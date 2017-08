Le prix du dollar américain reposant sur la stabilité politique du pays, toute tentative de destitution du Président américain conduira à une chute du billet vert.

Toute aggravation de l’instabilité politique aux États-Unis se répercutera d’une manière négative sur la devise nationale américaine, considère l’économiste John Williams. Ce dernier prévient en outre que l’éventuelle tentative pour destituer le Président Donald Trump conduira à l’effondrement du billet vert.

Le temps est compté: Que se passera-t-il le jour où le dollar s’effondrera ?

Cette fiction-réalité, produite et réalisée par la National Inflation Association (Association Nationale sur l’Inflation Américaine), anticipe sur le futur économique des États-Unis, et par extension celle du monde.

«L’instabilité politique aux États-Unis aggravera à l’avenir les problèmes économiques. Mais il y a un aspect qui aura un effet immédiat: la tentative de destitution de Donald Trump. Si elle a lieu, cela portera un coup dur au dollar», a-t-il déclaré dans un entretien à l’édition en ligne USA Watchdog.

Et d’expliquer que la stabilité politique, au moins en apparence, est un des piliers sur lesquels repose la valeur du billet vert. Or, actuellement on note à Washington des divergences politiques très sérieuses, explique-t-il. «Autant que je m’en souvienne, rien de tel ne s’est jamais produit aux États-Unis. Le Président américain n’a en fait aucune possibilité d’agir sur la situation économique. Je m’attendais à ce que Trump soit élu en raison la situation économique vulnérable. Trump a gagné, car les électeurs n’étaient pas contents de la situation économique dans le pays. Ils voulaient qu’elle s’améliore. Or, s’il est destitué, il est peu probable que la situation économique américaine s’améliore», a-t-il expliqué.

Il rappelle que l’animosité de la part du Parti démocrate était présente dès l’arrivé de Donald Trump au pouvoir. Toutefois, ces derniers temps, sur fond d’absence de progrès sur un certain nombre de fronts, le Président a commencé à critiquer Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat. Comme l’indique John Williams, à cause du pressing permanent de l’establishment médiatique qui est exercé sur lui, le 45è Président des États-Unis entre de plus en plus souvent en confrontation avec des représentants des élites politiques du pays.