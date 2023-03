Vidéo :Histoire de la Terre:Un INCROYABLE Voyage vers les Océans Préhistoriques de la Terre

Il y a environ 541 millions d’années, la répartition des terres et des mers était bien différente de ce que nous connaissons. Tout cela a eu lieu bien avant la création de la Pangée. À cette époque du Cambrien, lors de la première phase du paléozoïque, l’océan iapétus sépare l’Amérique du Nord de l’Amérique du Sud et de l’Afrique qui était soudée entre elles, le tout appelée Gondwana. L’océan Rhéique sépare quant à lui la côte africaine du continent baltique. D’autres océans, comme la Panthalassa et le Paléotéthys couvrent une très large surface qui sépare la Chine du Nord et la Sibérie. Au fil des millions d’années, les continents se sont écartés, les océans se sont étendus et ouvert sur d’autres. Les terres se détachent et de microcontinents naissent. C’est le cas au Dévonien de L’Avalonia qui regroupe le Canada, l’Angleterre, le Pays de Galle, la France ou encore le Danemark. Au Carbonifère, la Chine du Nord s’amenuise et se retrouve isolée des autres continents et microcontinents. Le Permien amorce de nouveaux mouvements qui tendent à rapprocher les terres entre elles pour former la Pangée. Au Trias, l’océan Thétys est entaillé. Il entame une ouverture qui le mènera à l’océan Atlantique en disloquant la Pangée. Des subductions de plaque, c’est-à-dire lorsqu’une plaque glisse sous une autre et des orogenèses, ces mouvements des plaques qui mènent à la formation des montagnes, poursuivent le modelage de la planète et lui confèrent un nouveau visage au fil du temps. L’activité des dorsales océaniques maintient un niveau marin élevé. Des mers peu profondes recouvrent certains continents. D’autres phénomènes provoquent des coulées de basalte. Les continents se détachent, un à un. La terre et l’eau semblent en mouvement perpétuel. Chacun de ces mouvements mènera les continents un peu plus à la dérive pour former le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Publié par Michel Duchaine

