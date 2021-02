La Gigantesque Arnaque du COVID-19:complot COVID…à méditer!

Si nous étions confrontés à une épidémie digne de ce nom, nous n’aurions pas besoin de voir les infos pour le savoir.

Nous aurions chaque jour autour de nous des personnes gravement touchées, en train de mourir.



On n’échangerait pas 2 mots sans se dire « t’as vu, la mère de machin est en réa ! »

Mon voisin est mort et maintenant c’est sa femme qui est hospitalisée !

J’ai vu les pompiers emmener la voisine du dessus : Covid-19 ! Du coup ils désinfectent tout l’immeuble.

Mon cousin est mal en point ! Mon patron est mort. Le prof de ma fille a été transféré chez Raoult. La petite amie de mon fils est dans le coma depuis 15j » etc etc etc…

Ce serait ça à longueur de temps, pour chacun d’entre nous, et la peur serait légitime.

Mais si vous enlevez toutes les chaînes d’infos, radio, télé, réseaux… Il resterait quoi à propos du Covid-19 dans votre vie de tous les jours ? Vous rendriez-vous seulement compte qu’il y a un virus de plus ?

Vous auriez peut-être eu un voisin ou une tante morts d’une maladie en réa ou en EPHAD comme il en meurt chaque jour.

C’est pas ça une pandémie !

Le choléra, la peste noire étaient des pandémies.

C’est ça la pandémie qui vous terrifie au point d’accepter toutes ces mesures qui vous empêchent de continuer à vivre, danser, embrasser, sortir, aimer ?

Qui sont en train de plonger des gens, des familles dans la précarité, de faire couler des petits commerçants, de faire mourir vos parents de solitude, de plonger des millions d’êtres humains sur la planète dans la psychose ?

De nous dresser un peu plus chaque jour les uns contre les autres ?

Alors oui. Des gens sont morts. Et il y en aura encore. Comme il y en a tous les jours. De ça ou d’autre chose. Mais pas plus de ça que d’autre chose. Plutôt moins d’ailleurs. Beaucoup moins de morts de ça que d’autre chose.

Donc non ! C’est pas ça une pandémie !

Du moins une pandémie qui justifie qu’on paralyse toute une population !

Elle est devenu un outil du pouvoir en place.

Et ils vont l’utiliser autant que possible pour faire passer leurs lois, pour justifier une crise économique, pour finir la destruction de notre système de santé, et accepter de gré ou de force le vaccin, etc..

A méditer …

