cours. ) Pour masquer l’ignorance. Jetons un œil à une autre description.

Ce document présente de nombreuses similitudes avec quelques cas. Tout d’abord, les mots «Flying Barrels» rappelle le Tic Tac. Deuxièmement, l’expérimentateur a dit que cela ressemblait à une «pastille volante». Encore une fois, cela ressemble à la description du Tic Tac et du MJ-12. Un autre petit détail est la vitesse décrite. Ce document décrit la vitesse de l’objet comme étant «à peu près la vitesse du son». C’est intéressant. La vitesse du son est de 767 miles par heure. C’est assez rapide. L’incident de Lonnie Zamora décrit l’engin là-bas comme ayant eu une accélération maximale de 720 milles à l’heure. Il semble que ces engins voyagent très près de la même vitesse. Mes recherches sur les similitudes de cas spécifiques sont en cours, mais je voulais juste donner quelques exemples ici. Oh! Et puis il y a ça!