Mise à jour de l’histoire secrète de la mafia khazare satanique et totalitaire

L’histoire secrète de la mafia khazare et son plan diabolique pour détourner le monde entier sont maintenant révélés pour la première fois.

l’histoire des Khazars, en particulier de la MK – le plus grand syndicat du crime organisé au monde, et le plus ancien, auquel l’oligarchie khazare s’est adonnée en déployant la magie babylonienne de l’argent – a été presque complètement supprimée des livres d’histoire.

La MK d’aujourd’hui sait qu’elle ne peut pas fonctionner ou exister sans un abject secret. Elle a donc dépensé beaucoup d’argent pour que son existence passée et présente soit retirée des livres d’histoire afin d’empêcher les citoyens du monde d’apprendre ses « méfaits au-delà de l’imagination », qui ont donné le pouvoir à la plus grande cabale du crime organisé de tous les temps.

Les auteurs de cet article ont fait de leur mieux pour ressusciter cette histoire perdue et secrète des Khazars et de leur grand syndicat international du crime organisé, mieux connu sous le nom de MK, et pour rendre cette histoire accessible au monde via Internet, qui est la nouvelle Presse Gutenberg.

Il a été extrêmement difficile de reconstituer cette histoire secrète cachée de la MK, veuillez donc excuser toute inexactitude ou erreur mineure qui n’est pas intentionnelle et qui est due à la difficulté de découvrir la véritable histoire de la Khazarie et de sa mafia. Nous avons fait de notre mieux pour la reconstituer.

C’est Mike Harris qui a relié les points et a fait la découverte réelle de la présente histoire secrète de la mafia khazare et de son serment de sang de se venger de la Russie pour avoir aidé les Américains à gagner la guerre d’indépendance et à triompher de la guerre civile, et leur serment de sang de vengeance contre l’Amérique et les Américains pour avoir gagné ces guerres et avoir soutenu l’Union.

Lors de la conférence syrienne sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux, le 1er décembre 2014 – dans son discours d’ouverture, le rédacteur en chef et directeur de Veterans Today, Gordon Duff, a révélé publiquement pour la première fois que le terrorisme mondial est dû à un grand syndicat international du crime organisé en association avec Israël. Cette révélation a envoyé des ondes de choc à la Conférence et presque instantanément dans le monde entier, car presque tous les dirigeants mondiaux ont reçu des rapports sur la révélation historique de Gordon Duff le même jour, certains en quelques minutes.

Et les ondes de choc de son discours historique à Damas continuent de se répercuter dans le monde jusqu’à ce jour. Et maintenant, Gordon Duff a demandé au président Poutine de libérer les renseignements secrets détenus par la Russie, ce qui exposera environ 300 traîtres au Congrès américain pour leurs graves crimes en série et leur espionnage statutaire pour le compte d’Israël (et donc de la MK) contre l’Amérique et contre de nombreux pays du Moyen-Orient.

Nous savons maintenant que la MK mène une guerre secrète contre l’Amérique et les Américains en utilisant le terrorisme sous faux drapeau de type Gladio, et via le système illégal et inconstitutionnel de la Réserve fédérale, l’IRS, le FBI, la FEMA, la Sécurité Intérieure et TSA. Nous savons avec certitude que la MK était responsable du déploiement de l’attaque sous faux drapeau de style Gladio contre l’Amérique le 11 septembre 2001, ainsi que de l’attentat à la bombe contre le bâtiment de Murrah le 19 avril 1995.

VOICI L’HISTOIRE SECRÈTE DE LA KHAZARIE

100-800 après JC – une société incroyablement maléfique émerge en Khazarie

Les Khazars se développent en une nation gouvernée par un roi maléfique, qui avait une connaissance de la magie noire babylonienne, et des oligarques occultes lui servaient de cour. Pendant ce temps, les Khazars sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de grand chemin, et pour prendre l’identité des voyageurs qu’ils ont assassinés, ce qui était pour eux une pratique professionnelle et un mode de vie normal.

800 après JC – la Russie et d’autres nations environnantes lancent un ultimatum à la MK (MK pour Mafia Khazare)

Les dirigeants des nations environnantes, en particulier la Russie, ont eu, durant des décennies, tant de plaintes de la part de leurs citoyens qu’en tant que groupe, ils lancèrent un ultimatum au roi Khazar. Ils envoient un communiqué au roi khazar l’informant qu’il doit choisir l’une des trois religions abrahamiques pour son peuple, en faire sa religion d’État officielle et exiger que tous les citoyens khazars la pratiquent, et socialiser tous les enfants khazars pour qu’ils pratiquent cette foi.

Le roi khazar a eu le choix entre l’islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazar a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la confédération des nations environnantes dirigée par le tsar russe. Malgré son accord et sa promesse, le roi Khazar et son cercle restreint d’oligarques ont continué à pratiquer l’ancienne magie noire babylonienne, également connue sous le nom de Satanisme Secret. Ce satanisme secret impliquait des cérémonies occultes mettant en scène des sacrifices d’enfants. Après les avoir « saignés », ils buvaient leur sang et mangeant leur cœur.

Le profond et sombre secret des cérémonies occultes était qu’elles étaient toutes basées sur l’ancien culte de Baal [1], également connu sous le nom de culte du hibou. Afin de tromper la confédération des nations dirigée par la Russie qui surveillait la Khazarie, le roi Khazar a fusionné ces pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela est devenu la religion nationale de Khazarie et a nourri le même mal pour lequel Khazarie était connue auparavant.

Malheureusement, les Khazars ont continué sur leurs mauvaises voies, volant et assassinant les voyageurs des pays environnants qui traversaient la Khazarie. Les brigands khazars ont souvent assumé l’identité de leurs victimes après les avoir assassinées et sont devenus des maîtres du déguisement et des fausses identités – une pratique qu’ils ont continuée jusqu’à ce jour – et ont assumé leurs cérémonies occultes de sacrifice d’enfants, coutume venant de l’ancien culte de Baal.

1 200 après JC – La Russie et les nations environnantes en ont ras-le-bol et passent à l’action

Vers 1200 après JC, les Russes ont dirigé un groupe de nations entourant la Khazarie et l’ont envahie, afin d’arrêter les crimes khazars contre leurs peuples, qui comprenaient l’enlèvement de leurs jeunes enfants et nourrissons pour leurs cérémonies de sacrifice de sang à Baal. Le roi khazar et sa cour de criminels sont alors devenus connus sous le nom de Mafia Khazare par les pays voisins.

Les dirigeants khazars avaient un réseau d’espionnage bien développé grâce auquel ils ont obtenu un avertissement préalable à l’invasion et se sont échappés de Khazarie vers les nations européennes à l’ouest, ainsi que vers la Turquie au sud et vers le Caucase à l’Est [2] emportant avec eux leur immense fortune en or et en argent. Ils ont fait profil bas dans ces nouvelles contrées et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leurs rituels sataniques de sang et de sacrifice d’enfants et ont fait confiance à Baal pour leur donner le monde entier et toutes ses richesses, comme ils prétendaient qu’il le leur avait promis, tant qu’ils continueraient à saigner et à sacrifier des enfants et des nourrissons pour Baal.

Le roi Khazar et sa cour de mafiosi ont juré une vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes qui ont envahi la Khazarie et les ont chassés du pouvoir et de la Khazarie.

La Mafia Khazare envahit l’Angleterre après en avoir été expulsée pendant des centaines d’années

Pour accomplir leur invasion, ils ont engagé Oliver Cromwell pour assassiner le roi Charles Ier et rendre l’Angleterre à nouveau sûre pour les banquiers khazars. Avec cela, ont commencé les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d’une décennie, entraînant le régicide de la famille royale et l’assassinat de centaines de véritables nobles anglais. C’est ainsi que la City de Londres s’est érigée en capitale bancaire de l’Europe et a lancé le début de l’Empire britannique.

David Icke a été le premier à dénoncer publiquement les Rothschild avec courage devant des centaines de personnes.

La MK décide d’infiltrer et de détourner toutes les banques mondiales en utilisant la Magie Noire babylonienne, également connue sous le nom de Monnaie-Magique Babylonienne ou l’art secret de gagner de l’argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir de l’usure pernicieuse pour accumuler des intérêts

La MK a utilisé son immense fortune pour entrer dans un nouveau système bancaire, basé sur la magie noire babylonienne secrète, la magie de l’argent qu’ils prétendaient avoir apprise des mauvais esprits de Baal, en échange de leurs nombreux sacrifices d’enfants.

Cette magie de l’argent babylonienne impliquait la substitution de certificats de crédit papier aux dépôts d’or et d’argent, ce qui permettait aux voyageurs de voyager avec leur argent sous une forme qui offrait un remplacement facile en cas de perte ou de vol des certificats.

Il est intéressant de voir comment le problème même qui a été lancé par les Khazars avait également une solution fournie par eux. Finalement, le roi Khazar et sa petite cour environnante ont infiltré l’Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom » Bauers » d’Allemagne pour les représenter et poursuivre leur système maléfique du culte de Baal. Les Bauers du Bouclier Rouge, qui représentaient leurs sacrifices secrets d’enfants basés sur le sang, ont changé leur nom en Rothschild (alias « enfant du rocher, Satan »).

Les Rothschild en tant que capi de la MK infiltrent et détournent la banque britannique, puis détournent toute la nation anglaise

Bauer/Rothschild a eu cinq fils qui se sont infiltrés et ont pris le contrôle des banques européennes et du système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses, y compris un faux rapport de Napoléon gagnant contre les Britanniques, alors qu’en réalité il a perdu. Cela a permis aux Rothschild d’utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la noblesse terrienne, qui avaient fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la ville de Londres.

Les Rothschild ont mis en place un système bancaire Fiat privé spécialisé dans la fabrication de fausse monnaie à partir de rien – facturant une usure pernicieuse au peuple britannique, en utilisant ce qui aurait dû être leur propre argent.

C’était l’art de la magie-noire-de-l’argent babylonienne ; ils ont affirmé aux initiés que cette technologie et ce pouvoir financier secret leur avaient été fournis par Baal, en raison de leurs fréquents sacrifices d’enfants des rituels destinés à Baal.

Une fois qu’ils ont infiltré et détourné le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les Royaux britanniques et ont infiltré et complètement détourné toute l’Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts pensent que les Rothschild ont génocidé les membres de la famille royale en organisant des accouplements illicites et adultères gérés en secret par leurs propres hommes Khazars afin de remplacer les Royaux par leurs propres prétendants au trône.

La MK mène un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin

Parce que la MK prétend avoir un partenariat personnel avec Baal (alias le Diable, Lucifer, Satan, Moloch) à cause de leurs sacrifices envers lui, les khazars détestent tous les rois qui gouvernent sous l’autorité de Dieu Tout-Puissant, car la plupart se sentent responsables de s’assurer que leur propre peuple est protégé contre les infiltrés et les traîtres « ennemis de l’intérieur».

Dans les années 1600, la MK a assassiné les Royaux britanniques et les a remplacé par leurs propres féaux. Dans les années 1700, ils assassinent les Royaux français. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l’archiduc autrichien Ferdinand pour déclencher la Première Guerre mondiale. En 1917, ils rassemblèrent leur armée MK, les bolcheviks, et infiltrèrent et occupèrent la Russie, assassinèrent le tsar et sa famille de sang-froid [3], enfoncé une baïonnette dans la poitrine de sa fille préférée, et volèrent tous les trésors d’or, d’argent et d’art russes. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils assassinent les Royaux autrichiens et allemands. Ensuite, ils se débarrassèrent de la famille royale chinoise et affaiblirent les dirigeants japonais.

C’est la haine intense envers quiconque professe sa foi en un autre dieu que leur dieu Baal qui les a motivés à assassiner des rois et des membres de la royauté et à s’assurer qu’ils ne pourront jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains – en menant des opérations secrètes sophistiquées pour les déresponsabiliser.

Si cela ne fonctionne pas, la MK les assassine, comme ils l’ont fait avec McKinley, Lincoln et JFK. La MK veut éliminer tous les dirigeants ou élus forts qui osent résister à leur pouvoir ou à leur puissance acquise grâce au déploiement de leur réseau qui couvre les hautes sphères financières et étatiques.

Les Rothschild créent un trafic international de stupéfiants pour le compte de la MK

Les Rothschild ont ensuite dirigé secrètement l’Empire britannique et ont élaboré un plan diabolique pour récupérer les vastes quantités d’or et d’argent que les Britanniques avaient payées à la Chine pour sa soie et ses épices de haute qualité qui n’étaient disponibles nulle part ailleurs.

Les Rothschild, à travers leur réseau d’espionnage international, avaient entendu parler de l’opium turc et de ses caractéristiques accoutumantes [4]. Ils ont déployé une opération secrète pour acheter de l’opium turc et le vendre en Chine, rendant des millions de personnes accros à l’opium, ce qui a permis de ramener l’or et l’argent chinois dans les coffres des Rothschild, mais pas dans ceux du peuple britannique.

La dépendance à l’opium créée par les ventes d’opium par le gang mafieux Rothschild à la Chine ont tellement nui à celle-ci qu’elle est entrée en guerre à deux reprises pour arrêter ce trafic néfaste. Ces guerres étaient connues sous le nom de rébellions des Boxers ou de guerres de l’opium. L’argent que les Rothschild ont gagné grâce à la vente d’opium était si énorme qu’ils sont devenus encore plus dépendants à l’argent facile que les toxicomanes ne l’étaient à l’opium.

Les Rothschild ont été la source de financement derrière l’établissement des colonies américaines, en incorporant la Compagnie de la Baie d’Hudson et d’autres sociétés commerciales pour exploiter le Nouveau Monde des Amériques. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l’extermination massive et le génocide des peuples indigènes d’Amérique du Nord pour permettre l’exploitation des vastes ressources naturelles du continent.

Les Rothschild ont également suivi le même modèle commercial dans les Caraïbes et dans le sous-continent asiatique de l’Inde, entraînant le meurtre de millions d’innocents.

Les Rothschild lancent la traite internationale des esclaves, une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de simples animaux – une vision que les Khazars imposeraient à tous les peuples du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle pervers, que certains appelaient la « vieille noblesse noire ». ”

Le grand projet suivant des Rothschild était le lancement de la traite mondiale des esclaves, en achetant des esclaves à des chefs tribaux véreux en Afrique qui kidnappaient des membres de tribus concurrentes pour les vendre comme esclaves.

Les marchands d’esclaves Rothschild ont ensuite emmené ces esclaves kidnappés sur leurs navires dans des cellules exiguës et des conditions horribles vers l’Amérique et les Caraïbes où ils ont été vendus [5]. Beaucoup sont morts en mer en raison de mauvaises conditions.

Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que la guerre était un excellent moyen de doubler leur argent en peu de temps en prêtant de l’argent aux deux parties belligérantes. Mais pour être assurés des recouvrements, ils devaient faire adopter des lois fiscales, qui pouvaient être utilisées pour forcer le paiement.

La MK Rothschild privé Fiat Counterfeit Banksters complote une vengeance éternelle contre les colons américains et la Russie qui les ont aidés à perdre la guerre révolutionnaire

Lorsque les Rothschild ont perdu la Révolution américaine, ils ont reproché au tsar russe et aux Russes d’avoir aidé les colons en bloquant les navires britanniques. Ils ont juré une vengeance éternelle contre les colons américains, tout comme ils l’avaient fait lorsque les Russes et leurs alliés ont écrasé Khazarie en l’an Mille [6].

Les Rothschild et l’oligarchie anglaise féale qui les entourait ont comploté des moyens de reprendre l’Amérique, et cela est devenu leur principale obsession. Leur plan préféré est de créer une banque centrale américaine, mettant en scène la magie de la monnaie babylonienne et la contrefaçon secrète.

La MK tente de reprendre l’Amérique en 1812 mais échoue, une fois de plus grâce à l’aide russe

Cet échec a rendu furieux les mafieux de la MK, et ils complotèrent une fois de plus une vengeance éternelle contre les Russes et les colons américains. Ils planifient et prévoient d’infiltrer et de détourner les deux nations et de dépouiller leurs actifs, de tyranniser, puis de tuer en masse les deux nations et leur population [Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont pour but de déclencher un affrontement USA-OTAN / Russie afin qu’ils se détruisent mutuellement] .

Les tentatives de la MK de créer une banque centrale américaine privée sont bloquées par le président Andrew Jackson, qui les a qualifiées de sataniques et a juré de les chasser par la grâce de Dieu Tout-Puissant.

Les banquiers Rothschild se regroupent alors et poursuivent leurs tentatives secrètes d’installer leur propre banque babylonienne magique à l’intérieur de l’Amérique.

En 1913, la MK réussit à établir une tête de pont majeure à l’intérieur de l’Amérique – et un ennemi maléfique de tous les Américains entre en jeu

En 1913, la MK Rothschild a pu établir une tête de pont en soudoyant des membres véreux et traîtres du Congrès pour qu’ils adoptent la loi illégale et inconstitutionnelle sur la Réserve fédérale la veille de Noël sans quorum requis. La loi a ensuite été signée par un président véreux, acheté, qui était un traître à l’Amérique, comme les membres du Congrès qui ont voté pour cette loi.

La MK crée alors un système de taxation illégal en Amérique

Il est facile pour la MK d’amasser suffisamment d’argent pour élire qui elle veut, car lorsque vous contrôlez une banque qui est un contrefacteur majeur secret, vous avez autant d’argent que vous désirez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système fiscal illégal en Amérique, ils ont également soudoyé des membres du Congrès pour qu’ils approuvent l’Internal Revenue Service (IRS), qui est leur agence de recouvrement privée basée à Porto Rico.

Peu de temps après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation pour protéger leurs banquiers, pour répondre à leurs besoins de dissimulation et pour empêcher d’être poursuivis pour leurs rituels de sacrifice d’enfants, leurs réseaux pédophiles [7]; et de servir également d’opération secrète d’Intel en leur nom.

Notez que le FBI n’a pas de charte officielle, selon la Bibliothèque du Congrès, et n’a pas le droit d’exister ou d’émettre des chèques de paie.

La MK Rothschild a déployé la révolution bolchevique en Russie pour y perpétrer une vengeance incroyablement sauvage et sanglante sur des Russes innocents

La MK a pré-organisé et organisé la Révolution russe en utilisant ses banques centrales pour payer l’infiltration bolchevique de la Russie et leur Révolution au nom de la MK.

Les bolcheviks ont en fait été créés et déployés par la MK comme élément essentiel de leur vengeance planifiée de longue date sur le tsar russe et le peuple russe innocent pour avoir démantelé Khazarie en l’an 1000 pour ses vols répétés, meurtres et vols d’identité des voyageurs en provenance des pays entourant Khazarie. Ce fait peu connu explique la violence extrême exercée contre la Russie comme une vengeance de longue date de la mafia khazare contrôlée par les Rothschild.

Dans une effusion de sang sauvage et inhumaine bien planifiée qui a stupéfié le monde, les bolcheviks se sont déchaînés en pleine fureur au nom de la MK pour se venger des Russes.

Les bolcheviks, sous la direction Rothschild, ont violé, torturé et assassiné en masse environ 100 millions de Russes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Certaines tortures et effusions de sang étaient si extrêmes que nous n’en parlerons pas ici [8].

Mais les lecteurs qui veulent savoir peuvent faire des recherches approfondies sur Internet sur la « Terreur rouge » ou la « Tcheka bolchevique » ou regarder le film classique “The Checkist (1992)”.

La Mafia Khazare s’est infiltrée dans le judaïsme et l’a totalement parasité

La MK a créé un plan directeur pour contrôler tout le judaïsme y compris mentalement. Elle a détourné le judaïsme, l’a remplacé par le talmudisme babylonien (luciférianisme ou satanisme) et a pris le contrôle des professions bancaires et de Wall Street en général, du Congrès, des principaux médias de masse ; ainsi que la plupart des richesses et des moyens économiques qui assurent la réussite.

Ainsi, la MK pourrait transmettre la richesse et le succès aux Juifs qui buvaient leur Kool-aid et les utilisaient comme atouts et Sayanims. De cette manière, les Rothschild ont détourné le judaïsme.

Leur financement de la Knesset israélienne et sa construction en utilisant l’architecture occulte franc-maçonne ont montré leur engagement envers le talmudisme occulte babylonien et tout le mal qui l’accompagne, y compris le sacrifice d’enfants à leur dieu secret Baal. Ils ont mis en place un système NWO (Nouvel Ordre Mondial) appelé Sionisme qui a enseigné et inculqué aux judaïques sensibles une illusion de groupe paranoïaque de supériorité raciale, qui supposait que tous les Gentils avaient l’intention d’assassiner en masse tous les judaïques.

L’architecture de la franc-maçonnerie a été utilisée dans la construction de la Knesset et de la Cour suprême israélienne [9].

Ils ont appelé cette illusion judaïque de conquête du monde racialement paranoïaque, le « sionisme mondial », qui est en réalité une forme secrète de talmudisme babylonien ou de luciférisme qui était inconnue du judaïsme traditionnel. Le système a été conçu pour utiliser les judaïques comme couverture, mais aussi pour les oindre avec le pouvoir de l’argent babylonien, afin de les utiliser comme agents infiltrés, et pour ensuite les sacrifier à Lucifer en deux étapes.

La première étape serait leur Seconde Guerre mondiale planifiée dans les camps de travail nazis, coupés de l’approvisionnement, entraînant la mort d’environ 200.000 Juifs de famine et de maladie, ainsi qu’environ 90.000 détenus non juifs pour les mêmes causes, selon un responsable respecté de la Croix-Rouge. Ce nombre représente 5% de ce que prétend la mafia khazare (alias les sionistes mondiaux) des six millions [10].

Le deuxième grand sacrifice serait le dernier, lorsque leur roi luciférien du Nouvel Ordre Mondial serait mis au pouvoir, et lorsque les trois religions abrahamiques seraient éradiquées dont le vrai judaïsme, qui serait blâmé pour toutes les guerres et la destruction du monde.

D’ici là, les Rothschild se transformeraient à nouveau en une nouvelle identité complète non associée au judaïsme sous quelque forme que ce soit, pas même au sionisme mondial.

Il est important de réaliser que la MK a réduit l’Allemagne à néant après la Première Guerre mondiale, a créé un vide pour le fascisme, puis l’a reconstruit, créant le nazisme et installant Hitler comme contre-force à leur bolchevisme russe.

Hitler est devenu un problème pour la MK lorsqu’il s’en est libéré et a commencé à agir dans l’intérêt du peuple allemand et des peuples libres du monde, et a développé son propre système bancaire sans les Rothschild.

Hitler a introduit un système financier exempt d’usure et bénéfique pour la classe ouvrière. Cela a provoqué la destruction totale de l’Allemagne et du peuple allemand parce que les Rothschild et les Khazars ne pourraient jamais permettre à un système économique qui ne dépendait pas de l’usure d’exister [11].

Nous voyons la même chose aujourd’hui avec la guerre des Khazars contre l’Islam parce que l’Islam interdit l’usure. C’est pourquoi Israël est si brutal et agressif et vise la destruction des peuples islamiques du monde.

La MK s’attendait à ce que ce soit fait durant la Seconde Guerre mondiale lorsqu’ils soutenaient les deux camps.

La MK a ensuite soudoyé et incité les membres du Congrès à envoyer des soldats américains et a conçu la Première Guerre mondiale

Dans le prolongement de leur modèle éprouvé de financement des deux parties dans toute guerre pour maximiser leurs profits, l’acquisition de plus d’impôts fédéraux et un pouvoir international accru, les Khazars ont, une fois de plus, soudoyé, et incité les membres du Congrès à déclarer la guerre contre l’Allemagne en 1917.

Cela a été facilité par une attaque MK sous fausse bannière avec le naufrage du Lusitania.

La MK a depuis développé le modèle habituel d’attaques secrètes sous fausse bannière comme procédure opérationnelle standard pour inciter les Américains à mener des guerres pour le compte de la mafia Khazar.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la MK a déployé la guerre froide et l’a utilisé comme excuse pour amener des scientifiques nazis et des experts en contrôle de l’esprit en Amérique dans le cadre de l’opération Paperclip.

Cela leur a permis de mettre en place un système mondial d’espionnage et de flicage qui dépassait de loin tous leurs efforts antérieurs.

Dans le cadre de ce nouveau système, ils continuent d’infiltrer et de détourner toutes les institutions américaines [et européennes], y compris les divers systèmes religieux chrétiens , la franc-maçonnerie (en particulier le rite écossais et le rite d’York), l’armée, le renseignement et la plupart des entrepreneurs privés de la défense, le pouvoir judiciaire et la plupart des agences du gouvernement américain, y compris la plupart des gouvernements des États, ainsi que les deux principaux partis politiques.

La MK met en place des camps de travail nazis comme prétexte pour manipuler plus tard les Alliés afin qu’ils leur accordent leur propre colonie privée en Palestine, en utilisant des terres volées aux Palestiniens

La MK a pu utiliser leur soi-disant « holocauste » mal nommé pour servir de déclencheur de contrôle mental pour contrecarrer et résister à toute critique de leurs voies sionistes.

La vérité était que la MK a mis en place les camps de travail nazis pour faire d’énormes profits pour les entreprises qui dirigeaient leurs camps de travail et fournissaient la main d’œuvre à leur machine de guerre nazie.

Une fois que les agents de la MK ont gagné leur patrie privée en Israël en 1947 grâce à leurs manipulations politiques secrètes, ils ont commencé à considérer secrètement toute la Palestine comme leur Nouvelle Khazarie, et ont commencé à comploter comment génocider tous les Palestiniens et voler toute la Palestine pour eux-mêmes. Leurs plans incluent leur fantasme de construire un « grand Israël » en prenant le contrôle de tout le Moyen-Orient et en manipulant les stupides Goyim américains pour qu’ils se battent et meurent en leur nom, prenant toutes les terres arabes pour Israël et la mafia khazare, afin qu’ils puissent dépouiller tous les Arabes de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en particulier leur pétrole et leur gaz.

Des recherches génétiques récentes de Johns Hopkins, évaluées par des pairs, par un médecin juif respecté, montrent que 97,5 % des juifs vivant en Israël n’ont absolument aucun ADN hébreu ancien, ne sont donc pas sémites et n’ont aucun lien de sang ancien avec la terre de Palestine. En revanche, 80% des Palestiniens portent un ancien ADN hébreu et sont donc de vrais Sémites, et ont des liens de sang anciens avec la Terre palestinienne. Cela signifie que les vrais antisémites sont les Israéliens qui volent les terres palestiniennes pour construire des colonies israéliennes, et ce sont les Israéliens qui tyrannisent et assassinent en masse des Palestiniens innocents.

La MK décide de se métamorphoser à nouveau et d’élargir ses rangs

Entre-temps, les mafiosi de la MK ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas rester cachés plus longtemps au public à moins qu’ils ne se métamorphosent à nouveau et n’étendent leur leadership secret.

Ils ont donc travaillé dur pour infiltrer et détourner davantage la franc-maçonnerie et ses ramifications secrètes et ont intronisé les meilleurs membres dans leur réseau pédophile et leurs rituels de sacrifice d’enfants.

En outre, des membres clés du Congrès ont été intronisés dans leur réseau satanique secret en leur donnant un pouvoir spécial, des postes élevés dans l’US Gouvernement, l’armée et le renseignement, accompagnés de grandes récompenses monétaires et d’un statut élevé. Des fronts d’espionnage massifs de MK utilisant la double nationalité israélo-américaine (mais « Israël d’abord ») ont été mis en place à l’intérieur de l’Amérique pour acheminer la fausse monnaie des banquiers khazars vers les politiciens pour leurs campagnes électorales, afin de les phagocyter et de les contrôler une fois élus.

La MK décide de contrôler mentalement les masses américaines pour qu’elles approuvent leurs guerres illégales, inconstitutionnelles, non provoquées, non déclarées, impossibles à gagner et perpétuelles, mais nécessaires pour faire d’énormes profits et gagner plus de puissance dans le monde.

La MK a décidé de prendre le contrôle total de toute l’éducation publique et en créant le ministère de l’Éducation et en créant des programmes d’études mondialistes et socialistes basés sur le politiquement correct, la diversité et en enseignant que « la perversion est normale ». Le fluorure est ajouté à l’eau et au dentifrice publics, et les dentistes sont contrôlés mentalement pour croire que le fluorure prévient les caries et n’est pas nocif pour la fonction cérébrale ou la fonction thyroïdienne, ce qui est faux. Le fluorure est très nocif.

L’ajout de fluorure à l’approvisionnement public en eau et au dentifrice rend les Américains stupides en abaissant en moyenne le QI opérationnel et en rendant les gens beaucoup plus dociles qu’ils ne le seraient normalement. Des programmes visant à développer et à déployer des vaccins [tels que les vaccins expérimentaux ARNm anti Covid] pour rendre les enfants stupides et créer ainsi un grand nombre de futurs problèmes de santé chroniques ont été lancés.

Les médecins ont été contrôlés mentalement et induits en erreur par des recherches biaisées qui ont été triées sur le volet, ignorant toutes les études négatives – et qui incluaient la plupart d’entre elles. Toutes les lignées cellulaires vaccinales sont contaminées par le SV-40, un virus cancérigène à action lente connu.

La MK a utilisé son pouvoir monétaire pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathiques et a créé et contrôlé l’American Medical Association et d’autres sociétés médicales, afin de s’assurer que leur programme basé sur le mensonge et la tromperie se poursuive. [12]

Une partie de ce plan massif pour abrutir et contrôler l’esprit des masses américaines était l’achat et la consolidation par la MK de tous les médias de masse américains pour les fusionner en six grands médias de masse contrôlés (controlled major mass media CMMM), détenus et contrôlés par leurs agents en leur nom. Le CMMM fonctionne comme un cartel illégal de l’information, et il devrait être démantelé en vertu des lois antitrust et pour avoir infligé de l’espionnage et de la propagande illégale comme arme de guerre contre le peuple américain.

Les capi de la MK décident qu’il est temps d’utiliser l’Amérique pour achever l’occupation du monde entier en lançant une attaque majeure sous faux drapeau à l’intérieur de l’Amérique pour blâmer les islamistes

Ainsi, les capi de la MK utilisent leurs doublures de citoyens israélo-américains, mais avec « israéliens d’abord », vivant en Amérique (alias, les PNACers et les NeoCon) pour planifier une attaque nucléaire majeure contre l’Amérique le 11/09/01.

Bibi Netanyahu, le chef opérationnel de la MK, a déployé le Mossad et ces doubles citoyens pour mettre en place et instituer cette attaque contre l’Amérique qui devait être imputée par le CMMM aux musulmans.

Ils ont informé leurs meilleurs rabbins et « amis du sionisme mondial » de ne pas voler ce jour-là et de rester en dehors de New York, tout comme l’a fait « Larry Silverfish », l’un des principaux hommes impliqués dans l’opération [Aucun juif n’était présent dans le WTC, alors que, habituellement, au moins 30% des présents sont juifs].

Ils ont utilisé leur taupe principale dans le DOD pour attirer les enquêteurs d’Able Danger dans la salle de réunion du Pentagone Naval Intel, où ils ont été assassinés par un missile de croisière Tomahawk qui a été tiré depuis un sous-marin Diesel de classe Dolphin israélien acheté à l’Allemagne.

Trente-cinq des enquêteurs d’Able Danger qui enquêtaient sur le vol israélien de 350 têtes nucléaires W-54 Davy Crockett désaffectés par la porte dérobée de Pantex au Texas, ont été assassinés par ce coup de Tomahawk, qui a été chronométré avec l’explosion de bombes pré-installées dans l’aile Naval Intel, qui a été nouvellement renforcée en vain.

La société écran du Mossad israélien, Urban Moving Systems, a été utilisée pour transporter les mini-nucléaires fabriqués à partir des têtes nucléaires W-54 volés de Pantex (et fabriqués à l’origine à l’usine de traitement de Hanford), où elles ont été stockées à l’ambassade d’Israël à New York et transportés aux tours jumelles pour la détonation le 9-11-01.

Baal alias Moloch, Lucifer, Satan : Faites votre choix, c’est le même esprit maléfique qui veut assassiner en masse tous les humains. En échange de son « sale boulot », il récompense ceux qui lui permettent d’arracher leur âme en leur donnant des richesses, une renommée et un pouvoir incroyables. C’est le contrat de sang secret appelé « vendre son âme ».

L’agenda secret incroyablement diabolique de la Mafia Khazare est maintenant révélé publiquement pour la toute première fois par Gordon Duff, de Veterans Today. Nous savons maintenant que Bibi Netanyahu a dirigé l’attaque nucléaire contre l’Amérique le 11 septembre 2001 et l’a fait dans le cadre d’un programme global de la MK.

Accrochez-vous à votre siège, c’est un très grand secret qui explique beaucoup de ce qui s’est passé à l’intérieur de l’Amérique, tout cela causé par Israël, i.e., la Mafia Khazare qui a infiltré presque toutes les institutions gouvernementales et la société américaine.

Maintenant, pour la toute première fois, le secret très spécifique incroyablement de l’Agenda Diabolique de la Mafia Khazare va être révélé, grâce à une interview que Mike Harris a eue avec le rédacteur en chef de Veterans Today Gordon Duff dans son émission-débat » The Short End of the Stick» le 3-10-15.

J’ai entendu beaucoup de secrets d’initiés choquants au fil des ans, mais celui-ci les dépasse de loin, et explique exactement ce qu’Israël et ses sbires en Amérique ont été pour nous au nom de la Rothschild Mafia Khazare qui a bousillé presque tous les aspects de nos vies créant une économie pauvre, beaucoup de chômage et de sous-emploi, une criminalité massive, de l’alcoolisme et drogue, des écoles foutues qui abrutissent les enfants, divers programmes d’eugénisme comme le fluorure dans l’eau publique et le dentifrice, et le mercure dans les vaccins qui sont une grande fraude, sans oublier la corruption politique endémique.

Cette interview envoie maintenant des ondes de choc dans le monde entier et lorsque vous considérez le contenu que Gordon Duff a divulgué pour la première fois publiquement, vous serez choqué. Et vous comprendrez que Bibi Netanyahu est le chef opérationnel de la Mafia Khazare et c’est lui qui a ordonné et supervisé l’attaque nucléaire israélienne contre l’Amérique le 11/09/01.

Dans cette interview, Gordon Duff a révélé à partir d’une transcription écrite de ce qui a été dit lors d’une réunion entre Bibi Netanyahu et un traître américain et quelques autres espions en 1990. Gordon Duff a révélé que Netanyahu était un espion du KGB comme Jonathan Pollard. Et nous savons maintenant qu’Israël a commencé comme un satellite de la Russie bolchevique et qu’il était assez mécontent lorsque l’Union soviétique est tombée.

Benjamin Netanyahu se réunissait au bar Finks à Jérusalem, un trou à rats bien connu du Mossad. Voici ce qu’il a dit, tiré directement de la transcription de l’enregistrement dont il a été témoin et qui a été entièrement authentifié à 100 %

“ Si nous nous faisons prendre, ils nous remplaceront simplement par des personnes de la même étoffe. Donc, peu importe ce que vous faites, l’Amérique est un veau d’or et nous allons le sucer, le hacher et le vendre morceau par morceau jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le plus grand État-providence du monde que nous allons créer et contrôler. . Pourquoi? Parce que c’est la volonté de Dieu et que l’Amérique est assez grande pour encaisser le coup afin que nous puissions le refaire, encore et encore. C’est ce que nous faisons aux pays que nous détestons. Nous les détruisons très lentement et les faisons souffrir pour avoir refusé d’être nos esclaves. ”

C’est exactement ce que la Mafia Khazare a fait en Amérique depuis qu’elle a infiltré et détourné l’Amérique avec succès en 1913. La connaissance de ce que Bibi a dit au nom de la Mafia Khazare devrait nous rendre tous furieux et nous motiver à chasser ces créatures maléfiques d’Amérique et reprendre notre grande République.

Lorsque Bibi Netanyahu mentionne la volonté de Dieu, le dieu auquel il faisait référence est Baal (également connu sous le nom de Grand Hibou ou Moloch), le dieu en lequel ces Khazars croient , et qui exige d’eux qu’ils l’adorent par des effusions de sang constantes et des sacrifices humains douloureux et des meurtres de masse et que si ils « vendent leurs âmes » à Baal (alias Lucifer ou Satan) ce faisant, ils seront récompensés par des richesses incroyables, une renommée et un grand pouvoir. Quand ils « vendent leurs âmes », ce qui se passe réellement, c’est que leurs âmes sont arrachées et qu’ils deviennent inhumains ou sans âme et prennent les caractéristiques de Baal, c’est-à-dire qu’ils deviennent de plus en plus psychopathes et mauvais.

Ce dont parlait Bibi Netanyahu, c’était la prochaine attaque nucléaire contre l’Amérique le 11 septembre 2001, et lorsqu’il a mentionné « ils nous remplaceront simplement », il faisait référence au premier Cercle des Douze, le groupe auquel il répond, et l’animateur de talk-show Stew Webb a révélé au monde en identifiant 11 des 12 qui se font appeler les « Illuminati » ou « Disciples de Satan ». Ces hommes font des sacrifices d’enfants semestriels à Denver et mangent le cœur des enfants, boivent leur sang après en avoir profité sexuellement (pédophiles).

Mes amis, nous devons diffuser cette information à tous ceux que nous pouvons, puis nous unir et chasser ces racailles sans âme adoratrices de Baal, de tous les coins et recoins de l’Amérique et les traduire tous en justice et en jugement final pour leurs incroyables crimes.

Quiconque comprend ce que Bibi Netanyahu pense des Américains comme « un veau d’or à dépouiller et à massacrer » devrait être enragé et poussé à l’organisation communautaire et à l’action politique contre l’espionnage israélien à l’intérieur de l’Amérique, par le biais du système de la Réserve fédérale, de l’AIPAC, du JINSA, du Conseil de la politique de défense, le CFR et autres.

La MK a planté 25 armes nucléaires dans les grandes villes américaines et d’autres grandes villes d’Europe afin de faire chanter les gouvernements . Ceci est appelé leur option Samson, et a été découvert et divulgué pour la première fois par Seymour Hersh

La MK a également obtenu des ogives S-19 et S-20 d’un membre corrompu du Congrès chargé d’acheter des Mirv ukrainiens au nom de l’USG afin de les mettre hors service. Au lieu de cela, il les a vendus aux Israéliens et a partagé l’argent avec d’autres membres clés du Congrès impliqués.

C’est de la haute trahison et un crime capital passible de mort. Juste après leur attaque contre l’Amérique, La MK a déclaré à l’administration américaine qu’ils feraient exploser des bombes nucléaires de la taille d’un city-buster dans certaines villes américaines, y compris Washington DC, si l’administration refusait d’autoriser Israël à créer sa propre grande force d’occupation d’État policier à l’intérieur de l’Amérique, basée sur la consolidation de toutes les forces de l’ordre américaines sous un contrôle israélien central.

Cette nouvelle force d’occupation israélienne appelée Homeland Security (DHS) était initialement dirigée par des citoyens doubles et des pervers. L’ancienne directrice du DHS, Janet Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel d’hommes travaillant au DHS à qui elle a ordonné de déplacer leurs bureaux dans les toilettes pour hommes.

Le traître à double citoyenneté Michael Chertoff, (un nom traduit du russe par « fils du diable »), était le cerveau criminel qui a créé le DHS, avec l’ancien chef de la Stasi est-allemande, Marcus Wolfe, qui a été embauché comme agent spécial. consultant et mourut mystérieusement aussitôt sa mission accomplie.

La MK n’ont jamais pensé qu’ils seraient exposés pour leur attaque nucléaire contre l’Amérique le 9-11-11, mais ils ont commis l’une des plus grandes erreurs tactiques de l’histoire et ont paradé par orgueil excessif, basé sur un succès trop facile en raison de leur pouvoir financier extrême.

Maintenant, les grands journaux de l’Amérique savent que Bibi Netanyahu et son parti Likudiste ont mené l’attaque contre l’Amérique le 11/09/01 au nom la MK

Ils pensaient qu’ils avaient un contrôle total sur le CMMM et qu’ils pouvaient empêcher que les enquêtes secrètes de l’AIEA et de Sandia Labs ne soient jamais rendues publiques aux États-Unis.

Ils ont fait une grave erreur tactique parce que maintenant la vérité sur leur rôle dans l’attaque du 11 septembre 2001 contre l’Amérique est publiée sur Internet dans le monde entier, la nouvelle presse mondiale Gutenberg. Ce que la MK n’a pas compris, c’est la puissance d’Internet et comment les pépites de vérité publiées et diffusées sur celui-ci résonnent avec les gens du monde et se propagent comme une traînée de poudre, à la vitesse de la lumière. La vérité est diffusée aux masses partout.

Cette incroyable erreur tactique de la MK est si grande qu’elle les condamnera à l’exposition complète et à la destruction complète éventuelle qu’ils méritent. L’ordre de Bibi Netanyahu de poursuivre et de livrer l’attaque nucléaire contre l’Amérique le 11 septembre 2001 restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes erreurs du député, et celle qui sera blâmée pour leur exposition et leur destruction par le monde qui se ligue maintenant contre eux.

Les Russes ont maintenant divulgué les fichiers de l’AIEA et de Sandia Labs et Able Danger leur sont remis par Edward Snowden. Bientôt, tous ces fichiers seront fournis à tous les Américains et au monde via Internet, et cela ne peut pas être arrêté.

Un certain nombre de Russes dans le haut commandement militaire en Russie et dans les plus hautes positions de direction du gouvernement russe se rendent compte que c’est la même cabale du crime organisé -les Khazars bolcheviks- qui a assassiné en masse 100 millions de Russes innocents – et ces hommes veulent une revanche.

C’est pourquoi ils s’assurent que les banquiers Rothschild seront mis en faillite, ce qui décapitera la mafia khazare de son offre de fausse monnaie. C’est pourquoi la BRICS Development Bank a été créée – pour remplacer le Petro Dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Contrairement au Petro Dollar américain, il est soutenu par de l’or, de l’argent et des matières premières réelles, sans aucune contrefaçon autorisée.

Le CMMM échoue et la plupart des Américains ne croient plus à aucune de leurs histoires abracadabresques diffusées aux heures de grande écoute, en particulier auprès des moins de trente ans, qui sélectionnent des faits sur Internet et construisent leurs propres croyances.

Tant d’internautes rejettent désormais la CMMM que la vérité sur les attaques israéliennes contre l’Amérique le 11 septembre 2001 devient chaque jour plus facile à croire. Bientôt, toute l’Amérique traditionnelle saura que Bibi Netanyahu et son Mossad et ses citoyens janusiens ont commis l’attaque du 11 septembre 2001 contre l’Amérique.

Le haut commandement militaire américain sait que Bibi Netanyahu a ordonné à son Mossad et à ses citoyens israélo-américains d’attaquer l’Amérique à l’aide d’armes nucléaires le 9-11-01 au nom de la MK

Diverses opérations secrètes profondes sont actuellement déployées dans le monde entier pour exposer et décapiter la MK ainsi que leur masse monétaire élastique sans limite.

Leurs jours de pouvoir anti-humain sont désormais comptés. L’équipe américaine secrète et incroyablement bien entraînée appelée “Nuclear Snake-Eaters” (les « Mangeurs de serpents nucléaires ») est maintenant à pied d’œuvre pour rechercher toutes les valises diplomatiques et les envois israéliens entrants ; conduire et survoler les synagogues et les ambassades israéliennes et les refuges du Mossad avec des détecteurs de rayons gamma et d’hélium-3 de haute technologie, et utiliser des satellites ultra-haute technologie réglés et focalisés pour rechercher toutes les têtes nucléaires stockées, et pour récupérer toutes les têtes nucléaires volées par les Israéliens partout dans le monde en dehors d’Israël.

Cette équipe de super-élite a été alertée par l’appel téléphonique de Michael Shrimpton au MI-6 les informant qu’un « City Buster » israélien avait été planté près du stade olympique. Cet appel l’a fait atterrir en prison à tort. Le City Buster (explosif super puissant) a été récupéré par les « Nuclear Snake-eaters », qui sont entrés en Angleterre et ont récupéré et désarmé un gros city buster. Malheureusement, le MI-6 voulait que cette arme nucléaire explose afin de gagner plus de puissance pour la mafia khazare en Angleterre – leur base dans le quartier financier de la City de Londres – car elle perdait rapidement de la puissance.

Un nom secret pour ces chefs MK qui dirigent une grande partie du monde hors de la ville de Londres est Gog et Magog, malgré ce que tant d’historiens croient être le nom secret de la Russie, ce qu’il n’est pas. C’est le nom secret des capi de la MK et représente apparemment d’où ils viennent à l’origine.

L’équipe secrète des « mangeurs de serpents nucléaires » de super élite est prête à être déployée en Israël à tout moment, si la nation s’effondre après que la plupart des sociétés européennes se désinvestissent d’Israël et que les États-Unis coupent toute aide, afin de se conformer à la loi américaine, qui stipule qu’il est illégal d’aider un pays qui possède des armes nucléaires et qui n’a pas signé l’accord de non-prolifération nucléaire. Israël a des armes nucléaires détectables à partir de capteurs d’hélium-3 basés sur des satellites et ne l’a jamais admis, pas plus qu’il n’a signé l’accord de non-prolifération nucléaire. Nous devons tous exiger que notre Congrès et notre administration obéissent à la loi et coupent immédiatement toute aide monétaire et militaire à Israël, et arrête tous les directeurs du front d’espionnage israélien de l’AIPAC, du JINSA, du Conseil de la politique de défense, du « Joint » à New York, et l’ADL, etc…

On ne sait pas, mais on soupçonne qu’un nombre important de ces armes nucléaires volées ont déjà été récupérées. Il a été rapporté par des initiés qu’un message très solennel a été communiqué à Bibi Netanyahu et à ses Likudistes, ainsi qu’à tous les principaux membres des fronts d’espionnage israéliens en Amérique, comme l’AIPAC, le JINSA, le Conseil de la politique de défense, l’ADL et consorts.

Quel était ce sérieux avertissement ? Si les rapports d’initiés sont exacts, ces gens ont été informés que s’il y avait une autre attaque sous fausse bannière basée en Israël, ceux qui l’ont ordonnée ou qui ont été impliqués seront pourchassés par la sécurité nationale américaine et éliminés, et les structures de défense israéliennes associées à une telle sera réduit en poussière.

Le reste de l’histoire de MK sera probablement déterminé par VOUS

L’avenir de la MK sera probablement déterminé par les lecteurs de Veterans Today et par ceux de We The People qui apprendront l’histoire secrète et interdite de la mafia khazarequi a été retirée des livres d’histoire et des bibliothèques par la MK pour protéger leur histoire perverse.

Alors partagez cette histoire avec votre famille, vos amis et vos associés et rendez-la virale. Soyez clair à ce sujet – à moins que la MK ne soit capable d’opérer dans un secret abject, elle sera attaquée de tous côtés et détruite à jamais. Alors détruisez leur secret en exposant leur histoire cachée pour que tous les Américains (et le autres) la connaissent et la comprennent.

C’est pourquoi ils ont travaillé si dur pour acheter et contrôler la CMMM et l’éducation publique de masse, y compris les collèges et les universités [7], pour s’assurer que les peuples du monde ne découvriraient jamais leur mal secret, qui est si inhumain, si meurtrier que le le monde entier se liguerait contre eux et les attaquerait de tous côtés à tous les niveaux où ils existent.

La grande question demeure la véritable cause de l’incroyable méchanceté et de la sauvagerie des dirigeants de la mafia khazare envers la race humaine était-elle un sous-produit de la nature ou de l’éducation ? Certains pensent que ce parasitisme grossier et cette tendance au meurtre de masse, à l’engagement dans la pédophilie et à l’effusion de sang d’enfants et au sacrifice d’enfants sont dus à une culture toxique, mieux décrite comme un tribalisme malin, caractérisé par une illusion de supériorité raciale de groupe paranoïaque.

D’autres pensent que les dirigeants de la MK sont la lignée de Caïn, c’est-à-dire des « enfants de Caïn », qui appartiennent au diable et n’ont absolument aucune âme ou conscience humaine, mais sont de purs prédateurs comme des bêtes sauvages – tout en étant en même temps incroyablement à deux visages, qui sont capables de cacher le pire escroc sous un joli visage à l’extérieur. En tout cas, il est temps d’exposer ce mal, le plus grand mal que le monde ait jamais connu. Il est temps que le monde travaille ensemble pour éradiquer ce problème maintenant et pour toujours, par tous les moyens nécessaires.

Par Preston James et Mike Harris

Source : Veterans Today

NOTES

[1] Le culte de Baal



Baal signifie « supérieur, suprême, maître » dans les langues sémitiques. Ce culte traversera les différentes époques et groupes et notamment les Cananéens les Phéniciens et les égyptiens entre autres. Ce nom sera attaché à plusieurs déités et semble changer de nom, tout en gardant les mêmes attributs au fil du temps.

La philosophie de ce culte : Différents archétypes; Les sacrifices de sang ; Satanisme ; Magie noire et lucifériens ; L’occulte et l’ésotérique ; Domination; Hiérarchie; Déception; Symbolisme. ; Banque : Ce culte, contrôle le système bancaire via des pratiques aussi occultes que la magie babylonienne de l’argent

[2] Les origines khazares des juifs ashkénazes

Source : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2017.00087/full

La signification du terme « Ashkénaze » et les origines géographiques des JA et du yiddish sont quelques-unes des questions les plus anciennes de l’histoire, de la génétique et de la linguistique. Dans nos travaux précédents, nous avons identifié « l’ancien Ashkénaze », une région du nord-est de la Turquie qui abrite quatre villages primitifs dont les noms ressemblent à Ashkénaze. Ici, nous développons le sens de ce terme et soutenons qu’il n’a acquis son sens moderne qu’après l’arrivée d’une masse critique de Juifs ashkénazes en Allemagne. Nous montrons que toutes les analyses de bio-localisation ont localisé les JA en Turquie et que les origines non levantines des JA sont étayées par des analyses du génome ancien, ce qui correspond au moment où les JA ont connu des changements géographiques majeurs à mesure que le royaume judaïsé Khazar diminuait et que leurs réseaux commerciaux s’effondraient, les forçant à déménager en Europe.. Dans l’ensemble, ces résultats sont compatibles avec l’hypothèse d’une origine irano-turco-slave pour les JA et d’une origine slave pour le yiddish et contredisent les prédictions de l’hypothèse rhénane qui manque de support historique, génétique et linguistique .

3-Voir notre article :Nouvel Ordre Mondial Satanique:Les 17 et 18 juillet 1918 apporte le « meurtre rituel juif » de la famille impériale russe

4-le Précurseur du Syndicat mondial du crime, milliardaire grâce au commerce de l’opium au XIXe siècle

Lors de la guerre de l’opium (1839-1842), le Royaume-Uni organisa la culture du pavot en Inde et imposa sa consommation en Chine. Cultivé en Inde, acheminé en Chine, l’opium permit de rééquilibrer la balance commerciale britannique, et de miner la société chinoise. Les fumeries apparurent en nombre, comme dans Le Lotus Bleu, et l’opium était devenu une arme. La France, les États-Unis et la Russie s’associèrent à cette politique pour leur propre expansion coloniale. Ce modèle de domination économique est reproduit aujourd’hui à plus grande échelle par les Anglo-saxons qui exploitent le pavot en Asie centrale et la coca dans les Andes par l’intermédiaire de gouvernements fantoches. Ils utilisent le Pacte de Vienne pour justifier la répression des producteurs concurrents et des insurrections rurales.

«Le commerce de l’opium chinois au XIXe siècle a joué un rôle déterminant dans l’incarnation précoce du Syndicat mondial du crime et l’a mis à la vitesse supérieure. C’était juste le bon degré de criminalité d’exploitation, de renseignements d’état profond et d’énormes pillages pour lancer, enrichir et relier les ancêtres du système actuel.

Pour rappel, au cours du premier quart du 19e siècle, les Britanniques étaient dans une situation désespérée pour se procurer des biens échangeables avec les Chinois. La Chine ne s’intéressait qu’à l’or et à l’argent.

Entre dans le jeu le sans scrupules David Sassoon (1792-1864), juif né en Irak puis installé à Bombay, qui a développé le trafic de l’opium. Cette culture commerciale était parfaite pour les conditions indiennes au Bengale et à Madras. Sassoon a envoyé ses agents, tous juifs, en Chine et finalement ses six fils, qui se sont avérés être des agents criminels impitoyables, capables de commettre les pires atrocités nécessaires pour imposer leurs dictats. Ils ont créé ce qu’on a appelé les «Rothschild d’Orient».

Soit dit en passant, il est tout à fait évident que Wikipédia a été complètement nettoyé sa biographie, car le rôle de Sassoon dans la création du Bund (échange) d’opium de Shanghai n’est que brièvement mentionné. La quasi-totalité du descriptif est consacrée à l’entreprise indienne de mouture du coton de Sassoon. Une version plus précise est disponible sur Wikispooks.

En réalité, Sassoon et ses agents juifs ont lancé le marché chinois de l’opium en Chine en l’inondant d’opium qu’ils expédiaient d’Inde. Comme l’Encyclopédie juive l’admet volontiers, ils avaient le monopole du commerce de l’opium en Chine et au Japon. Elle déclare en outre que Sassoon a attribué son grand succès au fait qu’il employait uniquement ses fils comme agents.

Bien sûr, les Britanniques ont été d’accord car ils étaient tout aussi corrompus. Le transbordement en Chine était assuré au début par des entreprises britanniques, telles que Jardine Matheson & Co.

La Première Guerre de l’Opium a défini la prolifération et l’exploitation des drogues destructrices de l’esprit comme la pierre angulaire de la politique impériale britannique. Celui qui en doute n’a qu’à considérer cet énoncé de politique publié par Lord Palmerston dans un communiqué de janvier 1841 adressé à Lord Auckland, alors gouverneur général de l’Inde:

ʺ La concurrence des produits manufacturés européens exclut rapidement nos productions des marchés européens, et nous devons sans relâche nous efforcer de trouver dans d’autres parties du monde de nouvelles ouvertures pour notre industrie (c’est-à-dire l’opium – ndlr). . . Si nous réussissons nos expéditions en Chine, en Abyssine, en Arabie [1], les pays de l’Indus et les nouveaux marchés de la Chine nous donneront en peu de temps une extension des plus importantes à la portée de notre commerce extérieur.ʺ

En 1839, cette opération criminelle dans le domaine de la drogue avait rendu dépendants et zombifiés environ cinq à 10 millions de Chinois et avait fait reculer les conditions sociales et économiques dans ce pays de plusieurs siècles. C’était l’une des meilleures stratégies de division jamais conçues par le Syndicat mondial du crime pour s’imposer sur la scène internationale.

Or, l’opium était interdit en Chine et l’empereur mandchou de Chine n’a pas accepté cette infestation d’opium. Il a donc réagi de manière agressive en déversant les stocks d’opium des trafiquants dans la baie de Canton et en détruisant les installations de production.

Sassoon et sa bande de juifs hauts placés ont alors réussi à faire pression pour une intervention militaire.

L’Angleterre a envoyé une force expéditionnaire d’Inde qui est intervenue et qui a ravagé le littoral chinois au cours d’une série de batailles. Finalement, les Britts ont imposé les termes d’un règlement.

Le traité de Nankin de 1842 ouvrit la voie à une nouvelle explosion du commerce de l’opium, qui dura jusqu’à ce que les communistes maoïstes l’éradiquent enfin un siècle plus tard. À un moment donné, on a estimé qu’au moins 30 millions de Chinois étaient dépendants de l’opium.

En outre, la Grande-Bretagne s’est emparée du territoire de Hong Kong, a fixé unilatéralement les tarifs douaniers chinois à un taux ridiculement bas (également appelé «libre-échange») et a fait en sorte que les «marchands» de Canton empochent 3 millions de dollars en compensation de la perte de leurs stocks de drogue.

L’entreprise de la famille Sassoon a déménagé à Hong Kong, où elle s’est développée dans la banque «marchande». Divers marchands d’opium ont formé la Hong Kong et la Shanghai Bank. Au fil du temps, la banque – aujourd’hui connue sous le nom de HSBC – étendra sa portée dans les domaines de la drogue du Moyen-Orient et de la péninsule latino-américaine.

Tout au long du XIXe siècle, les familles britanniques Matheson, Keswick, Swire, Dent, Inchcape et Baring, et les familles juives des Sassoon et des Rothschild contrôlaient le trafic de drogue en Chine.

En 1887, les grands clans Sassoon et Rothschild fusionnent par mariage. À ce moment-là, ils opéraient à partir de Londres, où ils se sont mariés avec l’aristocratie britannique (City of London), ont été faits chevaliers et ont continué à financer et à promouvoir les mouvements bolchevik et sioniste et Dieu sait quoi d’autre.

Aux vainqueurs vont le butin et, au fil du temps, la véritable histoire du commerce de l’opium a été blanchie à la chaux et obscurcie par ces puissants intérêts. Ils ont bifurqué vers le contrôle des médias, ce qui explique aujourd’hui la nature criminelle de ne pas faire confiance de cette influence médiatique, d’origine mafieuse comme on l’a vu, que je documente constamment par ailleurs.

Il n’y a aucun moyen que je puisse rendre justice sur ce sujet dans cet article d’introduction, mais je crois qu’au moins une certaine conscience doit être appliquée à notre intuition fondamentale sur le fonctionnement du monde.

À maintes reprises, vous verrez ces scions du Crime Syndicate (Syndicat du Crime) décrocher des postes de premier plan dans le renseignement et la finance, et même à la Maison Blance. Depuis l’établissement de l’Israël sioniste, la Syndicat du Crime s’est transformé par de nouvelles manifestations.

Faisant face à un retour de flammes continuel, les Britanniques ont mené une deuxième guerre de l’opium en Chine de 1856 à 1860. Puis vint le temps où l’opium a été cultivé en Chine même, en particulier dans la province du Sichuan, permettant à une nouvelle génération d’entreprises criminelles de se développer. Cette seconde guerre a ouvert le marché à des acteurs supplémentaires.

Dans un style moderne typique, une «campagne de marketing» du Syndicat du Crime a vu le jour, faisant la promotion de la consommation de l’opium comme un passe-temps à la mode, voire raffiné. Les opiacés ont joué un rôle déterminant dans le lancement d’un certain nombre de sociétés pharmaceutiques internationales.

Les Américains entrent dans la sinistre danse

la déstabilisation de la Chine et la construction des chemins de fer de l’ouest des États-Unis ont ouvert les vannes au trafic d’êtres humains (Shanghai’ing, comme ils l’appelaient) et à l’expansion du commerce de l’opium chinois par les Américains. Les familles américaines de Perkins, Astor et Forbes ont tiré des dizaines de millions de dollars du commerce de l’opium. Les Perkins ont fondé la Bank of Boston, aujourd’hui connue sous le nom de Credit Suisse.

William Hathaway Forbes était directeur de la Hong Kong Shanghai Bank peu de temps après sa création en 1866. John Murray Forbes était l’agent américain de la famille bancaire Barings, qui finançait la plupart des premiers trafics de drogue. Les héritiers de la famille Forbes ont ensuite lancé le magazine Forbes. Et j’ai couvert la lignée de la famille du secrétaire d’État John Forbes Kerry.

Le grand-père du président américain Franklin Delano Roosevelt, Warren Delano, a créé sa richesse à partir du racket du crime de l’opium en Chine. Comme le secrétaire d’État américain John Forbes Kerry, FDR a affirmé ne rien savoir à ce sujet.

Notez qu’en règle générale, lorsque les mots «Boston Brahmin» et «marchand» apparaissent dans des contextes historiques, il s’agit d’un code de blanchiment pour les drogues ou toute autre activité criminelle.

Le cloaque des «personnes connectées» issu de ce cartel de l’opium de l’élite britannique, des brahmanes américains et des juifs Sassoon-Rothschild est très profond jusqu’à aujourd’hui. J’ai à peine effleuré la surface ici et je peux maintenant voir que je n’ai pas pleinement apprécié l’influence de l’opium et des liens entre les lignées.

J’avais l’habitude de rejeter les fautes sur les sociétés secrètes, comme Skull & Bones, mais pas plus. Incidemment, la principale entreprise du commerce de l’opium était Russell & Company, le fiduciaire de Skull & Bones.

Est-ce simplement une coïncidence si tant de personnes influentes du monde entier cachent aujourd’hui cette ancienne ligne d’activité criminelle? Circulez, il n’y a rien à voir.

5-Les Juifs et la traite des Noirs

Dov Lior, grand rabbin populaire en Israël, avait qualifié Obama de «Kushi», l’équivalent israélien de négro. La plupart des Américains ignorent complètement le mépris général que beaucoup de Juifs ont à l’égard des Noirs, comme Max Blumenthal l’a découvert en interviewant des dizaines de jeunes Israéliens qui ont réitéré les sentiments du rabbin à propos d’Obama. La vidéo de Blumenthal intitulée Feeling the Hate in Israel a été retirée de YouTube, de Vimeo et du Huffington Post peu de temps après être devenue virale, censure juive oblige.

Pour comprendre la nature de cette haine, nous devons comprendre le contexte historique, qui remonte à des centaines d’années. Bien que les Juifs ne représentent qu’un faible pourcentage de la population européenne, ils ont dominé le commerce des esclaves africains.

Les historiens juifs étaient si fiers de cet exploit qu’ils se vantaient sans cesse de leur implication et de leur domination de l’industrie de la traite des Noirs dans leurs textes historiques. Dans l’histoire du judaïsme et des juifs aux États-Unis: un documentaire historique, l’éminent historien juif Marc Raphael a écrit: «Les marchands juifs ont joué un rôle majeur dans le commerce des esclaves. En fait, dans toutes les colonies américaines, qu’elles soient françaises, britanniques ou néerlandaises, les marchands juifs étaient souvent dominants. Cela n’a pas été moins vrai sur le continent nord-américain, où, au XVIIIe siècle, des Juifs ont participé au commerce triangulaire des esclaves qui a amené des esclaves d’Afrique aux Antilles et les a échangés contre de la mélasse… ».

Les archives historiques juives montrent que l’implication des Juifs dans la traite négrière en Amérique du Nord était si dominante que les postes d’entreé et de commerce d’esclaves étaient fréquemment fermés les jours fériés juifs. Arnold Wiznitzer, un historien juif, a écrit: «Les acheteurs qui se présentaient aux enchères étaient presque toujours des Juifs et, faute de concurrents, ils pouvaient acheter des esclaves à bas prix. S’il arrivait que la date d’une telle vente aux enchères tombe sur une fête juive, elle devait être reportée »

Dans The United States Jewry 1776-1985, Jacob Marcus a écrit:« Tout au long du XVIIIe siècle, jusqu’au début du XIXe siècle, les juifs dans le Nord américain devaient posséder des serviteurs noirs. En 1820, plus de 75% des familles juives de Charleston, Richmond et Savannah possédaient des esclaves. Près de 40% de tous les propriétaires juifs aux États-Unis possédaient un esclave ou plus. »

Dans le Sud, où le ratio de propriété d’esclaves est beaucoup plus élevé que dans le Nord, seulement 5% des Blancs non juifs possédaient un esclave noir.

Les Européens blancs auraient mis fin beaucoup plus tôt à la pratique moralement corrompue de l’esclavage en Amérique du Nord s’il n’y avait pas eu de puissants hommes d’affaires juifs faisant pression pour maintenir leur industrie rentable en vie. Selon le rabbin et historien Bertram Korn, «beaucoup de Juifs du Sud croyaient que l’esclavage était indispensable à leur bonheur et à leur sécurité. «La voie de la promotion et de l’acceptation sociales et économiques» (pour les Juifs) «a été facilitée par l’institution de l’esclavage».

L’honorable ministre Louis Farrakhan a découvert ces faits et publié le livre: La relation secrète entre les Noirs et les Juifs, qui cite des archives historiques juives telles que celles susmentionnées pour prouver l’affaire. La Ligue anti-diffamation (ADL), les médias traditionnels et de nombreuses autres organisations juives américaines ont diffamé Farrakhan pour avoir publié le livre, le qualifiant même d’antisémite pour avoir simplement rassemblé une collection de documents historiques juifs.

Ce racisme n’a malheureusement pas diminué ces derniers temps. Par exemple, lorsque les Juifs noirs africains sont rentrés en Israël en 1969 en vertu de la loi sur le droit de retour, le gouvernement a décidé qu’ils n’étaient pas de vrais juifs et qu’ils ne pouvaient donc prétendre à la citoyenneté ou à aucun statut juridique. Les Hébreux noirs se sont également vu refuser des avantages sociaux et des permis de travail. Ce n’est qu’en 2003 que les Hébreux noirs ont obtenu le statut de résident permanent, mais pas la citoyenneté automatique conférée à toutes les autres races qui reviennent exactement sur le même modèle. Si ce n’était pas un groupe d’Américains qui avait fait honte au gouvernement israélien de refuser d’accorder un statut légal aux Juifs noirs d’Afrique, ils ne l’auraient probablement jamais reçu. A ce jour, les Juifs noirs ne sont toujours pas acceptés par la communauté juive en Israël. Les insultes raciales, la discrimination dans la location de logements sont monnaie courante. Ce traitement a atteint un niveau insupportable de la part des juifs éthiopiens qui sont descendus dans la rue pour manifester. Sofa Landver, le ministre israélien de l’absorption d’immigrants, a répondu avec satisfaction qu’ils devraient être reconnaissants pour tout ce qu’Israël a fait pour eux. Cela rappelle la rhétorique de la suprématie blanche en Amérique, qui prétend que les Africains devraient être reconnaissants que leurs ancêtres aient été amenés en Amérique.

Le gouvernement israélien a même été pris en flagrant délit de tentative de stérilisation des Juifs d’Ethiopie en leur fournissant le contrôle des naissances controversé, le Depo-Provera, sans les avertir des éventuels effets secondaires. Les Juifs éthiopiens représentent moins de 1% de la population israélienne, mais représentent néanmoins 60% des femmes du Depo-Provera. Les effets secondaires sont assez graves, notamment des douleurs aux mains et au dos, des saignements abondants et, dans certains cas, une stérilisation permanente. Environ 10% des femmes prenant ce médicament développent des effets secondaires importants. En 2004, la FDA a mis en garde contre les dangers de ces médicaments. Malheureusement, beaucoup de Juifs éthiopiens craignent d’être déportés s’ils dénoncent ces types de violations des droits de l’homme.

Dans le but de «préserver le caractère juif du pays», Israël envisage également d’expulser les travailleurs immigrés et leurs enfants. même dans les cas où les enfants sont nés en Israël, parlent l’hébreu et ont passé toute leur vie en tant que résidents israéliens.

Le racisme israélien est si important que l’association ACRI (Association pour les droits civils en Israël) a découvert en 2007 que 66% des adolescents israéliens pensaient que les Arabes étaient moins intelligents, incultes et violents. 50% des Israéliens participant au sondage ont déclaré qu’ils ne partageraient pas l’appartement avec un arabe, ne se lieraient pas avec un arabe, ne permettraient pas à leurs enfants de se lier d’amitié avec des arabes, ni même de laisser les arabes chez eux. Un sondage réalisé par l’ACRI en 2008 a révélé que ces tendances étaient en augmentation. Un autre sondage réalisé en 2007 par le Centre contre le racisme a révélé que 75% des Juifs israéliens n’approuvaient pas que des Juifs vivent dans les mêmes immeubles d’habitation que les Arabes, et que plus de 50% des Juifs n’auraient pas de chef arabe et pensaient que se marier un arabe équivalait à une trahison nationale. 50% des Israéliens pensaient également que les Arabes ne devraient pas être autorisés dans les mêmes lieux de divertissement et 40% souhaitaient que le droit de vote des Arabes soit annulé.

Maintenant, imaginez à quel point ces pourcentages auraient été plus élevés s’ils avaient été interrogés sur les Noirs. En Israël, il est illégal pour un non juif d’épouser un Juif, ce qui vise vraisemblablement à empêcher les immigrants noirs et les Arabes d’épouser des Juifs blancs. Amnesty International a condamné leur politique en matière de mariage comme étant discriminatoire.

Le journal de Sheldon Adelson, Israel Hayom, a récemment publié un article dans lequel il était écrit: «Il n’est pas rare de voir des filles de 13 ou 14 ans fréquenter des membres de minorités ethniques…. Vous les voyez assis ensemble sur des bancs de rue et en ville. Rencontrer un membre d’une minorité ethnique ne porte plus la stigmatisation. Ils viennent avec de l’argent, une voiture, lui achètent des choses que ses parents ne peuvent pas lui donner, la gâter. Il y a un million d’histoires comme celle-ci ici. « Il existe suffisamment de statistiques sur l’exploitation, la séduction et la contrainte exercées sur les jeunes filles, mais en ce qui concerne les » membres de minorités ethniques « – chut! Ne réveillez pas la bête, sinon vous pourriez être considéré comme un raciste. Les mots «danger d’assimilation» sont également exclus de notre lexique propre et éclairé ».

En 2010, le leader de la communauté séfarade et fondateur du parti Shas, le rabbin Ovadia Yosef, a déclaré que les non-juifs avaient pour seule raison d’être de servir les juifs. Dans une interview télévisée, il a également déclaré que « les gentils doivent mourir … les goyim n’ont pas leur place dans ce monde ». Un grand nombre de grands rabbins israéliens ont publié un édit religieux: « Mille vies non juives ne valent pas l’ongle de la main d’un juif ».

Même si Israël reçoit beaucoup d’argent des États-Unis en termes d’aide étrangère directe, des milliards de matériel militaire, des contrats unilatéraux et même des dons de bienfaisance de Juifs et de Chrétiens sionistes, selon l’Assistance directe (ODA) ,) Israël est l’un des pays développés les plus avares au monde. Israël est l’un des pays les plus riches de la planète avec plus de 10.000 millionnaires, mais donne près de 10 fois moins que la moyenne mondiale se classant à peine devant les pays beaucoup plus pauvres comme la Pologne, la Hongrie, et la Turquie. Ainsi, alors qu’Israël a reçu 3 milliards de dollars d’aide directe américaine et des dizaines de milliards d’autres mesures d’aide susmentionnées, ils n’ont accordé que 141 millions de dollars d’aide étrangère aux pays ayant besoin d’assistance en 2010. Bill Gates et Warren Buffet ont promis des milliards de dollars pour l’Afrique, tandis que 40% des milliardaires américains qui sont juifs ont concentré leurs contributions caritatives sur des causes juives, qui ont sans doute le moins besoin de l’argent.

Les médias contrôlés par les Juifs consacrent une quantité ridicule de temps d’antenne à se concentrer sur les conflits raciaux en Amérique afin de créer une division entre les Noirs et les Blancs. La vérité, c’est qu’il y a très peu d’inégalités entre les Blancs non juifs. Les Juifs ne représentent que 2% de la population, mais représentent 33% de la Cour suprême, 12 à 35% de la population étudiante de l’Ivy League et près de 80% des postes administratifs les plus élevés, 64% de la Réserve fédérale, y compris les deux premières places. 10% du Sénat et 6,5% de la Chambre des représentants. De plus, les Juifs contrôlent environ 90% des médias américains et constituent 33% des millionnaires américains, 40% des milliardaires américains et 45% des 40 Américains les plus riches de Forbes. Compte tenu de ces chiffres, il est statistiquement impossible que les non-juifs blancs soient surreprésentés dans nombre de ces postes. Ce qui se passe réellement, c’est que le tribalisme et le népotisme juifs gardent les Noirs des positions de pouvoir et d’influence, mais utilisent leurs médias pour imputer l’inégalité au racisme blanc.

Les médias américains appartenant à des Juifs (voir http://thebilzerianreport.com/?p=114 pour les noms, images et titres, afin de prouver ce fait) consacrent une quantité incroyable de temps d’antenne à Israël et au Moyen-Orient, mais très peu de temps d’antenne à l’Afrique , même si l’Amérique a autant d’intérêt stratégique et humanitaire sur ce continent. L’Amérique reçoit plus de pétrole du Nigéria qu’Israël, le Liban, la Syrie, la Libye et l’Iran réunis. Les médias ont dupé le peuple américain en lui faisant croire qu’il obtenait son pétrole du Moyen-Orient et qu’il intercédait donc continuellement pour le compte d’Israël. En réalité, les États-Unis produisent la moitié de leur propre pétrole et la grande majorité du reste provient du Canada, du Mexique, du Venezuela et du Nigéria. Et compte tenu de l’histoire, les Américains doivent certainement beaucoup plus à l’Afrique qu’à Israël et au Grand Moyen-Orient. Miraculeusement, les médias contrôlés par les Juifs ont ignoré le génocide rwandais, qui a tué près d’un million d’Africains. probablement parce qu’ils ne se souciaient pas des Noirs qu’ils avaient jadis réduits en esclavage et qu’ils ne voulaient pas s’éloigner de la sympathie de l’holocauste juif. Il existe des dizaines de lobbies juifs en Amérique qui ont obtenu une aide considérable au Moyen-Orient, mais il n’y a pas de lobbies juifs pour les pays d’Afrique noire.

Même à ce jour, la communauté juive n’a pas encore présenté ses excuses ni reconnu son rôle dans la traite négrière africaine. En fait, ils le nient et crucifient tous ceux qui en discutent, ce qui est semblable à la négation de l’holocauste.

Source : Why Do So Many « Jews » Hate « Blacks »?

[6] La période de l’an 1000 voit la géopolitique occidentale et orientale en mouvement à la suite des guerres et des invasions. Ces dernières favorisent, à cette époque, les échanges de savoir et font évoluer les niveaux techniques et culturels. Dans le domaine de l’art, les prémices de l’art roman arrivent dans les édifices religieux. Les premiers monastères clunisiens apparaissent ; ils étendront leur influence importante sur les terres chrétiennes.

L’an mille correspond à la renaissance ottonienne en Occident, à l’apogée de l’âge d’or de la culture arabo-musulmane qui s’étend sur trois continents, et qui se transmettra plus tard à l’Occident à travers notamment les traductions latines du XIIe siècle.

En Chine, c’est le début de la dynastie Song qui ouvre une période de prospérité.

7-Pédophilie « snuff porno »: Ils tuent des enfants pour leur plaisir sexuel

Avant de fournir les détails horribles des cruautés sadiques infligées aux enfants exploités sexuellement, dont beaucoup sont des bambins enlevés dans des orphelinats en Russie et torturés à mort, il est nécessaire de présenter les statistiques de base: les principaux faits et chiffres de l’industrie mondiale du porno (chiffres datant de Mai 2017).

MÊME LES BORNES SONT DÉPASSÉES

«C’est un monde malade dans lequel nous vivons.» – Dr William Pierce

Ces notes proviennent d’un de mes articles non publiés écrit il y a quelques années que je viens de trouver parmi mes papiers après les avoir égarés. J’ai mis à jour les chiffres dans la mesure du possible, mais je ne serais pas surpris d’apprendre qu’ils sont dans certains cas sous-estimés. C’est parce que la dépendance au porno aspire des millions de nouvelles victimes dans son filet chaque année. Il n’y avait que 670 millions d’internautes dans le monde en 2002, mais en 2013, ce chiffre était passé à 2,7 milliards et à 4,54 milliards en 2020. (Voir ici). En d’autres termes, le bassin de victimes potentielles de la dépendance au porno s’est considérablement élargi d’année en année.

La plupart des chiffres cités ci-dessous, à l’exception de ceux avec des références numérotées séparément dans le texte, proviennent des statistiques de pornographie de Pornography Statistics de Family Safe Media .

Les revenus mondiaux annuels totaux de la pornographie s’élèvent à 100 milliards de dollars, dont 3100 dollars dépensés en pornographie à l’échelle internationale chaque seconde. Ces revenus sont supérieurs aux revenus des principales sociétés technologiques réunies: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix et EarthLink.

Il y a 7 milliards de personnes dans le monde, réparties dans 200 pays. Il serait intéressant de savoir quels pays sont les plus enclins à la consommation de pornographie par habitant. Étant donné le lien indissociable entre la pornographie et la masturbation, les citoyens de ces pays pourraient alors être considérés à juste titre comme «les plus lubriques du monde» – ou, en tout cas, comme les masturbateurs les plus prolifiques du monde.

Voici les 10 pays les plus enclins à la luxure masturbatoire, sur la base des dépenses par habitant consacrées à la pornographie: (1) Corée du Sud (527 dollars par habitant). (2) Japon (157 $ pc). (3) Finlande (115 $ pc). (4) Australie (99 $ pc). (5) Brésil (53 $ pc), (6) République tchèque (44,9 $). (7) États-Unis (44,6 $ pc), (8) Taïwan (43,4 $ pc), (9), Royaume-Uni (32 $ pc). (10) Canada (30 $ pièce).

La raison pour laquelle les Sud-Coréens et les Japonais dépensent d’énormes sommes d’argent dans la pornographie, par rapport à d’autres pays, ferait l’objet d’une thèse de doctorat sensationnelle que j’espère qu’un doctorant passionné rédigera un jour. Pendant 11 années consécutives, la Corée du Sud s’est classée au premier rang du taux de suicide parmi les pays de l’OCDE. La question de savoir s’il existe une corrélation entre une consommation élevée de pornographie et des taux de suicide élevés est une énigme fascinante que les chercheurs universitaires pourraient souhaiter résoudre.

Bien que la Chine dépense plus en pornographie que tout autre pays du monde (28% des revenus totaux de la pornographie, contre 14% des États-Unis), n’est dû qu’à l’énorme population chinoise de 1,3 milliard de personnes. Bien que la pornographie soit officiellement «illégale» en Chine, un pays parfois décrit comme «un pays où la pornographie n’existe pas», les Chinois semblent avoir facilement accès à la pornographie importée du Japon.

Les dépenses annuelles consacrées à la pornographie dans deux pays seulement, la Chine et le Japon, suffiraient à nourrir les affamés du monde pendant une année entière.

Il existe (en 2017) plus de 4 millions de sites Web pornographiques dans le monde, qui augmentent de plusieurs milliers chaque jour. Il y a 68 millions de demandes de moteurs de recherche pornographiques par jour, soit 25% du total. Quatre internautes sur 10 consultent régulièrement des sites pornographiques. Il existe 100.000 sites Web proposant de la pornographie enfantine illégale. Les plus grands consommateurs de pornographie sur Internet, étonnamment, sont les enfants âgés de 11 à 17 ans. Il y a 40 millions d’utilisateurs réguliers de pornographie aux États-Unis, et 20% d’entre eux ont l’habitude de jeter un coup d’œil sur les sites pornographiques au travail lorsqu’ils pensent que personne ne les regarde.

Un nouveau site porno est créé aux États-Unis toutes les 40 minutes. Le nom de domaine le plus cher jamais acheté (lien de site supprimé) a coûté 14 millions de dollars: une indication des énormes bénéfices générés par le porno.

Environ un visiteur sur trois de sites pornographiques est une femme, et près d’une femme sur six (17%) admet une grave dépendance au porno. À l’ère pré-Internet, les femmes étaient relativement à l’abri des effets dévastateurs de la pornographie. Plus maintenant. Au cours des trois dernières années seulement, le visionnage de la pornographie en ligne pour les femmes a quadruplé. C’est un mythe que les femmes ont des préférences différentes des hommes et montrent moins d’appétit pour la pornographie hard.

Une étude de 2008 a révélé que les femmes montraient des signes d’excitation en regardant à peu près tout: masturbation, sexe hétéro, fille contre fille, gars contre gars, chimpanzés bonobos, tout – tout sauf des photos d’hommes nus, qui ne sont pas leur truc.

L’âge moyen de la première exposition à la pornographie sur Internet est de 11 ans. 90% des 8-16 ans ont regardé du porno en ligne, principalement en faisant leurs devoirs à la maison.

Plus de la moitié de la pornographie juvénile mondiale (55%) est produite aux États-Unis, principalement dans la région de Los Angeles. Il existe 100.000 sites Web proposant de la pornographie juvénile illégale. Les revenus annuels de la pornographie juvénile vont d’un minimum de 3 milliards de dollars à 20 milliards de dollars ce qui paraît inimaginable. Les demandes quotidiennes de «pornographie enfantine» de Gnutella sont de 116.000 et continuent d’augmenter. Plus inquiétant encore, il existe des preuves solides qu’une dépendance à la pornographie adulte «normale» peut conduire à terme à un appétit pour la pornographie juvénile.

Entre 2005 et 2009, il y a eu une augmentation énorme et inexpliquée de 432% de l’utilisation de la pornographie juvénile, portant ce nouveau fléau sexuel à des niveaux de pandémies. [Lien perdu]

Les principaux producteurs de vidéos pornographiques se trouvent aux États-Unis, le Brésil et les Pays-Bas se classant deuxième et troisième place. Les six principales villes « érotiques » américaines sont Los Angeles, Las Vegas, New York, Chicago, San Francisco et Miami.

La star du porno féminine à temps plein peut gagner 100.000 à 300.000 dollars par an, trois fois plus que la star du porno masculine. Plus le sexe est artificiel, plus les taux sont élevés. Une actrice qui reçoit 500 $ pour une séance de sexe vaginal hétéro peut exiger 1000 $ pour une séance de sexe anal et 2000 $ pour un «double sexe anal». Les stars du porno célèbres sont naturellement payées bien plus. (Lien perdu). Un pédophile criminel prêt à agresser un enfant devant une webcam en direct peut gagner 1000 $ par nuit.

Les dix pays les plus opposés à la pornographie sont les pays islamiques, à savoir l’Arabie saoudite, l’Iran, la Syrie, Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Koweït, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour.

Près de 90% des pages pornographiques sur Internet dans le monde sont produites aux États-Unis pour être distribuées dans d’autres pays, de sorte que les États-Unis peuvent être considérés comme le premier empire mondial du sexe commercial.

Les grands acteurs du marché de la distribution de porno sont désormais les grandes entreprises et, en fin de compte, les cadres fabuleusement riches et sans visage qui les contrôlent. Il s’agit de sociétés listées dans Fortune 500 telles que AOL Time-Warner, AT&T et General Motors. Par le biais de leurs filiales de câble et de satellite, ils ont distribué et continuent de distribuer de grandes quantités de matériel pornographique dans le monde entier.

Le nombre de sites Web pornographiques appartenant à des Juifs américains est bien sûr un secret bien gardé – c’est une statistique politiquement incorrecte que Wikipédia est peu susceptible de fournir – mais il est de notoriété publique que les Juifs dominent l’industrie du porno (voir aussi ici et ici) . En effet, il est de notoriété publique que six entreprises appartenant à des Juifs détiennent 96% des médias mondiaux et que les Big Média et les Big Porno sont des préoccupations imbriquées et se chevauchent.

Le rôle des juifs dans le meurtre d’enfants et la pornographie infantile

Si 55% de la pornographie enfantine dans le monde est produite aux États-Unis – selon l’organisation caritative britannique National Children’s Homes – 23% de la pornographie enfantine dans le monde est produite en Russie. (Lien supprimé)

La question de savoir si la pornographie juvénile russe est dominée par les Juifs russes reste une question nébuleuse. Il y a une forte probabilité que ce soit le cas, étant donné qu’il existe des preuves substantielles de l’implication des Juifs russes dans le trafic sexuel, les enlèvements, la pédophilie et même le meurtre d’enfants dans la production de films « snuff porn ».

Permettez-moi maintenant de citer un article de presse publié pour la première fois en octobre 2000. Je vais intercaler des extraits de ce rapport – «LES GANGSTERS JUIFS VIOLENT, TUENT DES ENFANTS AUSSI JEUNES QUE DEUX ANS SUR FILM» – avec des commentaires sur le même cas par le Dr William Pierce que vous pouvez écouter dans la vidéo à la fin de cet article (vidéo disparue depuis belle lurette):

ROME, ITALIE – Les polices italienne et russe, travaillant ensemble, ont démantelé un réseau de gangsters juifs impliqués dans la fabrication de viols d’enfants et de snuff porno.

Trois juifs russes et huit juifs italiens ont été arrêtés après que la police eut découvert qu’ils avaient enlevé des enfants non juifs âgés de deux à cinq ans dans des orphelinats russes, violant les enfants, puis les assassinant tout en filmant.

La plupart des clients non juifs, dont 1700 dans tout le pays, 600 en Italie et un nombre inconnu aux États-Unis, ont payé jusqu’à 20.000 dollars par film pour regarder de petits enfants se faire violer et assassiner.

Voici ce que le Dr William Pierce dit:

«Je suggère que si vous demandez à votre chef de presse juif préféré pourquoi son rapport sur les descentes de police en Italie et l’arrestation des pédopornographes à Moscou n’a pas fait l’objet d’une plus grande couverture médiatique aux États-Unis, il vous dira que de telles nouvelles ne généreraient que de la haine contre les Juifs. Et vous savez, il aurait raison.

«À mon avis, ces personnes devraient SIMPLEMENT ÊTRE TUÉES SUR PLACE quand et où qu’elles se trouvent. Plus que cela, les personnes qui promeuvent et encouragent l’état d’esprit individualiste extrême par leur contrôle des médias DEVRAIENT ÊTRE EXTERMINÉES RACINE ET BRANCHE EN TANT QUE CLASSE. »

Le reportage conclut:

« Les responsables juifs d’une grande agence de presse italienne ont tenté de couvrir l’histoire, mais ont été contournés par des journalistes italiens, qui ont diffusé des scènes des films en direct aux heures de grande écoute à la télévision italienne à plus de 11 millions de téléspectateurs italiens. Les responsables juifs ont ensuite, évidemment, licencié les responsables, affirmant qu’ils répandaient une «diffamation sanguinaire».

Bien que les agences AP et Reuters aient toutes deux publié des articles sur l’épisode, les conglomérats de médias américains ont refusé de diffuser l’article aux journaux télévisés, affirmant que cela porterait préjudice des Gentils Américains contre les Juifs.

Le Dr Pierce est naturellement indigné par ces sales tours pour dissimuler au public le rôle important des juifs dans la pédophilie snuff porn: la torture systématique et le meurtre de petits enfants par des pornographes juifs afin de satisfaire les appétits des pervers sexuels en Occident:

«S’il y a un groupe de personnes sur cette planète qui a des raisons valables de haïr les Juifs, ce sont les Russes…. Les Juifs ont saigné la Russie à mort avec 70 ans de régime marxiste et ont assassiné des dizaines de millions de Russes – les meilleurs Russes – dans les camps de travaux forcés communistes ou dans les sous-sols du siège de la police secrète ou à côté des puits de tir dans les forêts de toute la Russie et Ukraine.

Ils ont forcé des milliers des plus jolies jeunes femmes russes à la prostitution et à l’esclavage après la chute du communisme; et maintenant ils kidnappent des enfants russes et les violent et les torturent sexuellement devant une caméra afin de faire de la pornographie juvénile pour les riches pervers de l’Ouest. »

Les Occidentaux sont-ils conscients du rôle juif dans la production de la pornographie juvénile la plus crasseuse que l’on puisse imaginer?

Avec la pleine connivence du gouvernement américain, les Juifs se livrent à ce commerce ignoble dans la vallée de San Fernando, en Californie, autrement connu sous le nom de «Porn Valley». (Voir ici). Saviez-vous que Los Angeles fait partie des trois zones les plus à forte intensité en Amérique pour la prostitution des enfants? Le public reste largement ignorant de ces faits, pour la simple raison que les médias, aux mains juives, les dissimulent.

La situation en Russie est encore pire, car la majorité des Russes ignorent totalement les crimes historiques commis contre eux par les juifs à l’époque communiste . Voici le commentaire incendiaire du Dr Pierce, et nous devons tenir compte de sa colère brûlante:

Les Juifs ont de la chance de contrôler encore la plupart des télévisions et des autres médias de masse en Russie – parce que si le peuple russe était pleinement conscient de ce que les Juifs lui ont et lui font encore, il se soulèvera et tuera tous les Juifs en Russie – chaque Juif – tous les Juifs! – et ils auront pleinement raison de le faire.

Quoi que vous fassiez, ne manquez pas cette vidéo électrisante avant qu’elle ne soit interdite. (vidéo supprimée)

Par Dr Lasha Darkmoon

Le Dr Lasha Darkmoon (né en 1978) est une ancienne universitaire anglo-américaine avec des diplômes supérieurs en littérature classique dont les articles et poèmes politiques ont été traduits en plusieurs langues. La plupart de ses essais politiques se trouvent sur The Occidental Observer et The TruthSeeker.

Source : Snuff Porn Pedophilia: Killing Children for Sexual Pleasure