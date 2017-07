Michel Duchaine Conspiration Ère Nouvelle, Benjamen Netanyahu, conspiration, Défenseurs de la Terre, donald trump, Grand Israel, Israel, Mafia khazare, Michel Duchaine, Nouvel Ordre Mondial, Politique, USA

PARTIE 1: L’ÉDIFICATION DE LA PUISSANCE FINANCIÈRE DES TRUMP

Alors que la Première Nation de Carcross/Tagish s’apprêtait à accueillir des campeurs à l’été 2016 dans ses nouvelles installations haut de gamme installées sur l’ancienne ville de Bennett, et sur la rive du lac du même nom, cette région attire aussi l’attention pour toute autre chose.Le tout se préparait alors,en 2016,en pleine campagne électorale américaine.

Saviez-vous que le grand-père du candidat à l’investiture républicaine, en prévision de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump, y avait ouvert un établissement en 1899?

L’hôtel et restaurant Arctic, était installé dans la ville de Bennett dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, à la frontière avec le Yukon, sur la route du Klondike.

La ville fut pendant un certain temps une plaque tournante pour les prospecteurs et ceux qui ont cherché à s’enrichir pendant la ruée vers l’or.

Son or, Frederick Trump allait le faire avec sa maison close. Car c’est à cela que servait l’Hôtel Arctic, ouvert 24 heures sur 24. On y vendait de l’alcool et du sexe que les clients payaient en pépites d’or.

Trump déplacera ensuite son commerce plus au nord, dans la ville de Whitehorse au Yukon. En tout il aura vécu trois ans au Canada. Sa fortune faite, il repartira vers les É-U pour la faire fructifier.

Frederick Trump – de son vrai nom Friedrich Trumpf — était originaire d’Allemagne, pays qu’il avait quitté en 1885 pour rejoindre sa sœur installée depuis deux ans à New York.

Si l’Hôtel Arctic n’existe plus de nos jours, comme le village d’ailleurs dont il ne subsiste qu’une église, l’histoire de la région est suffisamment riche et diversifiée pour que le projet de camping de luxe attire les touristes qui sont logés dans des tentes luxueuses toutes équipées.

En plus de la découverte de la culture autochtone, les visiteurs plongent littéralement dans l’histoire du Klondike.

Cette nouvelle forme de tourisme expérimental, est offerte depuis juillet et août 2016 par la Première nation de Carcross/Tagish .

LE GRAND PÈRE DE DONALD TRUMP:FRIEDRICH TRUMPT

Friedrich Trump né à Kallstadt, dans la région du Palatinat du Royaume de Bavière, de Christian Johannes Trump et Katharina Kober, de confession luthérienne. Le plus ancien ancêtre connu de Christian Johannes Trump est un dénommé Hanns Drumpf, juge de profession, premier de la famille Trump à s’installer à Kallstadt en 1608. À l’époque le Palatinat est une région relativement pauvre, dévasté par les troupes françaises lors de la Guerre de Trente Ans, la Guerre de la Ligue d’Augsbourget celle de la Guerre de Succession d’Espagne. La famille de Trump est vigneronne.

Frederick Trump a deux ans lorsqu’en 1871 le Palatinat intègre avec la Bavière le nouvel Empire allemand de Bismark. Son père, Christian, meurt d’un emphysème pulmonaire six ans plus tard, le 6 juillet 1877. Il a 48 ans et laisse une famille criblée de dettes, contractées pendant ses dix ans de maladie2.

En 1883, à 14 ans, Frederick Trump est envoyé à la ville voisine de Frankenthal pour apprendre le métier de coiffeur, en tant qu’apprenti. Il travaille sous la conduite d’un certain Friedrich Lang durant un an et demi, puis retourne dans sa ville natale pour y monter son propre salon. Mais Kallstadt est une petite ville de province d’à peine 1 000 habitants, et Frederick peine à faire sa place. L’âge de servir dans l’armée de l’Empire allemand approche, et il décide sur les conseils de sa mère de partir tenter sa chance en Amérique.

Frederick Trump a 16 ans, le 7 octobre 1885, lorsqu’il embarque sur le Elder à Brême, en Basse-Saxe. Il débarque 12 jours plus tard à New York, dans le Centre d’Accueil des Émigrants de Castle Clinton. Le registre d’immigration des États-Unis enregistre son patronyme comme « Trumpf », sa dernière ville de résidence comme « Kallstadt », son pays natal comme « Germany » (Allemagne) et sa profession « farmer » (agriculteur)4. Il rejoint sa sœur aînée Katharina et son époux Fred Shuster, qui l’avait précédé de deux ans aux États-Unis.

Dès le lendemain il trouve un emploi de coiffeur, qu’il conserve pendant six ans. Il vit au 76 Forsyth Street, dans le quartier Lower East Side de Manhattan, au sein de la communauté des immigrés allemands palatins. Pour réduire leur loyer ils déménagent plus tard au 606, East 17th Street puis au 2012,Deuxième Avenue.

En 1891, il décide de tenter sa chance dans l’Ouest, et se rend à Seattle, dans l’état de Washington. Avec ses petites économies il rachète un restaurant, The Poodle Dog, (en français, Le Caniche) qu’il rebaptise The Dairy Restaurant (Le Restaurant-Laiterie, rapport aux activités pratiquées). Situé au 208 Washington Street, le Dairy Restaurant est exactement au centre du quartier rouge de Seattle. Washington Street est qualifié de « a hotbed of sex, booze, and money, was the indisputable center of the action in Seattle »2 (en français : « le repaire du sexe, de l’alcool, de l’argent et le centre névralgique incontesté de Seattle »). Le restaurant de Frederick Trump sert de la nourriture et de l’alcool fort aux aventuriers de tout poils, et annonce sur sa devanture « Rooms for Ladies » (chambres pour filles), euphémisme à peine dissimulé pour bordel5. Il est naturalisé en 18926 et vote aux élections présidentielles de 1892, la première à se tenir lieu dans l’État de Washington.

En 1894, il revend The Dairy Restaurant et se rend à Monte Cristo, où de l’or a été découvert en 1889. Plutôt que de prospecter comme mineur, il achète du bois de construction et érige un nouvel hôtel-restaurant sur le modèle de celui de Seattle. La biographe de la famille Trump, Gwenda Blair, décrit Frederick Trump comme « mining the miners », (en français, « mineur de mineurs ») : bien que les mineurs ne trouvent jamais la moindre pépite d’or, ils ont tout de même besoin d’un lieu où dormir2. En 1896, Frederick Trump est élu à 32 contre 5 juge de paix.

Passeport de Frederick Trump, 1896.

Après des années de vaine prospection, Rockfeller provoque une crise dans la région en retirant tous ses investissements majeurs en 1896. Au printemps 1896, la plupart des mineurs sont déjà parti tenter leur chance ailleurs. Frederick Trump, un des seuls à faire des affaires à Monte Cristo, se rend compte bientôt qu’il doit lui aussi plier bagage. Mais en juillet 1897 des bateaux remplis d’or débarquent à San Francisco et Seattle. Ils viennent de la région du Yukon, dans l’extrême nord glacé du Canada. Immédiatement, des milliers de personnes prennent la route du Yukon ; Frederick Trump revend sa propriété de Monte Cristo et quelque semaines plus tard, il est de retour à Seattle.

Port de Seattle, Washington durant laRuée vers l’or du Klondike, en 1897.

Dans la « Queen City » (« la Ville Reine du Pacifique »), Frederick Trump ouvre de nouveau un restaurant. Bien situé, au 207 Cherry Street, il rembourse l’emprunt en quatre semaines. Les rumeurs de découverte d’or dans les affluents de la rivière Klondike s’amplifient, accroissant l’intérêt de Frederick Trump. Il finance le voyage de deux mineurs, à charge pour eux de lui réserver des exploitations d’or. Il reçoit des nouvelles le 7 juillet : après avoir payé 15$ auLand Office pour enregistrer leur exploitation, ils en revendent la moitié dès le lendemain, pour 400$. Une semaine plus tard, un autre mineur revend le terrain pour 1000$2. Le 20 septembre, il prennent une nouvelle exploitation, à Deadwood Cree. Une moitié est vendu le mois suivant pour 150$, et l’autre moitié deux mois plus tard pour 2 000$. À la fin de 1898, Frederick Trump a reçu assez de dollars pour aller lui même dans le Yukon. Il achète l’équipement nécessaire, vend ses dernières propriétés de Monte Cristo et de Seattle, et transfère à sa sœur Louise un terrain de 20 hectares près du lac Pine, à 30 km à l’est de Seattle. Acheté 200$ en 1894, elle en tirera 2504$ en 19002. Dans les années qui suivent son départ de Monte Cristo Rockfeller annule des plans de construction d’un train vers la ville, et elle subit les pires avalanches et inondations de son histoire. Monte Cristo est aujourd’hui une ville fantôme, qui n’accueille plus que les randonneurs.

Frederick Trump ouvre un restaurant sous tente sur le chemin du Yukon. La route du col White, connu pour son chemin du Cheval Mort est une des plus utilisée par les trappeurs du Grand Nord. Dans son restaurant itinérant, tenu avec un autre mineur nommé Ernest Levin, Blair écrit qu’« un des plats fréquents était de la viande fraîchement abattue et surgelée de cheval » !

Construction de bâteaux sur le lac Bennett, Bennett (Colombie-Britannique), durant Ruée vers l’or du Klondike.

En mai 1898, Trump et Levin s’installent à Bennett (Colombie-Britannique), une ville connue des prospecteurs d’or pour ses constructions de bateaux, permettant de rejoindre Dawson City, à l’époque capitale du Yukon. Ils ouvrent le Artic Restaurant and Hotel, qui offre le gîte et le couvert sous une mer de tentes. L’Artic prospère et devient un bâtiment à deux étages. Le Yukon Sun publie un article décrivant la pension : « Pour des hommes seul, l’Artic est à la fois un hébergement excellent et le meilleur restaurant de Bennett, mais je ne le conseillerais pas à une femme respectable pour dormir ; elles seraient susceptible d’entendre de ces choses qui répugnent à leur sensibilité – exprimées malheureusement aussi par des débauchées de leur propre sexe. » L’Artic House est l’un des restaurants de la région de Klondite le plus grand et le plus décadent, offrant en plus de l’usuelle viande de cheval et perdrix et des fruits frais. Il est ouvert 24h/24h, et dispose de balances pour mesurer les pépites d’or. La police montée de la région, les Red Coats, est connue pour fermer les yeux au vice tant qu’il n’y a pas de débordements.

Mine entre deux écluses, Bonanza Creek,Yukon, 1899

En 1900, est achevée la route du Col White Pass et du Yukon, qui relie sur 111 miles (environ 180 km) Skagway, Alaska et Whitehorse. Trump établit le White Horse Restaurant and Inn à Whitehorse. L’édifice, transbordé par barge, est opérationnel dès juin sur Front Street. Le restaurant possède le plus grand fourneau de la région et prépare quotidiennement plus de 3 000 repas. Frederick Trump en profite pour y ouvrir un casino, où se ruinent les mineurs. Mais son associé, Ernest Levin, devient alcoolique en dépit de l’énorme succès financier. Ils se brouillent et brisent leurs relations professionnelles en février 1901. Ils sont réconciliés dès le mois d’avril, mais entre-temps le gouvernement local a décrété la prohibition de la prostitution, des jeux d’argent et des spiritueux. Encore une fois, Frederick Trump sent le vent tourner, il vend ses parts du restaurant à Levin et abandonne le Yukon. Quelques mois plus tard, Levin est arrêté pour ébriété publique et envoyé en prison. À Bennett, l’Artic Restaurant est saisi par les Red Coats. La ville de Whitehorse subit un terrible incendie en 1905, qui réduit en cendre le restaurant-casino. Blair écrit ainsi qu’« une fois encore, dans une situation qui créa tant de perdants (losers), Trump parvint à s’en sortir comme un gagnant (winner) ».

Frederick Trump rentre à Kallstadt, Empire Allemand. Il est maintenant un homme riche, et demande à la famille voisine des Christs la main leur fille,Elisabeth, qui n’avait que de 5 ans lorsqu’il embarqua la première fois pour le nouveau monde. Malgré les objections de sa mère, qui estime que son filsself-made-man, qui a réalisé son rêve américain, pourrait trouver une fiancée mieux nantie, ils se marient le 26 août 19021. Elle a 22 ans, lui 32. Le couple s’installe à New York, 1006 Westchester Avenue, dans le quartier allemand de Morrisania, Bronx.

Leur premier enfant nait le 20 avril 1904. Ils la baptisent Elizabeth, du nom de sa mère. La famille retourne à Kallstadt cette même année, après avoir vendu tous leurs biens en Amérique. Son passeport daté d’avril 1904 indique comme profession « hotelkeeper », (« gérant d’hôtel »). À son arrivée, il dépose à la banque 80 000 marks, équivalent à 476 700 euros de 2016

Les autorités soupçonnent bientôt Frederick d’avoir quitté l’Allemagne pour échapper au service militaire dans l’Armée Impériale, et son dossier est classé comme insoumis. Le 24 décembre 1904, le Département de l’Intérieur annonce une enquête pour expulser Frederick Trump du pays. Officiellement, il a violé la résolution no 9916 de 1886 de l’Office impérial de l’Intérieur (Reichsamt des Innern), qui retire sa nationalité à tout allemand émigrant vers l’Amérique du Nord dans le but d’échapper à ses obligations militaires. Durant plusieurs mois, Trump demande en vain au ministère de réviser sa position et de lui permettre de rester dans son pays natal.

La famille Trump décide de retourner aux États-Unis fin juin 1905. Elizabeth met au monde un nouvel enfant le 11 octobre 1905, baptisé Frederick « Fred », du nom de son père. Ils résident alors au no 539 East 177th Street, dans le Bronx. Après la naissance de son troisième enfant, John George, le 21 août 1907, la famille déménage dans un quartier de classe moyenne du Queens, Woodhaven, où Frederick a commencé à développer des affaires dans l’immobilier. Il ouvre un salon de coiffure au no 60 Wall Street, dans Manhattan.

En 1908, Trump investit dans l’immobilier sur Jamaica Avenue, à Woodhaven. Deux ans plus tard, il y déménage avec sa famille et loue plusieurs chambres. Il est gérant du Medaillon Hotel sur la Sixième Avenue et la 23e rue. Durant la Première Guerre mondiale il souhaite développer ses investissements, mais ses origines allemandes lui attirent la suspicion des autorités et la famille Trump fait profil bas.

Un jour de mai 1918 où il se promène avec son fils Fred, il se sent soudainement très faible et doit être transporté rapidement dans son lit. Il meurt le lendemain, le 27 mai 1918, qui se trouve être aussi le Memorial Day. Ce qui est tout d’abord diagnostiqué comme une pneumonie aiguë s’avèrera être l’un des premier cas de la grippe espagnole en 1918. Il a 49 ans.

Il laisse son épouse Elizabeth seule avec ses trois enfants. Mais aussi une fortune de 4 000$, avec 36 000$ d’actions, 2 appartements, 7 chambres dans le Queens et 14 prêts hypothécaires. Au total, 31 359$ (soit 497 700$, et environ 470 000 euros de 2016). Elizabeth Christ Trump et son fils Fred Trump poursuivent ses projets d’investissements immobilier à New York et fondent la société Elizabeth Trump & Son, qui deviendra dans les années 1980 The Trump Organization, dirigée par Donald Trump.

La mère de Fred, Elizabeth Trump, veuve depuis 1918, fonde en 1923, l’entreprise immobilière Elizabeth Trump & Son, qu’il renommera en 1971 The Trump Organization. Avec 800 dollars prêtés par sa mère, il fait construire la même année, dans le district de Woodhaven, sa première maison qu’il revendra 7 000 dollars.

À la fin des années 1920, Fred Trump commence à bâtir des maisons individuelles dans le quartier Queens de New York, vendues 3 990 dollars l’unité. Au milieu de la crise économique de 1929, il développe le concept de supermarchés, avec le Trump Market de Woodhaven, sous le slogan publicitaire « Serve Yourself and Save! » (« Servez-vous et économisez ! »). Un an plus tard seulement, la chaîne de supermarché King Kallen lui rachète l’établissement.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour la Marine américaine en construisant des casernes et des maisons le long de la côte Est, notamment à Chester en Pennsylvanie, Newport News etNorfolk en Virginie. Après la guerre, il investit dans l’immobilier pour la classe moyenne. Il fait construire dans les années 1950, 2 700 appartements à Coney Island, qu’il baptise Beach Haven (« le refuge de la plage »), et en 1964, un complexe résidentiel pour 70 millions de dollars, baptisé Trump Village.

Trump est l’objet d’une enquête par une commission du Sénat américain pour abus de contrat public en 1954, incluant la surévaluation des charges de Beach Haven de 3,7 millions de dollars. En 1954, William F. McKenna, jugé par la commission bancaire du Sénat pour différents scandales de la Federal Housing Administration dénonce Fred Trump et son partenaire William Tomasello pour avoir réalisé des profits malhonnêtes sur le dos de la FHA. En septembre de cette même année, les 2 500 propriétaires des appartements de Beach Haven poursuivent Fred Trump et la FHA en justice, argumentant que le constructeur aurait reçu 4 millions de dollars en trop de la FHA, et que les loyers seraient en conséquence surévalués. Il est par ailleurs, dès 1950, la cible d’une chanson de l’icône du folk Woody Guthrie qui l’accuse de discrimination raciale à l’égard des résidents noirs.

Fred Trump rachète le site du Steeplechase Park à Coney Island en 1965 et le fait démolir avant qu’il ne soit reconnu site historique, et le revend à la ville de New York en 1968.

L’ARRIVÉE DE DONALD TRUMP

En 1968, Donald, son fils de 22 ans, rejoint l’entreprise familiale Trump Management Co., en devient président six ans plus tard, avant de la renommer The Trump Organization en 1980. A la fin des années 1970, il prête 1 million de dollars à son fils, un montant que ce dernier a depuis qualifié de « très petit », ce qui lui permet de se lancer à Manhattan, tandis que Fred se concentrait sur Brooklyn et le Queens.Au sujet de la transmission paternelle, Donald déclare en 1999 « It was good for me [..] You know, being the son of somebody, it could have been competition to me. This way, I got Manhattan all to myself »(« C’était bon pour moi […] Vous savez, étant le fils de quelqu’un, il aurait pu être un concurrent pour moi. De cette manière, j’avais Manhattan pour moi tout seul »).

L’ALLIANCE AVEC LA MAFIA KHAZARE SIONISTE

En 1973, le Département de la Justice des États-Unis lance un procès contre The Trump Organization, l’accusant de refuser de louer aux personnes de couleur noire. En 1979, un article paru dans The Village Voice cite un agent qui détaille les instructions de Trump, de ne pas louer aux Afro-Américains.

Durant les années 1980, Fred Trump se rapproche de Benyamin Netanyahou, qui représente alors Israël auprès de l’Organisation des Nations unies à New York. Il est un soutien important de la droite israélienne et finance les obligations de l’État d’Israel.

Souffrant de la maladie d’Alzheimer depuis six ans, il est admis en mai 1999 pour une pneumonie à l’hôpital de Long Island Jewish Medical Center (LIJMC), à New Hyde Park, où il meurt cinq semaines plus tard, le 25 juin. La cérémonie funèbre a lieu à la collégiale Marble de New York. Sa veuve disparaît à son tour le 7 août 2000.

À sa mort, sa fortune était estimée entre 250 et 300 millions de dollars, et son fils Donald en a hérité entre 40 et 200 millions.

Le rideau se lève à présent pour révéler en pleine lumière la Mafia Khazar et son projet diabolique d’infiltrer et de tyranniser le monde entier et d’éradiquer toutes les religions abrahamiques pour les remplacer par leur talmudisme babylonien, également connu sous le nom de Luciférisme ou Satanisme ou culte de Baal.

