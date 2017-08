Michel Duchaine Troisième Guerre Mondiale conspiration, Corée du Nord, danger nucléaire, Défenseurs de la Terre, Illuminati, Michel Duchaine, missiles en préparation, missiles nucléaires, Nouvel Ordre Mondial, Politique, Troisième Guerre Mondiale, USA

La Corée du Nord a été observée en mettant un missile en place pour un éventuel lancement, les États-Unis disant que ses forces sont en état d’alerte maximale. Les officiels ont déclaré aux médias américains que des satellites espions ont observé le mouvement du lanceur de missiles mobiles de la RPDC, ce qui indique qu’un lancement de missile balistique intermédiaire pourrait être en préparation. Le rapport vient au moment où le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, prévient que toute nouvelle escalade pourrait conduire rapidement à la guerre: «Oui, cela signifie que beaucoup de jeunes troupes seront en situation de guerre».

De tels missiles intermédiaires n’ont pas la capacité d’atteindre le continent américain, mais peuvent atteindre les bases militaires américaines de Guam et du Japon. Mattis a déclaré aux journalistes à Washington ce matin que la situation pourrait aller jusqu’à la guerre «très rapidement».VOICI UN ÉCRAN DE TÉLÉVISION MONTRANT LES MENACES DE LA CORÉE DU NORD DE FRAPPER GUAM AVEC DES MISSILES À LA GARE DE SÉOUL À SÉOUL, EN CORÉE DU SUD .

LE SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE, JIM MATTIS, DIT QUE SI LA CORÉE DU NORD DÉCLENCHE LE LANCEMENT D’ UN MISSILE VERS LES ÉTATS-UNIS, «CELA POURRAIT S’AGGRAVER EN GUERRE» Il a dit qu’il pourrait être évalué « en quelques instants » si un missile tiré de Corée du Nord était sur la bonne voie pour frapper Guam, et que « nous allons l’emporter » dans cette situation. Si des missiles ont été tirés sur les bases américaines: « alors c’est un jeu sur … Je pense que s’ils tirent vers les États-Unis, ils pourraient passer à la guerre très rapidement ». Les rapports d’analyses de défense non confirmés suggèrent que le missile en cours de préparation peut être un Hwasong HS-12, capable d’atteindre Guam. La Corée du Nord a déclaré précédemment que son plan est de tirer des missiles pour atterrir dans l’océan « près » de Guam. Aujourd’hui, c’est un jour férié en Corée du Nord (Journée de la Libération de la Mère-Patrie) et des lancements de missiles antérieurs ont été programmés pour coïncider avec de tels événements du calendrier afin de maximiser l’impact de la propagande interne. URGENT: LE DIRIGEANT NORD-CORÉEN A INFORMÉ SUR LE PLAN D’ATTAQUE PRÈS DE GUAM: TÉLÉVISION PUBLIQUE Kim Jong-Un « a examiné le plan depuis longtemps » aujourd’hui lors de son inspection au commandement de la Force stratégique, selon le KCNA .

Sources:Will Ripley (informateur de CNN en poste à Séoul),et Disclose.tv

