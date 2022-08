Le Canada Totalitaire de Trudeau interdit « d’ignorer, de nier ou de minimiser » le mythe de l’Holocauste. La théologie politique juive inscrite dans le Code criminel

Selon l’OED, un « mythe » est un « thème ou modèle narratif traditionnel ou récurrent ; une intrigue standard dans la littérature. » . Pour beaucoup, le mythe de l’Holocauste [1] évoque l’espoir d’une rédemption universelle des maux absolus du racisme, de l’antisémitisme et du nationalisme blanc militant. Découlant de l’extermination prétendument planifiée du peuple juif par l’Allemagne « nazie » et ses collaborateurs, l’histoire de l’Holocauste a acquis un statut canonique dans les « cultures de la mémoire » officiellement construites dans tout l’Occident [2]. Au Canada, où le régime « politiquement correct » de Trudeau aspire clairement à être reconnu comme une superpuissance humanitaire, le gouvernement a suivi les traces de l’Allemagne et de plusieurs autres États européens en enchâssant le récit officiel dans le Code criminel, par l’article s. 319.

Désormais :

(2.1) Quiconque, en communiquant des déclarations, autrement que dans une conversation privée, encourage délibérément l’antisémitisme en tolérant, niant ou minimisant l’Holocauste

(a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou

(b) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Même avant que le droit pénal ne soit modifié pour interdire la « promotion délibérée de l’antisémitisme », les écoles, les universités, les églises et les médias au Canada stigmatisent régulièrement quiconque ose publiquement douter de la véracité du mythe de l’Holocauste. Le Parlement canadien a donc fait humblement écho à l’historien juif Alon Confino qui décrit l’Holocauste comme « un événement fondateur qui teste les limites de notre humanité ». Un autre historien juif, Matthew Feldman, reconnaît que l’interprétation reçue de « l’Holocauste » comme « le plus grand crime de l’histoire » émane une aura essentiellement religieuse [3]. Aucun député n’a voulu être vu en train de « profaner » la mémoire des victimes juives de « l’exemple suprême de l’inhumanité humaine » en votant contre les amendements proposés. Pour sa part, le gouvernement Trudeau peut être sûr que l’application de sa loi anti-blasphème postmoderne ne sera pas entravée par la très médiatisée Charte des droits et libertés. Pour un sceptique de la Charte de longue date comme moi, ce n’est pas une surprise.

Après les violations massives d’une foule de droits fondamentaux et de libertés civiles prétendument « garanties » par la Charte lors de la récente arnaque pandémique de Covid, la suppression des droits présomptifs de former et d’exprimer publiquement des opinions controversées sur l’histoire du Troisième Reich est à peu près normale .

Est-ce simplement une coïncidence si cette restriction de la liberté d’expression reflète le pouvoir et sert les intérêts d’un groupe ethnique particulier, très visible, économiquement bien doté, socialement privilégié et politiquement puissant ?

Assez curieusement, au moins un éminent porte-parole juif craint que le fait de « ignorer, nier ou minimiser l’Holocauste » une infraction pénale ne soit pas bon pour les Juifs. Néanmoins, Carolyn Yeager, une blogueuse américaine d’ascendance allemande, a documenté le large soutien à une telle législation au sein de la communauté juive organisée au Canada.

Lorsqu’il a été annoncé, le texte de la modification proposée par le régime Trudeau au Code criminel a été enfoui dans l’annexe 3 des documents budgétaires fédéraux présentés au Parlement au printemps 2022. À la fin juin, les modifications du gouvernement avaient traversé le Parlement comme partie d’un projet de loi budgétaire long et complexe, recevant la sanction royale sans débat sur ses mérites (au grand soulagement des députés, on s’en doute). La législation actuelle adopte la définition de l’Holocauste proposée à l’origine dans un projet de loi d’initiative parlementaire reflétée de manière flagrante par la mesure gouvernementale ; à savoir:

Holocauste désigne la persécution et l’anéantissement planifiés et délibérés ( parrainés par l’État) de la communauté juive européenne par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945

Il se trouve qu’une telle définition a été « niée » ou « minimisée » à plusieurs reprises par l’école dite « fonctionnaliste » des historiens traditionnels qui dépeignent l’Holocauste comme une réaction évolutive des bureaucrates, du personnel militaire et des collaborateurs aux événements pendant les années de guerre plutôt que le produit d’un stratagème « intentionnel », « planifié » ou « délibéré » dirigé du haut vers le bas. Il reste à voir si l’art. 319(3)(1)(c) fournira une défense adéquate à quelqu’un qui fait publiquement la promotion d’une interprétation « fonctionnaliste » de l’Holocauste. Selon cette disposition, nul ne peut être condamné si « les déclarations étaient pertinentes pour un sujet d’intérêt public, dont la discussion était d’intérêt public, et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont vraies« . Ce moyen de défense n’empêche évidemment pas les poursuites dans lesquelles le processus est lui-même destiné à servir de sanction. En dehors du domaine respectable du débat académique convenable, cependant, les «révisionnistes» renégats risquent la pleine mesure de la rétribution légale.

Pourquoi, alors, l’événement fondateur du christianisme, le mythe pascal entourant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mériterait un statut juridique moins protégé qu’une histoire crypto-théocratique d’une seule phrase officiellement prescrite et issue de la Seconde Guerre mondiale ?

Est-ce simplement une coïncidence si le mythe de l’Holocauste présente un arc narratif remarquablement similaire à l’histoire de Pâques ?

Bien que se déroulant au XXe siècle, la Shoah est l’histoire de souffrances juives imméritées dans les «camps de la mort» d’Europe de l’Est, suivies de leur résurrection ethno-religieuse triomphante dans « la terre promise, volée par la force des armes et par la terreur à ses habitants multiséculaires : les Palestiniens.

Au Canada, à partir de maintenant, quiconque « ferme les yeux », « nie » ou même « minimise » publiquement le récit de l’Holocauste juif est menacé de deux ans d’emprisonnement. Cette mesure répressive a été annoncée peu de temps après que des pasteurs chrétiens aient été inculpés pour avoir simplement organisé des services religieux le dimanche de Pâques en violation des ordonnances de santé publique pendant l' »urgence » artificielle de Covid. En contraste avec le respect obséquieux accordé aux sensibilités juives contemporaines, un tel manque de respect flagrant pour les rituels chrétiens séculaires représente un défi remarquable pour la théologie politique de chaque église anglo-protestante.

Les affirmations de vérité du mythe officiel de l’Holocauste sont-elles plus ou moins contestables que les récits bibliques et ecclésiastiques concernant le Jésus historique ? On entend souvent affirmer que « l’Holocauste » est « l’événement » le mieux documenté de l’histoire humaine. Mais quand, où et par qui les documents pertinents et fiables ont-ils été soumis à un contre-interrogatoire médico-légal libre, équitable et public et ouverts à un débat continu entre toutes les parties intéressées ?

Comment en sommes-nous arrivés à la triste situation actuelle ?

La réponse à cette question nécessite une critique fondamentale de la théologie politique anglo-protestante contemporaine et, en particulier, de celle de l’Église anglicane.

Après tout, étant donné une définition littérale de «politique» comme signifiant «affaires d’État», tout aspect de la théologie professée par l’Église d’Angleterre est politique dans le sens où il s’agit d’une église d’État établie. Certes, dans la première moitié du XXe siècle, les églises anglicanes des anciens dominions blancs n’étaient pas des églises d’État, mais leur adhésion majoritairement anglo-saxonne faisait largement confiance à leurs gouvernements et, suivant leur exemple, acceptait les déclarations de guerre contre l’Allemagne. en 1914 et 1939 sans hésitation significative.

De plus, en Grande-Bretagne, les évêques de l’Église d’Angleterre étaient membres de la Chambre des Lords. De facto, le gouvernement de l’époque décidait qui devait être identifié comme ennemi du peuple britannique et puni comme tel. Attribuer la culpabilité de l’état de guerre entre l’Allemagne et l’Empire britannique était une question de politique d’État. Dans le traité de Versailles (alias le Diktat) imposé à l’Allemagne en 1919 et dans les procès de Nuremberg après la défaite de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements impérial et dominion ont confirmé l’accusation selon laquelle l’Allemagne était seule coupable d’avoir mené une guerre d’agression.

Mais la théologie politique désigne plus que les activités quotidiennes d’une église établie se conformant aux politiques de l’État. Selon le juriste allemand Carl Schmitt, la politique, au sens le plus profond, a à voir avec la distinction existentielle entre ami et ennemi. Parce que l’Église n’était pas un régime ecclésiastique autonome du peuple anglais, par et pour le peuple anglais, les amis et ennemis de l’État britannique étaient, ipso facto, amis ou ennemis de l’Église.

Malheureusement, ni les laïcs du WASP ni les dirigeants ecclésiastiques de l’Église d’Angleterre, que ce soit « chez eux » ou dans les dominions, n’ont pas fait grand-chose pour défendre et préserver les dimensions ethno-religieuses de l’identité anglicane.

Cela contraste fortement avec l’ethnocentrisme bien connu du peuple juif.

En enchâssant le mythe de l’Holocauste dans le Code criminel, le gouvernement canadien a adopté une théologie politique essentiellement juive.

Dirk Moses, professeur émérite du Frank Porter Graham d’histoire mondiale des droits de l’homme à l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill, dans son livre très apprécié sur les problèmes du génocide, identifie la structure narrative du mythe de l’Holocauste comme « l’archétype du génocide« . en droit international. Il observe que la loi et la culture populaire présentent « l’image de la victime juive en grande partie sans agent et innocente – c’est-à-dire apolitique – [comme] la victime « idéale » ou « exemplaire » ». Les juifs orthodoxes « mettent généralement l’accent sur… la religiosité traditionnelle des victimes juives » et « [c]ette interprétation théologique a imprégné la commémoration générale, qui constitue ainsi une théologie politique ». La « culture de la mémoire » mondiale officiellement prescrite adopte cette théologie politique particulariste chaque fois qu’elle associe les Juifs à « la forme archétypale et universelle de la victimisation ».

On ne peut nier la signification particulariste et ethno-religieuse du mythe de l’Holocauste. Cela était évident, par exemple, lorsqu’un trio de députés juifs de tous les partis s’est levé à la Chambre des communes d’offrir leur plein soutien lors de la deuxième lecture de Tory M.P. le projet de loi d’initiative parlementaire maintenant redondant de Kevin Waugh visant à criminaliser la « négation de l’Holocauste » au Canada. Le régime Trudeau, bien sûr, a un programme plus large, visant à redorer son blason autoproclamé en tant que premier État post-national. Le gouvernement va donc probablement « nier » ou « minimiser » le favoritisme ethno-religieux inhérent à sa décision de sanctifier la théologie politique juive par la force de la loi.

Quelles que soient les conséquences de cette décision au Canada, cependant, les anglo-protestants de toute l’anglosphère ont maintenant une rare occasion d’examiner comment leurs intérêts ethno-religieux pourraient être affectés par la criminalisation de la dissidence publique à l’égard du récit officiellement imposé de l’Holocauste. Nous devrions prier pour que l’occasion de réfléchir à qui « nous » sommes, d’où « nous » venons et peut-être même où « nous » allons ne soit pas manquée. Malheureusement, cependant, les anglo-protestants, en particulier les anglicans, ont adopté un humanitarisme libéral qui rend désormais pratiquement impossible la distinction entre « nous », et « eux ».

[1] Selon la définition de l’Oxford English Dictionary, un mythe est : « un récit traditionnel, portant en particulier sur l’histoire ancienne d’un peuple ou expliquant un phénomène naturel ou social, et impliquant typiquement des êtres ou événements surnaturels » (Oxford English Dictionary, 2017a).

Cette acception du mythe est largement répandue, et souvent associée à l’adjectif « mythologique ». Une seconde signification du mythe, liée à la première – toujours selon l’Oxford English Dictionary (2017a) – est celle d’« une croyance ou idée largement partagée mais fausse ». Ces deux définitions tendent à opposer le « mythe » à la « réalité .

Dans l’imaginaire commun, le mythe est généralement associé à des termes tels que ceux d’histoire ou de conte. Mais les mythes ne sont pas de simples histoires ; ils sont très réels au sens où ils sont activement forgés et reproduits par des groupes d’individus – qui peuvent sincèrement y croire, ou pas, pour différentes raisons –, au sein de réseaux qui forment des coalitions et des lobbies sur lesquels ces mythes s’appuient.

[2]Avant et après « l’Holocauste » : effectifs de la population juive en 1933 et 1948

Depuis plus d’un siècle, l’Almanach juif mondial est largement considéré comme la source la plus authentique des chiffres de la population juive dans le monde. Les universitaires du monde entier, y compris les éditeurs de l’Encyclopedia Britannica, se fiaient à l’exactitude de ces chiffres. Voici ce que les Alamanacs du monde de 1933 et 1948 avaient à dire sur la population mondiale des Juifs.

Selon le World Almanac, la population mondiale de Juifs est passée (!) Entre 1933 et 1948 de 15 315 000 à 15 753 000. Si le gouvernement allemand sous Adolf Hitler avait – comme on le prétend – assassiné six millions de Juifs, ces pertes auraient dû être reflétées dans les chiffres de la population juive cités dans l’Almanach mondial.

Almanach mondial 1933:

Almanach mondial 1948 :

Les soupçons soulevés par les chiffres ci-dessus concernant la véracité des allégations portées contre le gouvernement hitlérien sont confirmés par le rapport officiel en trois volumes du Comité international de la Croix-Rouge, publié en 1948 à Genève, selon lequel 272 000 détenus des camps de concentration sont morts en détention, environ la moitié d’entre eux étaient juifs. L’article suivant précise.

Une évaluation factuelle de « l’Holocauste » par la Croix-Rouge

Les juifs et les camps de concentration : aucune preuve de génocide

Il existe une enquête sur la question juive en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et sur les conditions des camps de concentration en Allemagne qui est presque unique dans son honnêteté et son objectivité, le rapport en trois volumes du Comité international de la Croix-Rouge sur ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale, Genève, 1948.

Ce récit complet d’une source entièrement neutre incorporait et développait les conclusions de deux ouvrages antérieurs : Documents sur l’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 1939-1945 (Genève, 1946) et Inter Arma Caritas : l’Œuvre du CICR pendant la Seconde Guerre mondiale (Genève, 1947). L’équipe d’auteurs, dirigée par Frédéric Siordet, a expliqué dans les premières pages du Rapport que son objet, dans la tradition de la Croix-Rouge, avait été la stricte neutralité politique, et c’est là sa grande valeur.

Le CICR a appliqué avec succès la convention militaire de Genève de 1929 afin d’avoir accès aux internés civils détenus en Europe centrale et occidentale par les autorités allemandes. En revanche, le CICR n’a pu obtenir aucun accès à l’Union soviétique, qui n’avait pas ratifié la Convention. Les millions d’internés civils et militaires détenus en URSS, dont les conditions étaient connues pour être de loin les pires, étaient complètement coupés de tout contact ou contrôle international.

Le rapport de la Croix-Rouge est précieux en ce qu’il clarifie d’abord les circonstances légitimes dans lesquelles les Juifs ont été détenus dans des camps de concentration, c’est-à-dire en tant qu’ennemis étrangers. En décrivant les deux catégories d’internés civils, le rapport distingue le second type comme « les civils déportés pour des raisons administratives (en allemand, « Schutzhäftlinge »), qui ont été arrêtés pour des motifs politiques ou raciaux parce que leur présence était considérée comme un danger pour l’État ou les forces d’occupation » (Vol. 111, p. 73). Ces personnes, poursuit-il, « ont été assimilées à des personnes arrêtées ou emprisonnées de droit commun pour des raisons de sécurité ». (P.74).

Le rapport admet que les Allemands ont d’abord été réticents à autoriser la surveillance par la Croix-Rouge des personnes détenues pour des raisons de sécurité, mais vers la fin de 1942, le CICR a obtenu d’importantes concessions de l’Allemagne. Les personnes du CICR ont été autorisées à distribuer des colis alimentaires aux principaux camps de concentration en Allemagne à partir d’août 1942, et « à partir de février 1943, cette concession a été étendue à tous les autres camps et prisons » (Vol. 111, p. 78). Le CICR établit rapidement des contacts avec les commandants des camps et lance un programme de secours alimentaires qui se poursuit jusqu’aux derniers mois de 1945, pour lesquels des lettres de remerciements affluent d’internés juifs.

Les récipiendaires de la Croix-Rouge étaient juifs

Le rapport indique que «jusqu’à 9.000 colis étaient distribués quotidiennement. >De l’automne 1943 jusqu’en mai 1945, environ 1.112.000 colis d’un poids total de 4.500 tonnes ont été expédiés vers les camps de concentration » (Vol. III, p. 80). En plus de la nourriture, ceux-ci contenaient des vêtements et des fournitures pharmaceutiques. « Des colis ont été envoyés à Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Flöha, Ravensbrück, Hambourg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, vers des camps près de Vienne et dans le centre et le sud. Allemagne. Les principaux bénéficiaires étaient des Belges, des Néerlandais, des Français, des Grecs, des Italiens, des Norvégiens, des Polonais et des Juifs apatrides » (Vol. III, p. 83).

Au cours de la guerre, « Le Comité a été en mesure de transférer et de distribuer sous forme de secours plus de vingt millions de francs suisses collectés par des organisations juives d’aide sociale à travers dans le monde, notamment par l’American Joint Distribution Committee de New York » (Vol. I, p. 644). Cette dernière organisation a été autorisée par le gouvernement allemand à maintenir des bureaux à Berlin jusqu’à l’entrée américaine dans la guerre. Le CICR s’est plaint que l’obstruction de leur vaste opération de secours aux internés juifs ne venait pas des Allemands mais du blocus serré de l’Europe par les Alliés. La plupart de leurs achats de vivres de secours ont été effectués en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie.

Le CICR avait des éloges particuliers pour les conditions libérales qui régnaient à Theresienstadt jusqu’au moment de leurs dernières visites en avril 1945. Ce camp, « où se trouvaient environ 40.000 Juifs déportés de divers pays, était un ghetto relativement privilégié » (Vol. III , p. 75). Selon le rapport, « ‘Les délégués du Comité ont pu visiter le camp de Theresienstadt (Terezin) qui était utilisé exclusivement pour les Juifs et était régi par des conditions spéciales. D’après les informations recueillies par le Comité, ce camp avait été mis en place à titre expérimental par certains dirigeants du Reich… Ces hommes voulaient donner aux Juifs les moyens d’établir une vie communautaire dans une ville sous leur propre administration et possédant une autonomie presque complète. . . deux délégués purent visiter le camp le 6 avril 1945. Ils confirmèrent l’impression favorable acquise lors de la première visite » (Vol. I, p . 642).

Le CICR a également fait l’éloge du régime d’Ion Antonescu de la Roumanie fasciste où le Comité a pu accorder une aide spéciale à 183.000 Juifs roumains jusqu’à l’époque de l’occupation soviétique. L’aide cessa alors et le CICR se plaignit amèrement de n’avoir jamais réussi « à envoyer quoi que ce soit en Russie » (Vol. II, p. 62). La même situation s’appliquait à de nombreux camps allemands après leur « libération » par les Russes. Le CICR a reçu un volumineux flux de courrier d’Auschwitz jusqu’à la période de l’occupation soviétique, lorsque de nombreux internés ont été évacués vers l’ouest. Mais les efforts de la Croix-Rouge pour envoyer des secours aux internés restés à Auschwitz sous contrôle soviétique ont été vains. Cependant, des colis alimentaires ont continué d’être envoyés aux anciens détenus d’Auschwitz transférés à l’ouest dans des camps tels que Buchenwald et Oranienburg.

Aucune preuve de génocide

L’un des aspects les plus importants du rapport de la Croix-Rouge est qu’il clarifie la véritable cause de ces décès qui se sont sans aucun doute produits dans les camps vers la fin de la guerre. Selon le rapport : « Dans l’état chaotique de l’Allemagne après l’invasion au cours des derniers mois de la guerre, les camps n’ont reçu aucun approvisionnement alimentaire et la famine a fait un nombre croissant de victimes. Lui-même alarmé par cette situation, le gouvernement allemand en informa enfin le CICR le 1er février 1945… En mars 1945, des discussions entre le président du CICR et le général S.S. Kaltenbrunner donnèrent des résultats encore plus décisifs. Les secours pouvaient désormais être distribués par le CICR, et un délégué était autorisé à rester dans chaque camp… » (Tome III, p. 83).

De toute évidence, les autorités allemandes se sont efforcées de remédier à la situation désastreuse dans la mesure où elles le pouvaient. La Croix-Rouge est assez explicite en déclarant que les approvisionnements alimentaires ont cessé à cette époque en raison du bombardement allié des transports allemands, et dans l’intérêt des Juifs internés, ils avaient protesté le 15 mars 1944 contre « la guerre aérienne barbare des Alliés » ( Inter Arma Caritas, p. 78). Le 2 octobre 1944, le CICR avertit le ministère allemand des Affaires étrangères de l’effondrement imminent du système de transport allemand, déclarant que les conditions de famine pour les habitants de toute l’Allemagne devenaient inévitables.

En traitant de ce rapport complet en trois volumes, il est important de souligner que les délégués de la Croix-Rouge internationale n’ont trouvé aucune preuve dans les camps de l’Europe occupée par l’Axe d’une politique délibérée d’extermination des Juifs. Dans l’ensemble de ses 1600 pages, le rapport ne mentionne même pas une telle chose comme une chambre à gaz. Il admet que les Juifs, comme beaucoup d’autres nationalités en temps de guerre, ont souffert des rigueurs et des privations, mais son silence complet sur le sujet de l’extermination planifiée est une ample réfutation de la légende des Six Millions. Comme les représentants du Vatican avec lesquels elle travaillait, la Croix-Rouge se trouva incapable de se livrer aux accusations irresponsables de génocide qui étaient devenues à l’ordre du jour. En ce qui concerne le véritable taux de mortalité, le rapport souligne que la plupart des médecins juifs des camps étaient utilisés pour combattre le typhus sur le front oriental, de sorte qu’ils n’étaient pas disponibles lorsque les épidémies de typhus de 1945 ont éclaté dans les camps. (Vol. I, p. 204 et suiv.) – Incidemment, il est souvent affirmé que des exécutions massives ont été effectuées dans des chambres à gaz astucieusement déguisées en douches. Encore une fois, le rapport rend cette allégation absurde. « Non seulement les lavoirs, mais les installations pour les bains, les douches et la lessive ont été inspectés par les délégués. Ils ont souvent dû prendre des mesures pour que les luminaires soient moins primitifs et pour les faire réparer ou agrandir » (Vol. III, p. 594).

Tous n’ont pas été internés

Le volume III du rapport de la Croix-Rouge, chapitre 3 (I. Population civile juive) traite de «l’aide apportée à la section juive de la population libre», et ce chapitre montre clairement que tous les juifs européens n’étaient en aucun cas placés dans des camps d’internement, mais restèrent, sous réserve de certaines restrictions, au sein de la population civile libre. Cela entre directement en conflit avec l’« ampleur » du prétendu « programme d’extermination », et avec l’affirmation dans les faux mémoires de Höss selon laquelle Eichmann était obsédé par l’arrestation de « chaque Juif sur lequel il pouvait mettre la main ».

En Slovaquie, par exemple, où l’assistant d’Eichmann, Dieter Wisliceny, était en charge, le rapport indique qu’« une grande partie de la minorité juive avait l’autorisation de rester dans le pays et, à certaines périodes, la Slovaquie était considérée comme un refuge comparativement sûr pour les Juifs, surtout pour ceux qui viennent de Pologne. Ceux qui sont restés en Slovaquie semblent avoir été relativement en sécurité jusqu’à la fin du mois d’août 1944, lorsqu’un soulèvement contre les forces allemandes a eu lieu. S’il est vrai que la loi du 15 mai 1942 avait entraîné l’internement de plusieurs milliers de Juifs, ces personnes étaient détenues dans des camps où les conditions de nourriture et de logement étaient tolérables, et où les internés étaient autorisés à effectuer un travail rémunéré à des conditions presque égales à celles du marché du travail libre » (Vol. I, p. 646).

Non seulement une grande partie des quelque trois millions de juifs européens évita complètement l’internement, mais l’émigration des juifs se poursuivit tout au long de la guerre, généralement via la Hongrie, la Roumanie et la Turquie. Ironiquement, l’émigration juive d’après-guerre des territoires occupés par l’Allemagne a également été facilitée par le Reich, comme dans le cas des Juifs polonais qui s’étaient enfuis en France avant son occupation. « Les Juifs de Pologne qui, pendant leur séjour en France, avaient obtenu des permis d’entrée aux États-Unis étaient considérés comme des citoyens américains par les autorités d’occupation allemandes, qui ont en outre accepté de reconnaître la validité d’environ trois mille passeports délivrés aux Juifs par les consulats de Pays d’Amérique du Sud » (Vol. I, p. 645).

En tant que futurs citoyens américains, ces Juifs étaient détenus au camp de Vittel, dans le sud de la France, pour étrangers américains. L’émigration des Juifs européens de Hongrie en particulier s’est déroulée pendant la guerre sans être gênée par les autorités allemandes. « Jusqu’en mars 1944« , précise le. Rapport de la Croix-Rouge, « Les Juifs qui avaient le privilège de visas pour la Palestine étaient libres de quitter la Hongrie » (Vol. I, p. 648). Même après le remplacement du gouvernement Horthy en 1944 (suite à sa tentative d’armistice avec l’Union soviétique) par un gouvernement plus dépendant de l’autorité allemande, l’émigration des Juifs se poursuit.

Le Comité a obtenu les promesses de la Grande-Bretagne et des États-Unis « de soutenir par tous les moyens l’émigration des Juifs de Hongrie », et de la part du gouvernement américain, le CICR a reçu un message indiquant que « le gouvernement des États-Unis… t spécifiquement réitère son assurance que des dispositions seront prises par lui pour la prise en charge de tous les Juifs qui, dans les circonstances actuelles, sont autorisés à partir » (Vol. I, p . 649).

Biedermann a convenu que dans les dix-neuf cas où « Est-ce que Six Million sont réellement morts? » cités dans le rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale et Inter Arma Caritas (cela inclut le matériel ci-dessus), il l’a fait avec précision.

Citation de Charles Biedermann (délégué du Comité international de la Croix-Rouge et directeur du Service international de recherches de la Croix-Rouge) sous serment au procès Zündel (9, 10, 11 et 12 février 1988).

Ce qui précède est le chapitre neuf du livre « Did Six Million Really Die? ».

Source

Commentaire

Parmi les ouvrages les plus connus sur la Seconde Guerre mondiale, il y a « La Croisade en Europe » du général Eisenhower (559 pages), « La Seconde Guerre mondiale » de Winston Churchill (6 volumes ; 4 448 pages) et « Mémoires de guerre » du général de Gaulle (3 tomes ; 2 054 pages).

Il n’y a absolument aucune mention d’un quelconque «Holocauste», génocide des Juifs ou chambres à gaz dans ces ouvrages, ou par d’autres sommités moins importantes qui ont écrit sur la Seconde Guerre mondiale.

Winston Churchill : Vous devez comprendre que cette guerre n’est pas contre Hitler ou le national-socialisme, mais contre la force du peuple allemand, qui doit être brisée une fois pour toutes, qu’elle soit entre les mains d’Hitler ou d’un prêtre jésuite .*** Emrys Hughes, Winston Churchill – Sa carrière dans la guerre et la paix, p. 145

L’affirmation selon laquelle 6 millions de Juifs étaient en péril a été faite avant la Révolution bolchevique, avant la Première Guerre mondiale, et bien sûr avant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient TOUTES initiés et financées par les Juifs.

[3]Holocauste. Le mythe de « L’Holocauste » a été révélé 7 ans avant qu’il n’est sensé se produire, et celui des « 6 millions de morts »a été imposé dans le Talmud !!

Des fausses sonnettes d’alarme concernant la mort de « millions de Juifs » avaient déjà sonné pendant la Première Guerre mondiale et durant la Guerre Civile Russe qui a suivi. Quant au chiffre des 6 millions de juifs morts dans des camps de concentration, il a été prévu dans les anciennes écritures juives, disant que les juifs ne pourront revenir dans la « Terre Promise » qu’après la mort violente de six millions d’entre eux. En imposant ce double mensonge aux juifs et aux non juifs, les sionistes ont fait de l’Holocauste une affaire extrêmement rentable financièrement, politiquement, et moralement. S’adjugeant le monopole de l’Holocauste, ils effacent d’un coup tous les autres génocides commis par les Anglais et les Américains (juifs et chrétiens) contre les autres peuples et nations, et qui sont réels et radicalement mortels.

Pendant le bruit fort et la fureur enfumée du temps de guerre, de si grands témoignages de génocide semblaient quelque peu plausibles pour le lecteur superficiel des journaux –déjà menteurs- de l’époque. Mais pendant la période de paix des années 1930, même l’adorateur de journal le plus louche ne croirait jamais ces contes. Pourtant, comme nous le verrons, cela n’a pas empêché les audacieux sionistes d’essayer.

Alfred Tarski

À l’approche des Jeux olympiques de Berlin de 1936, Adolf Hitler est au pouvoir depuis près de 3 ans et demi. La campagne de haine anti-allemande initiale de 1933-34 a diminué, parce que le monde réalise maintenant que la propagande des atrocités anti juives était fausse. Bien que renvoyés des premières positions dans la presse, la banque, le gouvernement et le milieu universitaire, les Juifs qui restent en Allemagne prospèrent dans l’économie revitalisée. Au cours des années 1930, 75% des juifs allemands sont de classe moyenne ou riche. Même le légendaire Max Warburg, bien que dépouillé de sa domination sur la Banque centrale allemande, a choisi de rester en Allemagne jusqu’en 1938, faisant de sérieuses affaires bancaires tout le temps.

En ce qui concerne le reste des Juifs d’Europe, ils continuent, sans problème et généralement sont plus aisés et riches que leurs homologues goys. Le Juif Léon Blum vient d’être élu Premier ministre de la France. Le gouvernement de l’Union soviétique est rempli de juifs, de même que la classe dirigeante de la Grande-Bretagne. Même dans la Pologne réputée «antisémite» et en Italie fasciste, les Juifs ne sont pas dérangés. En bref, juste 3 ans avant le déclenchement de la guerre germano-polonaise, les juifs européens des années 1930 sont sains et saufs, et beaucoup d’entre eux en plein essor y compris en Allemagne.

Les Juifs d’Europe ne sont pas « persécutés » en 1936!

1- Max Warburg gagne beaucoup d’argent dans l’Allemagne d’Hitler

2- Léon Blum est élu Premier ministre de la France

3- Lazare Kaganovich contrôle la Russie de Staline

4- Baron Rothschild est l’homme le plus puissant de Grande-Bretagne

5- Alfred Tarski: mathématicien et savant, est acclamé en Pologne

Donc, compte tenu du bon traitement et du succès relatif des Juifs européens, il est curieux de découvrir un numéro du New York Times, daté du 31 mai 1936, portant l’affirmation audacieuse d’un « Holocauste européen » s’abattant sur des » Millions de juifs « .

Comment se peut-il?

Comme le prouvent les Hauts prêtres du « Canular de l’Holocauste », l’internement en temps de guerre des juifs n’a commencé qu’après la seconde moitié de 1941. Les exécutions de masse alléguées auraient débuté en 1943, en augmentant le génocide à grande échelle jusqu’en 1944.

Oups. Il semblerait donc qu’un sioniste excité n’a pas résisté à sortir le scénario, concocté depuis belle lurette, 6-7 ans trop tôt!

Cette proclamation ridicule d’un « Holocauste européen »-nous dirions des « fake news »- faite par un groupe de « chrétiens » devant les sionistes de Chicago et de New York, constitue la base pour l’établissement d’un État juif en Palestine; que les Britanniques ont donné en cadeau aux sionistes pour leur aide en traînant les États-Unis dans la guerre du côté de la Grande-Bretagne durant la première guerre mondiale.

Le Canular de l’Holocauste: un mensonge de 1936, un mensonge en 1945, et TOUJOURS un mensonge aujourd’hui

Source

Le mythe « Six Million »

Le Grand mensonge des Sionistes

« Le premier Holocauste » de Don Heddesheimer est un travail critique documentant les tentatives juives continues de propager la propagande de l’Holocauste avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, invoquant souvent la figure magique « 6.000.000 » et utilisant le terme « Holocauste ». Bien sûr, ces propagandistes intelligents ont depuis réussi leur objectif d’établir le mythe scandaleux de l’Holocauste juif ™ (le mot Holocauste est réservé aux juifs. Le génocide, par les Européens juifs et chrétiens, de dizaines de millions d’Amérindiens, d’aborigènes d’Australie, de Nouvelle Zélande et d’ailleurs, n’est pas un Holocaustes car ces peuplades n’étaient pas juives) dans la conscience publique après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En grande partie en raison de films de fiction Hollywoodiens, comme « la liste de Shindler » de la vipère menteuse et lubrique, Steven Spielberg.

Lisez The First Holocaust en ligne ici.

Pourquoi le nombre « Six Millions »?

Comme indiqué dans le livre The First Holocaust, les sionistes ont tenté continuellement et hystériquement de prétendre que six millions de Juifs étaient morts, mourraient ou étaient gravement en danger de mort en Europe et en Russie depuis la fin des années 1800. Chaque fois qu’il y a eu des turbulences en Europe, même si des turbulences ont souvent été provoquées par des juifs en premier lieu, des personnalités sionistes éminentes et des organisations de médias contrôlées par des juifs dans le monde entier, répandirent constamment avec frénésie des histoires fausses et désolantes pour que les gens se sentent désolés pour les Juifs européens et qu’ils fassent des dons d’argent aux organismes de bienfaisance juifs. Il s’avère que ce mythique chiffre de six millions, longtemps discrédité même par les historiens traditionnels du Canular de l’Holocauste (en anglais : Holohoax), provient d’un mythe religieux juif-talmudique qui dit «vous devrez revenir moins six millions» ou «vous reviendrez à la terre d’Israël avec six millions en Moins « , et bien sûr, la Seconde Guerre mondiale a donné naissance à l’état moderne d’Israël qui a été créé en 1948. Les juifs israéliens excusent souvent leur génocide systématique de Palestiniens et le vol de terres palestiniennes en faisant ressortir la soi-disant Holocauste ™ de la Seconde Guerre mondiale, que tout chercheur sérieux et tout penseur critique sait à l’heure actuelle une fraude de proportions colossales.

Les sionistes ont tellement d’influence qu’ils ont transformé une prophétie religieuse juive délirante en «fait historique».

De l’histoire et des origines scripturaires du nombre de six millions;

[Citation 1] Les prophéties juives dans la Torah exigent que 6 millions de Juifs « disparaissent » avant que l’état d’Israël ne puisse être formé. « Vous devrez revenir moins 6 millions. » C’est pourquoi Tom Segev, un historien israélien, a déclaré que le « 6 millions » est une tentative de transformer l’histoire de l’Holocauste en religion d’État. Selon la prophétie, ces six millions doivent disparaître dans les «fours brûlants», que la version judiciaire de l’Holocauste authentifie maintenant. Comme l’écrit Robert B. Goldmann: « . . . Sans l’Holocauste, il n’y aurait pas d’État juif « . Une conséquence simple: six millions de Juifs ont enfumé à Auschwitz et ont fini dans les » fours brûlants » (le mot grec l’holocauste signifie les offrandes brûlées), donc les prophéties ont été » accomplies « et Israël peut devenir un » État légitime « .

[Citation 2] En ce qui concerne le numéro «six millions», vous devez savoir ce qui suit: Dans le texte hébreu des prophéties de la Torah, on peut lire «vous devrez retourner». Dans le texte, la lettre « V » ou « VAU » est absente, car l’hébreu n’a aucun chiffre; La lettre V représente le numéro 6. Ben Weintraub, un scientifique religieux, a appris des rabbins que le sens de la lettre manquante signifie que le nombre est de «6 millions». La prophétie se lit ensuite: vous reviendrez, mais avec 6 millions de moins. Voir Ben Weintraub: « The Holocaust Dogma of Judaism », Cosmo Publishing, Washington 1995, page 3. Les 6 millions manquants doivent l’être avant que les Juifs ne puissent retourner dans la Terre Promise. Jahweh voit cela comme un ménage des âmes des gens pécheurs. Les Juifs doivent, au retour dans la Terre Promise, être propres – le nettoyage doit se faire en brûlant. –

Quelques exemples pour votre considération;

11 JUIN 1900 – NEW YORK TIMES – page 7 – Adresse de Rabbi Wise

« Il y a 6.000.000 d’arguments vivants, sanglants et souffrants en faveur du sionisme ».

1906-

1911-

Max Nordau, cofondateur de l’Organisation sioniste mondiale avec Theodore Herzl, met en garde contre l’anéantissement de six millions de personnes au congrès sioniste de Bâle, en Suisse. C’était 22 ans avant que Hitler ne vienne au pouvoir et 3 ans avant la Première Guerre mondiale.

1919-

Peu de temps après la Première Guerre mondiale, les Juifs revendiquent l’Holocauste de «six millions de Juifs». Il ne vole pas trop loin, personne ne l’achète.

Cliquez pour lire l’article complet.

1921-

Les patriotes russes blancs gagnent du terrain sur les usurpateurs bolcheviks juifs de leur nation. En tentant de dissimuler leur forte implication dans le bolchevisme meurtrier, les Juifs débrouillent à nouveau le mythe de «six millions».

1938-

Ce n’est qu’une petite partie des parcelles disponibles qui indiquent qu’il y a beaucoup plus à l’Holocauste que ce qui est évident. Ceux-ci ainsi que de nombreux autres exemples peuvent être trouvés dans le Grand mensonge de Sion: le mythe « Six millions«

source

Calcul mathématique

Les maths utilisées sont simples.

Il y avait 4,5 millions de Juifs en Europe en 1940, dans toute l’Europe, y compris en Russie.

En tant que Français (ou Allemand, ou autre européen), je suis obligé, sous peine d’emprisonnement, de déclarer avec une certitude morale absolue que 6 millions de juifs parmi les 4,5 millions ont été gazés.

Les 3,8 millions de Juifs qui ont survécu à ce gazage en Europe sont devenus des réfugiés. Ces juifs européens se sont installés en Palestine (car leur Dieu leur a soufflé qu’il fallait en exterminer les habitants pour leur confisquer leur terre et leur vie), d’autres sont allés en Argentine (auprès des survivants nazis), en Amérique, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Afrique du Sud et dans le monde libre.

Ce calcul est totalement correct. Ceux qui le contestent sont des antisémites.

CONCLUSION DE CE MENSONGE HISTORIQUE ET POLITIQUE À LA TRUDEAU

LE GRAND CANULAR DE L’HOLOCAUSTE:. Les tas de cadavres à Dachau, Buchenwald étaient ceux des soldats allemands

Nous connaissons tous les images et les séquences filmées de tas de cadavres de «Juifs» découverts dans les «camps de la mort» Dachau et Buchenwald libérés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce qu’on ne nous a jamais dit, c’est que la plupart de ces cadavres étaient en fait des soldats allemands morts qui ont été jetés là-bas dans le cadre d’une psy-op élaborée par British Intelligence, et bon nombre de ces images horribles ont été filmées par nul autre que le maître du film d’horreur, Alfred Hitchcock.

Ce qui suit est un extrait du témoignage oculaire corroboré d’un soldat allemand capturé:

En 1977, lors d’une visite à New York et à Cape May, j’ai raconté l’histoire du train des prisonniers allemands mourants à deux anciens officiers américains. Ils avaient tous deux été postés à Heidelberg peu après la guerre et ils savaient tout à ce sujet. Ils ont convenu que les wagons à bestiaux étaient remplis de soldats allemands capturés infectés par le typhus et la dysenterie.

… Par une journée ensoleillée à la mi-juin 1945, j’ai sauté dans un train de marchandises et je suis allé à Erfurt. Le train s’est arrêté à environ un kilomètre et demi avant la gare, alors j’ai porté mon sac à dos et j’ai commencé à marcher vers la gare. J’ai rapidement remarqué un train de marchandises d’une vingtaine de wagons à bestiaux stationnant sur une voie latérale. Une mauvaise odeur venait de cette direction. En me rapprochant, j’ai vu des mains qui dépassaient des trous de ventilation et j’ai entendu des gémissements, alors j’ai traversé plusieurs pistes et je me suis approché des wagons à bestiaux. Les gens à l’intérieur m’ont remarqué et ont commencé à pleurer « Eau, camarade, eau! » Puis j’ai atteint le train et j’ai reconnu la terrible puanteur des excréments et des cadavres en décomposition. Les portes coulissantes et les trous de ventilation étaient entrecroisés avec du fil de fer barbelé solidement cloué. De l’urine et des excréments partiellement séchés suintaient sous les portes coulissantes et entre les planches.

… Ils étaient en fait des figurants involontaires dans un film réalisé par Alfred Hitchcock, le spécialiste des films d’horreur d’Hollywood. Il avait obtenu un contrat pour réaliser un film sur les camps de concentration pour le tribunal de Nuremberg.

La nuit, les prisonniers morts seraient déchargés à Buchenwald, Dachau et dans d’autres camps de concentration par ceux qui étaient encore en vie. Hitchcock les filmerait ensuite, dépeignant les tas de cadavres victimes des atrocités allemandes. Un grand nombre de cadavres ont été jetés à Buchenwald la nuit, et le lendemain, les citoyens de Weimar ont été contraints de passer devant les tas de cadavres en décomposition et de sentir l’odeur nauséabonde.

Certains d’entre eux croyaient en fait à la propagande américaine, que les cadavres étaient des détenus des camps de concentration. Tout a été filmé dans le cadre du film de Hitchcock. Par la suite, les cadavres ont été jetés dans des fosses communes à proximité. Cela aussi faisait partie du script. C’est l’explication que les deux anciens officiers de l’armée américaine m’ont donnée concernant le train de prisonniers allemands mourants que j’ai vu le 16 juin 1945.

Je certifie que mon témoignage est un véritable compte rendu de ce que j’ai personnellement vu et vécu.

[Remarque: Alfred Hitchcock a été persuadé par son ami et producteur de films, le Juif britannique, Sidney Bernstein, de quitter Hollywood pour participer au projet «F3080». F3080 est le nom que British Intelligence a donné à un projet de compilation d’un film documentaire sur les atrocités allemandes.

Le projet est né en février 1945 dans la division de guerre psychologique de la SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force). Hitchcock a été enregistré exprimant sa principale préoccupation: «Nous devons essayer d’empêcher les gens de penser que tout cela a été truqué.»]

Le témoignage du soldat allemand peut être vérifié par plusieurs autres témoins, dont le ministère britannique de l’Information, qui a admis que la British Broadcasting Company (BBC) serait impliquée dans une campagne de propagande anti-allemande en cours pour distraire le public des horribles atrocités commises par l’armée soviétique.

Et Victor Cavendish-Bentick, le chef du British Psychological Warfare Executive (Propagande), dans une note manuscrite, écrite le 27 août 1943, a confirmé que le meurtre de masse présumé de Juifs dans les soi-disant « camps de la mort » était en effet un psy -op:

«Nous avons eu une bonne affaire pour notre argent avec cette histoire de chambre à gaz que nous avons mise en place, mais ne courons-nous pas le risque finalement d’être découverts et quand nous serons découverts, risquer l’effondrement de ce mensonge et la fin de notre guerre psychologique? Ce n’est donc pas le moment de le laisser dériver tout seul et de se concentrer sur les autres lignes que nous utilisons. » [Document F0371 / 34551 du Bureau des archives publiques révélé par Stephen Mitford Goodson, Inside the South African Reserve Bank]

Bien sûr, il serait très facile de confirmer l’origine ethnique des corps dans les charniers de Dachau et Buchenwald simplement en exhumant certains des corps et en effectuant des tests ADN sur eux. Un tout simple test ADN pourrait confirmer que les restes étaient juifs ou allemands. Mais comme nous le savons de toute l’Europe, les groupes juifs ont absolument interdit à ces «charniers juifs» d’être dérangés car cela violerait prétendument leurs convictions «religieuses», sauf dans les cas où cela leur convient.

Et maintenant, les gouvernements d’Amérique et d’Europe dépensent des dizaines de millions de dollars chaque année pour s’assurer que chaque enfant d’âge scolaire impressionnable se voit montrer ces images truquées dans un seul but: transformer les agresseurs de la Seconde Guerre mondiale en victimes, par sympathie illicite pour le diable.

Et voici le tristement célèbre faux documentaire de Hitchcock:

Source : Piles of Corpses at Dachau, Buchenwald Were Dead German Soldiers Staged for Propaganda by Jews in US Military

CFT Team(Christians For Truth) May 4, 2020

Dernière Conclusion

Rappelons que les armées anglo-américaines n’ont libéré aucun « camp d’extermination », notion par ailleurs inconnue à l’époque: les six camps : Auschwitz, Treblinka, Maidanek, Sobibor, Belzec, Chelmno ; étaient tous situés à l’Est, dans la zone d’action de l’Armée rouge. Toutes les images qui figurent dans les « reportages » des armées alliées sur ces camps sont fausses. Ainsi, par exemple, dans le film Memory of the Camps, notamment celles de la libération du camp de Bergen-Belsen par l’armée britannique, ne montrent donc pas un lieu réel de la « Shoah ». Mais ces images, qui toutes avaient été montrées et remontrées depuis cette époque, au sein de montages différents, sont incontestablement à la base de la construction de l’imaginaire de la Shoah.

Pour continuer à défendre le mythe de l’extermination des juifs et le mythe des chambres à gaz ou des camions à gaz nazis, il ne reste plus que des romanciers, des cinéastes, des artistes, des clowns à la manière d’Elie Wiesel, de Claude Lanzmann, de Bernard-Henri Lévy et d’Éric Zemmour. Et des milliards extorqués aux banques, aux compagnies d’assurances, aux contribuables vont à la plus basse propagande sioniste dans les écoles, les lycées, les universités, les musées, les clubs (y compris de football). Ces milliards financent le seul État d’apartheid qui reste sur terre, et le seul asile inexpugnable des malfrats juifs : Israël.

Liste des personnes persécutées pour avoir contesté les données de l’Holocauste

L’Holocauste est – ou devrait être – un événement historique et non une question de religion. En tant que tel, il est soumis au même type de recherche et d’examen que les autres événements passés, et donc nos conceptions de l’Holocauste doivent être soumises à une enquête critique. Mais dans les pays sous la poigne des lobbies juifs, il est interdit de discuter ou de douter de la religion holocaustique.

La liste suivante n’inclut pas les personnes chassées de leur job pour avoir émis le plus petit doute sur cette religion [1]

– 1985 (Allemagne) Thies Christophersen – purge un an et demi de prison

– Sept. 1987 (France) Jean-Marie Le Pen – amende de 183 000 €

– Novembre 1991 (Royaume-Uni) Fred Leuchter – arrêté et déporté

– Octobre 1992 (Allemagne) Otto Ernst Remer – 22 mois d’emprisonnement, qu’il a évité en s’enfuyant en Espagne en février 1994

– 28 octobre 1993 (Allemagne) Fred Leuchter – arrêté, mais libéré sous caution. Il a quitté l’Allemagne avant d’être jugé

– 27 février 1998 (France) Roger Garaudy – 6 mois d’emprisonnement (avec sursis), 240 000 ((37 500 €) d’amende

– 12 décembre 1996 (Allemagne) Udo Walendy – condamné à deux reprises: 15 mois et 14 mois de prison – sans libération conditionnelle

– 21 juil. 1998 (Suisse) Jürgen Graf – 15 mois d’emprisonnement (a fui la Suisse pour éviter la peine)

– 21 juil. 1998 (Suisse) Gerhard Förster – 12 mois d’emprisonnement, remise en liberté

– 8 avril 1999 (Australie) Fredrick Töben – 7 mois d’emprisonnement Mannheim, Allemagne – nouveau procès – 2011 indéfiniment suspendu par le juge Dr Meinerzhagen

– 27 mai 1999 (France) Jean Plantin – 6 mois d’emprisonnement (avec sursis), amende, dommages et intérêts

– Juin 1999 (Allemagne) Jean-Marie Le Pen – Amende de 6000 €

– 11 avril 2000 (Suisse) Gaston-Armand Amaudruz – 1 an d’emprisonnement, dommages et intérêts

– 9 juin 2004 (France) Vincent Reynouard – 24 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, plus 3 000 €

– 20 février 2006 (Autriche) David Irving – 3 ans d’emprisonnement. Libéré et expulsé après avoir purgé 13 mois

– 15 mars 2006 (Allemagne) Germar Rudolf – 2 ans et demi de prison

– 3 octobre 2006 (France) Robert Faurisson – 7 500 € d’amende, 3 mois de probation

– 15 février 2007 (Allemagne) Ernst Zündel – 5 ans d’emprisonnement

– 8 novembre 2007 (France) Vincent Reynouard – 1 an de prison et 10 000 € d’amende

– 14 janvier 2008 (Autriche) Wolfgang Fröhlich – 6 ans d’emprisonnement (troisième infraction)

– 15 janvier 2008 (Allemagne) Sylvia Stolz – 3 ans et demi de prison

– 19 juin 2008 (Belgique) Vincent Reynouard – 1 an de prison et 25 000 € d’amende

– 1 octobre – 19 novembre 2008 (Allemagne) Fredrick Töben – L’extradition de Londres à Mannheim, en Allemagne, sur mandat d’arrêt européen émis par l’Allemagne, a échoué

– 11 mars 2009 (Allemagne) Horst Mahler – 5 ans d’emprisonnement

– 27 avril 2009 (Autriche) Gerd Honsik – 5 ans d’emprisonnement, plus tard réduits à quatre ans

– 15 août – 12 novembre 2009 (Australie) Fredrick Töben – 3 mois d’emprisonnement pour outrage au tribunal

– 23 octobre 2009 (Allemagne) Dirk Zimmerman – 9 mois d’emprisonnement

– 27 octobre 2009 (Allemagne) Richard Williamson – amende de 12 000 € [annulée plus tard]

– 6 février 2011 (Allemagne) Günter Deckert – 5 mois de prison pour avoir traduit en allemand Auschwitz de Carlo Mattogno – Les premiers gazages

– 31 janvier 2013 (Hongrie) Gyorgy Nagy – 18 mois de prison avec sursis

– 11 février 2015 (France) Vincent Reynouard – 2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende

– 7 mai 2015 (France) Vincent Reynouard – 2 mois d’emprisonnement

– 12 novembre 2015 (Allemagne) Ursula Haverbeck – 10 mois d’emprisonnement

– 4 novembre 2016 (France) Vincent Reynouard – 5 mois de prison, 4000 € d’amende (2016)

– 5 mai 2018 (Allemagne) Alfred Schaefer – 5000 € d’amende

– 8 mai 2018 (Allemagne) Ursula Haverbeck – 2 ans d’emprisonnement

– 26 octobre 2018 (Allemagne) Monika Schaefer – 10 mois d’emprisonnement

– 23 mai 2019 (Allemagne) Sylvia Stolz – 18 mois d’emprisonnement

À la liste ci-dessus, ajoutez l’Anglaise Lady Alison Chaboz, coupable d’avoir chanté une chanson sur Youtube que les Juifs ont trouvée offensante.

Une grand-mère de 91 ans, Ursula Haverbeck, qui a été condamnée en Allemagne occupée à 2 ans pour avoir douté de la version officielle de holoHOAX, s’est vu refuser la libération anticipée, même si elle a purgé les 2/3 de sa peine. Haverbeck a affirmé à plusieurs reprises que le camp de la mort par le gaz d’Auschwitz n’était qu’un camp de travail.

Il est courant en Allemagne que des personnes soient libérées après avoir purgé les deux tiers de leur peine. Mais l’agence de presse DPA a indiqué que le tribunal d’Etat de Bielefeld, où elle est en prison, a déclaré mercredi qu’elle avait décidé de ne pas libérer Haverbeck en janvier. Elle n’a pas motivé sa décision.

Aucun n’est nécessaire pour un de libre pensée.

SOURCE: List of Revisionist Scholars Persecuted/Imprisoned for Questioning the “Holocaust”

