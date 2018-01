Invitation à Commémorer la Journée Jimmy Guieu des Chercheurs et Diseurs de Vérité 2018

Voici sa citation la plus célèbre:

« Le temps n’est plus à tenter de convaincre mais à chercher à rassembler. Ceux qui n’ayant toujours rien compris aujourd’hui, demeurent nos farouches adversaires, ne comprendront pas d’avantage demain. Laissons-les s’enliser dans leurs polémiques et attaques stériles – bien dignes de leur médiocrité – et, fraternellement, travaillons ! »

(Jimmy Guieu,Nos maîtres les extraterrestres)

Il y a 18 ans aujourd’hui,s’éteignait Jimmy Guieu,mais qui était-il?

Jimmy Guieu est le pseudonyme littéraire de Henri-René Guieu (19 mars 1926 – 2 janvier 2000), écrivain français de science-fiction publiant notamment au Fleuve noir. Guieu a aussi écrit sous d’autres pseudonymes moins connus : Jimmy G. Quint, Claude Rostaing ou Dominique Verseau.

Jimmy Guieu rédige son premier roman dès l’âge de 25 ans pour les éditions du Fleuve noir. Le pionnier de l’atome était le numéro 5 de la fameuse collection « Anticipation », collection qui compte aujourd’hui plus de 2 000 titres, tous auteurs confondus.

Durant l’occupation Jimmy Guieu se signale par des actes de résistance dans le maquis de Dompierre-sur-Yon (Vendée, maquis SR-1). Cette notion de résistance, qu’elle soit contre les totalitarismes, les mafias ou les mauvais extra-terrestres, restera omniprésente dans son œuvre.

Dans les années 1950, il devient l’un des pionniers de l’ufologie française, avec Aimé Michel.

Vaincu par la maladie, il laisse un dernier manuscrit : “Terre, ta civilisation fout le camp“. (Vaincu par la maladie? regardez plus bas pour voir si c’était vraiment une maladie.)Je me propose de vous faire une vidéo de cette dernière oeuvre du Maître!

La collection « SF Jimmy Guieu » s’arrête à la fin de l’année 2003. Les derniers numéros sont écrits par Richard Wolfram (pseudonyme de Roland C. Wagner), auteur également des paroles d’une chanson hommage interprétée par le groupe Brain Damage : La Chanson de Jimmy

Les productions de Jimmy Guieu ne se limitent pas à l’écriture. Entre 1991 et 1994, dans la collection “Les portes du futur” dont il se présente comme le créateur et le directeur, il édite une série de 14 documentaires. Si l’essentiel des sujets abordés concernent les extra-terrestres, certains thèmes mystérieux comme Rennes-le-Château ou les Vortex sont aussi abordés avec l’appui de proches comme Guy Tarade. Ces documentaires sont pour Jimmy Guieu une tribune à partir desquelles il critique violemment le GEPAN, le SEPRA, ou met en garde le spectateur contre des manœuvres de désinformation orchestrées à l’échelle planétaire par des puissances occultes.

La Mort de Jimmy Guieu

Comme c'est étrange… Youtube à encore frappé, il existait plusieurs vidéos sur Jimmy Guieu, et maintenant elles ne sont plus.

Récemment,j’ai investi une somme d’argent sur notre site web afin de pouvoir produire librement des vidéo sans me lier à Youtube qui est la propriété d’un grand ami de la fondation Clinton: George Sorros!

L’idée de la Journée Jimmy Guieu des Chercheurs et Diseurs de Vérité est venue à mon esprit il y a 10 ans maintenant.J’avais démarré cette proposition sur Facebook et j’avais entrepris de monter un site web dans ce but.

L’idée est de commémorer les Chercheurs et Diseurs de Vérité,entre autres les lanceurs d’alertes ,les écrivains et les simples penseurs.

Je vous propose donc aujourd’hui de garder une minute de silence en pensant à cette grance citation qu’il nous a laissé et que j’ai écrit au début de cet article.

EN CONCLUSION

Même si le personnage peut sembler controversé aux yeux de certains,il demeure un grand précurceur dans le combat contre le Nouvel Ordre Mondial et les Illuminatis.

Ne serait-ce par le fait des nombreuses menaces qui a reçu tout au long de sa vie,les moqueries et les condamnations qu’il a reçu sur la place publique,il restera pour toujours un exemple à suivre!

C’est ta journée,Jimmy!

