La Criminelle Arnaque du COVID 19:La Russie déclare que Covid est une arme biologique américaine. Twitter annule le compte russe pour avoir dévoilé cette vérité connue

Ce matin, la RT russe a rapporté que Twitter avait suspendu le compte officiel du ministère russe des Affaires étrangères : Twitter a temporairement suspendu le compte appartenant au ministère russe des Affaires étrangères, ont révélé des responsables à Moscou. Selon la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, la mesure punitive a été imposée après que les diplomates ont cité un commandant militaire russe, qui avait allégué que les États-Unis auraient pu être à l’origine de la pandémie de Covid-19.

Mardi, Zakharova a publié un message sur sa chaîne Telegram, disant que le 5 août, Twitter « a bloqué pendant sept jours le compte officiel du ministère des Affaires étrangères en anglais ». Le diplomate a expliqué que la réaction brutale avait été déclenchée par la publication par le ministère d’un tweet contenant des extraits d’un discours prononcé plus tôt par le chef des troupes russes de protection nucléaire, biologique et chimique, le lieutenant-général Igor Kirillov.

Le tweet du ministère en question citait des affirmations selon lesquelles l’Agence des États-Unis pour le développement international aurait pu être à l’origine de la pandémie de Covid-19…

Le tweet qui a conduit à la suspension est précédé d’une plaque indiquant qu’il « a violé les règles de Twitter sur le partage d’informations fausses ou trompeuses qui pourraient nuire aux populations touchées par la crise« . La plateforme a toutefois noté qu’elle avait choisi de conserver le message « à des fins de responsabilité« .

Après que la guerre de la Russie avec l’Ukraine a éclaté il y a six mois, de nombreuses sanctions occidentales sévères ont été imposées à la Russie et à des Russes individuels. Mais cette suspension était sans précédent, aucune mesure de ce type n’ayant jamais été prise contre un compte Twitter officiel du gouvernement russe.

Cette mesure radicale souligne l’énorme gravité de ces accusations russes. Si le monde commençait à soupçonner que Covid était une arme biologique américaine, le paysage politique mondial pourrait changer radicalement.

Compte tenu de l’importance de ce dernier développement, il convient de récapituler la séquence d’événements précédente.

Le professeur Jeffrey Sachs de l’Université de Columbia est l’universitaire américain de haut rang qui avait présidé la commission Covid du Lancet, une revue médicale de premier plan. En mai, il a co-écrit un article dans la prestigieuse revue américaine PNAS soulignant les preuves très solides que Covid a été bio-conçu dans un laboratoire et a appelé à une enquête indépendante sur ses origines.

A call for an independent inquiry into the origin of the SARS-CoV-2 virus (Un appel à une enquête indépendante sur l’origine du virus SARS-CoV-2) Neil L. Harrison et Jeffrey D. Sachs • PNAS • 19 mai 2022 • 2 800 mots

Dans cet article, il a souligné que l’EcoHealth Alliance, fortement financée par notre propre ministère de la Défense, avait collecté très activement le type exact de virus qui constituait probablement le stock précurseur du virus Covid génétiquement modifié.

Ces affirmations dramatiques de personnalités universitaires de premier plan auraient dû faire les grands titres des médias, mais au lieu de cela, elles ont été ignorées par pratiquement tous les médias traditionnels et alternatifs, bien que j’en ai parlé dans une colonne.

Le mois suivant, le professeur Sachs a pris la parole lors d’une conférence de groupe de réflexion espagnol et il a fortement suggéré que le virus Covid semblait avoir émergé de la biotechnologie américaine. Quelques semaines plus tard, RT a publié un court article soulignant les déclarations de Sachs, et un extrait de ses remarques est devenu super viral quelques jours plus tard, étant retweeté plus de 11.000 fois et accumulant un million de vues, comme je l’ai décrit dans une colonne :

Le populiste britannique Daily Mail a finalement décidé de couvrir l’histoire, la portant à l’attention d’un public grand public :

Covid a fui d’un laboratoire AMÉRICAIN (et non de l’installation chinoise notoire) au centre de la dissimulation de la pandémie, affirme le meilleur professeur américain décrit comme un « propagandiste de Xi »

Connor Boyd • Daily Mail • 4 juillet 2022 • 1 500 mots

La semaine suivante, j’ai noté que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 avait joué un rôle majeur dans l’effondrement de l’Union soviétique, et que l’épidémie de Covid a été peut-être mille fois plus importante dans son impact mondial. Si le monde commençait à croire que le Covid avait une origine américaine, l’impact géopolitique serait monumental. Et avec plus d’un million d’Américains morts et deux ans de confinement et de vies perturbées, les conséquences politiques intérieures seraient tout aussi énormes :

Mille fois plus grande que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl

Ron Unz • La revue Unz • 11 juillet 2022 • 2 300 mots

En partie à la suite des affirmations explosives du professeur Sachs, j’ai été interviewé fin juillet par Sputnik News, un média russe grand public avec 20 millions de visites mensuelles. Cela a finalement permis à mon analyse Covid d’atteindre un public beaucoup plus large et plus mondial :

Éditeur américain : Et si l’épidémie de COVID faisait partie du plan de guerre biologique du Pentagone ?

Ekaterina Blinova • Actualités Spoutnik • 31 juillet 2022 • 1 500 mots

L’article de Spoutnik semble avoir été l’un des plus populaires sur leur site Web, avec plus de 100 endossements par les lecteurs, et ma propre chronique sur la polémique a également généré un fort trafic, avec plus de 300 commentaires :

Spoutnik fait le scoop du Daily Mail

Ron Unz • La revue Unz • 1er août 2022 • 1 800 mots

Quelques jours après la publication de l’article de Spoutnik, le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des Forces de défense radiologiques, chimiques et biologiques de la Russie, a tenu un briefing public au cours duquel il a évoqué la possibilité d’une responsabilité américaine dans l’épidémie mondiale de Covid. Comme l’a rapporté RT :

« Compte tenu de l’intérêt de l’administration américaine pour l’étude d’agents biologiques étroitement ciblés, de telles déclarations obligent à porter un regard neuf sur les causes de la pandémie du nouveau coronavirus et sur le rôle des biologistes militaires américains dans l’émergence et la propagation du Covid. -19 pathogène », a déclaré Kirillov.

La Russie soupçonne maintenant que l’USAID pourrait avoir été directement responsable de l’émergence du virus Covid-19, selon Kirillov, qui a souligné un article du Lancet du professeur de Columbia Jeffry Sachs, qui a suggéré que le virus a probablement été créé dans un laboratoire avec l’aide des dernières réalisations américaines dans le domaine de la biotechnologie…

« La mise en œuvre du scénario de développement COVID-19 et l’arrêt d’urgence du programme Predict par l’USAID en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et l’implication des États-Unis dans son apparition« , a déclaré Kirillov.

Le gouvernement américain pourrait être complice de l’émergence de Covid – Russie

Moscou évalue la possibilité qu’une agence de Washington DC ait joué un rôle dans la création de Covid-19

RT News • 4 août 2022 • 500 mots

Après que le ministère russe des Affaires étrangères a publié un Tweet contenant des extraits du discours du lieutenant-général Kirillov, son compte a été immédiatement suspendu par Twitter.

Je n’ai aucune idée particulière de la pensée des moniteurs Twitter qui ont suspendu le compte de la Russie, mais je soupçonne qu’ils considéraient sincèrement ces accusations russes de Covid comme totalement absurdes et dangereuses, une « théorie du complot » scandaleuse n’ayant absolument aucun fondement dans la réalité. [au contraire, je pense que Twitter a obéi à un ordre venant du gouvernement américain qui a compris la dangerosité de cette information, et son impact énorme sur les populations américaines et mondiales. H.G.]

Les dirigeants d’entreprise tirent probablement leur compréhension du monde des mêmes sources médiatiques que le grand public, et si aucun journaliste occidental n’a jamais laissé entendre que Covid aurait pu être une arme biologique américaine, la notion semblerait tout aussi inimaginable à un responsable Twitter qu’elle le serait pour son propre voisin de palier. Ceux qui contrôlent les médias contrôlent les contours de la réalité perçue.

Pendant plus de deux ans, j’ai été stupéfait par la réticence totale de pratiquement tous les journalistes traditionnels ou alternatifs à prendre connaissance des preuves très solides de la culpabilité américaine. Pas plus tard qu’hier, j’ai envoyé cette note à un membre de l’élite américaine avec qui je suis ami depuis de nombreuses années :

… toute la situation ébranle l’imagination.

Pour le même argument, supposons que j’ai raison et qu’il y a au moins de bonnes chances que le contrecoup d’une attaque de guerre biologique non autorisée ait maintenant tué un million d’Américains.

Pouvez-vous penser à quoi que ce soit dans l’histoire du monde, sans parler de l’histoire de l’Amérique, qui soit comparable à cela ? Comme je l’ai soutenu dans l’un de mes articles récents, c’est probablement 1000 fois une catastrophe mondiale plus importante que Tchernobyl.

Et l’idée qu’absolument personne ne veut en discuter est tout simplement incroyable. C’est comme si le NKVD de Staline allait les envoyer au Goulag [ou à Gaza] s’ils disaient quoi que ce soit. Je veux dire que c’est une chose si les gens ont peur de se faire tirer dessus, mais c’en est une autre s’ils ont simplement peur d’être critiqués sur Twitter…

Je ne comprends tout simplement pas pourquoi absolument personne ne veut prendre position publiquement sur cette question. Une fois que tous les faits ont été connus il y a plus d’un an, j’ai supposé que le barrage se briserait d’une semaine à l’autre.

Et sa réponse :

C’est assez incroyable.

Début août, le professeur Sachs a accordé une longue interview à Current Affairs, une publication alternative progressiste, dans laquelle il a décrit les obstacles rencontrés par son enquête du Lancet sur les origines de Covid. Les membres scientifiques servant sous ses ordres ont refusé d’explorer tout rôle américain dans la création du virus et n’étaient pas disposés à divulguer les récentes recherches américaines dans des domaines connexes :

Ce que je demande n’est pas la conclusion. J’appelle à l’enquête. Enfin, après deux ans et demi de cela, il est temps d’admettre qu’il pourrait être sorti d’un laboratoire et voici les données que nous devons connaître pour savoir si c’est le cas…

On a en fait demandé au NIH à un moment donné : donnez-nous votre programme de recherche sur les virus de type SRAS. Et vous savez ce qu’ils ont fait ? Ils ont publié la page de couverture et rédigé 290 pages. Ils nous ont donné une page de garde et 290 pages vierges ! C’est NIH, pour l’amour du ciel. Ce n’est pas une société. C’est le gouvernement américain chargé de nous garder en bonne santé.

Pourquoi le président de la commission COVID-19 du Lancet pense que le gouvernement américain empêche une véritable enquête sur la pandémie

Jeffrey Sachs • Current Affairs • 2 août 2022 • 4 300 mots

Depuis avril 2020, j’ai soutenu que l’épidémie de Covid était probablement due à une attaque américaine de guerre biologique contre la Chine (et l’Iran), tout comme les Iraniens l’avaient affirmé à l’époque. Cette attaque s’est presque certainement produite sans l’autorisation personnelle du président Trump et constituait donc une «opération voyou».

Ma propre longue série d’articles a documenté les preuves très solides de la culpabilité américaine, y compris notamment la prescience évidente de l’épidémie de Wuhan. Tous les éléments sources sous-jacents ont été fournis dans les reportages des médias établis et ne peuvent pas être facilement niés.

Mais des journalistes timorés ont détourné les yeux et ont refusé de prêter attention à ce qui avait été révélé dans leurs propres publications.

Covid/Biowarfare Series

Ron Unz • The Unz Review • Avril 2020-décembre 2021 • 60 000 mots

J’ai également présenté ces mêmes informations dans un certain nombre d’entretiens en podcast, qui ont maintenant été visionnés près d’un million de fois, dont près de 50.000 vues au cours des deux derniers jours. Au fur et à mesure que les faits qu’ils présentent deviennent plus largement connus, des changements politiques dramatiques peuvent commencer à se produire.

Je soupçonne que si les dirigeants de Twitter avaient pris connaissance de ces informations factuelles, ils auraient pu considérer les déclarations publiques du ministère russe de la Défense sous un jour très différent.

Trois des présentations les plus importantes totalisent près de quatre heures et sont facilement disponibles sur Rumble.

Kevin Barrett, FFWN • February 16, 2022 • 15m

Video Link

Geopolitics & Empire • February 1, 2022 • 75m

Video Link

Red Ice TV • February 3, 2022 • 130m

