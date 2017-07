Michel Duchaine Internet Ère Nouvelle, débit de données, Défenseurs de la Terre, Fast.com, Internet, Michel Duchaine, nPerf, OpenSignal, puissance, signal ionternet, speedsmart.net, Speedtest.net, Test débit, vitesse, XFINITY Speed Test

Votre débit internet correspond-il aux promesses de votre opérateur ? Que vous soyez connecté grâce à l’ADSL, la fibre optique, la 3G ou la 4G, plusieurs moyens s’offrent à vous pour le vérifier. Comment tester la vitesse de votre connexion Internet ? Dans cet article on fait le tour des différentes solutions qui permettent d’y parvenir.

Dans l’univers d’Internet dominé par le surf, le streaming et les jeux vidéo en ligne, la vitesse a toujours été et demeurera le maître mot. Malheureusement, il arrive souvent qu’on n’obtienne pas exactement ce pour quoi l’on paye. Il existe une variété d’outils pour tester le débit de votre connexion Internet, histoire de vérifier la qualité de service de votre FAI.

Test de débit : les meilleurs sites web pour mesurer la vitesse de votre connexion Internet

Les solutions les plus utilisées sont accessibles sous formes d’applications web. Nous avons sélectionné pour vous quelques-unes parmi les meilleures.

speedsmart.net est une excellente application web de test de débit construite en HTML5. Aucun plugin comme flash ou java n’est donc requis pour l’utiliser. Speedsmart est simple, rapide, ergonomique. Avec ses serveurs situés aux quatre coins du monde, cette solution vous permet de tester la vitesse de votre connexion Internet, mais aussi la latence des requêtes DNS (Ping) depuis votre PC, Mac, smartphone ou tablette.

Fast.com

Cette solution est la propriété de Netflix. Lancée récemment, fast.com vous permet de connaître le débit de votre connexion internet en quelques secondes. Pas besoin d’appuyer sur un bouton pour lancer le test. La mesure qui se fait avec les serveurs de Netflix commence à l’instant même où vous accédez au site web. Son seul défaut est qu’il ne permet que de tester le débit descendant. Il ne donne pas non plus d’indication sur la vitesse du Ping.

XFINITY Speed Test

Xfinity Speed Test est une application web pratique pour calculer la vitesse de votre connexion Internet. Simple et ergonomique, le service est accessible depuis votre navigateur et ne prend que quelques secondes pour déterminer vos débits descendant et ascendant, mais aussi la vitesse du Ping. Il choisit automatiquement le serveur DNS le plus proche de vous.

Speedtest.net

On ne présente plus Speedtest, la solution de Oolka qui est l’un des sites de test de débit les plus populaires du web. Il est simple et fiable, permet d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir votre débit de téléchargement, des uploads, mais aussi la vitesse du Ping. Le seul bémol avec cet outil est qu’il est le moins rapide de notre liste pour clôturer un test complet.

Test de débit internet : les meilleures applications pour smartphone

Alternativement aux sites web, vous pouvez également tester la vitesse de votre connexion Internet en 3G, 4G ou wifi sur smartphone comme sur tablette grâce aux applications pour smartphone. Nous avons sélectionné pour vous trois parmi les meilleures.

nPerf

L’application nPerf est disponible tant sur iOS que sur Android. Il s’agit de l’une des meilleures solutions mobile pour tester la vitesse de votre bande passante jusqu’à 1Gbit/sec. En quelques secondes, testez votre vitesse de débit, de latence, votre vitesse de navigation et de streaming vidéo sur votre appareil mobile. Vous pouvez également comparer vos résultats avec ceux d’autres internautes.

OpenSignal

Cette application fait plus que vous permettre de calculer le débit ascendant et descendant de votre connexion internet. Disponible aussi bien sur iOS que sur Android, elle vous permet de visualiser les emplacements des réseaux mobiles dans le monde entier. Il vous suffit d’entrer votre ville et l’application dresse sur une carte la localisation des antennes relais, avec les opérateurs auxquels elles appartiennent. Vous pouvez également vérifier d’autres informations comme la force du signa réseau.

Speedtest

C’est le portage mobile de la version web. L’application de Oolka Vous offre les mêmes fonctionnalités que celles du site, accessibles directement dans une interface adaptée pour votre smartphone ou tablette.

Conseils pour éviter de fausser les résultats de vos tests

Avant que vous ne criiez à au scandale au cas où les résultats de vos tests ne seraient pas à la hauteur de ce que vous espériez, il est important de vérifier que les tests se déroulent dans des conditions optimales. Cela dépend de plusieurs facteurs liés à votre réseau local et à votre appareil.

Mesurez le débit de votre connexion depuis un ordinateur (ADSL, Fibre) :

Éteignez les autres appareils connectés au réseau

Éteignez votre ou vos consoles de jeux

Assurez-vous que personne d’autre n’est connecté à votre box internet

Assurez-vous que votre appareil soit le moins surchargé possible au moment de lancer le test

Laissez le minimum d’onglets ouverts au niveau du navigateur

Fermez les applications gourmandes en ressources

Arrêtez tous les téléchargements en cours (P2P ou en téléchargement direct).

Mesurez le débit de votre connexion 3G/4G sur smartphone / tablette

Utilisez de préférence une application plutôt qu’un site web

Assurez-vous que le partage de connexion est désactivé

Fermez les applications en cours depuis l’écran multitâche

Optimisez la mémoire vive si vous disposez d’une application pour

Pour finir, la vitesse de votre connexion 3G/4G peut dépendre du modem intégré au SoC, selon qu’il soit bridé ou non. Il convient donc de bien vous renseigner sur les caractéristiques de votre smartphone ou tablette.

