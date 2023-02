L’ordre mondial tout entier est en train de changer : une ère nouvelle s’annonce

« La Chine et l’Ukraine : l’heure de vérité »

Le moyen ultime d’une nation pour faire la guerre et exercer une influence économique avec succès est sa capacité industrielle. Dans cet ordre d’idées, il est à noter que :

– La Chine à elle seule égale le bloc occidental des États-Unis et de l’Europe en termes de production productive.

– Lorsqu’on lui ajoute la Russie, cela devient un avantage de production industrielle décisif associé aux ressources nécessaires pour alimenter cette vaste base manufacturière.

– La Russie à elle seule représente 2 fois la taille de la France en termes de production et est également plus grande que l’Allemagne. Des mesures comme le PIB nominal ne sont que des mirages .

En termes simples, l’Europe n’a pas les moyens de contenir la Russie et les États-Unis ne peuvent pas être partout à la fois, d’autant plus que l’Europe est objectivement en déclin relatif au minimum. L’ordre mondial tout entier est en train de changer.

Comparaison du secteur productif russe

PIB PPA % de l’économie mondiale 2010 – 19 moyenne Part du secteur productif en points PIB dans le PPA Part du secteur productif par rapport à la Russie France 2,5% 0,54 % 44,31 % Allemagne 3,5% 1,09 % 90,01 % Russie 3,3% 1,21 % 100,00 %

Comparaison du secteur productif chinois

PIB PPA % de l’économie mondiale 2010 – 19 moyenne Part du secteur productif en points PIB dans le PPA Part du secteur productif par rapport à la Chine Allemagne 3,5 % 1,09 % 11,45 % USA 15,70 % 3,25 % 34,14 % Chine 18,60 % 9,52 % 100,00 %

La parité de pouvoir d’achat (PPA) est une méthode statistique utilisée pour comparer des données entre des pays dont les monnaies n’ont pas la même valeur. Il s’agit de tenir compte du fait que la même quantité d’argent ne représente pas la même richesse dans des pays différents. Elle est utilisée pour comparer des données telles que le produit intérieur brut (PIB) ou le PIB par habitant. On parle alors de PIB PPA.

Pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, alors que le partenariat sino-russe remet en question la puissance américaine à l’échelle mondiale, le tableau ci-dessus est fondamental.

Hawley prononce un discours sur la sécurité nationale « Chine et Ukraine : l’heure de la vérité »

————————————————

Aujourd’hui, jeudi 16 février 2023, le sénateur américain Josh Hawley (R-Mo.) a prononcé une allocution à la Heritage Foundation dans un discours intitulé « La Chine et l’Ukraine : l’heure de la vérité ». La discussion a porté sur l’élaboration d’une politique de défense qui donne la priorité à notre plus grande menace, la Chine ; remise en cause du consensus sur l’Ukraine ; et des garanties pour les Américains à la maison.

Chine et Ukraine : l’heure de la vérité

Il y a trois ans, en octobre 2019, je suis allé visiter Hong Kong.

Ce n’était pas une visite standard et cérémonielle. En fait, le Département d’État n’était pas du tout fan de mon départ.

J’y suis allé au milieu de grandes manifestations contre le gouvernement chinois. Pékin avait initialement promis aux habitants de Hong Kong qu’une fois la ville passée sous contrôle chinois, elle conserverait ses libertés uniques. « Un pays, deux systèmes. » Ou alors c’est parti.

Mais c’était un mensonge.

Dès qu’il a pu, le Parti communiste chinois a réprimé Hong Kong avec une «loi de sécurité nationale» draconienne pour écraser toute dissidence. La voie de Xi Jinping serait la seule voie.

Je voulais voir ce qui se passait pour moi.

Quand j’étais là-bas, j’ai vu des voitures flamber dans les rues et des manifestants appelant à « libérer Hong Kong ». J’ai entendu les explosions. J’ai vu la police anti-émeute chinoise affronter de jeunes hommes et femmes luttant pour la liberté.

Je m’y suis fait des amis. Beaucoup d’entre eux sont allés en prison, comme Joshua Wong et Jimmy Lai.

Je n’oublierai jamais ce voyage. Parce que là, j’ai pu voir de mes propres yeux le cauchemar que le Parti communiste chinois offre au monde.

Dans la répression de Hong Kong, nous avons vu le vrai visage de la tyrannie chinoise. Nous pourrions tous le revoir bientôt à Taiwan.

Et nous ne pourrons peut-être rien y faire.

Ce n’est pas populaire de le dire ouvertement. Des dizaines de législateurs, d’experts et de têtes parlantes ont affirmé qu’une invasion de Taïwan ne se produira tout simplement pas – ou si c’est le cas, que nous pouvons l’emporter. Que la Chine aura trop peur de nous défier ou ne le fera pas.

Au lieu de cela, ils préfèrent raconter une histoire familière et réconfortante, où gagner la guerre froide signifiait que nous pouvions contrôler le monde pour toujours.

Ils veulent nous faire croire que notre puissance militaire est infinie, que la puissance américaine n’est soumise à aucune contrainte réelle et que nous devons l’utiliser pour remodeler le monde.

Ils veulent nous faire croire que nous pouvons mener une guerre interminable par procuration en Ukraine. Et d’une manière ou d’une autre, cela n’aura pas d’impact sur notre capacité à dissuader la Chine d’envahir Taïwan.

Curieusement, cette histoire d’omnicompétence américaine n’est pas vraiment partisane. Elle est racontée à la fois par les néoconservateurs de droite et les mondialistes libéraux de gauche. Ensemble, ils forment le « Uniparty », l’establishment DC qui transcende toutes les administrations changeantes.

Il est difficile de défier l’Uniparty. Ils sont devenus très bons pour raconter leur histoire préférée. C’est pourquoi quiconque les questionne se fait traiter d’« anti-américain » ou de « marionnette de Vladimir Poutine.

Mais aujourd’hui, je veux vous dire autre chose. Je veux dire la vérité.

Et la vérité, c’est que les Américains se sont vu vendre une facture de marchandises. Notre politique étrangère actuelle ne fonctionne pas.

Cela ne fonctionne pas pour le peuple américain. Cela a coûté à beaucoup d’entre eux leur emploi, leurs villes, leurs communautés, tout cela grâce aux mauvais accords commerciaux dont on nous avait promis qu’ils nous rendraient tous plus riches.

Cela n’a pas si bien fonctionné pour les gens de mon état. Ou pour tous ceux qui ont vu leur travail de fabrication expédié à l’étranger.

Mais notre politique étrangère actuelle ne fonctionne même pas selon ses propres normes. Elle s’effondre au niveau des coutures, l’Uniparty faisant de son mieux pour la réparer en signant des chèques en blanc à d’autres pays.

Rien de tout cela n’est suffisant. Parce que nous sommes simplement sur-engagés, pris sous l’emprise d’une idéologie d’empire libéral. Notre idéologie unipartite nous dit que nous sommes du bon côté de l’histoire et que les compromis difficiles n’existent pas.

Nous avons beaucoup de puissance militaire de notre côté. Mais elle n’est pas déployée là où elle devrait l’être, et le monde est sur le point d’en subir les conséquences.

Alors permettez-moi de partager une autre vérité : dans l’état actuel des choses, si la Chine envahit Taïwan dans les prochaines années, elle l’emportera probablement.

Je vais le répéter.

Nous sommes aujourd’hui à un point d’inflexion. Et il est temps pour un vrai changement.

Il est temps d’adopter une politique étrangère véritablement nationaliste.

* * *

Nous entendons beaucoup parler ces jours-ci de ce qu’on appelle « l’ordre international fondé sur des règles ». Les politiciens et les soi-disant experts l’invoquent chaque fois qu’ils veulent que nous envoyions quelques milliards de dollars supplémentaires à l’étranger.

Maintenant, « l’ordre international fondé sur des règles » n’est pas un royaume des cieux. C’est une sorte d’empire libéral américain. Il est fondé sur l’hypothèse que, si nous établissons les règles du jeu économiques de cette manière, les gens au sommet s’enrichissent beaucoup, et peut-être que cela se répercutera sur tous les autres. Alors ça va.

Et en prime, nous finirons par refaire le monde à l’image de New York et de la Silicon Valley. Esprits libres et marchés libres, ou quelque chose comme ça.

Il était une fois, cela sonnait bien. Mais c’était un mauvais plan dès le départ.

Dès décembre 2001, nous avons admis la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce. L’Uniparty voulait croire que cela nous rendrait tous plus riches, que nous pourrions délocaliser des emplois et importer des déchets bon marché sans nuire à notre propre prospérité.

Ils voulaient aussi croire que nous pourrions peut-être démocratiser la Chine. Peut-être que si nous faisions entrer la Chine dans l’ordre économique mondial, des horreurs comme la place Tiananmen pourraient appartenir au passé.

C’était une erreur catastrophique.

« Un pays, deux systèmes » n’était pas la première promesse non tenue de la Chine. Après avoir rejoint l’OMC, la Chine a triché. Le Parti communiste chinois a pleinement profité de son accès aux marchés mondiaux pour s’enrichir, mais a simultanément protégé sa propre économie de la concurrence étrangère.

Les Américains en ont payé le prix. De bons emplois de cols bleus – des emplois qui offraient autrefois aux travailleurs américains un salaire décent – ont été siphonnés à l’étranger.

Pendant ce temps, le Parti communiste chinois s’est enrichi alors que l’économie chinoise explosait. Ils ont bâti leur armée sur le dos de la classe moyenne américaine. Maintenant, cette armée – non seulement massive mais de plus en plus modernisée – est prête pour une invasion à travers le détroit de Taiwan.

Qu’est-ce que nos dirigeants ont fait pendant que tout cela se passait? Exactement les mauvaises choses.

Alors que la Chine prospère et que les villes américaines dépérissent, l’Uniparty jette son dévolu sur le Moyen-Orient. Nous avons beaucoup entendu parler de rendre le monde sûr pour la démocratie, de la façon dont le sang et le trésor américains pourraient transformer ces nations en images de l’Occident.

Ce projet impérial a échoué. Il a échoué lamentablement. Nous y avons investi des milliards de dollars et y avons perdu des centaines de vies américaines, tandis que la Chine progressait sans entrave. Et les responsables sont tous encore membres en règle de l’establishment DC. Personne n’a jamais été tenu pour responsable.

En fin de compte, le changement de régime n’a pas fonctionné.

Mais l’Uniparty n’apprend pas. Et maintenant, nous entendons à nouveau leur même chant de sirène. Cette fois, il s’agit de l’Ukraine. Si seulement nous envoyons quelques armes de plus, envoyons quelques milliards de dollars de plus… nous aurons vraiment un ordre international fondé sur des règles.

Peut-être devrions-nous faire un peu plus d’édification de la nation. Peut-être pouvons-nous même forcer un changement de régime en Russie. Toutes les idées qui enthousiasment Uniparty.

Ils sont absurdes. Ce sont les mauvaises idées au mauvais moment.

Le seul problème est que nous aurions dû voir la menace de la Chine venir il y a des années. Mais l’Uniparty ne l’a pas fait. Et ils ne le prennent toujours pas au sérieux, même maintenant.

À l’heure actuelle, nous avons des dirigeants d’Uniparty et d’anciens hauts gradés de l’OTAN qui nous disent que défendre l’Ukraine revient fondamentalement à dissuader la Chine. Que si un dictateur est autorisé à s’emparer d’un territoire par la force, cela enhardira les autres, et donc arrêter Vladimir Poutine revient fondamentalement à arrêter Xi Jinping.

C’est la pensée magique de l’Uniparty au travail. Il est enraciné dans l’idée fantaisiste que si nous voulons arrêter les tyrans, tout ce que nous devons faire est de leur montrer que nous n’avons pas peur. Que si nous tenons tête à un tyran, tous les autres s’éclipseront.

C’est Hollywood. Ce n’est pas la réalité.

Dans le monde réel, nos ressources militaires sont limitées et nos adversaires le savent.

Le Parti communiste chinois comprend que si nos ressources sont bloquées en Ukraine, ce sont des ressources que nous ne pouvons pas utiliser pour dissuader une invasion de Taiwan. Comme disait Napoléon : « Si tu veux prendre Vienne, prends Vienne ». La Chine veut le contrôle de l’Indo-Pacifique, et nous devons les y arrêter.

Et pourtant, le Congrès a versé des milliards de dollars dans les défenses ukrainiennes, à un moment où le peuple américain est toujours aux prises avec une inflation vertigineuse. Et il n’y a pas de fin en vue.

Ce n’est pas le problème principal, cependant. Le problème central est que nos actions en Ukraine affectent directement notre capacité à projeter notre force ailleurs. Plus précisément, pour dissuader la Chine dans le Pacifique.

Considérons notre position.

Pour commencer, plus nous consacrons de ressources américaines à l’Europe, moins nous en avons de disponibles pour renforcer la dissuasion dans le Pacifique. Pour certaines choses, comme les unités blindées lourdes, cela peut ne pas avoir beaucoup d’importance. Mais cela compte beaucoup pour les capacités dont nous avons besoin pour dissuader la Chine d’envahir Taïwan.

L’Ukraine et Taïwan ont besoin d’un grand nombre des mêmes armes, y compris des choses comme les missiles Javelin et Stinger.

Et notre base industrielle est à court de capacité. C’est parce que nous devons faire appel à bon nombre des mêmes fournisseurs pour la défense de l’Ukraine et de Taïwan.

Nous faisons de notre mieux pour augmenter la production, mais cela prendra des années.

Tout cela signifie que lorsque nous déversons notre puissance militaire sur l’Ukraine, cette décision a un coût.

Par conséquent, nous ne pouvons pas répondre aux exigences militaires ukrainiennes, taïwanaises et nos propres besoins militaires en même temps, dans un avenir prévisible.

En d’autres termes, nous ne pouvons pas tout faire.

Et, franchement, nous ne devrions pas avoir à le faire. Certaines des nations les plus riches du monde sont nos alliés en Europe. Mais pour le moment, nous sommes les seuls à faire le gros du travail.

En fait, nous avons envoyé plus d’armes à l’Ukraine que toute l’Europe réunie. Et ces choix nous affaiblissent au seul endroit, le Pacifique, où nous avons besoin de force.

La voie de l’Uniparty n’est pas durable. C’est un chemin vers l’échec.

Et c’est pourquoi la Chine est maintenant positionnée pour frapper avec une force écrasante et s’emparer de Taiwan.

Envahir Taïwan est l’objectif de Xi Jinping depuis des années. Il veut le contrôle du Pacifique. Il est déterminé à cimenter sa place dans l’histoire chinoise.

COMPARAISON ENTRE LES FORCES TAÏWANAISES ET CHINOISES

CHINE TAÏWAN Soldats 2 millions 170 000 Budget militaire 250 milliards $ 16 milliards $ Chars d’assaut 5250 1110 Avions de combat 1250 288 Sous-marins 79 4 Destroyers 41 4 Frégates 49 22

Source : Globalfire.com

Il y a moins de six mois, devant le Congrès du Parti communiste chinois à Pékin, Xi a déclaré que « les roues historiques de la réunification nationale et du rajeunissement national avancent, et la réunification complète de la patrie doit être réalisée[.] »

Nous le savons. Mais nous ne l’avons pas pris assez au sérieux.

Et si nous ne l’arrêtons pas – si nous ne pouvons pas – rien de ce que nous ferons ailleurs n’aura beaucoup d’importance.

* * *

Alors que se passe-t-il, si nous nous réveillons demain et qu’une invasion a commencé ? Que peut faire l’Amérique à ce sujet ?

Encore une fois, évaluons notre position stratégique, cette fois dans le Pacifique.

Eh bien, nous avons beaucoup d’avions. Mais ils sont concentrés dans un petit nombre de bases aériennes, ce qui en fait des cibles faciles. Et la Chine a investi dans des armes et des capteurs que nous n’avons pas déployés, ce qui a sapé notre avantage en matière de puissance aérienne.

Nous avons des groupes de grève des transporteurs. Mais on ne sait pas comment ils nous aideront à vaincre une invasion chinoise. La Chine a construit des défenses conçues pour les neutraliser au début d’un combat, ou les garder si loin qu’elles ne seront pas utiles.

Nous avons un avantage sous-marin. Mais nous n’avons qu’un nombre limité de sous-marins, nous n’avons qu’un nombre limité de torpilles et d’autres armes à tirer depuis eux, et nous n’avons qu’un nombre limité d’endroits pour les recharger ou les remettre en état. Ce sont des limites strictes.

Nous sommes également en danger nous-mêmes, en particulier nos forces à Guam. Guam n’est pas bien défendue contre les missiles chinois, sans parler des forces d’opérations spéciales chinoises.

Et je n’ai même pas mentionné l’arsenal nucléaire chinois, qui bien sûr se profile toujours en arrière-plan. Pendant ce temps, notre propre architecture spatiale militaire est dangereusement vulnérable et nos forces logistiques sont déjà surchargées.

Supposons donc que le pire arrive. Supposons que la Chine envahisse et s’empare de Taïwan. Nous essayons de l’arrêter, mais nos forces sont vaincues et l’île est perdue.

Qu’est-ce que cela signifierait ?

Si la Chine conquiert Taïwan, Xi et le Parti communiste chinois y verront une victoire historique mondiale. Ils y verront l’aube d’un « siècle chinois » qui dément la promesse de liberté de l’Amérique.

DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES ARMES CHINOISES

Et les Américains seront confrontés à une nouvelle réalité terrifiante.

Chaque Américain le ressentira. Les hausses de prix et les perturbations que nous avons connues ces dernières années seront pâles en comparaison.

Les pénuries de produits seront monnaie courante – des pénuries de tout, de la médecine de base à l’électronique grand public. Selon certaines estimations, une guerre contre Taïwan nous enverrait dans une profonde récession sans issue claire, car d’énormes pans de notre économie fonctionnent avec des semi-conducteurs taïwanais.

Mais les conséquences économiques ne sont que le début.

Si la Chine prend Taïwan, elle pourra y stationner ses propres forces militaires. Il peut alors utiliser sa position comme tremplin pour de nouvelles conquêtes et intimidations – contre le Japon, les Philippines et d’autres îles du Pacifique, comme Guam et les Mariannes du Nord.

Nos grands-parents se sont battus et ont saigné pour libérer ces îles pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, ils sont à nouveau menacés par une nouvelle puissance impérialiste.

En tant que nouvelle puissance régnante en Asie, la Chine pourrait restreindre le commerce américain dans la région, voire le bloquer complètement. Peut-être serons-nous autorisés à entrer, mais seulement à des conditions favorables à la Chine.

La Chine a exploité le système commercial une fois auparavant. Ils peuvent le refaire.

Il y a plus. Nous avons récemment assisté à une croisière en ballon espion chinois à travers le cœur des États-Unis. Mais les choses peuvent empirer.

Imaginez un monde où des navires de guerre chinois patrouillent dans les eaux hawaïennes et où des sous-marins chinois arpentent la côte californienne. Un monde où l’Armée populaire de libération a des bases militaires en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Un monde où les forces chinoises opèrent librement dans le golfe du Mexique et l’océan Atlantique.

C’est un avenir sombre. Et c’est un avenir de plus en plus plausible.

Mais ce n’est pas un avenir inéluctable.

Il est peut-être encore temps de tracer une voie différente, si nos dirigeants ont la volonté de le faire.

* * *

Ce cours différent est une politique étrangère nationaliste. Une politique étrangère dans l’esprit d’Alexander Hamilton et de Theodore Roosevelt.

Une politique étrangère nationaliste place les intérêts de l’Amérique en premier. Et dissuader la Chine de s’emparer de Taïwan devrait être la priorité absolue des États-Unis.

Cela signifie que nos dépenses de défense devraient être concentrées sur la dissuasion dans le Pacifique. Fini le « désinvestir pour investir » dans l’Indo-Pacifique. Plus de priorités non financées d’INDOPACOM. Au lieu de cela, nous devrions stocker des armes, disperser nos forces dans l’Indo-Pacifique et accélérer le développement avancé de l’espace, du cyber et d’autres capacités critiques, comme le bombardier stratégique B-21.

Rien de tout cela n’est nouveau, mais nous avons des années de retard.

Renforcer la dissuasion dans l’Indo-Pacifique signifie réduire nos engagements militaires ailleurs. Cela nous amène en Europe.

Ce dont nous avons besoin, c’est d’un nouvel accord de partage des charges au sein de l’OTAN. Nos alliés de l’OTAN devraient prendre l’initiative d’armer l’Ukraine. Et ils devraient également assumer la responsabilité de défendre l’Europe elle-même, en ne s’appuyant sur les États-Unis que pour une dissuasion nucléaire étendue et quelques autres capacités.

Cela libérera des ressources américaines pour dissuader la Chine. Cela garantira également que les alliés de l’OTAN peuvent dissuader la Russie ou se défendre avec un soutien américain limité si nos forces sont attirées par une crise ou un conflit dans le Pacifique.

C’est vital car, comme l’ont clairement indiqué nos propres stratégies de défense nationale de 2018 et 2022, nous ne pouvons pas combattre et gagner des guerres majeures en Asie et en Europe en même temps.

Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre en vue de ce nouvel accord de partage des charges ?

Premièrement, nous devrions couper l’aide militaire américaine à l’Ukraine, jusqu’à ce que nos alliés européens interviennent. Cela n’arrivera pas tant que nous ferons leur travail pour eux.

Deuxièmement, nous devons clarifier les enjeux pour nos alliés européens. Ils doivent savoir que nous ne pourrons pas les défendre pleinement si un conflit avec la Chine éclate. Nous devons préciser que, compte tenu de la menace chinoise et du besoin de dissuasion, nous serons contraints de soustraire nos forces à tout conflit direct avec la Russie. Ainsi, même si les forces américaines ne sont pas en guerre dans le Pacifique, l’Europe ne peut toujours pas compter sur nous comme avant.

Nous devrions commencer à réduire les niveaux de forces américaines en Europe. Et nous devrions continuer à réduire, jusqu’à ce que nous soutenions les défenses de l’OTAN avec uniquement les capacités dont nous n’avons pas besoin pour dissuader la Chine, et avec notre arsenal nucléaire. Nos alliés européens peuvent combler la différence. Ils doivent prendre la tête de la défense conventionnelle de l’Europe.

Voilà à quoi ressemble un véritable accord de partage des charges. C’est ainsi que nous protégeons nos intérêts en Europe, tout en dissuadant la Chine en Asie.

Enfin, les États-Unis devraient armer Taïwan. Mais l’aide américaine devrait être conditionnée à ce que Taiwan augmente ses dépenses de défense et adopte une stratégie de défense asymétrique. Si Taïwan ne se défend pas, comment peuvent-ils s’attendre à ce que les Américains se battent et meurent en leur nom ? Taïwan doit également intensifier ses efforts.

* * *

L’Uniparty ne va pas aimer ce message. Ils l’appelleront probablement « propagande russe » ou une autre foutaise.

Mais quand je suis arrivé au Sénat, j’ai prêté serment. J’ai juré de « bien et fidèlement m’acquitter des devoirs » de ma charge. Je prends ce serment très au sérieux.

Et pour moi, remplir fidèlement les devoirs de ma charge signifie défendre l’Amérique.

Pas ce qu’on appelle « l’ordre international fondé sur des règles ». Je veux dire l’Amérique.

Cela signifie aussi dire la vérité au peuple américain. Même la vérité dure et douloureuse.

C’est le cœur d’une politique étrangère nationaliste – un réalisme lucide, au service du peuple américain.

Changer de cap ne sera pas facile. Il faudra des sacrifices. Et cela nécessitera des choix difficiles.

Mais l’Amérique a déjà relevé d’innombrables défis. Et je crois que nous pouvons le faire à nouveau.

Dès maintenant, aujourd’hui, nous pouvons commencer à regarder la réalité dans les yeux. Nous pouvons résister à la menace à laquelle nous – et Taïwan – sommes actuellement confrontés. Nous pouvons faire ces choix difficiles.

Nous pouvons choisir la vérité plutôt que le confort.

Et pour le bien du monde dans lequel nos fils et nos filles vivront, je prie pour que nous le fassions.

Source : 19 février 2023 Algora Blog