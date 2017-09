Michel Duchaine Surveillance du Supervolcan de Yellowstone Alerte Yellowstone, Ère Nouvelle, Écologie, écosystème, danger planétaire, Défenseurs de la Terre, Michel Duchaine, secousse sismique, Supervolcan de Yellowstone, Terre, Yellowstone

Peu de temps après la foudre de Yellowstone, la caméra d’observation est tombée « en panne ». «Un tremblement de terre est un phénomène aérien lumineux inhabituel qui apparaît apparemment dans le ciel à ou près des zones de stress tectonique, d’activité sismique ou d’éruptions volcaniques». selon Wikipedia. Cela pourrait-il être un précurseur d’un tremblement de terre ou d’une éruption massive du supervolcan de Yellowstone ?

LES DONNÉES DE L’USGS CONFIRMENT L’ESSAIM ÉNORME DANS YELLOWSTONE EN COURS

Au cours des deux dernières semaines, les scientifiques ont mesuré plus de 1000 tremblements de terre provoquant des tremblements à Yellowstone.

Cela représente le total jusqu’à 1.100 depuis le 12 juin. Alors que cette activité est plus élevée que la normale, ce n’est pas la concentration la plus élevée d’essaims dont les scientifiques ont été témoins.

En 1985, plus de 3 000 tremblements de terre ont été enregistrés en quelques mois seulement. Les essaims de tremblements de terre sont communs, et malgré que Yellowstone soit un site volcanique, ces essaims ne provoquent plus le volcan . Le mouvement Magma est une cause possible, tandis qu’un autre est un tremblement de terre le long d’une faute comme. Il y a une grande pression sous Yellowstone. Par conséquent, ce sont les geysers, qui peuvent aussi provoquer de petits tremblements. Si le magma devait commencer à monter à la surface, on pourrait s’attendre à des tremblements de terre plus importants avec des conséquences potentiellement plus dévastatrices. Le groupe de tremblements de terre qui ont secoué Yellowstone ces dernières semaines était plus élevé que les chercheurs, mais rien de nouveau. Ce n’est pas le nombre le plus élevé d’essaims que le parc ait jamais vu. Dans les années 2002, 2004, 2008 et 2010, Yellowstone a été touché avec des nombres plus importants encore. Au cours des 2,1 millions d’années, il n’y a eu que trois éruptions majeures à Yellowstone, avec d’autres mineures en cours de route. Donc, alors que les chances de l’éruption des volcans ne sont pas élevées, c’est et continuera d’être une possibilité. Un 4,4 a frappé le parc il y a quelques semaines, devenant le plus important depuis 2014. Cependant, ce n’est pas le tremblement de terre de grande magnitude que Yellowstone a vu. Dans l’histoire récente, le tremblement de terre le plus mémorable à Yellowstone s’est produit dans les années 50. En 1959, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,5 a traversé le parc, près du lac Hebgen.

Cette information peut sembler effrayante car Yellowstone est un super volcan, mais les scientifiques nous ont rassuré qu’il n’y avait rien à craindre quand il s’agissait d’essaims. Les chances d’éruption du volcan sont d’environ 1 sur 700 000, donc vous pouvez vous reposer facilement…si vous faites confiance à la science officielle!

Publicités