La raison surprenante pour laquelle Bill Gates divorce

Après 27 ans de mariage, Melinda et Bill Gates divorcent. Melinda aurait contacté les avocats du divorce en 2019, peu de temps après que les rapports sur les rencontres répétées de Bill avec le célèbre trafiquant sexuel d’enfants Jeffrey Epstein aient émergé.

La « maquerelle » d’Epstein, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée en 2020. Son affaire sera entendue à l’automne 2021. Il est possible que le divorce des Gates soit une manœuvre préventive pour protéger la réputation et l’influence de la Fondation Gates si des vérités embarrassantes devaient émerger.

M. Gates est de plus en plus critiqué pour avoir défendu le monopole de Big Pharma sur les droits de brevet du vaccin COVID-19.

Gates prétend qu’il n’y a pas assez d’usines de vaccins disponibles pour garantir la sécurité du processus de fabrication. Mais il existe au moins trois usines sur trois continents qui ont la capacité de produire des centaines de millions de vaccins COVID-19 si elles ont accès aux plans techniques.

Bill Gates est également de plus en plus accusé d’avoir instauré l’apartheid sanitaire dans le monde entier avec le déploiement des passeports vaccinaux.

Après 27 ans de mariage, Bill et Melinda Gates se séparent. La demande de divorce déposée le 3 mai 2021 indique que le mariage est « irrémédiablement brisé « 1, ce qui est le jargon juridique standard dans un divorce sans faute.

La mission philanthropique de la fondation Bill et Melinda Gates, dont la valeur est estimée à 50 milliards de dollars bien qu’elle ait distribué 45 milliards de dollars depuis sa création, se poursuivra comme avant. Ensemble, le couple possède une valeur nette totale d’environ 146 milliards de dollars en biens personnels, y compris de vastes étendues de terres agricoles de premier choix2,3.

L’auréole de Gates commence à se ternir

Un certain nombre de rumeurs ont commencé à circuler après l’annonce du divorce du couple, dont beaucoup ne sont pas forcément fondées. Ce dont nous pouvons être à peu près sûrs, cependant, c’est que toutes les informations qui seront publiées à l’avenir au sujet de Bill et Melinda seront des relations publiques soigneusement élaborées, et si mes soupçons sont exacts, nous commencerons à voir Melinda être dépeinte comme la sainte de la relation, tandis que l’auréole de Bill se détachera de sa tête.

Je soupçonne que la séparation a moins à voir avec des différences irréconciliables qu’avec la protection de la Fondation Gates et d’autres actifs, alors que la vérité sur la véritable personnalité de Bill commence à se faire jour.

Face à des critiques de plus en plus nombreuses et à une exposition potentiellement embarrassante sur de multiples fronts, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que sa réputation ne se transforme en saleté, comme ce fut le cas il y a un peu plus de dix ans, lorsque ses transactions commerciales sans cœur et contraires à l’éthique4 et son abus de pouvoir monopolistique5 ont été connus.

La situation de Gates est similaire à celle de John D. Rockefeller, le baron du pétrole largement détesté qui a transformé sa réputation d’industriel impitoyable en philanthrope généreux en créant la Fondation Rockefeller. M. Gates a suivi le même mode d’emploi pour redorer son image. Il a créé la Fondation Bill & Melinda Gates et a commencé à acheter des articles de presse favorables, comme l’explique en détail « Gates’ Keepers of Journalism ».

Si je devais me risquer à une supposition, le divorce de Gates pourrait bien être une manœuvre préventive pour sauver l’héritage familial au cas où Bill serait pris dans trop de scandales majeurs. Je peux me tromper, bien sûr, mais je ne serais pas surpris qu’à l’avenir, alors que l’étoile de Bill pâlira, celle de Melinda montera et qu’elle deviendra le nouveau visage de la Fondation Gates dans ses activités philanthropiques.

Malheureusement, je ne prévois pas d’amélioration des objectifs de la Fondation Gates. Elle restera probablement une entreprise intéressée, proposant des « solutions » à des problèmes qui lui rapportent beaucoup d’argent tout en aggravant la situation qu’elle tente de résoudre.

Gates – Le père de l’apartheid sanitaire

Quels sont donc les scandales qui pourraient faire tomber Bill de son piédestal de sauveur du monde ? Pour commencer, Bill Gates est de plus en plus accusé d’avoir introduit l’apartheid sanitaire dans le monde. Il a été l’un des principaux porte-parole des passeports vaccinaux, déclarant à plusieurs reprises que le monde entier doit se faire vacciner, sinon nous ne retrouverons jamais un semblant de vie normale.

Dans un billet de blog publié en avril 2020, il a déclaré : « Nous devons fabriquer et distribuer au moins 7 milliards de doses de vaccin… peut-être 14 milliards, s’il s’agit d’un vaccin multidose. » Il a également déclaré : « Je pense que le vaccin COVID-19 fera partie du programme de vaccination systématique des nouveau-nés. « 6

Ce qu’il ne dit pas ouvertement, c’est qu’il a l’intention de gagner d’énormes sommes d’argent avec ce programme de vaccination mondial, puisqu’il a fortement investi dans les vaccins COVID-19. Il s’agit du même schéma pour lequel la Fondation Gates est devenue tristement célèbre.

Gates investit dans des entreprises et des industries et nous dit ensuite que la meilleure ou la seule façon de résoudre un problème est d’utiliser les services et les produits de ces mêmes industries et entreprises. Ce n’est rien d’autre qu’un racket intéressé.

Comme l’a noté Vandana Shiva, Ph.D., depuis plus de dix ans, Gates s’est engagé dans des projets commerciaux qui sapent la vitalité et la vie sous toutes ses formes, dans le but d’en prendre le contrôle et d’en tirer profit. En finançant la recherche et les institutions publiques, il a pu contraindre ces institutions à utiliser sa propriété intellectuelle brevetée.

Plus Gates essaie de « sauver » le monde – que ce soit par le biais de cultures OGM et de monocultures chimiques, de bœuf synthétique et de faux aliments, ou de vaccins pour toutes les maladies – plus il nous rapproche de notre extinction.

Alors que les médias grand public insistent sur le fait que Gates est une cible « simplement parce qu’il est riche et célèbre « 7, c’est loin d’être le cas. Il existe de nombreuses personnes riches et célèbres qui ne sont pas la cible de l’indignation mondiale, et il y a une raison à cela. Ils ne se sont pas enrichis en proposant au monde des « solutions » fausses et dangereuses tout en prétendant être un sauveur et en cachant leur soutien à l’eugénisme.

La controverse sur les brevets s’intensifie

Comme le rapporte The Nation8, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander la suspension des brevets du vaccin COVID-19 et leur ouverture afin que la production de vaccins puisse être étendue. La levée de la protection des brevets ouvrirait la voie à la fabrication de versions génériques, ce qui permettrait d’augmenter l’offre et de réduire les coûts – et, en fin de compte, de fournir davantage de vaccins aux pays à revenu moyen et faible. Il n’est pas surprenant que M. Gates ait été un défenseur acharné du contrôle monopolistique de Big Pharma.

« Les reportages ont mis en évidence l’engagement idéologique de l’ancien PDG de Microsoft en faveur des brevets, de la propriété intellectuelle et du secteur privé, mais ils ont peut-être sous-estimé l’ampleur des intérêts de la Fondation Gates dans ce débat », écrit The Nation9.

« Comme l’éventail tentaculaire de la propriété intellectuelle auquel l’organisme de bienfaisance a acquis l’accès grâce à ses subventions et investissements. Ou le fait que la fondation soit copropriétaire d’une entreprise de vaccins.

En octobre dernier, The Nation a fait état d’un investissement de 40 millions de dollars réalisé par la Fondation Gates en 2015 dans une start-up appelée CureVac, qui est en train de boucler les essais cliniques de son vaccin COVID….

La fondation n’est plus un actionnaire principal, mais son investissement de 2015 pourrait valoir des centaines de millions de dollars aujourd’hui, car en novembre dernier, CureVac a accepté de fournir jusqu’à 405 millions de doses à la Commission européenne – un accord qui semble soulever de nouvelles questions sur le rôle de Gates dans la perpétuation de l’apartheid vaccinal.

Alors que la Fondation Gates bénéficie actuellement d’un avantage financier du fait que CureVac donne la priorité aux ventes aux nations les plus riches et préserve sa propriété intellectuelle et ses brevets, la mission caritative de la fondation – et les avantages fiscaux qui en découlent – ne l’oblige-t-elle pas à diriger les vaccins dans les bras des pauvres du monde ? CureVac et la Fondation Gates n’ont pas répondu aux questions qui leur ont été posées pour savoir s’ils prévoient de le faire ou comment. »

La santé mondiale est une autre prise de monopole de Gates

La Fondation Gates a également la capacité d’influencer les marchés des vaccins – et donc ses propres profits – par le biais de plusieurs autres réseaux, dont l’Organisation mondiale de la santé, dont elle est l’un des principaux bailleurs de fonds. Selon The Nation, Gates :10 dirige les efforts de l’OMS en matière de fourniture de vaccins,

conseille la délégation du G7 sur la préparation à la pandémie, rencontre les représentants commerciaux des États-Unis pour discuter des droits de propriété intellectuelle liés aux vaccins COVID-19.

Il s’entretient régulièrement avec les PDG des entreprises pharmaceutiques et le Dr Anthony Fauci. Il a négocié des accords sur les vaccins entre l’Université d’Oxford, AstraZeneca et le Serum Institute of India. Il a même convaincu l’Université d’Oxford de renoncer à sa promesse initiale de créer un vaccin sans brevet et de s’associer à la place avec la société à but lucratif AstraZeneca11.

Gates siège également aux conseils d’administration du GlobalFund et d’Unitaid, entretient des relations étroites avec la Banque mondiale et a personnellement soutenu et participé à l’Event 201, qui simulait une pandémie mondiale déclenchée par un nouveau coronavirus. Comme le note The Nation12 : « Il est de plus en plus urgent de se demander si les multiples rôles de Gates dans la pandémie – en tant qu’organisme de bienfaisance, entreprise, investisseur et lobbyiste – relèvent de la philanthropie et du don d’argent, ou de la prise de contrôle et de l’exercice du pouvoir – un pouvoir monopolistique. »

The Nation cite Rohit Malpani, consultant en santé mondiale et membre du conseil d’administration de l’initiative mondiale pour la santé Unitaid, qui a déclaré :

« Ce que nous voyons, c’est l’accumulation de 20 ans d’expansion très prudente dans tous les aspects de la santé mondiale – toutes les institutions, toutes les différentes entreprises qui disposent souvent de ces technologies en phase de démarrage, ainsi que tous les groupes de défense qui parlent de ces questions, et toutes les institutions de recherche.

Cela reflète donc aussi l’échec de la Fondation Gates. Le fait qu’elle exerce une telle influence et même un tel contrôle sur tant d’aspects de la réponse [à la pandémie]… et le fait que nous observions tant d’inégalités témoignent de l’influence qu’elle exerce et [suggère] que les stratégies qu’elle a mises en place n’ont pas fonctionné. Et ils doivent assumer cet échec. »

Gates – un technocrate pas si équitable que ça

James Love, directeur du groupe de défense des droits Knowledge Ecology International, a déclaré à The Nation :13

« Tout ce que Gates a fait dans le domaine des vaccins depuis 1999 a été de pousser la ligne vers des droits de propriété intellectuelle forts, la dépendance envers les très grandes entreprises, les accords secrets et les licences restrictives. C’est le secret de sa réussite. Et c’est exactement le contraire de ce que nous voulons voir se produire ».

En effet, comme le note Luke Savage dans un récent article14 du magazine Jacobin, si la pandémie de COVID n’appelle pas à la coopération internationale, rien n’y fait. Pourtant, Gates choisit « les droits des brevets plutôt que les vies humaines ».

Ne vous méprenez pas. Je pense que ces vaccins mal étiquetés sont un désastre en devenir et je ne les recommande pas. Ce que je veux dire, c’est que Gates montre son vrai visage. Lorsque les choses se gâtent et que le monde demande une véritable générosité – à ce jour, plus de 100 pays n’ont pas administré une seule dose du vaccin COVID15 – Gates oppose un refus ferme.

Le vaccin COVID de Pfizer a généré 3,5 milliards de dollars de revenus au cours des trois premiers mois de 2021, et la société s’attend à ce que la « demande durable » pour le vaccin se poursuive dans les années à venir, comme pour les vaccins contre la grippe. Selon les estimations, les revenus du vaccin COVID de Pfizer atteindront 26 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2021.

Gates est là pour l’argent. Il est évident qu’il ne croit pas que les vaccins vont réellement sauver le monde. Si c’était le cas, et s’il était un vrai philanthrope dans l’âme, il plaiderait pour la suppression des droits de brevet et aiderait à couvrir le monde de vaccins. Au lieu de cela, il se bat pour les droits de brevet et se concentre sur l’accumulation de la propriété intellectuelle pour toutes ses solutions mondiales.

Gates ment sur la nécessité de protéger les vaccins par des brevets

La commentatrice politique de la télévision Krystal Ball ne mâche pas ses mots lorsqu’elle affirme que Gates ment lorsqu’il dit que la levée de la protection des brevets sur les vaccins COVID n’aidera pas les pays en développement. En tant que tsar mondial autoproclamé des vaccins, Gates affirme qu’il n’y a pas assez d’usines de vaccins disponibles pour garantir la sécurité du processus de fabrication. Mais ce n’est pas vrai, fait remarquer Ball.

Une enquête de l’Associated Press a trouvé trois usines sur trois continents qui ont la capacité de produire des centaines de millions de vaccins COVID-19 « si seulement elles disposaient des plans et du savoir-faire technique « 16.

Tout est une question d’avidité, selon Ball, et de maintien des profits de l’industrie pharmaceutique à un niveau aussi élevé que possible. En fin de compte, bien qu’il insiste sur le fait qu’il veut fournir des vaccins aussi rapidement que possible aux pays en développement, Gates retarde délibérément les processus de fabrication et de distribution.

L’objectif des grandes entreprises pharmaceutiques est de maintenir leurs bénéfices élevés. Elles exercent un fort lobbying aux États-Unis et dans l’UE pour protéger les monopoles de brevets afin que les versions génériques de leurs produits ne puissent pas être fabriquées. Selon le Corporate Europe Observatory17

« De nombreuses entreprises pharmaceutiques se sont engagées à faire passer la santé mondiale avant les profits pendant la pandémie, mais des documents communiqués à Corporate Europe Observatory – après de longs délais – révèlent que la Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques (EFPIA) a fait pression contre un outil conçu pour faciliter l’accès équitable et la tarification des traitements contre la pandémie en Europe. »

Les grandes entreprises pharmaceutiques tirent profit de la recherche financée par les contribuables

Les entreprises pharmaceutiques prétendent que les brevets sont nécessaires pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle afin qu’elles puissent continuer à rechercher et à produire des traitements qui sauvent des vies, mais elles récoltent largement les bénéfices de la recherche financée par les contribuables.

Dans un document de travail18 publié par l’Institute for New Economic Thinking, il est révélé que le financement des U.S. National Institutes of Health – 230 milliards de dollars au total – a contribué à la recherche associée à chaque nouveau médicament approuvé aux États-Unis entre 2010 et 2019.

Qui plus est, 22 000 brevets ont résulté de la recherche financée par les contribuables, ce qui a permis l’exclusivité de commercialisation de 8,6 % des nouveaux médicaments approuvés pendant la période d’étude. « L’étude démontre également que les mécanismes disponibles pour reconnaître la valeur créée par ces investissements précoces et assurer des retours publics appropriés sont limités », note le document.

Même la technologie ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19 est le résultat d’une recherche fondamentale financée par le gouvernement fédéral et menée par les NIH et le ministère de la Défense.19 « C’est le vaccin du peuple », a déclaré Peter Maybarduk, directeur du programme d’accès aux médicaments de Public Citizen, à Scientific American.20 « Les scientifiques fédéraux ont aidé à l’inventer et les contribuables financent son développement… Il devrait appartenir à l’humanité ».

Le vaccin COVID de Pfizer a déjà généré 3,5 milliards de dollars de revenus au cours des trois premiers mois de 2021,21 et la société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la « demande durable » pour le vaccin se poursuive dans les années à venir, comme pour les vaccins contre la grippe. Les estimations suggèrent que les revenus du vaccin COVID de Pfizer atteindront 26 milliards de dollars d’ici la fin de 202122.

Que pourrait-il ressortir du procès de Maxwell ?

Il est également possible que des aspects plus sombres de la vie de Gates soient mis en lumière. Selon un rapport de MSN23, Melinda s’est renseignée auprès d’avocats spécialisés dans le divorce en octobre 2019 – le même mois où le New York Times a publié un article sur les relations répétées de Gates avec le célèbre trafiquant sexuel d’enfants Jeffrey Epstein24.

Le New York Post25 et le Daily Mail26 ont récemment consacré des articles aux manières de « coureur de jupons » de Gates avant le mariage, citant des informations du biographe de Gates, James Wallace, qui affirme que Gates avait un penchant pour les stripteaseuses et les soirées piscine nue.

Le Washington Examiner va plus loin en affirmant que le « divorce de Gates [est] partiellement motivé par ses relations avec Jeffrey Epstein « 27 Un porte-parole de Gates a répondu aux questions concernant ses rencontres avec le chef de file des réseaux pédophiles en déclarant : « Gates reconnaît que le fait de divertir Epstein n’est pas une bonne chose :

« Gates reconnaît que le fait d’entretenir les idées d’Epstein liées à la philanthropie a donné à Epstein une plateforme imméritée qui était en contradiction avec les valeurs personnelles de Gates et les valeurs de sa fondation. »

Alors qu’Epstein a « été suicidé » dans des circonstances suspectes dans sa cellule de prison en août 2019, son associée, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée en juillet 2020, accusée d’avoir transporté un mineur à des fins d’activité sexuelle criminelle et d’avoir conspiré pour inciter des mineurs à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux. Des accusations supplémentaires de trafic sexuel et de recrutement de filles mineures ont été ajoutées plus tard.

Le procès de Maxwell doit commencer cet automne. Le temps nous dira si son procès finira par révéler d’autres détails sur l’implication de Gates avec Epstein. Quoi qu’il en soit, le moment choisi par les Gates pour se séparer est intéressant, étant donné que la réputation de Bill en tant que bienfaiteur mondial est soudainement en train de s’effriter.

Source d’origine : The Surprising Reason for Bill Gates’ Divorce

by Dr. Joseph Mercola