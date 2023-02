Troisième Guerre Mondiale en progression:La prochaine étape de l’escalade occidentale

Introduction : L’histoire jusqu’à présent

Jusqu’à présent, les États-Unis ont procédé à des changements de régime et créé des conflits militaires dans des pays amis de la Russie ou importants pour elle : Irak, Serbie, Afghanistan, Irak (encore), Géorgie, Syrie, Libye. Tout cela dans le but de faire perdre à la Russie des intérêts importants ou de déployer ses propres forces. Elle a également mis en scène des événements de relations publiques tels que Litvinenko, Pussy Riot, MH17, Skripals, Navalny, Boutcha, la destruction de Nord Stream – afin d’essayer de blâmer la Russie et d’en faire un État paria.

En particulier, en 2014, en Ukraine, elle a réalisé un coup d’État de 5 milliards de dollars avec le meurtre et la terreur contre les russophones. Elle a ensuite installé un gouvernement fantoche, promu le nazisme par un endoctrinement raciste, sali l’héritage historique en réécrivant l’histoire et en renversant les monuments commémoratifs, terrorisé et interdit toute opposition, installé des biolabs militaires américains, alimenté et entraîné une armée, proféré des menaces militaires contre la Russie, menacé la Crimée, et promis que l’Ukraine pourrait bientôt rejoindre l’OTAN fantoche des États-Unis et installer des armes nucléaires.

Un message de Boris : Morts et licenciements

Lorsque Boris Johnson est arrivé à Kiev il y a quelques jours, on savait que les événements allaient suivre. Après tout, il est le garçon de bureau de Biden. Ainsi, la semaine dernière, le maître à penser de Zelensky, Alexey Arestovich, a démissionné pour avoir dit la vérité sur l’armée ukrainienne, à savoir qu’elle avait tué des civils en détruisant un immeuble d’habitation à Dnepro lors d’un accident militaire et qu’elle ne pouvait pas gagner la guerre. Le lendemain, le ministre de l’Intérieur Monastyrsky, un collaborateur de longue date de Zelensky, et son premier adjoint sont morts dans un accident d’hélicoptère survenu à Kiev une semaine auparavant (« causé par un vol à basse altitude dans le brouillard »). Étrange, puisque les milices néo-nazies opèrent par l’intermédiaire de son ministère.

Ensuite, il y a eu le meurtre de Denis Kireev, qui était un participant important aux pourparlers de paix de mars avec la Russie. Selon la rumeur, il était trop favorable à la paix, ce à quoi les États-Unis et le Royaume-Uni sont totalement opposés. Il devait partir, et c’est la CIA/SBU (même chose) qui s’en est chargée. Une purge majeure a ensuite eu lieu le 24 janvier à la suite d’accusations de corruption, impliquant un procureur général adjoint, le chef adjoint du bureau du président, le ministre adjoint de la Défense et cinq gouverneurs régionaux.

Il est intéressant de noter que Porochenko, vu pour la dernière fois dans un hôtel de luxe à Londres, vivant de son commerce de crémation désormais très actif en Ukraine, avait promis la paix avec la Russie dans une semaine. Une fois au pouvoir, il n’a pas apporté la paix et a perdu les élections suivantes. Il a été remplacé par Zelensky, qui a également promis un accord de paix avec la Russie dans le Donbass, mais qui, au lieu de cela, a préparé la guerre et a même cherché à se procurer des armes nucléaires. On promet la paix au peuple ukrainien, mais on ne la lui donne pas. La base de soutien de Zelensky est petite et il y a une majorité qui veut la paix. Zelensky sera-t-il le prochain à être purgé ?

Escalade : L’Allemagne déclare à nouveau la guerre à la Russie

L’Allemagne va envoyer des chars Leopard au régime de Kiev. Pour la troisième fois depuis 1914, l’Allemagne est maintenant, sur le papier du moins, en guerre avec la Russie. Les Russes ont le choix : ils peuvent intervenir en Ukraine par le nord-ouest (Biélorussie) et le sud-ouest (mer) et couper l’ensemble de l’Ukraine de toutes ses fournitures d’armes, notamment plusieurs dizaines de chars allemands, américains, britanniques et autres – et il faudra des mois pour que les chars promis arrivent à la frontière polonaise. Ou alors, la Russie peut bombarder tout ce qui passe la frontière polonaise. Elle a déjà prévenu que tout ce qui traverserait cette frontière vers l’Ukraine serait détruit. Ainsi, dans tous les cas, une barrière sera créée. L’Europe occidentale doit être coupée, car elle est devenue la source du mal, en fournissant des armes aux néonazis.

Sinon, les Polonais et leurs réservistes risquent eux aussi d’intervenir (dans leurs chars Léopard ? Vous vous souvenez des chars Tigre ?) pour reprendre l’ouest de l’Ukraine. La Russie va-t-elle vraiment permettre la division de l’Ukraine entre l’Est russe et l’Ouest polonais, autrement dit, sa coréanisation ou sa vietnamisation ? (Et nous savons comment ces divisions ont fini). Sinon, l’anti-Russie de l’Ukraine restera à jamais. L’Europe occidentale doit être coupée. Ce qui a commencé comme une petite opération pour libérer les deux provinces russes du Donbass, est maintenant, en raison de l’escalade occidentale (= dirigée par les États-Unis), une opération pour libérer l’ensemble de l’Ukraine. Seule une victoire russe totale peut fonctionner. Seul l’établissement d’un protectorat de Kiev dirigé par les Russes, à l’instar de la situation en Biélorussie, peut fonctionner. Tous ceux qui ne sont pas d’accord avec cela et qui n’ont pas encore fui vers l’Ouest feraient mieux de partir maintenant.

Fait intéressant, nous savons que la flotte russe de la mer Noire et ses péniches de débarquement ont quitté le port la semaine dernière. Le 25 janvier, Dmitri Medvedev a écrit publiquement que l’Ukraine n’aurait pas besoin de sous-marins, car elle serait bientôt enclavée. La veille, le président de la Biélorussie, Loukachenko, a rejeté l’offre de pacte de non-agression de l’Ukraine (= les États-Unis au nom de la Pologne). Entre-temps, Biden, quelque peu sénile, a laissé entendre que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine « aussi longtemps qu’elle existera ». Ce n’est pas ce qu’il avait l’habitude de dire. À l’époque, il s’agissait de « soutien jusqu’à la victoire ». Le seul problème, c’est que les États-Unis n’admettent jamais leur échec, ils n’admettent jamais qu’ils ont soutenu le mauvais cheval, à grands frais pour le contribuable américain. Comment vont-ils s’en sortir cette fois-ci ?

La guerre

En Ukraine, la guerre de l’OTAN, qui a tué et mutilé des centaines de milliers de personnes au cours des onze derniers mois, fait encore des centaines de victimes aujourd’hui, comme hier et comme demain. Les pessimistes, avec leurs théories de conspiration sur l’Armageddon nucléaire, prédisent que cette guerre va durer des années, « peut-être même une décennie ». D’autres, les optimistes, pensent que le régime de Kiev pourrait s’effondrer en quelques semaines, ou en trois ou quatre mois tout au plus, ou qu’il y aura un coup d’État à Kiev, les forces de Kiev se rendant en masse ou faisant demi-tour et marchant sur leurs marionnettes américaines meurtrières à Kiev. Cela ressemble à un vœu pieux. Avec encore plus d’armes et de chars de l’OTAN à détruire, je pense que tout cela prendra plus de temps. Pas des années, comme le prédisent ces âmes heureuses, les pessimistes apocalyptiques avec leurs théories de conspiration de l’Armageddon nucléaire, mais 15 mois de plus. Mais j’espère vraiment que je me trompe, que les pessimistes ont raison et que tout sera bientôt terminé.

Comme l’a souligné le Saker dans son analyse pénétrante, si les États-Unis ne peuvent empêcher une défaite de l’Ukronazi/OTAN, ils peuvent au moins rendre la guerre aussi coûteuse que possible pour la Russie. Trouvez un autre attaquant. La Pologne fera l’affaire. Promettez-leur les cinq provinces de l’extrême ouest de l’Ukraine, Volyn, Rivne, Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk, et les Polonais feront tout ce que vous leur direz de faire. Après tout, il y a des Polonais, et la plupart d’entre eux semblent faire partie de l’actuel gouvernement incroyablement stupide, qui ont encore un complexe messianique, qui rêvent encore de gloire, de « sauver l’Europe des hordes barbares russes », d’une « Pologne s’étendant de la mer Baltique à la mer Noire », et de devenir le pays le plus puissant d’Europe, éclipsant ces méchants Allemands « qui vont nous rendre des billions ». Eh bien, il y a toujours eu des fantaisistes. Hitler était l’un d’entre eux. Et l’Empire américain a toujours su les manipuler à ses propres fins, que ce soit en Argentine, en Iran, en Irak, au Nicaragua, en Afghanistan, au Venezuela, dans les pays baltes, en Ukraine ou en Pologne.

Le fait est que l’Empire américain sait qu’il ne peut pas vaincre la Russie dans une guerre directe, il a donc toujours utilisé des mandataires. En 2008, il a pris la décision absurde d’utiliser la Géorgie. Celle-ci était bien trop petite, bien trop faible et irrationnellement nationaliste. Comme me l’a dit très sérieusement un Géorgien il y a quelques années : « Dieu ne parle que le géorgien et ne comprend aucune autre langue ». J’ai été surpris d’apprendre que Dieu avait des capacités linguistiques aussi limitées, mais il y a beaucoup d’Ukrainiens qui croient à peu près la même chose aujourd’hui, sans parler des Polonais.

Et l’Ukraine et la Pologne sont bien plus grandes que la Géorgie. D’où le choix américain. Une fois les deux pays vaincus, les États-Unis se tourneront vers l’Allemagne – comme ils ont failli le faire dans le cadre de l’opération impensable de Churchill, qui prévoyait d’attaquer l’Armée rouge le 1er juillet 1945, en utilisant les forces britanniques, américaines, polonaises et allemandes pour détruire la Russie . Ou pourquoi ne pas utiliser la Suède, la Turquie, le Japon ? Pourquoi pas la Chine ? Pourquoi ne pas simplement renverser Poutine avec les « masses » de Russes qui ne l’aiment pas ? Ce sont là les fantasmes des « fous du sous-sol » du Pentagone. Pas étonnant qu’ils s’entendent avec le gouvernement polonais. Et n’oubliez pas que le plus grand fou dans le sous-sol américain était polonais : Zbigniew Brzezinski.

Pour les Russes, 2022 est simplement une répétition de 1812 et 1941. La troisième grande guerre patriotique. L’Occident faisant son truc barbare, comme d’habitude. Le fait est que, bien que certains historiens le nient, l’histoire se répète, simplement parce que l’orgueil, l’arrogance et l’hubris humains se répètent. Des chars allemands avec leurs croix noires essayant de détruire la Russie dans les steppes ukrainiennes ? Nous, les Russes, haussons les épaules. Nous avons déjà vu tout cela auparavant. L’anti-Russie de l’Ukraine n’aura tout simplement jamais lieu. Zelensky est drogué, tout comme l’Ukraine, dépendante des transfusions occidentales de sang, d’argent, de mercenaires et d’armes.

Postface : un autre avenir

Le personnage de l’Establishment britannique qui fut le premier Secrétaire général de l’OTAN s’est vanté, de manière célèbre, ou plutôt tristement célèbre, que l’objectif de l’OTAN était de « tenir l’Union soviétique à l’écart, les Américains à l’intérieur et les Allemands à terre » . Quant à nous, nous souhaitons voir un renouveau de « l’Alliance pour le progrès » de Kennedy, une Alliance mondiale des nations souveraines, une version mondiale de l’esprit gaulliste (mais pas des mots précis) de « l’Europe des Patries ». Nous souhaitons voir une Europe aujourd’hui gériatrique renouer avec son destin historique avec la Russie et donc avec l’Eurasie, où tout se passe. Notre objectif est donc de « maintenir la Russie à l’intérieur, les Américains à l’extérieur et les Allemands à debout ».

Certains écrivent que la Russie ne peut gagner la guerre en Ukraine que si elle peut aider les États-Unis à sauver la face après leur défaite, puis l’effondrement de l’OTAN et de l’UE. Vous vous souvenez de Saigon ? Souvenez-vous de Bush et de sa « mission accomplie » (le monde s’est moqué de sa farce, mais beaucoup aux États-Unis en ont été convaincus). Vous vous souvenez de Kaboul ? Les États-Unis les ont simplement abandonnés et ont fait semblant de ne pas voir la réalité en face. Comme les Britanniques à Dunkerque en 1940, qui ont laissé leurs alliés français dans l’embarras, ils ont simplement fui vers leur île, déclarant la victoire, tout en laissant une grande partie de leur équipement derrière eux. Les Américains peuvent aussi s’enfuir en disant : « Oubliez-les. Ils ne sont pas dignes de nous ».

L’auto-isolement serait une si bonne chose. Retournez sur la grande île de l’Amérique du Nord. Si vous voulez, construisez le mur promis depuis longtemps par Trump à travers le sud pour empêcher ces méchants Latinos d’entrer. Léchez vos plaies et commencez enfin à essayer de traiter les énormes problèmes internes que vous avez déjà : grande pauvreté, division raciale, fusillades de masse, dette, injustices sociales, manque de soins de santé, chômage, exploitation, système éducatif qui rend les gens délibérément stupides, drogue, criminalité et donc emprisonnement de masse. Laissez les Européens se débrouiller seuls. Plus aucun Américain ne va mourir ou payer pour ces Européens paresseux. Mais ne dites pas au peuple américain que cela rendrait ces mêmes Européens paresseux trop heureux. Le seul problème est que les États-Unis n’admettent jamais l’échec, ils n’admettent jamais qu’ils ont soutenu le mauvais cheval à un coût énorme pour le contribuable américain. Comment vont-ils s’en sortir cette fois-ci ?

source : The Saker

