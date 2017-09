Michel Duchaine Troisième Guerre Mondiale bombe nucléaire, conspiration, Corée du Nord, Défenseurs de la Terre, Kim Jong Un, Michel Duchaine, Nouvel Ordre Mondial, ogive nucléaire, Sociétés secrètes, survie, Test nucléaire, Troisième Guerre Mondiale, USA

La Corée du Nord a mené un sixième test nucléaire, a déclaré le gouvernement japonais, un mouvement que les États-Unis et ses alliés dans la région sont susceptibles de considérer comme une provocation majeure. Les données sismologiques du United States Geological Survey (USGS) ont montré qu’une explosion provoquait un tremblement de 6,3 de magnitude dans le nord-est du pays, non loin du site de test nucléaire Punggye-ri du pays. Si les données initiales existent, cela constituerait l’arme la plus puissante que la République populaire démocratique de Corée, comme le pays connaît officiellement, a déjà testé.

« Après avoir analysé les données fournies par l’Agence météorologique du Japon, le gouvernement japonais a conclu que la Corée du Nord a mené un test nucléaire », a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono dans une émission de télévision en direct.

LA CORÉE DU NORD VIENT DE CONFIRMER QU’ELLE A MENÉ UN TEST DE BOMBE RÉUSSIE

La Corée du Sud et le Japon recueillent et analysent des données pour confirmer les détails du test, dont le ministre japonais Shinzo Abe a déclaré ne pouvait être toléré. Les scientifiques sud-coréens disent que l’explosion possible était beaucoup plus puissante que les tremblements précédents enregistrés après les tests de Pyongyang. « Le pouvoir est 10 ou 20 fois ou même plus que les précédents », a déclaré Kune Y. Suh, professeur d’ingénierie nucléaire à l’Université nationale de Séoul, tel que cité par Reuters. « Cette échelle est au niveau où n’importe qui peut dire un test de la bombe à l’hydrogène « . « Si la Corée du Nord a effectivement effectué un test nucléaire, nous ne pouvons absolument pas tolérer et nous devons protester fermement. Nous convoquerons une réunion du Conseil de sécurité nationale pour recueillir et analyser l’information », a déclaré Abe lors d’une émission de télévision en direct avant l’annonce de Kono. La Corée du Sud organise actuellement une réunion du Conseil de sécurité nationale pour discuter de l’incident, présidée par le président Moon Jae-in, selon le bureau présidentiel de la Corée du Sud.

LA CORÉE DU NORD EFFECTUE LE TEST DE LA BOMBE NUCLÉAIRE LE PLUS PUISSANT JAMAIS EFFECTUÉE

Pendant des années, le monde a considéré la Corée du Nord comme un enfant balbutiant car ils ont menacé après la menace et la demande après la demande sans beaucoup de suivi dans la communauté internationale. Bien que, au début, le monde ait été alarmé lorsque la Corée du Nord a fait ses armes transfrontalières et ses tests de missiles. L’alarme a lentement changé en une perception de la Corée du Nord étant un moche gâté lancer leurs missiles de jouet en essayant de faire un point et attirer l’attention de tous les autres.

Ce que beaucoup ne se rendent pas compte, c’est que les tests nucléaires de la Corée du Nord semblent s’accroître et chaque test est une explosion plus mortelle que la précédente. Dans une décennie, ils sont passés de tests nucléaires de 1 kiloton à un test nucléaire possible de 10 kilotons. L’ogive nucléaire de 10 kilotons était le test le plus récent du régime ce mois-ci, et le plus puissant à ce jour, si ses revendications devaient être vraies. Le régime avait déclaré un test réussi de l’ogive nucléaire de 10 kilotons vendredi matin.

Les médias d’État de la Corée du Nord ont affirmé que l’ogive pourrait potentiellement être montée sur des roquettes balistiques et que les résultats du test récent pourraient leur permettre de produire une nouvelle variété d’ogives de plus petite taille, plus légère, mais ayant une capacité létale plus élevée que la ce qu’ils ont actuellement. Ces affirmations sont troublantes pour un fait qu’elles ont constamment conduit constamment à la fois des tests de missiles balistiques et des ogives nucléaires. La puissance explosive des ogives a rapidement augmenté après chaque test successif. La portée de chaque missile balistique a connu une augmentation rapide après chaque lancement réussi. Cependant, la menace imminente de la communauté internationale peut prouver que rester passif serait une approche plus prudente pour la Corée du Nord. L’ensemble de la situation décrite ci-dessus peut être résumée en une seule phrase par Melissa Hanham, associée de recherche principale au James Martin Center for Nonproliferation Studies: « Il nous est difficile de vérifier leur réclamation. Ma profonde crainte est qu’ils lancent une arme nucléaire en direct sur un de leurs missiles, mais cela serait extrêmement dangereux car cela pourrait déclencher une guerre « .

VOISINS EN COLÈRE Les récentes indiscrétions de la Corée du Nord ont attiré la colère de la communauté internationale en particulier celle de ses voisins. La Corée du Sud, le Japon, et même leur allié de longue date, la Chine ont exprimé leur déplaisir et leur condamnation. Le régime avait violé la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Le président de la Corée du Sud, le président du parcours, Geun-Hye, à longue date, a tout simplement eu assez et dit que le régime de Kim Jong Un est «fanatiquement imprudent». Elle a soutenu sa déclaration en expliquant que la poursuite des essais nucléaires n’entraînerait que des sanctions plus fortes de la part de la communauté internationale. La provocation continue de cette nature par le régime de Kim Jong Un entraînerait éventuellement une «autodestruction».

Le monde vient de commencer à prendre la Corée du Nord au sérieux, et ne pas le traiter comme un enfant pétrinant. Il y a assez de problème tel quel, nous n’avons pas besoin d’ajouter un autre à la pile.

CONCLUSION

Retenons notre souffle et prions dans notre coeur!

