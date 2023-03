Un virologue chinois qui a tiré la sonnette d’alarme au début de 2020 sur l’origine du coronavirus a déclaré lundi que les États-Unis avaient atteint une « réalisation importante » après qu’un rapport de renseignement classifié du département de l’énergie aurait découvert que le virus provenait très probablement d’un laboratoire chinois.

Le Dr Li Meng Yan a déclaré à « Tucker Carlson Tonight » en septembre 2020 que le gouvernement chinois avait intentionnellement fabriqué et libéré le virus COVID-19 , entraînant des fermetures et des décès à l’échelle nationale.

L’hôte Tucker Carlson a demandé à Yan lundi si elle croyait toujours que le virus avait été intentionnellement libéré près de trois ans après le début de la pandémie.

« Bien sûr, ce n’était pas un accident », a-t-elle répondu.

« Peut-être que pour les personnes qui n’ont pas ce genre d’expérience de laboratoire de biosécurité 3 ou 4 sur le coronavirus, il leur est peut-être facile d’accepter la fuite du laboratoire d’accident. Cependant, je suis un scientifique, travaillant dans [un] laboratoire de recherche utilisant le coronavirus . Et je peux vous dire, sur la base du protocole d’impression et aussi de l’autre système de surveillance, il serait impossible que la fuite du laboratoire [to] se produise accidentellement dans un tel [a] laboratoire et provoque l’épidémie de Wuhan et aussi la pandémie « , Yan a dit.

« Donc, maintenant, nous venons d’atteindre la première étape. Cela venait du laboratoire chinois, et nous devons rechercher la vérité sur l’origine, et nous devons continuer. »

Carlson a suggéré que le gouvernement chinois a déclenché le COVID pour détruire les économies occidentales et élever sa propre position à l’échelle mondiale.

Yan a déclaré que sur la base des preuves qu’elle a vues et de la source à laquelle elle a parlé, le virus a été « intentionnellement sorti de ce laboratoire strict et libéré dans la communauté ».

« Cependant, je ne pense pas que l’épidémie à Wuhan était intentionnelle. Je dirais que c’est parce que [le] gouvernement du PCC et les scientifiques militaires ont sous-estimé la transmissibilité », a-t-elle ajouté. « C’est pourquoi finalement il est devenu incontrôlable et le coût [était] une épidémie locale. Cependant, nous devons savoir que [le] gouvernement du PCC l’a intentionnellement laissé aller partout dans le monde pour tuer des millions de personnes partout dans le monde plus tard. »

Yan était un médecin respecté qui s’est spécialisé en virologie et en immunologie à l’ École de santé publique de Hong Kong avant de fuir en avril 2020 après avoir commencé à enquêter sur le nombre croissant de cas en provenance de Chine continentale qui impliquaient une transmission interhumaine.

Elle a dit avoir rapporté ses découvertes à son superviseur le 16 janvier, mais c’est à ce moment-là qu’il lui aurait dit « de se taire et d’être prudente ».

« Comme il m’a prévenu auparavant, ‘Ne touchez pas à la ligne rouge' », a déclaré Yan en se référant au gouvernement. « Nous aurons des ennuis, et nous serons disparus. »

Le fait que les National Institutes of Health (NIH) concluent des accords avec des laboratoires chinois témoigne d’un certain degré de corruption, car ces laboratoires sont certainement affiliés au Parti communiste chinois (PCC), explique Natalie Winters, journaliste d’investigation pour The National Pulse.

« Je pense que cela montre à quel point la corruption est profonde, n’est‑ce pas ? Il y a quelque chose de très pourri aux NIH puisqu’ils soutiennent le transfert de fonds publics pour financer la recherche du Parti communiste chinois », déclare Mme Winters durant l’émission American Thought Leaders [Maîtres à penser américains] d’Epoch Times.

« Et vous pouvez le voir, un grand nombre des groupes qu’ils financent sont des branches de l’Armée populaire de libération. Je ne parle pas simplement d’entités liées à l’armée, mais d’entités explicitement militaires. »

Mme Winters s’est penchée sur les liens entre les NIH et les laboratoires liés au PCC, tel que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV). Selon elle, un des liens les plus inquiétants est le contrat entre le laboratoire chinois et l’Université du Texas‑Galveston, qui a été rendu possible grâce au financement des NIH.

Il y a bien eu une certaine opposition, mais « le fait que le contrat de [l’Université du Texas]Galveston ait été conclu avec cette clause de confidentialité et que pas une seule personne dans toute l’agence n’ait émis de mise en garde à ce sujet (…) nous amène à croire qu’il s’agit à la fois d’un problème de personnel et d’un problème politique », explique‑t‑elle à propos des protocoles d’accord et des ententes avec la Chine.

Le Galveston National Laboratory, (GNL) de l’University of Texas Medical Branch (UTMB), a conclu un protocole d’accord avec le WIV, qui oblige chacun des deux laboratoires à supprimer les « fichiers confidentiels » ou les matériaux à la demande de l’autre partenaire.

« Chaque partenaire est autorisé à exiger de son homologue la destruction et/ou la restitution de fichiers, de matériaux et d’équipements classés confidentiels sans aucune sauvegarde », indique le protocole d’accord obtenu en vertu de la Loi d’accès à l’information (FOIA) par l’organisation U.S. Right to Know, un groupe de recherche à but non lucratif spécialisé dans la santé publique.

Tout comme le WIV, le laboratoire de Galveston (GNL) est un laboratoire P4. C’est un des deux laboratoires universitaires de niveau de biosécurité maximale financés par le gouvernement des États‑Unis. Il a été construit grâce à des subventions accordées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) dirigé par le Dr Anthony Fauci. Le NIAID est un des 27 instituts rattachés aux NIH.

Cinq ans après la signature de l’accord entre le GNL et le WIV chinois, le directeur adjoint du NIAID a élargi les clauses du partenariat, il était désormais permis au WIV de demander au GNL de supprimer les fichiers, les agents pathogènes, les matériaux et les sauvegardes des recherches menées en collaboration, explique Mme Winters : « [Ce qui ]donnait donc [au PCC] une totale liberté d’action et lui permettait de dicter ce qui se passe dans les laboratoires américains. »

En réponse à une demande de commentaires de la part d’Epoch Times, envoyée par courriel, l’UTMB a répondu : « Bien que les protocoles d’accord ne soient pas contraignants et ne servent en aucun cas d’accords contractuels, dès qu’il a été informé de l’erreur, le University of Texas System a immédiatement demandé à l’UTMB de résilier tout protocole d’accord contenant un langage contraire à la loi et au règlement. »

« Le University of Texas System a récemment lancé un examen des protocoles et pratiques de l’UTMB et est en train de mettre en place de nouveaux seuils de surveillance des protocoles. L’UTMB confirme qu’aucun document ou information confidentielle n’ont été détruits, et qu’il n’a jamais reçu aucune demande pour le faire. »

Outre le partenariat des NIH avec le WIV, le Dr Francis Collins, directeur des NIH récemment retraité, faisait partie du comité consultatif de l’International Conference on Genomics, parrainée par la société BGI Genomics, basée en Chine.

Mme Winters a relevé que le FBI a émis une mise en garde à l’endroit de BGI Genomics, signalant que la société « essaye de voler les informations génétiques des Américains et de récolter leur ADN ». Le FBI a recommandé aux gouvernements locaux de ne pas utiliser les produits de BGI pour les tests de dépistage du Covid‑19. Malgré cela, le gouvernement fédéral n’a pas tenu compte de ce risque de sécurité national étant donné que le Dr Collins avait un rôle « fondamental dans l’équipe consultative [de la Maison Blanche] ».

Ainsi, Mme Winters questionne : ces partenariats avec des organisations scientifiques soutenues par le PCC résultent‑elles de l’ignorance des NIH ou « y a‑t‑il quelque chose de plus dangereux en jeu ? »

« Sommes nous entré dans le domaine du compromis et de la collusion [avec] des groupes d’influence étrangers qui viennent de Chine et qui ciblent certaines des voix les plus puissantes des États‑Unis ? »

Les organisations scientifiques alignées sur le PCC

En février 2020, une des plus grandes revues médicales du monde, The Lancet, publiait une déclaration officielle sur l’origine du virus responsable du Covid‑19, dont le contenu s’alignait complètement sur les déclarations du PCC. Cette déclaration a eu une « influence maximale » pour étouffer le débat sur l’origine du virus, selon Mme Winters.

La déclaration du Lancet « rejetait catégoriquement [la théorie de la fuite du laboratoire] (…) si vous osiez prononcer le mot ‘laboratoire’, vous [étiez] catalogué complotiste », rappelle Mme Winters.

Parmi les signataires de la déclaration du Lancet du 19 février : Charles Calisher, Dennis Carroll, Rita Colwell, Ronald B. Corley, Peter Daszak et Christian Drosten. Un certain nombre avait des relations professionnelles avec le PCC. Peter Daszak a d’abord déclaré qu’il n’avait pas de conflit d’intérêts, puis il a corrigé sa déclaration pour dire qu’il avait des liens avec le laboratoire de Wuhan. Il a ensuite été retiré du comité d’enquête sur les origines du Covid‑19 menée par l’Organisation mondiale de la santé.

Le Dr Daszak dirige EcoHealth Alliance, une société à but non lucratif basée à New York qui a travaillé avec le WIV et a largement été financée par les NIH.