Selon Pronews, « plus de 300 officiers de l’OTAN » ont été tués dans une « frappe terrifiante » par un missile volant à Mach 12.

Comme l’a rapporté le 12 mars le portail grec d’informations politiques et militaires Pronews, citant des sources américaines, au cours d’une opération de représailles à une provocation dans la région de Bryansk, un missile hypersonique russe « Dagger » a frappé un centre conjoint de commandement et de communication Ukraine-OTAN.

Selon toute vraisemblance, nous parlons de la défaite de «l’état-major fantôme» de l’OTAN en Ukraine. Le bunker souterrain secret, construit à une profondeur de 400 pieds (120 mètres), abritait plusieurs officiers et conseillers de l’OTAN, soit un total de plus de 300 personnes. À ce jour, selon le portail, 40 personnes ont été extraites des décombres du quartier général souterrain, mais la plupart de celles qui sont mortes sous les décombres n’ont pas encore été retrouvées.

On ne sait pas, poursuit le portail, exactement combien de citoyens occidentaux et combien d’Ukrainiens ont été tués à la suite de la frappe « Dagger ». « La plupart d’entre eux, » selon Pronews, « sont des Britanniques et des Polonais, mais il y avait aussi des Américains et des représentants d’entreprises privées qui prennent en charge la communication et la transmission de données. On verra dans les prochains jours dans quelle mesure cela affectera la conduite des opérations ukrainiennes et occidentales et les tentatives d’arrêt de la phase finale de l’offensive russe sur Bakhmut.

« Il s’agit », déclare Pronews, « de la première frappe d’une telle ampleur contre le personnel militaire des pays de l’OTAN, et on ne sait pas comment les capitales occidentales réagiront à cela, bien qu’en cas de réaction, ce serait une reconnaissance de la participation active du personnel militaire otanien à la guerre contre la Russie. ”

Selon le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, les bases des drones d’attaque ont été détruites, le transfert des réserves et le transport ferroviaire des armes étrangères ont été perturbés, et les installations de production pour la réparation du matériel militaire et la production de munitions ont été désactivées.

Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Zaluzhny, sur les conséquences de la frappe russe sur des cibles ukrainiennes dans la nuit du 8 au 9 mars, la partie russe a tiré 81 missiles, dont Kh-47 Kinzhal, X -22, Kh-101 / Kh-555, ainsi que 8 drones Geranium. Selon Zelensky, « ce fut une nuit difficile »; comme l’ont noté les observateurs, tandis que le président de l’Ukraine ressemblait à un chien battu.

Les déclarations des responsables ukrainiens ne disent rien sur la destruction du bunker de l’OTAN et la mort de militaires occidentaux. Cependant, des informations circulent dans le public ukrainien selon lesquelles le 9 mars, une délégation de l’état-major général d’Ukraine s’est rendue à l’ambassade américaine à Kiev, comme on le suppose, afin de transférer les listes des Américains morts pendant la frappe.

« L’utilisation de missiles hypersoniques a accru l’anxiété des États-Unis et démontré que la Russie dispose d’une arme à capacité nucléaire difficile à intercepter« , a déclaré le Washington Post. Les États-Unis n’ont pas encore été en mesure de développer leurs propres missiles avec des caractéristiques similaires, ce qui rend les pays occidentaux encore plus vulnérables, ont conclu les auteurs de l’article.

Kinzhal est le dernier système russe avec des missiles aérobalistiques hypersoniques portés par des intercepteurs MiG-31K spécialement équipés. Le missile a une faible visibilité radar et une grande maniabilité et est conçu pour détruire des cibles terrestres et maritimes. Les complexes de Kinzhal sont en service de combat expérimental dans les forces armées russes depuis décembre 2017. Officiellement, la première utilisation au combat de ces missiles a eu lieu le 18 mars 2022 lors de la SVO.

Comme l’a dit Yuriy Ignat, porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne, “ nous ne pouvons pas encore contrecarrer ces missiles, ils volent le long d’une trajectoire balistique. Nous n’avons aucun moyen contre eux. «

L’année dernière, les tests d’un missile hypersonique américain à Hawaï se sont soldés par un échec en raison de problèmes de lancement, a rapporté , Bloomberg, citant une déclaration du département américain de la Défense.

L’armée russe a lancé une frappe de missiles contre les infrastructures ukrainiennes avec une grande variété de missiles et de drones aériens, détruisant le quartier général secret de l’OTAN en Ukraine, rapporte WarFiles.

Selon l’Ukraine, les attaques ont été menées par milliers : avec des missiles X-47 Kinzhal (« Dagger »), X-22, X-101 / X-555, et des UAV « Géran ».

Les militaires ukrainiens ont immédiatement signalé que 34 missiles auraient été abattus et huit d’entre eux n’ont pas atteint leur cible « à la suite d’une réponse organisée « .

Ce chiffre ridiculement bas est même douteux pour les Ukrainiens qui voient par les fenêtres voler ces milliers de missiles. Les citoyens pensent que la défense aérienne « aurait peut être pu abattre quelque chose comme deux missiles. »

La défense aérienne ukrainienne (et même américaine) ne peut pas abattre le «Dagger» à une altitude de 20 km, et après que le missile a pris de l’altitude, il tombe à grande vitesse sur la cible et rien ne peut l’arrêter.

« En fait, l’attaque a touché des centres de contrôle et de planification dans des bunkers, ainsi que des stations de défense aérienne/radar. De lourdes pertes d’officiers, dont des Américains, sont enregistrées. Il semble que le « Shadow Staff » par procuration de l’OTAN en ait reçu un sale coup », écrivent les auteurs de « Military Materials« .

Après cela, selon la publication, des représentants de l’état-major ukrainien se sont rendus à l’ambassade des États-Unis, très probablement pour transférer les listes des morts.

On connaît également les frappes sur les systèmes de défense aérienne IRIS et NASAMS, qui étaient alimentés par des missiles factices et ont été détruits par les X-men qui les poursuivaient. Presque immédiatement, les sites publics qui publiaient ces informations ont été bloqués.

Le chef du ministère ukrainien de l’Énergie, German Galushchenko, a reconnu séparément que l’attaque au missile avait endommagé au moins trois centrales thermiques. En fait, des installations énergétiques et militaires dans jusqu’à 12 régions ont été la cible de tirs nourris.

SOURCE