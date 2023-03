La Criminelle Arnaque du COVID 19:1 enfant sur 36 souffre désormais d’autisme

Oui, certaines de ces choses n’ont pas été testées, mais nous étions avec ces enfants BEAUCOUP plus que les enfants passent du temps ensemble ces jours-ci et il était rare de voir l’une de ces choses. Interrogez n’importe quelle personne âgée sur les allergies saisonnières…

L’autre chose qu’ils disent, c’est qu’il y a plus de dépistage. Bien sûr, cela pourrait être une partie de cela, mais quiconque est assez âgé sait que les gens sont plus malades que jamais..

Ils veulent blâmer TOUT sauf les médicaments ou les poisons dans notre environnement ou les produits qu’ils appellent la nourriture ! Ils disent même que si une femme a de la fièvre pendant la grossesse, l’autisme peut en résulter… UM NON>> ne pensent-ils pas que les femmes à travers l’histoire ont eu des fièvres et d’autres problèmes pendant la grossesse.

Le nouveau rapport montre une augmentation de la prévalence avec 1 enfant sur 36 ou plus de 2,7% des enfants de 8 ans diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique en 2020, et révèle pour la première fois des taux de prévalence plus élevés chez les Noirs non hispaniques (BNH) , hispaniques et asiatiques ou insulaires du Pacifique (A/PI) par rapport aux enfants blancs non hispaniques (WNH).

Ce sont les charlatans de l’enfance. La vérité éclate maintenant. Un médecin a recueilli des mesures pendant 10 ans sur les problèmes de santé des non vaccinés par rapport aux vaccinés et les enfants vaccinés avaient beaucoup plus de problèmes de santé et ce n’était même pas proche.

« Avec 2,7 % des enfants aux États-Unis diagnostiqués autistes, la communauté de l’autisme a plus que jamais besoin de notre soutien », a déclaré Keith Wargo, président et chef de la direction d’Autism Speaks. « Nous continuons à donner la priorité aux efforts de plaidoyer et de recherche pour soutenir les personnes à tous les niveaux, à toutes les étapes de la vie et dans les communautés du monde entier, mais nous appelons le public à reconnaître le besoin croissant de services et d’unité pour parvenir à un monde plus inclusif. Ensemble, nous pouvons faire toute la différence pour toutes les personnes avec autisme. »

De plus, certains se demandent si la pandémie de Covid elle-même (et non les vaccins) a potentiellement causé une sous-déclaration de l’autisme.

Cela représente une prévalence de 1 enfant sur 44 en 2018 et de 1 enfant sur 150 en 2000. Le CDC affirme que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre cette variation, qui pourrait être liée aux différences dans les stratégies utilisées pour identifier et diagnostiquer la maladie.

En outre, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié leur mise à jour sur la prévalence estimée de l’autisme chez les enfants du pays. Leur recherche est basée sur une surveillance active dans 11 sites de surveillance aux États-Unis pour les enfants de 8 ans en 2020.

Plus tôt cette année, une nouvelle étude publiée dans la revue Pediatrics a examiné plus de 4 000 enfants de 8 ans dans les régions de New York et du New Jersey et a constaté que les taux d’autisme avaient triplé au cours des 16 dernières années.

C’est aussi un appel à l’action pour une meilleure acceptation et compréhension des personnes neurodivergentes, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins ainsi que la diversité et l’inclusion en milieu de travail .

Les enfants non blancs, les femmes et ceux issus de zones rurales ou de milieux socio-économiques défavorisés sont souvent diagnostiqués plus tard ou complètement manqués . Cependant, la recherche montre que les interventions précoces, en particulier avant l’âge de trois ans, pendant une période critique du développement neurologique précoce, peuvent améliorer les résultats tout au long de la vie des enfants.

L’autisme, également connu sous le nom de trouble du spectre autistique, est défini par les Centers for Disease Control and Prevention comme un « déficit de développement pouvant entraîner d’importants problèmes sociaux, de communication et de comportement ». Le « spectre » désigne un large éventail de symptômes et de gravité.

Ce qui a causé l’augmentation

Ces dernières années, de bons progrès ont été réalisés dans la détection précoce de l’autisme – un rapport antérieur du CDC a révélé que les enfants nés en 2014 étaient 50% plus susceptibles de recevoir un diagnostic d’autisme ou une éducation spéciale à l’âge de 4 ans que ceux nés en 2010.

« Ces résultats ne sont pas surprenants compte tenu des déterminants sociaux connus tels qu’une mauvaise sensibilisation, un faible accès aux soins et une mauvaise qualité des soins, qui sont courants dans les communautés minoritaires, quel que soit le statut autistique », a déclaré Andy Shih, directeur scientifique d’Autism Speaks. « Il existe de nombreuses façons d’améliorer la situation, telles que des activités de sensibilisation ciblées dans ces communautés ainsi qu’un meilleur accès. Par exemple, depuis le début de la pandémie, les services de télésanté sont plus répandus et disponibles pour les familles, offrant à plus de familles un possibilité d’accéder aux services s’ils résident dans un désert de ressources comme dans une communauté rurale ou minoritaire.

Jia Jia Ye, fondatrice et PDG de Springtide Child Development, estime qu’une partie de l’augmentation est due à de meilleurs outils de dépistage et de dépistage. « Il est courant que les enfants de moins de trois ans subissent un dépistage de l’autisme, et les outils se sont améliorés », a déclaré Ye. « De plus, il y a eu une sensibilisation accrue et une réduction de la stigmatisation. Les gens sont plus conscients de l’autisme grâce à de merveilleuses organisations comme Autism Speaks, et il y a moins de peur et de stigmatisation autour de cela. Bien que ce soit toujours difficile, il y a beaucoup plus acceptation de la neurodiversité et du développement.

Comme mentionné précédemment, Autism Speaks suggère que cette dernière recherche explore également l’impact à long terme de la pandémie de Covid sur l’évaluation et le diagnostic des TSA dans l’étude de quatre ans.

Un aperçu des conclusions du CDC

Bien que ces chiffres aient augmenté, le point positif est qu’il y a eu des progrès dans la sensibilisation et le plaidoyer pour l’identification et le diagnostic précoces parmi tous les groupes. Cependant, il réitère également la nécessité d’une augmentation significative du financement de la recherche et des services sur l’autisme à travers le spectre et la durée de vie.