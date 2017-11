Un lent ralentissement dans la rotation de la Terre pourrait déclencher de grands tremblements de terre

Un léger ralentissement de la rotation de la Terre l’année prochaine pourrait déclencher plus de tremblements de terre que d’habitude, selon une nouvelle étude.

Les périodes passées de rotation lente au cours des 100 dernières années ont coïncidé avec plus de tremblements de terre que la moyenne, selon une étude présentée le mois dernier à la réunion annuelle de la Société géologique d’Amérique.

« Le nombre de tremblements de terre qui se sont produits chaque année au siècle dernier est bien connu, et les changements dans le taux de rotation de la Terre sont bien connus », a déclaré le co-auteur de l’étude Roger Bilham, géophysicien à l’université du Colorado. »Tout ce que nous avons fait est de comparer ces deux listes de chiffres connus et de rapporter une relation intéressante et utile. »

L’idée de base est que lorsque l’essorage de la Terre ralentit légèrement, l’équateur rétrécit. Cependant, les plaques tectoniques ne rétrécissent pas aussi facilement, ce qui signifie que les bords des plaques sont comprimés. Bien que cette quantité de compression ne soit pas énorme, elle ajoute un stress supplémentaire aux limites des plaques qui sont déjà sous tension, où les tremblements de terre sont plus probables, a déclaré Bilham.

Bilham et sa collègue, Rebecca Bendick, géophysicien à l’Université du Montana à Missoula, ont étudié l’histoire des séismes de magnitude 7 ou plus depuis 1900.

En moyenne, il y a eu environ 15 tremblements de terre majeurs par an depuis 1900. Cependant, pendant certaines périodes, la planète voit entre 25 et 35 séismes de magnitude supérieure à 7 en un an. Quand l’équipe a regardé de plus près, ils ont trouvé ces périodes coïncidant avec des périodes où la Terre tourne plus lentement, ce qui signifie que les jours deviennent légèrement plus longs. Les changements dans la vitesse de rotation de la Terre peuvent être causés par des conditions météorologiques telles que El Niño , les courants océaniques et les courants dans le cœur fondu de la planète. Lorsque les fluides s’accélèrent, la Terre solide doit ralentir, a déclaré Bilham.

Parce que la NASA suit la longueur de la journée à la microseconde, ces ralentissements dans le spin de la Terre peuvent être prédits cinq ans à l’avance, a déclaré Bilham.

Sur la base de ces données, la Terre entre dans une période de rotation lente et prolongée. En conséquence, l’année prochaine pourrait voir plus de tremblements de terre, si les données passées sont une indication.Alors qu’une année moyenne pourrait voir une quinzaine de séismes de magnitude 7 ou plus, les quatre prochaines années pourraient voir se rapprocher de 20 tremblements de terre de cette taille, a déclaré Bilham.

« Savoir que les tremblements de terre seront plus abondants dans cinq, six ou sept ans est utile parce que si un département d’urbanisme envisage de réaménager les bâtiments pour les rendre plus sûrs contre les tremblements de terre maintenant, ou dans 10 ans, la connaissance qu’il y a plus de tremblements de terre manière peut les faire agir maintenant, plutôt que plus tard « , a déclaré Bilham.

Cependant, cet effet ne touchera probablement que les failles déjà soumises à un stress et à fort risque de rupture.

« Nous n’avons aucune information sur l’endroit où ces tremblements de terre se produiront, sauf qu’ils se produiront aux limites des plaques du monde », a déclaré Bilham.

« C’est un effet possible très intéressant », a déclaré Amos Nur, géophysicien à l’université de Stanford en Californie, qui n’était pas impliqué dans la recherche. « Même si le taux de rotation change si peu, la taille de la masse [de la Terre] et l’inertie sont si grandes, vous n’avez pas besoin d’un énorme changement de rotation pour avoir un changement dans le stress. »

Les scientifiques ont encore une mauvaise compréhension de ce qui déclenche les tremblements de terre, et n’ont aucun moyen de prédire les tremblements de terre , il serait donc impossible d’épingler définitivement un tremblement de terre donné sur la rotation de la Terre, a déclaré Nur.Pourtant, il existe des moyens de valider l’idée de base des chercheurs, a déclaré Nur.

« La prochaine étape serait de revenir en arrière et d’essayer de modéliser ce qui arrive au stress à l’intérieur de la Terre », quand sa rotation change, a déclaré Nur à Live Science. « Ce n’est pas ridicule, c’est tout à fait faisable. »

Publicités