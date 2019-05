La Seconde Guerre mondiale a été l’un des plus grands conflits aériens de l’histoire. Les explications concernant les observations de Foo Fighters sur des ovnis sont toujours débattues, mais nul ne peut nier que l’incident du B-17 «Ghost Bomber» était unique en son genre.

Lorsque les enquêteurs ont finalement pu embarquer dans ce mystérieux bombardier qui s’est posé, ils se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. Rien n’aurait pu les préparer à ce qu’ils ont trouvé. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça?

Un avion non planifié traverse l’horizon

Le 23 novembre 1944, une base alliée à Cortonburg, en Belgique, n’a toujours pas été expliquée en détail. Ce jour-là, un bombardier américain B-17G était en train de se rapprocher de trois positions de canon antiaérien allié et semblait devoir être touché.

Les soldats au sol ont pu se rendre compte que le train d’atterrissage du bombardier était sorti et, à cause de la façon dont il volait, ils ont supposé que l’avion avait été endommagé ou que certains membres de l’équipage avaient été blessés. Il arrivait rapidement et le bombardier de 35 000 livres tombait du ciel juste au-dessus d’eux. Ils ont frappé le pont et se sont préparés à l’impact en maudissant le pilote de l’avion.

L’atterrissage difficile a indiqué qu’il y avait eu des problèmes

Le bombardier a à peine dégagé les positions de l’arme et a frappé le sol comme un caillou. Le bombardier géant a commencé à rebondir en raison de la force extrême de l’impact, ce qui a provoqué le décollage de l’avion et la destruction d’une des ailes contre le sol. Des morceaux de l’hélice ont été projetés violemment dans les airs, comme des météores, alors qu’ils filaient dans le sol.

À une centaine de pieds de la position du canon, le bombardier lourd s’est finalement arrêté. Les moteurs qui fonctionnaient continuaient à fonctionner et les témoins retenaient leur souffle. Ils attendirent et attendirent encore, mais aucun équipage ne sortit de la Forteresse Volante. Les soldats sur le sol ont commencé à se demander: « Où est l’équipage? »

L’équipage s’est approché avec précaution… ils ne savaient pas à quoi s’attendre

Cinq minutes passèrent et aucun équipage ne sortit. Puis dix et quinze minutes sans signe de vie. Les hommes sur le terrain ne savaient certainement pas quoi penser et ne savaient certainement pas comment aider. Aucun appel d’urgence de l’avion n’a annoncé son arrivée imprévue, et les hommes aux positions de tir étaient inquiets dès le début.

Après tout, il s’agissait de la Seconde Guerre mondiale et les deux camps avaient eu recours à une tactique sournoise et arriérée. L’avion se trouvait étrangement dans le champ. L’anticipation a commencé à croître alors que les trois moteurs restants ont continué à faire tourner leurs hélices. Après 20 minutes, finalement, un major britannique du nom de John V. Crisp décide d’enquêter, mais même Crisp est nerveux et extrêmement prudent dans ses recherches.

La recherche commence

L’anticipation a continué de croître alors que les trois moteurs fonctionnels ont continué à faire tourner leurs hélices. Toujours aucun mouvement, et toujours aucune trace de l’équipage. Le temps était compté, alors le major Crisp commença à fouiller l’extérieur de l’avion. Ce n’était pas parce qu’il cherchait quelque chose, mais parce qu’il n’était pas aviateur et qu’il lui fallait une minute pour comprendre comment entrer.

Le major Crisp était un officier de l’armée britannique et il a été campé à proximité avec le reste de son unité. Il n’était pas un aviateur, comme il était dans l’armée, il lui a donc fallu quelques minutes pour localiser la trappe d’entrée sous le fuselage. Il était seul quand il entra et était sur le point de découvrir quelque chose d’incroyable à propos de cet avion.

Il n’y avait pas d’âme à bord

Le major Crisp était inquiet dans ses recherches, car il s’attendait à retrouver des hommes morts ou mourants parmi l’équipage. Pourquoi personne ne sortirait-il de l’avion? Le major Crisp a poursuivi sa course à travers le mince fuselage qui contenait généralement la plupart des dix membres d’équipage d’un B-17G.

Le major découvrit des tablettes de chocolat à moitié mangées et commenta plus tard que «la preuve d’une occupation relativement récente était omniprésente», mais que même dans le fuselage étroit du B-17G, il ne trouvait personne. Ce qu’il a trouvé, ce sont douze paquets de parachute qui n’ont pas été utilisés, ce qui est étrange, car sa recherche a révélé qu’il n’y avait pas une seule âme à bord de l’avion.

«La forteresse fantôme»

Le major Crisp est resté la seule personne à bord pendant qu’il continuait à chercher des indices sur ce qui était arrivé à l’équipage. Il se dirigea vers le cockpit et ne remarqua rien de suspect au joug. En d’autres termes, l’avion avait non seulement réussi à voler lui-même, mais aussi à atterrir.

Après quelques essais et erreurs, le major Crisp a réussi à éteindre les moteurs de l’avion. Il se dirigea également vers le journal de bord de l’avion et remarqua quelques mots qui y étaient griffonnés. Mais où était l’équipage? L’enquête qui s’ensuivrait laisserait perplexes les forces alliées et le mot « La forteresse fantôme », comme l’ appelait le magazine Stars and Strips , commença à circuler.

L’enquête commence

La chaîne de commandement a été alertée par l’incident et une enquête a été ouverte immédiatement, les commandants craignant le pire pour l’équipage. Pour compliquer encore les choses, le B-17G qui s’est posé n’avait même pas de nom. Le major Crisp a ensuite signalé l’incident à ses supérieurs et une équipe a été envoyée pour enquêter.

Les enquêteurs sont arrivés sur le bombardier et ont trouvé le numéro de série de l’avion, ce qui a permis aux commandants de la 8 e Air Force de l’identifier comme faisant partie du 91 e Bomber Group, qui était un contingent de B-17G opérant à East Anglia. Angleterre. L’avion avait effectivement décollé de là avec son équipage, mais maintenant ils avaient disparu.

L’équipage était localisé

Une fois que l’escadron et l’avion ont été identifiés, des questions ont commencé à tourbillonner autour de l’équipage et de ce qu’est devenu le. L’avion était jonché de preuves qu’ils étaient à bord, à un moment donné. La couverture du site de bombardement de Sperry a été retirée, ce qui était typique lorsqu’un bombardier effectuait un bombardement.

Les parachutes étaient le plus grand mystère et, même s’ils étaient à bord, un peu plus tard, tous les hommes ont été localisés; Tous les dix étaient en vie et bien portés dans une base aérienne en Belgique. Les enquêteurs ont été complètement déconcertés par ce qu’ils ont découvert et ont approfondi leur mystère.

La mission leur a fait survoler l’Allemagne

La mission du B-17G était de bombarder la raffinerie de pétrole de Leuna à Merseburg, en Allemagne, une cible dangereuse étant donné son emplacement en Allemagne de l’est. À ce stade de la guerre, les alliés martelaient des cibles allemandes 24 heures sur 24.

Les Britanniques ont bombardé des cibles allemandes de nuit, tandis que des équipages de bombardiers américains venus d’Angleterre et d’Italie ont bombardé la journée. Parce que la précision des bombardements était un tel problème, les planificateurs de la guerre américains ont insisté pour que les missions à la lumière du jour donnent des coups plus précis. Cela rendait les bombardiers américains beaucoup plus vulnérables et, après avoir fouillé l’aéronef, Crisp trouva un journal de bord dans la station de navigation qui indiquait «Bad Flak».

La soute à bombes a été touchée

Le lieutenant Harold R. DeBolt était le pilote du B-17G et, même si l’avion était neuf, il était un pilote expérimenté. Le bombardier a fait le voyage en Allemagne très bien jusqu’à ce que le groupe commence sa campagne de bombardement. Pour une raison quelconque, l’avion n’a pas pu garder l’altitude avec le reste du groupe.

C’est alors que des tirs antiaériens allemands se sont abattus sur le bombardier volant à basse altitude et ont frappé deux fois. La soute à bombes a subi un coup direct et, par miracle, elle n’a pas déclenché les bombes. «Nous avons été touchés dans la soute à bombes», a déclaré le lieutenant DeBolt. « Je serai damné si je sais pourquoi les bombes n’ont pas explosé. »

Ils ont dû faire demi-tour, seuls

Un moteur aurait également été endommagé par un tir direct à la flamme alors que l’avion était en approche pour atterrir et que les quatre moteurs fonctionnaient toujours. L’équipage savait qu’il était en difficulté lorsqu’il volait à basse altitude, seul et en territoire ennemi.

Le temps avait été terrible toute la journée et l’avion avait volé dans des nuages ​​blancs. Le climat en Europe, tout comme le climat politique, était terrible en 1944 et, avec cela, un moteur en panne et un soute à bombes défectueux, le lieutenant DeBolt a décidé d’abandonner le tir et de retourner à sa base d’East Anglia, en Angleterre. .

Un deuxième moteur s’arrête

Le lieutenant DeBolt a ajouté autant de puissance que possible aux moteurs, mais son avion a continué à perdre lentement de l’altitude. Il a ensuite ordonné à l’équipage de larguer tout son matériel. Ils ont fait comme ordonné mais l’avion a continué à tomber.

Les membres de l’équipage espéraient que l’avion pourrait regagner leur base aérienne, mais leur situation paraissait de pire en pire. Puis, tout à coup, un deuxième moteur s’arrêta de tourner, ne laissant aucun choix au lieutenant DeBolt; il allait devoir donner l’ordre d’abandonner. Il a dirigé l’avion en direction de Bruxelles et a ordonné à l’équipage de préparer ses parachutes.

Les parachutes étaient toujours à bord

L’avion avait du mal à conserver son altitude une fois touché, et le pilote Harold R. DeBolt a fait demi-tour et est retourné en Angleterre. Lorsqu’un second moteur a été compromis et qu’il a cessé de fonctionner, DeBolt savait que l’avion ne pourrait jamais traverser la Manche.

Il a ensuite tracé un cap pour Bruxelles, en Belgique, où se trouvait le quartier général de la 8 ème Force aérienne. L’équipage est sorti de l’appareil et DeBolt a été le dernier à partir. Il a mis l’avion en pilote automatique et a sauté. Ils prévoyaient que l’avion succomberait à ses blessures et s’écraserait au sol.

L’avion aurait parcouru des kilomètres par ses propres moyens

Les rapports d’un avion volant seul n’étaient pas inconnus dans la Seconde Guerre mondiale, mais un B-17G sur deux moteurs avait très peu de chance de rester en l’air. L’équipage a vu l’avion s’envoler, mais une couverture nuageuse épaisse lui a fait perdre de vue le bombardier. À l’insu de l’équipage, l’avion était toujours dans les airs au moment où il a touché le sol.

Il est assez incroyable que l’avion ait parcouru des kilomètres à lui seul avec une demi-cylindrée, mais cela semble être ce qui s’est passé. Le commandant de bord a annoncé que son équipage avait largué l’aéronef près de Bruxelles, en Belgique. Pour les enquêteurs, ce n’était pas une explication soignée et ordonnée. Il restait encore de nombreuses divergences à résoudre.

La plus grande question de tous

Il y avait un équipage sans parachute, un avion qui faisait des kilomètres avec des moteurs blessés et des anomalies dans le rapport d’enquête – toutes obscures et pâles par rapport à la partie la plus incompréhensible de tout cela, l’histoire du bombardier fantôme.

Les chances qu’un avion sans nom se rende si loin et atterrissent par lui-même ne sont pas moins infimes. De tous les endroits, angles, approches et points d’atterrissage potentiels (qui aurait pu être au milieu de la chaîne anglaise), il est époustouflant de voir l’avion atterrir comme s’il savait comment atterrir lui-même, ce que tout pilote vous dira est absurde.

Il y avait des rapports contradictoires sur ce qui s’est passé

Une partie du mystère entoure la question de savoir pourquoi des rapports contradictoires ont été rapportés entre ce que les soldats au sol ont vu après l’atterrissage de l’avion et la version des événements de l’équipage avant l’avortement de leur mission. L’équipage a signalé qu’au cours de sa mission, un moteur avait été détruit et un autre avait été arrêté.

Cependant, les soldats au sol ont signalé que les quatre moteurs étaient intacts (jusqu’à ce qu’un seul soit détruit à l’atterrissage) lorsque l’avion a effectué son approche. Bien que les deux comptes aient été enregistrés lors de l’enquête officielle, la contradiction n’a jamais été résolue. Y avait-il un trou dans l’histoire de l’équipage?

Les soldats qui ont trouvé l’avion n’ont peut-être pas été correctement entraînés

Une autre différence qui n’a jamais vraiment été résolue est le fait que l’équipage a déclaré avoir été touché par un tir ennemi, raison pour laquelle il a estimé nécessaire d’abandonner l’avion. Cependant, le major Crisp et les autres soldats n’ont signalé dans l’avion aucun dégât physique susceptible de justifier l’allégation de tir par l’ennemi.

Cependant, compte tenu de l’atterrissage brutal et non piloté de l’avion, une des explications possibles de cette divergence est que Crisp et les autres soldats n’étaient pas formés pour identifier la différence entre les dommages causés par les tirs ennemis et ceux subis par l’avion en raison de son atterrissage brutal.

Les parachutes étaient toujours à bord

Si l’histoire de l’équipage est vraie, il est étrange que le major Crisp ait trouvé tous les parachutes à bord. S’il est plausible qu’ils décident d’abandonner l’avion s’ils pensent que celui-ci a subi trop de dégâts sous le feu ennemi, il est difficile de comprendre comment ils ont évacué l’avion sans parachute.

Malheureusement, le rapport officiel ne résout pas cet écart, de sorte que nous ne pourrons peut-être jamais savoir pourquoi les parachutes ont été laissés pour compte. Sinon, comment l’équipage de l’avion aurait-il pu survivre en sautant d’un avion s’il n’avait pas utilisé les parachutes? La seule réponse possible est que Major Crisp a peut-être identifié des paquets de parachute qui ne contenaient pas de parachute (car ils étaient utilisés). Mais le rapport ne le rend pas officiel, donc nous ne le saurons peut-être jamais.

La forteresse volante B-17 est un avion robuste

Peut-être que le major Crisp s’est trompé, et peut-être que les soldats sur le terrain l’ont également fait, mais il n’en reste pas moins que le B-17G a réussi à se poser. Le B-17G était un avion très robuste et pouvait supporter une quantité considérable de punition. Le lieutenant Debolt a peut-être senti qu’il faisait ce qu’il y avait de mieux pour son équipage, mais son avion était déterminé à les ramener tous à la maison.

La B-17 sur la photo ci-dessus était également déterminée à ramener son équipage à la maison. Il suffit de regarder les dégâts qu’il a absorbés sur son moteur gauche et avec seulement 1 1/2 ailes, il a réussi à atterrir. Mais au moins, cet avion avait un pilote et un équipage qui l’a amené. Les avions ont des fonctions de pilote automatique, mais pas la capacité d’atterrir automatiquement!

Était-ce un miracle?

De toutes les façons dont cette incroyable histoire aurait pu se terminer, il semble que ce fût le meilleur scénario. Après tout, l’équipage a réussi à s’en sortir en toute sécurité, et l’avion endommagé n’a causé aucune autre destruction lorsqu’il est redescendu vers la Terre.

Inutile de dire que beaucoup d’histoires pendant la guerre ne se sont pas bien terminées. C’était peut-être un signe pour les Alliés, au plus fort de la guerre, que le destin leur était réservé, à un moment où il aurait pu sembler que tout espoir était perdu.

Mais les mystères de la Seconde Guerre mondiale ne s’arrêtent pas là, car plusieurs équipages aériens ont été confrontés à une incidence sans explication.

Autres observations mystérieuses de la seconde guerre mondiale

Le niveau d’activité et de destruction au cours de la Seconde Guerre mondiale était trop vaste et cataclysmique pour que chaque incident, personne et action fasse l’objet d’une enquête appropriée. Après la guerre, les efforts étaient davantage axés sur la reconstruction que sur l’explication. Telle est la nature de la guerre – parfois, nous n’obtenons pas la réponse que nous recherchons.

Le bombardier fantôme n’était pas le seul événement bizarre survenu pendant la guerre. Il y a eu de nombreuses autres observations, parfois observées par des groupes entiers de personnes, inexpliquées à ce jour. Un de ces récits, qui est apparu de manière répétitive, est celui de mystérieuses orbes volantes, rapportées par de nombreux pilotes combattant pour les deux camps.

Les combattants de nuit

De nombreux récits d’avions volants non identifiés durant la Seconde Guerre mondiale ont été repérés par des avions de combat de nuit. Les chasseurs de nuit, comme leur nom l’indique, étaient des avions dotés de spécifications qui les rendaient aptes au combat de chiens dans l’obscurité de la nuit. Les avions avaient souvent des moteurs jumelés et étaient un peu plus lourds que leurs homologues de jour (par exemple, le P-51 Mustang américain et le Britannique Supermarine Spitfire).



Contrairement à la quasi-totalité des avions de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient équipés d’un radar, ce qui leur permettait d’identifier des bogeys utilisant leur équipement au lieu de devoir repérer un avion ennemi ou de s’appuyer sur des installations radar au sol à des centaines de kilomètres.

Quelque chose d’étrange dans le ciel

À peu près au même moment que le mystérieux atterrissage du bombardier fantôme, un équipage américain d’un chasseur de nuit a repéré quelque chose d’inexplicable. Leur Bristol Beaufighter, un avion britannique, était équipé d’un radar avancé et, selon leurs instruments, tout semblait normal. Le radar n’enregistrait aucun objet étranger à proximité, mais il pouvait clairement voir quelque chose devant.

L’équipage de trois personnes se composait de trois pilotes hautement qualifiés: Edward Schlueter, l’observateur radar Donald J. Meiers et l’officier du renseignement Fred Ringwald. Ils ont décrit ce qu’ils ont observé comme «huit à dix feux orange vif de l’aile gauche… volant dans les airs à grande vitesse».

l’acte de disparition

Meiers a appelé par radio les unités de contrôle au sol et elles ont confirmé la lecture de son radar: il n’y avait rien. Son radar ne fonctionnait pas mal. Ils étaient en mission de combat en Allemagne, alors Schlueter décida de regarder de plus près. Les objets étaient visibles depuis plusieurs minutes et Schlueter tourna l’avion dans leur direction.

Tout à coup, comme si quelqu’un appuyait sur un interrupteur, les lumières se sont éteintes. L’équipage était déconcerté. Puis les lumières ont réapparu, cette fois plus loin, puis ont de nouveau disparu. Meiers a donné aux objets un nom qui serait souvent utilisé en 1944 et 1945. Il les a appelés: Foo Fighters

Où il y a foo, il y a le feu

Meiers était un lecteur assidu du dessin animé «Smokey Stover», et «foo» était un mot que Smokey Stover employait souvent lorsqu’il disait: «Là où il y a des foo, il y a du feu». , il semblait y avoir du feu. Il s’agit de la première utilisation connue du terme Foo Fighters (ne pas être la dernière grâce à son génial M. Dave Grohl, qui a emprunté le terme pour le nom de son groupe) en termes de description d’un objet volant non identifié.

Les explications abondent quant à leur véritable nature et aucune d’entre elles ne satisfait pleinement les hommes du 415 e Escadron d’opérations spéciales, dont Meier et son équipage faisaient partie. Ils étaient responsables de plus d’observations de Foo Fighter que toute autre unité de la Seconde Guerre mondiale.

Entrées dans les journaux de guerre

Le journal de guerre officiel de la 415ème contient de multiples rencontres avec des objets inexpliqués. Les rapports d’objets volants non identifiés remontent à septembre 1941, mais il y eut une très forte hausse en décembre 1944. Un grand nombre de ces observations ont été consignés dans des documents officiels.

Le journal de guerre pour le 415 e anniversaire du 15 décembre se lit comme suit: «Nous avons vu un feu rouge brillant à 2 000 pieds (est) à 200 milles à l’heure dans les environs d’Erstein. En raison de l’échec de [l’interrogateur alternatif], le contact n’a pas été trouvé, mais il a été suivi à vue jusqu’à ce qu’il soit éteint. Impossible de s’approcher suffisamment pour identifier un objet avant sa sortie. ”

Les lumières semblaient les suivre

Le 18 décembre, le journal rapporte un incident similaire, mais cette fois, il s’agissait de plus d’une lumière. « Dans la région de Rastatt, nous avons observé cinq ou six feux rouges et verts en forme de » T « qui suivaient [les avions] dans les virages et se fermaient à 1000 pieds. » ou autre chose.

«Les lumières ont suivi pendant plusieurs kilomètres, puis se sont éteintes. Nos pilotes ont nommé ces mystérieux [illisibles] qu’ils rencontrent en Allemagne la nuit, « Foo-Fighters ». . «

Des pilotes ont déclaré avoir été poursuivis par les foo fighters

Le 23 décembre, un pilote de Beaufighter et son équipage ont couru l’un de ces incidents. Le pilote a d’abord repéré «deux lueurs orange» s’avançant rapidement vers son avion depuis le sol. Il a appelé par radio et cette fois, le radar au sol a été en mesure de capter les objets.

Les «lueurs» se sont stabilisées et ont poursuivi son avion. Le pilote a effectué des virages serrés à gauche et à droite et a même tenté de les perdre en piqué raide, mais il ne pouvait rien faire pour les secouer. Au bout de deux minutes, les lueurs disparurent sous un contrôle parfait et bientôt ne furent plus visibles.

Les lumières étaient rapides et agiles Ce qui est devenu si alarmant à propos des Foo Fighters, c’est qu’ils étaient sensiblement plus rapides que les avions britanniques. De plus, chaque fois qu’un pilote essayait de créer un meilleur contact, les Foo Fighters s’envolaient et étaient toujours capables de les distancer. Le plus troublant était peut-être leur capacité à exécuter des manœuvres qui étaient décidément impossibles pour les avions de l’époque.

Dans une entrée de la nuit de la veille de Noël 1944, le journal de guerre du 415th Squardon disait: «Observé un objet rougeoyant qui tirait droit vers le haut. Il a changé soudainement un plan [ sic ] d’un point de vue [avions] faire une aile plus et d’ entrer dans une plongée et disparaître » .

Quand la presse a appris

Les équipages des avions commençaient à parler et, lorsque le public eut vent de l’événement, de nombreux rapports expurgés furent publiés dans diverses publications. Ils ont parlé des objets, mais ils n’avaient pas tout à fait les détails des descriptions des équipages aériens. Un de ces incidents, rapporté par un autre opérateur radar, a déclaré:

«J’avais fréquemment détecté une cible sur l’écran radar qui semblait être un avion conventionnel. Mais… lorsqu’il était suivi, il s’accélérerait à une vitesse fantastique, ce qui rendait impossible l’établissement d’un taux et encore plus difficile à identifier. Nous les avons donc appelés «fantômes» »

Explications « rationnelles » possibles de l’US ARMY

L’armée américaine a enquêté sur ces incidents et leurs conclusions ne sont pas tout à fait exactes. Un pilote de B-17 poursuivi par un chasseur Foo (ce qu’il appelait «un petit disque») pendant plus de 250 km a décrit sa rencontre avec un agent du renseignement et le pilote a raconté l’explication qu’il avait donnée.

«C’était un nouveau chasseur allemand, mais [il] ne pouvait pas expliquer pourquoi il ne nous avait pas tiré dessus, ou s’il indiquait notre cap, notre altitude et notre vitesse, pourquoi nous n’avions pas reçu de tirs anti-aériens.» Le jour même, bien que les orbes aient été repérés par beaucoup, aucun d’entre eux n’a causé de dégâts ni n’a attaqué les avions qui les ont repérés.

Explication possible n ° 1: le feu de St. Elme Une autre explication donnée aux équipages aériens était un phénomène naturel connu sous le nom d’incendie à St. Elmo. Le feu de St. Elmo a été découvert à l’origine sur des navires, lorsque le grand mât produisait un feu semblable à un sentier généralement associé à des orages ou lorsque des courants électriques étaient dans l’air.

Le phénomène se produit à bord d’avions dans le même type de conditions, créant souvent une traînée de feu au bout de leurs ailes. Mais cette explication n’a pas convaincu les pilotes, car elle n’indiquait pas pourquoi les phares étaient plus maniables que tout ce qu’ils avaient vu auparavant. Si c’était le feu de St. Elmo, il venait d’un avion et les pilotes étaient convaincus que les foo fighters n’étaient pas des avions traditionnels.

Explication possible n ° 2: éclair en boule

Un des autres problèmes de l’incendie de St. Elme est qu’il apparaît le plus souvent comme un traqueur ou un météore, et non comme une forme de sphère rapportée par les pilotes. Cependant, un autre phénomène naturel appelé «éclair en boule» apparaît dans les sphères et ressemble plus aux rapports du pilote.

Les cas de foudre en boule dans l’histoire sont incroyables. Les grandes éclairs menant à des explosions sont typiques, et certains ont même tué des gens. Mais le phénomène est de très courte durée et ne se comporte jamais comme les lumières brillantes que les pilotes ont vues derrière les avions. Les pilotes ont rejeté ce phénomène naturel comme une explication possible.

Explication possible n ° 3: Silver Balls

Le phénomène météorologique n’était pas la réponse recherchée par les pilotes et, naturellement, leur curiosité s’est tournée vers leur ennemi de la guerre: les Allemands. Un reportage publié en décembre 1944 décrit les efforts de l’Allemagne pour perturber les systèmes de guerre radar et électronique alliés.

Les Allemands lâcheraient des balles « argentées » et « métalliques » dans le ciel. C’était après avoir utilisé de minuscules bandes d’aluminium libérées dans l’air pour tenter de perturber le radar. Les Allemands utilisaient les boules d’argent à peu près au même moment, mais aucun pilote au 415 e n’a jamais conclu que c’était ce qu’ils voyaient.

Explication possible n ° 4: Feuerball / Kugelblitz

Ce n’est un secret pour personne que les Allemands ont dépensé de nombreuses ressources pour développer des «armes miracles» au cours de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, un major de l’armée allemande a écrit sur deux de ces armes. Le major Rudolf Lusar a affirmé que les Allemands avaient créé Feuerball et Kugelblitz, de minuscules avions à réaction télécommandés.

…Des inventions allemandes

Un certain nombre de brillants scientifiques et ingénieurs allemands travaillaient sur des engins volants en forme de disque, dont beaucoup utilisaient des techniques traditionnelles de propulsion de fusée / jet … mais certains, apparemment, utilisaient des méthodes bien avant les techniques connues à l’époque. Aujourd’hui, le



Dr Richard Miethe, dont le groupe aurait construit des soucoupes à Breslau, est venu au Canada après la guerre et a collaboré à la conception de soucoupes avec la société AV Roe, dans le cadre d’un projet conjoint

canado-américain qui fit naître une soucoupe fonctionnelle de type « aéroglisseur ». La plupart des chercheurs considèrent aujourd’hui la «soucoupe» de Roe comme une diversion. Sur quoi travaillait vraiment Miethe?

Le Dr Viktor Schauberger, qui travaillait en Autriche à l’usine Kertl de Vienne, dirigeait un autre groupe très avancé. L’incroyable artisanat de Schauberger aurait utilisé un vortex en forme de tornade produisant des effets magnétiques censés causer de la lévitation. Deux modèles Schauberger, tous deux en cuivre, auraient été construits et l’un d’eux aurait été testé avec succès. L’histoire raconte qu’elle volait si bien, en fait, qu’elle a touché le toit intérieur du hangar et a été détruite.

La SS, qui était apparemment en charge de cette recherche et de toutes les recherches effectuées en Allemagne sur les soucoupes, aurait interrompu toute expérience après accident, renvoyé Schauberger et transféré tout son travail et sa magie dans un autre lieu. Après la guerre, Schauberger fut attiré aux États-Unis par une prétendue société écran de la CIA et fut ensuite persuadé de signer un contrat en anglais (il ne connaissait que l’allemand), donnant à la société tous les droits et le titre sur ses inventions, concepts et conceptions. Il a ensuite été renvoyé en Autriche … et est décédé cinq jours plus tard.

Comme indiqué précédemment, beaucoup de soucoupes allemandes étaient basées sur une technologie connue, bien qu’assez exotique. Notre source pour le dessin extraordinaire ci-dessous a été soigneusement interrogée pendant une longue période et est reconnue pour son intégrité irréprochable. Nous avons vu quelques-uns des centaines de documents de guerre datant de son long service auprès des frères Horten, y compris une correspondance personnelle.

Quand on lui demandait comment il avait pu obtenir le dessin de l’embarcation à disque ci-dessous, il se contentait de dire: «Sournois… sournois. Personne ne devait jamais rien savoir à ce sujet… je devais obtenir le dessin d’un ami qui était très proche du projet « . Il a dit qu’il ne compromettrait jamais

son ami en divulguant son identité.

Notre source a décrit comment il avait été posté sur une base aérienne à Prague pendant la guerre tout en suivant une formation avancée en mécanique et en enseignant. À plusieurs reprises au cours de son passage à la base, il a entendu dire que, selon lui, le véhicule en forme de disque représenté sur le dessin ci-dessous a été testé. Nous disons «entendu» parce que tous ceux qui vivaient dans la zone de test de la base, ou même à proximité, étaient totalement interdits de regarder par la fenêtre… sous peine de se faire tirer dessus. En fait, toutes les fenêtres des maisons faisant face à la zone de test ont été occultées. Aucune exception. Il a décrit le son de l’engin comme étant «assourdissant». Ce ne serait pas une surprise, étant donné les 5 moteurs … trois pour la portance et deux pour la poussée vers l’avant … indiqués dans le dessin ci-dessous. Ceci est un schéma simple vue d’ensemble du métier qui ne,

Notre source a déclaré que les moteurs n’étaient pas des moteurs à réaction typiques mais des turbines fonctionnant au kérosène, d’un type dont on lui a dit qu’elles étaient capables de produire des vitesses très élevées. Le dessin en sa possession et montré ici peut être du disque de Schriever qui aurait utilisé des aubes métalliques rotatives fixées dans le périmètre du disque pour obtenir une portance verticale semblable à celle obtenue par un hélicoptère. Une fois en vol, les deux turbines de poussée ont pris le relais pour pousser l’engin sur son chemin. Notre source affirme qu’il pense que le premier vol d’essai a eu lieu en 1942.

Qu’est-il arrivé à ces vaisseaux après la guerre? Notre source indique que les Russes et les Américains étaient au courant des programmes de recherche de disques ultra-secrets allemands et avaient convenu de ne pas abattre les disques ni apparemment bombarder les installations de recherche parce que l’engin ne présentait pas de menace hostile … contrairement aux installations. à Peenemunde. Le résultat final de la guerre était une quasi-certitude et les deux pays voulaient que la technologie du disque devienne l’un des butins de la guerre.

Alors que les recherches continuent à sonder les programmes avancés de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, il devient de plus en plus évident qu’au moins certaines des observations d’OVNI actuelles – et actuelles – peuvent être directement liées aux engins à disques comme ceux décrits dans ce dessin historique récemment mis au jour .

Explication possible n ° 5: fatigue au combat

Le fait que ces armes miracles n’aient jamais causé de dommages était une raison suffisante pour que les pilotes les écartent comme une explication plausible. Une autre explication suggérée était que les pilotes et les équipages souffraient de fatigue au combat ou de contraintes de missions de combat constantes dans des environnements très stressants.

Les incidents de fatigue au combat ont été connus pour causer des hallucinations. Mais comme de nombreux équipages différents ont vécu et décrit de tels incidents, il est peu probable qu’ils aient la même hallucination. Ceci, combiné au fait que toutes les observations de lumières se trouvaient dans une zone aussi localisée, rend cette explication ad hoc aux équipages de conduite.

Constatation sur d’autres rapports et fuites d’information

Durant la seconde guerre mondiale, les pilotes observent des « Foo Fighters » ou « Kraut-Bolids » pour les alliés. Chaque camp pensent avoir à faire à une arme secrète des ennemis, ( tout comme à présent certains voudraient réduire les OVNI à de simples expérimentations de prototypes militaires ).

Le 23 novembre 1944, le lieutenant pilote Edward Schluter de la 415 e escadrille des chasseurs de nuit de l’armée de l’air américaine basée en Angleterre observe une véritable formation d’une dizaine de disques lumineux se déplaçant à une vitesse effrayante. La formation est suivie au sol par le lieutenant radariste Donald J. Meirs et à bord par le lieutenant du service de renseignements F. Ringwald, observateur.

En septembre 1944, lors de l’essai d’un Messerschmitt à réaction ME-262 Schwab, le pilote remarquedeux points lumineux vers lesquels il pique plein gaz. Il se retrouve alors en face d’un cylindre de plus de 100 mètres de long, sans ailes mais doté de sortes d’antennes métalliques. Sur le côté, il aperçoit des ouvertures rondes en forme de hublots. Il estime sa vitesse supérieure à 2 000 Km/h.

En février 1944, à la suite d’un lancement de fusées expérimentales, un film est projeté devant les autorités, en présence de Goebbels, Himmler, Kammler et de nombreux officiers supérieurs. Il révèle la présence d’un corps sphérique que personne n’avait vu sur le terrain et qui s’élève en tournant autour de la fusée.

En décembre 1943, un engin silencieux oblong qui survole Hambourg est pris en chasse par deux bombardiers, détecté par le radar et vu par de nombreux témoins. Il volait à 3 450 Km/h.

A Pennemünde, les experts sont formels, ce n’est ni un avion, ni une fusée. A deux reprises, des cigares volants sont filmés par des avions fusées Komet en cours d’essai.

Le 25 mars 1942, le commandant pilote Roman Sobinski revient d’une opération de bombardement au-dessus d’Essen dans la Rurh. En passant au-dessus du Zuiderzee, au nord de la Hollande, son mitrailleur de queue lui signale un disque lumineux de couleur orange qui les suit. Après différentes manoeuvres pour s’en défaire, ordre est donné au mitrailleur de tirer. Plusieurs projectiles ont bien l’air de pénétrer dans le cercle lumineux, mais sans résultat, bien que l’objet soit à environ 150 mètres. Puis le disque volant disparaît à grande vitesse.

Le 14 mars 1942, le Capitaine Karl Fischer, commandant de la base secrète de Banak en Norvège, répond à une alerte: un point lumineux semble surveiller la base. Dans un Messerschmitt 109, Fischer se lance à la poursuite de ce qu’il décrira comme « une baleine volante à silhouette de dirigeable, métallique et comme enveloppée d’air chaud ». Et tandis qu’il s’interroge sur la conduite à tenir, brusquement, l’engin disparaît.Dans son rapport,à son retour à la base, le Hauptman Fisher décrivit l’appareil: »C’est un étrange appareil…un énorme corps fuselé…aucun plan de sustentation…aucune ouverture visible! »

L’officier au sol: « Combien long,mein kaptain?Fisher: « Au moins 100 mètres et environ 15 mètres de diamètre…il y a des tiges à une extrémité,peut-être à l’avant,ressemblant étrangement à des antennes radar. » »Une espèce de grosse baleine aérienne…on dirait,mein leutnant! »

« Achtung!Achtung!Elle monte à toute vitesse à la verticale!Elle vient de disparaître à grande vitesse devant mes yeux,her leutnant! »

« Avec toute l’attention que j’ai mis à observer l’étrange appareil et avec toute l’expérience que j’ai de l’aéronautique,j’estime que l’appareil n’a pas été fabriqué de mains d’hommes! »(Rapport signé du capitaine Fisher et du commandant de base Boer,14 mars 1942)

2 jours plus tard,le Führer Adolph Hitler créait le Bureau Spécial No 13…Une conjuration du secret venait de se créer en Allemagne.

Le 26 février 1942, le croiseur Tromp, de la marine royale hollandaise, traverse la mer de Timor quand l’officier de quart aperçoit un énorme disque d’aluminium qui s’approche du vaisseau à grande vitesse. Pendant trois heures, il tourne en altitude au-dessus du croiseur et disparaît enfin à une très grande vitesse, estimée à environ 6 000 Km/h.

En 1941, des officiers britanniques envoyés en Somalie et en Erythrée rédigent plusieurs rapports dans lesquels ils consignent de curieuses observations : des disques étincelants semblent stationner au-dessus des zones de combat.